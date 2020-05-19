Контрразведка СБУ идентифицировала личности снайперов наемников РФ, причастных к гибели украинского воина на Луганщине

Служба безопасности Украины установила участников снайперской группы террористов, которые 27 февраля этого года обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил в районе поселка Новотошковское на Луганщине. Во время вражеской атаки погиб украинский воин, еще один - получил ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Контрразведчики и следователи СБУ получили установочные данные группы боевиков так называемой "4 ОМБр 2 АК ЛНР", среди них - представитель российских спецслужб. Также установлены виды вооружений, в частности, крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок, которые террористы применили против украинских военных.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 258 (террористический акт, повлекший погибшие человека) продолжаются следственные действия.

Также проверяется причастность вражеских снайперов к другим обстрелам позиций подразделений операции Объединенных сил в Попаснянском районе Луганской области.

Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее Объединенным силам удалось получить видео работы подразделения снайперов ФСБ Российской Федерации, снятое непосредственно самими российскими спецназовцами во время огневого поражения украинских воинов.

По данным штаба ООС, эта группа снайперов ФСБ 27 февраля убила украинского воина - младшего сержанта Владимира Федченко.

Планируется, что будут раскрыты имена, фамилии и должности военнослужащих РФ, причастных к убийствам украинских военнослужащих.

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