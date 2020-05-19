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Новости Агрессия России против Украины
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Контрразведка СБУ идентифицировала личности снайперов наемников РФ, причастных к гибели украинского воина на Луганщине

Контрразведка СБУ идентифицировала личности снайперов наемников РФ, причастных к гибели украинского воина на Луганщине

Служба безопасности Украины установила участников снайперской группы террористов, которые 27 февраля этого года обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил в районе поселка Новотошковское на Луганщине. Во время вражеской атаки погиб украинский воин, еще один - получил ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Контрразведчики и следователи СБУ получили установочные данные группы боевиков так называемой "4 ОМБр 2 АК ЛНР", среди них - представитель российских спецслужб. Также установлены виды вооружений, в частности, крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок, которые террористы применили против украинских военных.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 258 (террористический акт, повлекший погибшие человека) продолжаются следственные действия.

Также проверяется причастность вражеских снайперов к другим обстрелам позиций подразделений операции Объединенных сил в Попаснянском районе Луганской области.

Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее Объединенным силам удалось получить видео работы подразделения снайперов ФСБ Российской Федерации, снятое непосредственно самими российскими спецназовцами во время огневого поражения украинских воинов.

По данным штаба ООС, эта группа снайперов ФСБ 27 февраля убила украинского воина - младшего сержанта Владимира Федченко.

Планируется, что будут раскрыты имена, фамилии и должности военнослужащих РФ, причастных к убийствам украинских военнослужащих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия систематически запугивает и притесняет крымских татар в оккупированном Крыму, - МИД Германии

Автор: 

контрразведка (496) россия (95352) СБУ (19851) Донбасс (26955) снайперы (479)


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Топ комментарии
+13
Ось Бубачка пропихне закон про подвійне громадянство і ці лугандонці голосуватимуть на виборах.
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19.05.2020 09:40
+8
Для Гааги в самый раз!...
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19.05.2020 09:38
+8
Индентифицировали маскалей - и в расход. Любым способом. Тогда будут бояться ехать в Украину.
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19.05.2020 09:46
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Для Гааги в самый раз!...
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19.05.2020 09:38 Ответить
где Гаага по сбитому Боингу?
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19.05.2020 09:39 Ответить
Всему свое время...к сожалению, суд в Гааге совсем не суд "полевой тройки", но....
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19.05.2020 09:41 Ответить
вспомни сколько нужно было времени для Нюрнбергского процесса...
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19.05.2020 09:44 Ответить
Времена другие были...
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19.05.2020 09:48 Ответить
статисты, мляя...
и за это они получают деньги, выслугу и прочее?
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19.05.2020 09:38 Ответить
Приговорить по Законам Военного Времени.
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19.05.2020 09:38 Ответить
Нужно в России убивать вырывать с корнем!!!
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19.05.2020 10:10 Ответить
Ось Бубачка пропихне закон про подвійне громадянство і ці лугандонці голосуватимуть на виборах.
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19.05.2020 09:40 Ответить
Вони і так голосуватимуть на місцевих виборах. Згідно із законом децентралізації юридичну силу мають громади, а за кого голосуватимуть більшість з 800 тис.переселенців можна судити саме з виборів преЗедента
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19.05.2020 10:00 Ответить
так а где имена и адреса...да и их ближайшие родственники
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19.05.2020 09:41 Ответить
Оце те,чим і повинна була б займатись спецслужба під час війни. А не ловити повій по притонам,та *********** розслідувати.Напад на Стерненка маю на увазі,якщо хто не в курсі...
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19.05.2020 09:43 Ответить
Индентифицировали маскалей - и в расход. Любым способом. Тогда будут бояться ехать в Украину.
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19.05.2020 09:46 Ответить
знайти й ліквідувати щоб здохли лютою смерттю...
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19.05.2020 09:48 Ответить
Їх треба знищити або на окупованих територіях або в росії
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19.05.2020 13:06 Ответить
 
 