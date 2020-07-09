В Раде ежегодно будут проводить гендерный аудит, - руководитель аппарата парламента Штучный
Недавно был подписан Меморандум о взаимопонимании между Аппаратом Верховной Рады Украины и структурой Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. Документ определяет проведение гендерного аудита доступности зданий парламента и продвижения гендерного равенства в соответствии с международным опытом.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Рады, об этом заявил руководитель аппарата парламента Вячеслав Штучный.
Системный аудит будет проводиться в начале каждого года, чтобы проанализировать, имеют ли женщины и мужчины в парламенте одинаковые права, а также для повышения уровня осведомленности работников по вопросам интеграции гендерных принципов в работу аппарата. Кроме того, на гендерную чувствительность будут проверяться организационно-распорядительные документы.
"Мы уделяем значительное внимание вопросам гендерной политики в парламенте. На сегодня проект "Гендерное бюджетирование в Украине" является крупнейшим в мире по внедрению гендерно ориентированного бюджетирования. Важно, что Верховная Рада Украины присоединилась к этой работе и начала сотрудничество с экспертами для введения указанного подхода в работе аппарата парламента", - отметил Штучный.
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Украина - часть бывшей космической империи, а не *опа мира.
Да в бюджете денег просто завались, если есть деньги (и время) на такую х*рню.
"Когда коту нечего делать, кот лижет бейцы".
Вы ведь не хотите обвинений в дискриминации?
Как считаете?