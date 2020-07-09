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В Раде ежегодно будут проводить гендерный аудит, - руководитель аппарата парламента Штучный

В Раде ежегодно будут проводить гендерный аудит, - руководитель аппарата парламента Штучный

Недавно был подписан Меморандум о взаимопонимании между Аппаратом Верховной Рады Украины и структурой Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. Документ определяет проведение гендерного аудита доступности зданий парламента и продвижения гендерного равенства в соответствии с международным опытом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Рады, об этом заявил руководитель аппарата парламента Вячеслав Штучный.

Системный аудит будет проводиться в начале каждого года, чтобы проанализировать, имеют ли женщины и мужчины в парламенте одинаковые права, а также для повышения уровня осведомленности работников по вопросам интеграции гендерных принципов в работу аппарата. Кроме того, на гендерную чувствительность будут проверяться организационно-распорядительные документы.

"Мы уделяем значительное внимание вопросам гендерной политики в парламенте. На сегодня проект "Гендерное бюджетирование в Украине" является крупнейшим в мире по внедрению гендерно ориентированного бюджетирования. Важно, что Верховная Рада Украины присоединилась к этой работе и начала сотрудничество с экспертами для введения указанного подхода в работе аппарата парламента", - отметил Штучный.

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Автор: 

аудит (362) ВР (29264) гендерные проблемы (149)


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Топ комментарии
+3
Это что, будут считать корабельные сосны?
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09.07.2020 12:05
+2
геть поділ туалету на чоловічий та жіночий, даєш спільний санвузол для усіх (у тому числі для гоміків та трансів) в ім'я рівності гендерів
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09.07.2020 12:08
+1
Займитесь экваториальной Африкой, козлы ООНовские.
Украина - часть бывшей космической империи, а не *опа мира.
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09.07.2020 12:15
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Это что, будут считать корабельные сосны?
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09.07.2020 12:05 Ответить
это так бенино шапито решило развлечь своих фанатов? и как хавают?
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09.07.2020 12:05 Ответить
геть поділ туалету на чоловічий та жіночий, даєш спільний санвузол для усіх (у тому числі для гоміків та трансів) в ім'я рівності гендерів
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09.07.2020 12:08 Ответить
а етнічний аудит проводити не будуть..? якщо вже мова про рівність..
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09.07.2020 12:13 Ответить
Займитесь экваториальной Африкой, козлы ООНовские.
Украина - часть бывшей космической империи, а не *опа мира.
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09.07.2020 12:15 Ответить
А "бубочка" жалуется, что денег в бюджете нет.
Да в бюджете денег просто завались, если есть деньги (и время) на такую х*рню.
"Когда коту нечего делать, кот лижет бейцы".
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09.07.2020 12:16 Ответить
Ежегодный пересчет членов партий? На случай смены пола?
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09.07.2020 12:23 Ответить
РАССТРЕЛ НА МЕСТЕ БЕЗ СУДОВ ЗА ВЫМОГАТЕЛЬСТВО !!!! ВЗЯТКИ И ПРОИЗВОДИТЬ ПРИЛЮДНО !!!!!!!!
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09.07.2020 12:25 Ответить
Господи, какой бред. Гендерно чувствительный бюджет! Это как? Чем бы дитя( парламент) не тешилось, лишь бы не плакало.
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09.07.2020 13:53 Ответить
Гендерный аудит ? Надеюсь , это будет в рамках приличий ? )
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09.07.2020 14:23 Ответить
Сколько % будут за гомо, транс и травести?
Вы ведь не хотите обвинений в дискриминации?
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09.07.2020 17:17 Ответить
Пока нет единого списка гендеров нечего сравнивать и контролировать, а мужиков, которые ломятся в женские туалеты - "я внутренне женщина" - нужно сдавать в полицию.
Как считаете?
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09.07.2020 17:17 Ответить
 
 