Слободяник: Законопроєкт №3131 - це відновлення справедливості і рівних зобов'язань фермерів

Законопроєкт №3131 про детінізацію виробництва сільгосппродукції спрямований передусім на відновлення справедливості та встановлення рівних зобов'язань усіх суб'єктів перед державою.

Про це заявив глава Всеукраїнського конгресу фермерів, глава Агро-Продовольчої Ради Іван Слободяник, передає Цензор.НЕТ.

"Ні про яке підвищення податків не йдеться. По суті, цей закон - загальний зрівнювач. Тому що в одному селі хтось платить податки, а хтось не платить. Привілейовані "тіньовики" знищують фермерство як таке, позбавляють сумлінних виробників можливості конкурувати. Саме їхній голос ми сьогодні повинні почути", - заявив Іван Слободяник.

З цією метою Всеукраїнська аграрна рада провела круглий стіл "Актуальні агроподаткові та земельні запитання", під час якого законопроєкт №3131 обговорили з представниками реального сектору, малими та середніми фермерами. Аналогічні обговорення проводив також Український клуб аграрного бізнесу та інші аграрні асоціації. "Аграрії наполягали на двох позиціях: поетапне введення мінімального податкового зобов'язання, а також пільгові умови саме для дрібних виробників - чим менше господарство, тим менша базова ставка. Ці позиції підтримали всі", - повідомив Іван Слободяник.

Він додав, що профільний комітет Верховної Ради доопрацює законопроєкт до другого читання і повинен буде врахувати точку зору фермерів: "Ми наполягатимемо на зменшенні ставки поставленого податкового зобов'язання до 4,5%. На преференціях і зменшенні податкового навантаження для малих агровиробників і фермерів. Є також низка технічних неточностей, які вимагають виправлення".

Іван Слободяник повідомив, що дія закону торкнеться виключно тих фермерів, хто ухиляється від сплати податків. Для сумлінних виробників обсяг податкових зобов'язань залишиться колишнім. Закон також не торкнеться пайовиків і власників землі - податки за них платять агропідприємства, які орендують паї. Крім того, прийняття закону не вплине на отримання субсидій. Згідно із законопроєктом, доходи, отримані від реалізації сільгосппродукції, не враховуються в середньомісячний дохід сім'ї при призначенні субсидій на оплату тарифів ЖКГ, а також купівлю палива і газу.

Нагадаємо, нинішня редакція законопроєкту №3131 пропонує ввести поставлене податкове зобов'язання 1400 на 1 га або 5% від нормативної оцінки землі. Це не новий податок, а розрахункова сума, з якої будуть порівнюватися вже сплачені податки.