Украина рассказала в ОБСЕ о сбитом под Светлодарском российском беспилотнике: РФ должна перестать отрицать свое участие в войне на Донбассе

Делегация Украины во время заседания Форума ОБСЕ по безопасности сотрудничеству привлекла внимание стран-партнеров к факту сбития украинскими военными на Донбассе нового российского БПЛА "Застава", что является очередным доказательством военной агрессии РФ.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский, передает Цензор.НЕТ.

"Во время онлайн-заседание Форума сотрудничества по безопасности, состоявшемся в среду, 6 мая, мы проинформировали делегации стран-участниц ОБСЕ об очередном доказательстве прямой причастности РФ к войне на Востоке Украины - о сбитом военнослужащими ВСУ беспилотном летательном аппарате "Застава" российского производства", - заявил он.

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По словам дипломата, этот новый беспилотник российских вооруженных сил с бортовым номером "405" был сбит 5 апреля вблизи Светлодарска. Сразу рассказать иностранным партнерам об этом факте, который еще раз подтверждает непосредственное участие вооруженных сил РФ в войне на Донбассе, не представлялось возможным, поскольку из-за пандемии коронавируса заседания Форума ОБСЕ сотрудничества по безопасности были приостановлены. Однако украинская делегация подготовила подробную презентацию относительно этого происшествия и самого БПЛА.

"Мы представили фотографии сбитого беспилотника, его тактико-технические характеристики и способ применения, проинформировав, что данный тип БПЛА производится на "Уральском заводе гражданской авиации" и находится на вооружении ВС РФ с 2013 года. Мы подчеркнули, что Россия, в конце концов, должна перестать отрицать свое участие в войне на Востоке Украины и начать конструктивные переговоры по мирному урегулированию ", - заявил Лоссовский.

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