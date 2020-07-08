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Слободяник: Законопроект №3131 - это восстановление справедливости и равных обязательствах фермеров

Слободяник: Законопроект №3131 - это восстановление справедливости и равных обязательствах фермеров

Законопроект №3131 о детенизации производства сельхозпродукции направлен в первую очередь на восстановление справедливости и установление равных обязательств всех субъектов перед государством.

Об этом заявил глава Всеукраинского конгресса фермеров, глава Агро-Продовольственной Рады Иван Слободяник.

"Ни о каком повышении налогов речи не идет. По сути, этот закон – всеобщий уравнитель. Потому что в одном селе кто-то платит налоги, а кто-то не платит. Привилегированные "теневики" уничтожают фермерство как таковое, лишают добросовестных производителей возможности конкурировать. Именно их голос мы сегодня должны услышать", – заявил Иван Слободяник.

С этой целью Всеукраинская аграрная рада провела круглый стол "Актуальные агро-налоговые и земельные вопросы", во время которого законопроект №3131 обговорили с представителями реального сектора, малыми и средними фермерами. Аналогичные обсуждения проводил также Украинский клуб аграрного бизнеса и другие аграрные ассоциации. "Аграрии настаивали на двух позициях: поэтапное введение минимального налогового обязательства, а также льготные условия именно для мелких производителей – чем меньше хозяйство, тем меньше базовая ставка. Эти позиции поддержали все", – сообщил Иван Слободяник.

Он добавил, что профильный комитет Верховной Рады доработает законопроект ко второму чтению и должен будет учесть точку зрения фермеров: "Мы будем настаивать на уменьшении ставки поставленного налогового обязательства до 4,5%. Преференциях и уменьшении налоговой нагрузки для малых агропроизводителей и фермеров. Есть также ряд технических неточностей, которые требуют исправления".

Иван Слободяник сообщил, что действие закона коснется исключительно тех фермеров, кто уклоняется от уплаты налогов. Для добросовестных производителей объем налоговых обязательств останется прежним. Закон также не коснется пайщиков и собственников земли – налоги за них платят агропредприятия, арендующие паи. Кроме того, принятие закона не повлияет на получение субсидий. Согласно законопроекту, доходы, полученные от реализации сельхозпродукции, не учитываются в среднемесячный доход семьи при назначении субсидий на оплату тарифов ЖКХ, а также покупку топлива и газа.

Напомним, нынешняя редакция законопроекта №3131 предлагает ввести поставленное налоговое обязательство 1400 на 1 га или 5% от нормативной оценки земли. Это не новый налог, а расчетная сумма, с которой будут сравниваться уже уплаченные налоги.

Автор: 

законопроект (3223) фермер (187) Всеукраинский аграрный совет (5)


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Топ комментарии
+17
Зебилы! Вам тут покушать принесли
Слободяник: Законопроект №3131 - это восстановление справедливости и равных обязательствах фермеров - Цензор.НЕТ 7450
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08.07.2020 18:58
+14
Слободяник: Законопроект №3131 - это восстановление справедливости и равных обязательствах фермеров - Цензор.НЕТ 7004
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08.07.2020 19:04
+14
Слободяник: Законопроект №3131 - это восстановление справедливости и равных обязательствах фермеров - Цензор.НЕТ 5153
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08.07.2020 19:11
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Зебилы! Вам тут покушать принесли
Слободяник: Законопроект №3131 - это восстановление справедливости и равных обязательствах фермеров - Цензор.НЕТ 7450
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08.07.2020 18:58 Ответить
Это справедливые суды свыни офшорной ? На котором клейма не где ставить .
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08.07.2020 19:01 Ответить
«Свиня офшорна» це хто?
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08.07.2020 19:02 Ответить
Слободяник: Законопроект №3131 - это восстановление справедливости и равных обязательствах фермеров - Цензор.НЕТ 7004
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08.07.2020 19:04 Ответить
Посмотри в зеркало , уменьшь харю в двое . И увидишь .
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08.07.2020 19:05 Ответить
О, рюзьге курва прийшла! Рюзьге, твоя мама свиня чи собака?
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08.07.2020 19:06 Ответить
Пархатые всех сношают,а все кричат рюське курва.
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08.07.2020 21:47 Ответить
Слободяник: Законопроект №3131 - это восстановление справедливости и равных обязательствах фермеров - Цензор.НЕТ 5153
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08.07.2020 19:11 Ответить
Власть готовит законопроект о том, что каждый владелец земельного пая должен будет каждый год платить государству в бюджет НАЛОГ - 6 тыс гривен. Как вам такой подарок от зеленой нечисти?
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08.07.2020 20:11 Ответить
Ну аот,еще один пархатый.
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08.07.2020 21:49 Ответить
двух мнений быть не может - клован-**********
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08.07.2020 19:05 Ответить
Этой?

Слободяник: Законопроект №3131 - это восстановление справедливости и равных обязательствах фермеров - Цензор.НЕТ 3000
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08.07.2020 19:03 Ответить
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08.07.2020 19:06 Ответить
Дбл, єто суд український
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08.07.2020 20:00 Ответить
Во зебилы оказываться по 6000 гривен с вас это благо! Может по 10к с носа что-бы ещё благей было!
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08.07.2020 18:59 Ответить
Как-то странно. Провозглашается равенство, Так сделайте равными налоговые ставки для всех землевладельцев и арендаторов, и мелких и крупных, ликвидируйте возврат НДС, поставьте всех в равные условия, а не занимайтесь лицемерным обманом в пользу своего кармана за счёт народа Украины.
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08.07.2020 20:35 Ответить
ох вы и доиграетесь, что сельские люди плюнут на все, и будем мы все городские лапу сосать! не трогайте вы колхозников, ибо как только вы куда влезете, то всему приходит писец!
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08.07.2020 19:00 Ответить
Справедливость?? Они хоть знают что это такое.. или думают что это прикол с квартала.. эту власть можно ассоциировать с чем угодно, но только не со справедливостью.. скорее даже наоборот - делают на на зло..
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08.07.2020 19:00 Ответить
Шановный, "колхозников" уже лет двадцать пять, как нет. Но то, что этот законопроект не имеет ничего общего с теми самыми фермерами, которыми прикрываются - ваша правда.
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08.07.2020 19:03 Ответить
О лиснехромосомик приперся! Опять за русский мир с клоунским уклоном будет агитировать!
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08.07.2020 19:08 Ответить
Олигофрен, а по теме статьи у тебя есть чего написать?
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08.07.2020 19:10 Ответить
Так я написал! Ты слапатыговноед читать что-ли не умеешь?!
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08.07.2020 19:12 Ответить
Я понимаю, что ты - тупая идиотина. Но по теме статьи ты чаво то напишешь?
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08.07.2020 19:13 Ответить
Написал ведь. Вас что даунов на каникулы отпустили? Исчи в опубликованном!
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08.07.2020 19:23 Ответить
Ти хоч розумієш що недобитих риг тут всі просто в їхні тупі собачі роти? Чи пан мазохіст?
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08.07.2020 20:50 Ответить
Слободяник: Законопроект №3131 - это восстановление справедливости и равных обязательствах фермеров - Цензор.НЕТ 9174
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08.07.2020 19:00 Ответить
Гонтарева призывает МВФ не давать Украине денег.Вся сущность порошенковских патриотов, которые после "5 лет реформ" сивого гетьмана, массово рванули любить Украину из Лондона и других заграничных мест.
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08.07.2020 19:03 Ответить
Если Бубочка строит государство на рашистких принципах и по подобию Лугандона то почему Гонтарева должна этому потакать?
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08.07.2020 19:06 Ответить
Соевая идиотина, твоя "бубочка" уже полтора года во власти и ни одна с твоих тупорылых идиотских мантр не сбылась. Ты не устало тупить еще?
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08.07.2020 19:07 Ответить
А помоему все сбылось. Что ещё не полный песец то только потому что Гройсман 150 лярдов оставил! Кстати как тебе цены на картофан? У нас в Харькове 18 а при Порохе была 5!
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08.07.2020 19:10 Ответить
Олигофрен, а при Ющенко картошка была по 50 коп/кг.
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08.07.2020 19:12 Ответить
Так ты не олигофрен расскажи что не сбылось? Насчет привата и русского мира тут Бубочка просто ссытся патриотов!
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08.07.2020 19:14 Ответить
Кто тебя тупорылую засцыку сцытся то? Ты никто и звать тебя никак.
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08.07.2020 19:16 Ответить
Пшел нах, кацап
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08.07.2020 19:07 Ответить
и должен будет учесть точку зрения фермеров...
фермер рабинович уже линейку для уравнения приготовил...
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08.07.2020 19:08 Ответить
Поросячьи ! Просто посмотрите .https://www.youtube.com/watch?v=ml7oKsm9RQ8&feature=youtu.be
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08.07.2020 19:08 Ответить
Кацап, пшел нах-тут водкі нєт!
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08.07.2020 19:09 Ответить
Денег нет, все ищут кого бы еще подоить, не важно, что корова ест, всякие оправдания находят, но уже с Польши молоко везут, где наоборот дотации, скоро не выгодно даже сельхозпродукцию производить, не выйдет даже аграрная страна из Украины.
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08.07.2020 19:09 Ответить
Типичный олигархический законопроект, который проталкивают их грязные вонючие прокладки в ВР. Принцип таких законов один: Было ваше-станет наше. Цель ясная - ЗАСТАВИТЬ МЕЛКИХ ФЕРМЕРОВ И ПАЙШИКОВ ПРОДАВАТЬ ЗЕМЛЮ. Таких "законопроектов" еще будет много. Государственный интерес Украины в защите фермеров, мелких фермеров, в развитии их хозяйств на самой современной технологии. А справедливость пусть ищут у олигархов, которые основную часть прибыли прячут заграницей в оффшорах, лишая Украину инвестиций.
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08.07.2020 19:15 Ответить
Не нужно Никого Защищать и помогать , - Если не просят. Просто оставьте в Покое Вам сколько не дать Налогов вы все их Профукаете .
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08.07.2020 19:27 Ответить
Кто это за фейковый голова какой то рады?Он скорее защищает таких как Бахматюк ,его фермеры даже не знают и не видели
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08.07.2020 19:51 Ответить
Молодці ребята. Даві жлобов, що не платять податки!!!!
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08.07.2020 19:56 Ответить
У сусідній Польщі фермери отримують підтримку держави, безпроцентне кредитування і різні пільги, а наші фермерим від усіх кабмінів, за єдиним виключенням кабміну Тимошенко, отримують лише збільшення податків. А зелень взагалі вирішила, схоже, знищити фермерство вщент і забрати усю землю своїм жидівським олігархам.
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08.07.2020 19:56 Ответить
Подивичсь уважно бюджетний розпис- у нас теж підтримують
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08.07.2020 20:01 Ответить
Косюка ?
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08.07.2020 20:03 Ответить
Порошенко и кидала Зеленский с ублюдком
вакарчуком передают привет лохам
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08.07.2020 20:02 Ответить
Надо же, Зєлєнскій оказиваєцца уже кідала! 😁 нарід однако очєнь мудр.
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08.07.2020 20:09 Ответить
 
 