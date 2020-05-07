Установлен российский наемник, убивший украинского воина на фронте. УНИКАЛЬНОЕ ВИДЕО
Подразделения ОС получили видеодоказательства участия в боевых действиях снайперской группы в состав которой входили военнослужащие ФСБ России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, зафиксированы действия группы в период с 26 по 28 февраля 2020 года в районе населенных пунктов Донецкий и Голубовка Луганской области.
Состав группы ФСБ РФ:
командир группы - позывной Сокол;
оператор технических средств разведки - Александр Петров, позывной Русак, житель Москвы, кадровый военный ФСБ РФ;
снайпер - позывной Макар;
коммандир расчета - военнослужащий 4-й отдельной мотострелковой бригады Рустам Мусаев, 04.04.1986 года рождения;
стрелок 4-й отдельной мотострелковой бригады Александр Свиридов, 10.05.1957 года рождения.
27 февраля снайпер с позывным Макар, под руководством коммандира группы с позывным Сокол, сделал выстрел по позиции "Яма" 93-й бригады ВСУ, вследствии которого младший сержант Владимир Федченко получил ранение головы несовместимое с жизнью.
Видео 93-тя ОМБр Холодний Яр
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до речі, відео, де чеченці відрізають кацапні голови, визвало шок на обісРашці, шок і жах... страх і жах...
після цього, не внаслідок відео, звичайно, але це було однією з останніх крапель після якої пуйло вирішило перестати воювати з чеченцями,закінчити війну проти Чечні та закидати їх грошима замість того, щоб винищити всіх до кінця.
50 тыс. личного состава террористов днр+лно.
20 тыс. полицейских днр+лнр.
несколько тысяч сотрудников прокуратуры днр+лнр.
несколько тысяч сотрудников безопасности днр+лнр, пытающих в застенках патриотов Украины.
несколько тысяч судей днр+лнр.
десятки тысяч мэров, депутатов, министров лнр+лнр.
несколько тысяч диверсантов днр+лнр, не в списках личного состава.
несколько тысяч предателей предавших Украину в 2014, перешедших на сторону врага.
Что они будут делать с 2 миллионами сторонниками русского мира, из них 300 тыс. сторонников с российскими паспортами днр+лнр.
Что он будет делать с памятниками и бюстами мотороле, захарченко, болтову, гиви, мозговому, бэтману.
Что они будут делать с военным училищем в днр, выпускающим офицеров лнр+лнр.
сивоха, ермак будут ходить с друзьями из днр+лнр и рф по улице захарченко, гиви, моторолы.
Это не все вопросы.
Ответ есть у ермаков-резников, сивох и компании предателей, пацифистов?
Ответа нет, ведут всех к бойне.
Там стільки даунбасєров не набереться