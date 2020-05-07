Установлен российский наемник, убивший украинского воина на фронте. УНИКАЛЬНОЕ ВИДЕО

Подразделения ОС получили видеодоказательства участия в боевых действиях снайперской группы в состав которой входили военнослужащие ФСБ России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, зафиксированы действия группы в период с 26 по 28 февраля 2020 года в районе населенных пунктов Донецкий и Голубовка Луганской области.

Состав группы ФСБ РФ:

командир группы - позывной Сокол;

оператор технических средств разведки - Александр Петров, позывной Русак, житель Москвы, кадровый военный ФСБ РФ;

снайпер - позывной Макар;

коммандир расчета - военнослужащий 4-й отдельной мотострелковой бригады Рустам Мусаев, 04.04.1986 года рождения;

стрелок 4-й отдельной мотострелковой бригады Александр Свиридов, 10.05.1957 года рождения.

27 февраля снайпер с позывным Макар, под руководством коммандира группы с позывным Сокол, сделал выстрел по позиции "Яма" 93-й бригады ВСУ, вследствии которого младший сержант Владимир Федченко получил ранение головы несовместимое с жизнью.

Видео 93-тя ОМБр Холодний Яр

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