Еврокомиссия представила две стратегии в сфере энергетики в рамках "Зеленого соглашения"

Еврокомиссия подготовила две стратегии в сфере энергетики - в частности предусматривается внедрение чистых и возобновляемых носителей энергии на основе водородных технологий.

Об этом по итогам заседания Коллегии Еврокомиссии рассказал ее исполнительный вице-президент Франс Тиммерманс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы рады представить две стратегии, которые являются решающими в рамках "Зеленого соглашения"... Речь идет о дальнейшей интеграции энергетической системы и о водородной стратегии. Эти стратегии позволят ЕС сохранять технологическое лидерство в мире, предоставлять европейским потребителям и промышленности чистую, безопасную и конкурентную в ценовом измерении энергию", - отметил представитель Еврокомиссии.

Он заметил, что сейчас все европейские страны сталкиваются с существенным экономическим падением вследствие коронакризиса. Именно в это время Евросоюз должен сосредоточить усилия на инновационном развитии и ответах на долгосрочные вызовы. Главным ориентиром должно стать "Зеленое соглашение" ЕС наряду с цифровой трансформацией и повышением устойчивости каждой из стран-членов.

"Если мы намерены стать климатически-нейтральным континентом к 2050 году, нам нужно переключить нашу энергетику с углеродных на чистые источники. Речь идет о создании новой системы, которая будет охватывать как сферу производства энергии, так и ее потребления. Действующая энергосистема является уже реликтом прошлого, она слишком затратная и вредная, чтобы обеспечивать устойчивое развитие в будущем", - добавил Тиммерманс.

Представленная ​​стратегия энергетической интеграции предусматривает сочетание различных носителей энергии, энергетической инфраструктуры и сектора потребления с целью оптимизации расходов и повышения эффективности всей отрасли. Например, для обогрева зданий может использоваться тепло, полученное в процессе промышленного производства, а электричество, на котором ездят автомобили, будет поступать от солнечных батарей, водородные носители энергии будут производиться на гидролизных установках с использованием энергии ветровых электростанций морского базирования.

Эта стратегия в целом охватывает 38 инновационных направлений интеграции всей энергетической системы ЕС, которая позволит значительно сократить потребление углеродных носителей энергии. При этом Еврокомиссия предлагает ряд финансовых стимулов, чтобы поощрить промышленных и бытовых потребителей использовать именно возобновляемые источники чистой энергии. Соответствующие правовые предложения будут представлены уже до конца года, а новые регуляторные правила ЕС на рынке газа Еврокомиссия предложит в 2021 году.

Второе направление - так называемая водородная стратегия предусматривает "декарбонизацию" промышленности, транспорта, производства энергии и ее бытового использования. По словам Тиммерманса, Европа является мировым лидером в водородных технологиях и для производства водородных носителей энергии рассчитывает использовать чистую энергию от ветряных и солнечных станций.

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Представитель Еврокомиссии отметил, что до 2024 года ЕС планирует создать станции электролиза мощностью не менее 6 гигаватт, что позволит производить до одного миллиона тонн водорода. В период 2025-2030 годов водород должен стать главной составляющей интегрированной энергетической системы, при этом мощность станций водородного гидролиза должна вырасти до 40 гигаватт с возможностью производства до 10 млн тонн чистого водорода. В последующий период 2030-2050 гг. водород должен превратиться в ЕС в главный энергетический ресурс и заместить углеродные носители даже в тех секторах экономики, которые с трудом поддаются процессам декарбонизации.

Для достижения таких амбициозных целей Еврокомиссия объявила о создании Европейского альянса чистого водорода, который объединит представителей промышленности, гражданского общества и частного сектора, органы государственной и региональной власти, обеспечит необходимую финансовую поддержку со стороны Европейского инвестиционного банка.

По словам Тиммерманса, усилия, направленные на инновационные преобразования в европейском энергетическом секторе, являются важной составляющей пакета восстановления после коронакризиса в "ЕС - Следующее поколение".