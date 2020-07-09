У Раді щорічно проводитимуть гендерний аудит, - керівник апарату парламенту Штучний

Нещодавно було підписано Меморандум про взаєморозуміння між Апаратом Верховної Ради України та структурою Організації Об'єднаних Націй з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок. Документ визначає проведення гендерного аудиту доступності будівель парламенту і просування гендерної рівності відповідно до міжнародного досвіду.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Ради, про це заявив керівник апарату парламенту В'ячеслав Штучний

Системний аудит буде проводитися на початку кожного року, щоб проаналізувати, чи жінки й чоловіки в парламенті мають однакові права, а також для підвищення рівня обізнаності працівників з питань інтеграції гендерних принципів у роботу Апарату. Крім того, на гендерну чутливість будуть перевірятися організаційно-розпорядчі документи.

"Ми приділяємо значну увагу питанням гендерної політики в парламенті. Станом на сьогодні проєкт "Гендерне бюджетування в Україні" є найбільшим у світі із впровадження гендерно орієнтованого бюджетування. Важливо, що Верховна Рада України долучилася до цієї роботи та розпочала співпрацю з експертами для запровадження зазначеного підходу в роботі Апарату парламенту", - зауважив Штучний.

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