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Новини
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Слободяник: Законопроєкт №3131 - це відновлення справедливості і рівних зобов'язань фермерів

Слободяник: Законопроєкт №3131 - це відновлення справедливості і рівних зобов'язань фермерів

Законопроєкт №3131 про детінізацію виробництва сільгосппродукції спрямований передусім на відновлення справедливості та встановлення рівних зобов'язань усіх суб'єктів перед державою.

Про це заявив глава Всеукраїнського конгресу фермерів, глава Агро-Продовольчої Ради Іван Слободяник, передає Цензор.НЕТ.

"Ні про яке підвищення податків не йдеться. По суті, цей закон - загальний зрівнювач. Тому що в одному селі хтось платить податки, а хтось не платить. Привілейовані "тіньовики" знищують фермерство як таке, позбавляють сумлінних виробників можливості конкурувати. Саме їхній голос ми сьогодні повинні почути", - заявив Іван Слободяник.

З цією метою Всеукраїнська аграрна рада провела круглий стіл "Актуальні агроподаткові та земельні запитання", під час якого законопроєкт №3131 обговорили з представниками реального сектору, малими та середніми фермерами. Аналогічні обговорення проводив також Український клуб аграрного бізнесу та інші аграрні асоціації. "Аграрії наполягали на двох позиціях: поетапне введення мінімального податкового зобов'язання, а також пільгові умови саме для дрібних виробників - чим менше господарство, тим менша базова ставка. Ці позиції підтримали всі", - повідомив Іван Слободяник.

Він додав, що профільний комітет Верховної Ради доопрацює законопроєкт до другого читання і повинен буде врахувати точку зору фермерів: "Ми наполягатимемо на зменшенні ставки поставленого податкового зобов'язання до 4,5%. На преференціях і зменшенні податкового навантаження для малих агровиробників і фермерів. Є також низка технічних неточностей, які вимагають виправлення".

Іван Слободяник повідомив, що дія закону торкнеться виключно тих фермерів, хто ухиляється від сплати податків. Для сумлінних виробників обсяг податкових зобов'язань залишиться колишнім. Закон також не торкнеться пайовиків і власників землі - податки за них платять агропідприємства, які орендують паї. Крім того, прийняття закону не вплине на отримання субсидій. Згідно із законопроєктом, доходи, отримані від реалізації сільгосппродукції, не враховуються в середньомісячний дохід сім'ї при призначенні субсидій на оплату тарифів ЖКГ, а також купівлю палива і газу.

Нагадаємо, нинішня редакція законопроєкту №3131 пропонує ввести поставлене податкове зобов'язання 1400 на 1 га або 5% від нормативної оцінки землі. Це не новий податок, а розрахункова сума, з якої будуть порівнюватися вже сплачені податки.

Автор: 

законопроєкт (3602) фермер (389) Всеукраїнська аграрна рада (6)


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Топ коментарі
+17
Зебилы! Вам тут покушать принесли
Слободяник: Законопроект №3131 - это восстановление справедливости и равных обязательствах фермеров - Цензор.НЕТ 7450
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08.07.2020 18:58
+14
Слободяник: Законопроект №3131 - это восстановление справедливости и равных обязательствах фермеров - Цензор.НЕТ 7004
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08.07.2020 19:04
+14
Слободяник: Законопроект №3131 - это восстановление справедливости и равных обязательствах фермеров - Цензор.НЕТ 5153
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08.07.2020 19:11
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Зебилы! Вам тут покушать принесли
Слободяник: Законопроект №3131 - это восстановление справедливости и равных обязательствах фермеров - Цензор.НЕТ 7450
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08.07.2020 18:58 Відповісти
Это справедливые суды свыни офшорной ? На котором клейма не где ставить .
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08.07.2020 19:01 Відповісти
«Свиня офшорна» це хто?
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08.07.2020 19:02 Відповісти
Слободяник: Законопроект №3131 - это восстановление справедливости и равных обязательствах фермеров - Цензор.НЕТ 7004
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08.07.2020 19:04 Відповісти
Посмотри в зеркало , уменьшь харю в двое . И увидишь .
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08.07.2020 19:05 Відповісти
О, рюзьге курва прийшла! Рюзьге, твоя мама свиня чи собака?
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08.07.2020 19:06 Відповісти
Пархатые всех сношают,а все кричат рюське курва.
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08.07.2020 21:47 Відповісти
Слободяник: Законопроект №3131 - это восстановление справедливости и равных обязательствах фермеров - Цензор.НЕТ 5153
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08.07.2020 19:11 Відповісти
Власть готовит законопроект о том, что каждый владелец земельного пая должен будет каждый год платить государству в бюджет НАЛОГ - 6 тыс гривен. Как вам такой подарок от зеленой нечисти?
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08.07.2020 20:11 Відповісти
Ну аот,еще один пархатый.
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08.07.2020 21:49 Відповісти
двух мнений быть не может - клован-**********
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08.07.2020 19:05 Відповісти
Этой?

Слободяник: Законопроект №3131 - это восстановление справедливости и равных обязательствах фермеров - Цензор.НЕТ 3000
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08.07.2020 19:03 Відповісти
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08.07.2020 19:06 Відповісти
Дбл, єто суд український
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08.07.2020 20:00 Відповісти
Во зебилы оказываться по 6000 гривен с вас это благо! Может по 10к с носа что-бы ещё благей было!
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08.07.2020 18:59 Відповісти
Как-то странно. Провозглашается равенство, Так сделайте равными налоговые ставки для всех землевладельцев и арендаторов, и мелких и крупных, ликвидируйте возврат НДС, поставьте всех в равные условия, а не занимайтесь лицемерным обманом в пользу своего кармана за счёт народа Украины.
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08.07.2020 20:35 Відповісти
ох вы и доиграетесь, что сельские люди плюнут на все, и будем мы все городские лапу сосать! не трогайте вы колхозников, ибо как только вы куда влезете, то всему приходит писец!
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08.07.2020 19:00 Відповісти
Справедливость?? Они хоть знают что это такое.. или думают что это прикол с квартала.. эту власть можно ассоциировать с чем угодно, но только не со справедливостью.. скорее даже наоборот - делают на на зло..
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08.07.2020 19:00 Відповісти
Шановный, "колхозников" уже лет двадцать пять, как нет. Но то, что этот законопроект не имеет ничего общего с теми самыми фермерами, которыми прикрываются - ваша правда.
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08.07.2020 19:03 Відповісти
О лиснехромосомик приперся! Опять за русский мир с клоунским уклоном будет агитировать!
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08.07.2020 19:08 Відповісти
Олигофрен, а по теме статьи у тебя есть чего написать?
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08.07.2020 19:10 Відповісти
Так я написал! Ты слапатыговноед читать что-ли не умеешь?!
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08.07.2020 19:12 Відповісти
Я понимаю, что ты - тупая идиотина. Но по теме статьи ты чаво то напишешь?
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08.07.2020 19:13 Відповісти
Написал ведь. Вас что даунов на каникулы отпустили? Исчи в опубликованном!
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08.07.2020 19:23 Відповісти
Ти хоч розумієш що недобитих риг тут всі просто в їхні тупі собачі роти? Чи пан мазохіст?
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08.07.2020 20:50 Відповісти
Слободяник: Законопроект №3131 - это восстановление справедливости и равных обязательствах фермеров - Цензор.НЕТ 9174
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08.07.2020 19:00 Відповісти
Гонтарева призывает МВФ не давать Украине денег.Вся сущность порошенковских патриотов, которые после "5 лет реформ" сивого гетьмана, массово рванули любить Украину из Лондона и других заграничных мест.
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08.07.2020 19:03 Відповісти
Если Бубочка строит государство на рашистких принципах и по подобию Лугандона то почему Гонтарева должна этому потакать?
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08.07.2020 19:06 Відповісти
Соевая идиотина, твоя "бубочка" уже полтора года во власти и ни одна с твоих тупорылых идиотских мантр не сбылась. Ты не устало тупить еще?
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08.07.2020 19:07 Відповісти
А помоему все сбылось. Что ещё не полный песец то только потому что Гройсман 150 лярдов оставил! Кстати как тебе цены на картофан? У нас в Харькове 18 а при Порохе была 5!
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08.07.2020 19:10 Відповісти
Олигофрен, а при Ющенко картошка была по 50 коп/кг.
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08.07.2020 19:12 Відповісти
Так ты не олигофрен расскажи что не сбылось? Насчет привата и русского мира тут Бубочка просто ссытся патриотов!
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08.07.2020 19:14 Відповісти
Кто тебя тупорылую засцыку сцытся то? Ты никто и звать тебя никак.
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08.07.2020 19:16 Відповісти
Пшел нах, кацап
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08.07.2020 19:07 Відповісти
и должен будет учесть точку зрения фермеров...
фермер рабинович уже линейку для уравнения приготовил...
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08.07.2020 19:08 Відповісти
Поросячьи ! Просто посмотрите .https://www.youtube.com/watch?v=ml7oKsm9RQ8&feature=youtu.be
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08.07.2020 19:08 Відповісти
Кацап, пшел нах-тут водкі нєт!
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08.07.2020 19:09 Відповісти
Денег нет, все ищут кого бы еще подоить, не важно, что корова ест, всякие оправдания находят, но уже с Польши молоко везут, где наоборот дотации, скоро не выгодно даже сельхозпродукцию производить, не выйдет даже аграрная страна из Украины.
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08.07.2020 19:09 Відповісти
Типичный олигархический законопроект, который проталкивают их грязные вонючие прокладки в ВР. Принцип таких законов один: Было ваше-станет наше. Цель ясная - ЗАСТАВИТЬ МЕЛКИХ ФЕРМЕРОВ И ПАЙШИКОВ ПРОДАВАТЬ ЗЕМЛЮ. Таких "законопроектов" еще будет много. Государственный интерес Украины в защите фермеров, мелких фермеров, в развитии их хозяйств на самой современной технологии. А справедливость пусть ищут у олигархов, которые основную часть прибыли прячут заграницей в оффшорах, лишая Украину инвестиций.
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08.07.2020 19:15 Відповісти
Не нужно Никого Защищать и помогать , - Если не просят. Просто оставьте в Покое Вам сколько не дать Налогов вы все их Профукаете .
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08.07.2020 19:27 Відповісти
Кто это за фейковый голова какой то рады?Он скорее защищает таких как Бахматюк ,его фермеры даже не знают и не видели
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08.07.2020 19:51 Відповісти
Молодці ребята. Даві жлобов, що не платять податки!!!!
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08.07.2020 19:56 Відповісти
У сусідній Польщі фермери отримують підтримку держави, безпроцентне кредитування і різні пільги, а наші фермерим від усіх кабмінів, за єдиним виключенням кабміну Тимошенко, отримують лише збільшення податків. А зелень взагалі вирішила, схоже, знищити фермерство вщент і забрати усю землю своїм жидівським олігархам.
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08.07.2020 19:56 Відповісти
Подивичсь уважно бюджетний розпис- у нас теж підтримують
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08.07.2020 20:01 Відповісти
Косюка ?
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08.07.2020 20:03 Відповісти
Порошенко и кидала Зеленский с ублюдком
вакарчуком передают привет лохам
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08.07.2020 20:02 Відповісти
Надо же, Зєлєнскій оказиваєцца уже кідала! 😁 нарід однако очєнь мудр.
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08.07.2020 20:09 Відповісти
 
 