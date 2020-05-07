Украина рассказала в ОБСЕ о сбитом под Светлодарском российском беспилотнике: РФ должна перестать отрицать свое участие в войне на Донбассе
Делегация Украины во время заседания Форума ОБСЕ по безопасности сотрудничеству привлекла внимание стран-партнеров к факту сбития украинскими военными на Донбассе нового российского БПЛА "Застава", что является очередным доказательством военной агрессии РФ.
Об этом в комментарии Укринформу сообщил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский, передает Цензор.НЕТ.
"Во время онлайн-заседание Форума сотрудничества по безопасности, состоявшемся в среду, 6 мая, мы проинформировали делегации стран-участниц ОБСЕ об очередном доказательстве прямой причастности РФ к войне на Востоке Украины - о сбитом военнослужащими ВСУ беспилотном летательном аппарате "Застава" российского производства", - заявил он.
По словам дипломата, этот новый беспилотник российских вооруженных сил с бортовым номером "405" был сбит 5 апреля вблизи Светлодарска. Сразу рассказать иностранным партнерам об этом факте, который еще раз подтверждает непосредственное участие вооруженных сил РФ в войне на Донбассе, не представлялось возможным, поскольку из-за пандемии коронавируса заседания Форума ОБСЕ сотрудничества по безопасности были приостановлены. Однако украинская делегация подготовила подробную презентацию относительно этого происшествия и самого БПЛА.
"Мы представили фотографии сбитого беспилотника, его тактико-технические характеристики и способ применения, проинформировав, что данный тип БПЛА производится на "Уральском заводе гражданской авиации" и находится на вооружении ВС РФ с 2013 года. Мы подчеркнули, что Россия, в конце концов, должна перестать отрицать свое участие в войне на Востоке Украины и начать конструктивные переговоры по мирному урегулированию ", - заявил Лоссовский.
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11-й отделный мотострелковый полк в Макеевке все руководство российские офицеры. Или нет?
(9-й ОМСП), в/ч 08819 Новоазовск- командование и 80% личного состава россияне.
Про мгб вообще молчу.
И так далее. Или это не считается.
Вы хотя бы добейтесь того, что бы ЗДЕСЬ в Украине перестали отрицать "участие Рассии в войне на Донбассе".
Чего требовать от ОБСЕ, если у Бубочки-преЗЕдента то "гражданская война", то "неизвестно кто виноват", ... то вообще хрз-что в голове гниет.
Чому досі не подано позову проти ********** за окупацію Донбасу, а лише по Криму?
6 лет петя мальдивский на мэждународной орене рассказывал обсе про вайну
6 леттт
эти продолжают - ермаков послали вместо ирок геращенок (что одно и то же)
отправили в эвросуд 6 тонн дакументов-фактов
а эвропа все неверит и неверит
и все возит и возит бесплатные макароны в бамбас
ахахаха