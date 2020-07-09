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У Раді щорічно проводитимуть гендерний аудит, - керівник апарату парламенту Штучний

У Раді щорічно проводитимуть гендерний аудит, - керівник апарату парламенту Штучний

Нещодавно було підписано Меморандум про взаєморозуміння між Апаратом Верховної Ради України та структурою Організації Об'єднаних Націй з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок. Документ визначає проведення гендерного аудиту доступності будівель парламенту і просування гендерної рівності відповідно до міжнародного досвіду.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Ради, про це заявив керівник апарату парламенту В'ячеслав Штучний

Системний аудит буде проводитися на початку кожного року, щоб проаналізувати, чи жінки й чоловіки в парламенті мають однакові права, а також для підвищення рівня обізнаності працівників з питань інтеграції гендерних принципів у роботу Апарату. Крім того, на гендерну чутливість будуть перевірятися організаційно-розпорядчі документи.

"Ми приділяємо значну увагу питанням гендерної політики в парламенті. Станом на сьогодні проєкт "Гендерне бюджетування в Україні" є найбільшим у світі із впровадження гендерно орієнтованого бюджетування. Важливо, що Верховна Рада України долучилася до цієї роботи та розпочала співпрацю з експертами для запровадження зазначеного підходу в роботі Апарату парламенту", - зауважив Штучний.

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Автор: 

аудит (568) ВР (15004) гендерні проблеми (110)


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Топ коментарі
+3
Это что, будут считать корабельные сосны?
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09.07.2020 12:05
+2
геть поділ туалету на чоловічий та жіночий, даєш спільний санвузол для усіх (у тому числі для гоміків та трансів) в ім'я рівності гендерів
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09.07.2020 12:08
+1
Займитесь экваториальной Африкой, козлы ООНовские.
Украина - часть бывшей космической империи, а не *опа мира.
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09.07.2020 12:15
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Это что, будут считать корабельные сосны?
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09.07.2020 12:05 Відповісти
это так бенино шапито решило развлечь своих фанатов? и как хавают?
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09.07.2020 12:05 Відповісти
геть поділ туалету на чоловічий та жіночий, даєш спільний санвузол для усіх (у тому числі для гоміків та трансів) в ім'я рівності гендерів
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09.07.2020 12:08 Відповісти
а етнічний аудит проводити не будуть..? якщо вже мова про рівність..
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09.07.2020 12:13 Відповісти
Займитесь экваториальной Африкой, козлы ООНовские.
Украина - часть бывшей космической империи, а не *опа мира.
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09.07.2020 12:15 Відповісти
А "бубочка" жалуется, что денег в бюджете нет.
Да в бюджете денег просто завались, если есть деньги (и время) на такую х*рню.
"Когда коту нечего делать, кот лижет бейцы".
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09.07.2020 12:16 Відповісти
Ежегодный пересчет членов партий? На случай смены пола?
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09.07.2020 12:23 Відповісти
РАССТРЕЛ НА МЕСТЕ БЕЗ СУДОВ ЗА ВЫМОГАТЕЛЬСТВО !!!! ВЗЯТКИ И ПРОИЗВОДИТЬ ПРИЛЮДНО !!!!!!!!
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09.07.2020 12:25 Відповісти
Господи, какой бред. Гендерно чувствительный бюджет! Это как? Чем бы дитя( парламент) не тешилось, лишь бы не плакало.
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09.07.2020 13:53 Відповісти
Гендерный аудит ? Надеюсь , это будет в рамках приличий ? )
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09.07.2020 14:23 Відповісти
Сколько % будут за гомо, транс и травести?
Вы ведь не хотите обвинений в дискриминации?
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09.07.2020 17:17 Відповісти
Пока нет единого списка гендеров нечего сравнивать и контролировать, а мужиков, которые ломятся в женские туалеты - "я внутренне женщина" - нужно сдавать в полицию.
Как считаете?
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09.07.2020 17:17 Відповісти
 
 