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Новости Агрессия России против Украины Доказательства российской агрессии в Украине Война
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Установлен российский наемник, убивший украинского воина на фронте. УНИКАЛЬНОЕ ВИДЕО

Подразделения ОС получили видеодоказательства участия в боевых действиях снайперской группы в состав которой входили военнослужащие ФСБ России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, зафиксированы действия группы в период с 26 по 28 февраля 2020 года в районе населенных пунктов Донецкий и Голубовка Луганской области.

 Состав группы ФСБ РФ:

командир группы - позывной Сокол;

оператор технических средств разведки - Александр Петров, позывной Русак, житель Москвы, кадровый военный ФСБ РФ;

снайпер - позывной Макар;

коммандир расчета - военнослужащий 4-й отдельной мотострелковой бригады Рустам Мусаев, 04.04.1986 года рождения;

стрелок 4-й отдельной мотострелковой бригады Александр Свиридов, 10.05.1957 года рождения.

27 февраля снайпер с позывным Макар, под руководством коммандира группы с позывным Сокол, сделал выстрел по позиции "Яма" 93-й бригады ВСУ, вследствии которого младший сержант Владимир Федченко получил ранение головы несовместимое с жизнью. 

Видео 93-тя ОМБр Холодний Яр

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Автор: 

ФСБ (1944) Донбасс (26958) снайперы (488) 93 отдельная механизированная бригада (303)


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Топ комментарии
+140
І де з цього приводу заява Зе, уряду та ВР?
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07.05.2020 19:48 Ответить
+118
Тише, тише, услышат в кремле, мириться перестанут...
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07.05.2020 19:49 Ответить
+77
треба нищити москальню де тільки можна.
але не за цієї влади, на жаль..
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07.05.2020 19:49 Ответить
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Страница 2 из 2
Сашок, а у вас є сумніви, що іх там нєт? В усьому світі знають, що вони, курви сцикливі там є. Боїнг збили, Гіркін вже стільки наговорив... А ви все довіряєте словам "Окурка" і всесвітнього "Ху"ла"???? Ну, тоді ви просто ГЕНІЙ тупості. Вибачте, нічого особистого))
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07.05.2020 22:31 Ответить
С садика надо начинать учить детей,встретил русского-убей его!
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07.05.2020 22:18 Ответить
ага...а на Интере и 1+1 кацабское всё крутят...и детям Усик про НТП рассказывает вместо про агрессию рассеи...
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07.05.2020 22:22 Ответить
минуточку...а где сейчас снайперские суперружья которые нам дала Канада...?!!! с хорошими прицелами и каллибром...?! видимо там где и "Джавелины"...на СКЛАДАХ...всё...
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07.05.2020 22:20 Ответить
Видимо кого-то из них ВСУ грохнули и нашли при нем это видео.
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07.05.2020 22:23 Ответить
Могли хакнуть
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07.05.2020 23:12 Ответить
Их валить надо , а не устанавливать.
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07.05.2020 23:04 Ответить
Москалським окупантам треба рубати кінцівки сокирою і залишати живими.
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07.05.2020 23:09 Ответить
гарна пропозиція.

до речі, відео, де чеченці відрізають кацапні голови, визвало шок на обісРашці, шок і жах... страх і жах...

після цього, не внаслідок відео, звичайно, але це було однією з останніх крапель після якої пуйло вирішило перестати воювати з чеченцями,закінчити війну проти Чечні та закидати їх грошима замість того, щоб винищити всіх до кінця.
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08.05.2020 00:34 Ответить
Как тебя не хватает на фронте... Возвращайся... Или так и будешь из Польши "кiнцiвки рубати" прямо с дивана?
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08.05.2020 17:20 Ответить
Та язик - виривати!
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08.05.2020 19:16 Ответить
Ось такі брати в усіків і ломаченок.
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07.05.2020 23:13 Ответить
тільки усік з ломакою нам не брати
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08.05.2020 09:23 Ответить
Жабоеды мрази лицимерные, подсыпают кацапам в обход санкций то системы подводных дронов от мин до таких вот приборчиков наводчика от переспективной снаряги французской.
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07.05.2020 23:19 Ответить
их закупают через третьи страны. французы зачастую просто не знают, где используют их изделия.
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07.05.2020 23:51 Ответить
всё они отлично знают.ровно как и то что из уханьского инститита вирусологии растут уши ё..ных жабоедов.
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08.05.2020 00:16 Ответить
Я надеюсь эти бомжи будут найдены и уничтожены?
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07.05.2020 23:46 Ответить
Есть такая наука - Криминалистика. Так по ней, что бы доказать убийство, надо провести экспертизу пули и ствола, из которого эта пуля могла быть выпущена. Иначе это просто версия.
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07.05.2020 23:48 Ответить
киньте этот ролик ватникам ломаченко и усику...
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07.05.2020 23:55 Ответить
Суки кацапские, пусть нефть будет 10$, хотя бы 10 лет, пусть, кроме стекломоя ничего не будет на ваших столах, пусть кацапские жены никогда не удовлетворяются, только мужем.
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08.05.2020 00:06 Ответить
Амінь, да будєт так.
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08.05.2020 00:35 Ответить
Америке смерти желаете?
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08.05.2020 18:46 Ответить
Буданова нашли. И этих найдут.
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08.05.2020 06:07 Ответить
Буданова нашли чеченцы... Про "этих найдут" - даже комментировать смешно...
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08.05.2020 17:15 Ответить
маЛотрУсікам потрібно показати цей ролік "о браттях", а то далі бороди онуфрія не бачать.
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08.05.2020 08:09 Ответить
Что зеленские, ермаки-резники собираются делать с:
50 тыс. личного состава террористов днр+лно.
20 тыс. полицейских днр+лнр.
несколько тысяч сотрудников прокуратуры днр+лнр.
несколько тысяч сотрудников безопасности днр+лнр, пытающих в застенках патриотов Украины.
несколько тысяч судей днр+лнр.
десятки тысяч мэров, депутатов, министров лнр+лнр.
несколько тысяч диверсантов днр+лнр, не в списках личного состава.
несколько тысяч предателей предавших Украину в 2014, перешедших на сторону врага.
Что они будут делать с 2 миллионами сторонниками русского мира, из них 300 тыс. сторонников с российскими паспортами днр+лнр.
Что он будет делать с памятниками и бюстами мотороле, захарченко, болтову, гиви, мозговому, бэтману.
Что они будут делать с военным училищем в днр, выпускающим офицеров лнр+лнр.
сивоха, ермак будут ходить с друзьями из днр+лнр и рф по улице захарченко, гиви, моторолы.
Это не все вопросы.
Ответ есть у ермаков-резников, сивох и компании предателей, пацифистов?
Ответа нет, ведут всех к бойне.
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08.05.2020 08:22 Ответить
Звідки там 50 тис особового складу? Не смішіть мене!
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08.05.2020 09:52 Ответить
две дивизии днр поставлены на довольствие в россии.
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16.05.2020 08:36 Ответить
це 20 тис а не 50.
Там стільки даунбасєров не набереться
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16.05.2020 12:56 Ответить
горіть у пеклі москалі!
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08.05.2020 09:27 Ответить
это видио как и другие нужно показывать таким ватным, слабоумным Пидо....м как сРусик и ломоченко....
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08.05.2020 10:10 Ответить
Упоротих прихильників путіна і кацапів ніяке відео не може переконати .що росія є фашистською державою (до 1941р-союзник німетчини) для якої немає ні міжнародних законів. ні міждеожавних договорів. Це держава,яка побудована на крові ,терору ,брехні і ненависті до інших народів.
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08.05.2020 10:26 Ответить
Скоро ЗЕ потребует разобраться кто виноват в этой трагедии.
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08.05.2020 10:46 Ответить
Парень из родного села🙁
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08.05.2020 11:58 Ответить
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