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Украина рассказала в ОБСЕ о сбитом под Светлодарском российском беспилотнике: РФ должна перестать отрицать свое участие в войне на Донбассе

Украина рассказала в ОБСЕ о сбитом под Светлодарском российском беспилотнике: РФ должна перестать отрицать свое участие в войне на Донбассе

Делегация Украины во время заседания Форума ОБСЕ по безопасности сотрудничеству привлекла внимание стран-партнеров к факту сбития украинскими военными на Донбассе нового российского БПЛА "Застава", что является очередным доказательством военной агрессии РФ.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский, передает Цензор.НЕТ.

"Во время онлайн-заседание Форума сотрудничества по безопасности, состоявшемся в среду, 6 мая, мы проинформировали делегации стран-участниц ОБСЕ об очередном доказательстве прямой причастности РФ к войне на Востоке Украины - о сбитом военнослужащими ВСУ беспилотном летательном аппарате "Застава" российского производства", - заявил он.

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По словам дипломата, этот новый беспилотник российских вооруженных сил с бортовым номером "405" был сбит 5 апреля вблизи Светлодарска. Сразу рассказать иностранным партнерам об этом факте, который еще раз подтверждает непосредственное участие вооруженных сил РФ в войне на Донбассе, не представлялось возможным, поскольку из-за пандемии коронавируса заседания Форума ОБСЕ сотрудничества по безопасности были приостановлены. Однако украинская делегация подготовила подробную презентацию относительно этого происшествия и самого БПЛА.

"Мы представили фотографии сбитого беспилотника, его тактико-технические характеристики и способ применения, проинформировав, что данный тип БПЛА производится на "Уральском заводе гражданской авиации" и находится на вооружении ВС РФ с 2013 года. Мы подчеркнули, что Россия, в конце концов, должна перестать отрицать свое участие в войне на Востоке Украины и начать конструктивные переговоры по мирному урегулированию ", - заявил Лоссовский.

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Автор: 

армия РФ (19882) беспилотник (3842) ОБСЕ (4888) Донбасс (26958) Лоссовский Игорь (22)


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Топ комментарии
+10
Украина рассказала в ОБСЕ о сбитом под Светлодарском российском беспилотнике: РФ должна перестать отрицать свое участие в войне на Донбассе - Цензор.НЕТ 2125
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07.05.2020 15:52 Ответить
+4
в/ч 08817 (г. Донецк)-Отдельный зенитно-ракетный дивизион - зам.ком разве не полковник российслой армии ?

11-й отделный мотострелковый полк в Макеевке все руководство российские офицеры. Или нет?
(9-й ОМСП), в/ч 08819 Новоазовск- командование и 80% личного состава россияне.

Про мгб вообще молчу.
И так далее. Или это не считается.
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07.05.2020 15:54 Ответить
+4
Тюююююю!....
Вы хотя бы добейтесь того, что бы ЗДЕСЬ в Украине перестали отрицать "участие Рассии в войне на Донбассе".
Чего требовать от ОБСЕ, если у Бубочки-преЗЕдента то "гражданская война", то "неизвестно кто виноват", ... то вообще хрз-что в голове гниет.
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07.05.2020 16:02 Ответить
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Украина рассказала в ОБСЕ о сбитом под Светлодарском российском беспилотнике: РФ должна перестать отрицать свое участие в войне на Донбассе - Цензор.НЕТ 2125
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07.05.2020 15:52 Ответить
в/ч 08817 (г. Донецк)-Отдельный зенитно-ракетный дивизион - зам.ком разве не полковник российслой армии ?

11-й отделный мотострелковый полк в Макеевке все руководство российские офицеры. Или нет?
(9-й ОМСП), в/ч 08819 Новоазовск- командование и 80% личного состава россияне.

Про мгб вообще молчу.
И так далее. Или это не считается.
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07.05.2020 15:54 Ответить
40 тыщ танков если не видят
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07.05.2020 16:42 Ответить
Тюююююю!....
Вы хотя бы добейтесь того, что бы ЗДЕСЬ в Украине перестали отрицать "участие Рассии в войне на Донбассе".
Чего требовать от ОБСЕ, если у Бубочки-преЗЕдента то "гражданская война", то "неизвестно кто виноват", ... то вообще хрз-что в голове гниет.
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07.05.2020 16:02 Ответить
Американцы, как со своих спутников увидят войска агрессора, сразу всему миру покажут.
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07.05.2020 16:34 Ответить
Вже показали колону з Буком.
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07.05.2020 17:37 Ответить
А ОБСЕ все равно что у вас творится. Кто им платит того они и песню поют. Для начала вычистите ряди колаборантов в самой Украине. Не так страшен враг внешний как внутренний. Кстати ***** ведет войны именно в тех странах где можно опираться на поддержку внутренней оппозиции и колаборантов.
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07.05.2020 16:02 Ответить
...найдите мне среди рашистских животных в кремлёвской паРаше со спаSSкой башней сверху, хоть одного с человеческим лицом - ИХТАМНЕТ !
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07.05.2020 16:03 Ответить
це все матеріали для міжнародного суду в Гаазі.
Чому досі не подано позову проти ********** за окупацію Донбасу, а лише по Криму?
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07.05.2020 16:08 Ответить
Украина рассказала в ОБСЕ о сбитом под Светлодарском российском беспилотнике: РФ должна перестать отрицать свое участие в войне на Донбассе



6 лет петя мальдивский на мэждународной орене рассказывал обсе про вайну

6 леттт
эти продолжают - ермаков послали вместо ирок геращенок (что одно и то же)
отправили в эвросуд 6 тонн дакументов-фактов

а эвропа все неверит и неверит

и все возит и возит бесплатные макароны в бамбас

ахахаха
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07.05.2020 18:49 Ответить
 
 