Высшее образование должно быть полностью автономным, - Шкарлет
И.о. министра образования Сергей Шкарлет считает, что высшее образование должно иметь автономию и возможность сказать украинским детям и украинским родителям, что образование в стране абсолютно конкурентоспособно на рынке труда.
Об этом он заявил в интервью "Радіо свобода", информирует Цензор.НЕТ.
По словам и.о. министра, в сфере высшего образования много проблем.
"Многие говорят о финансовой автономии, но я бы говорил вообще о полной автономии. Сегодня высшее образование должно иметь автономию и возможность сказать украинским детям и украинским родителям, что мы абсолютно конкурентоспособны на рынке труда. Вот в этом контексте реформа высшего образования должна осуществляться. Финансовая автономия - само собой. Имущественная автономия - само собой. Автономия по управлению и развитию высшего учебного заведения - само собой. Поэтому много вопросов в высшем образовании: и распоряжения имуществом и формирование собственных концепций, это и финансирование...", - подчеркнул Шкарлет.
Шкарлет отметил, что экономика образования - достаточно интересный и достаточно сложный инструмент.
"Моя позиция достаточно проста: и в государстве, и в образовании, если во главу угла (то есть на главное место. - Ред.) будет поставлена экономика, а не политика, тогда будет какое-то движение", - подытожил и.о. министра.
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Второе, в Украине есть заочное образование для докторов?
Третье, между ВНО и началом докторской практики, как минимум лет 7. Поступление в ВУЗ - преграда, преодолев, которую учиться в ВУЗе, гораздо легче, поэтому далеко не все из тех, кто мог бы хорошо учиться в ВУЗе преодолевают эту преграду, особенно люди, которые давно работают, имеют семьи... итд. Они практически готовые специалисты, а корочки у них нет, и нет у них столько времени, чтобы готовиться к формальному экзамену.
а только лишь на основании того, что ты - сын сепаров
... а вот врать не надо, нехорошо это:
"Для указанной категории абитуриентов вступление происходить по результатам вступительных экзаменов или на основе ВНО - по собственному выбору."https://m.censor.net/news/3207465/zelenskiyi_podpisal_zakon_o_postuplenii_bez_vno_dlya_vypusknikov_iz_okkupirovannyh_territoriyihttps://m.censor.net/news/3207465/zelenskiyi_podpisal_zakon_o_postuplenii_bez_vno_dlya_vypusknikov_iz_okkupirovannyh_territoriyihttps://m.censor.net.ua/news/3207465/zelenskiyi_podpisal_zakon_o_postuplenii_bez_vno_dlya_vypusknikov_iz_okkupirovannyh_territoriyi
курсы без вступительных экзаменов.
жильё предоставляется.
стипендия предоставляется.
И шо самое интересное, после этих курсов ЗНО сдавать тоже не надо.
Поступить туда можно было после собеседования, а потом после 6 месяцев учёбы сдавались формальные выпускные экзамены, после которых большинство поступало в ВУЗ. Разве сейчас подобной практики нет?
Не забывайте, это помогает забрать молодёжь из ОРДЛО и постепенно вправить промытые Пу-пропагандой мозги.
Второе, что он сказал неправильного в данной статье?
Вот ещё вариант, которым у нас пользуются родители: библиотеки, где дети всегда под присмотром взрослых. Если найти помещения, где дети могут быть на социальном расстоянии, то один гувернант может смотреть за 10-тью детьми, соответственно платить родителям нужно будет меньше.
Підводить до того, що ЗНО потрібно скасувати, бо воно порушує автономію.
"Натренировался" в Чернигове - теперь "понесёт в массы".
Та я може б і погодився на таку приватизацію вишів - Забирайте, але від нині ані копійки з бюджету.
А схема будет дивная - на входе - бюджетное финансирование, а куда и как потратили - полная автономия!
Нигде в мире нет полной автономии без гос вузов, даже в США.
У власти гремлены.
Самостоятельность ВУЗов - краеугольный камень высшего образования. Только рынок труда должен определять программы ВУЗов, а не чиновники МО. В Штатах не занимается ВУЗами. Более того, даже школам дана самостоятельность, но каждый штат проводит раз в год штатные тесты, хотя это для статистики, а не для того, чтобы лишать школы финансирования или закрывать. У нас, вообще, нет федерального аналога МО.
Это и есть вмешательство, полной независимости нет нигде.
Ещё раз полной независимости нет нигде
Качество образования в государственных вузах педантично контролируется государством. Студенты, которые сумели проявить себя с лучшей стороны, могут рассчитывать на получение гранта, стипендии или попадание в специальную программу. Внимательно изучайте позиции и программы конкретных факультетов - они могут лидировать в своей сфере вне зависимости от общего рейтинга вуза.
https://study-america.org/bazaznaniy/gosudarstvennye-universitety-ssha
Первая попавшаяся информация в интернете противоречит вашим словам.
Что значит качество образования контролируется государством?
Я писал о грантах (scholarship) для хорошо успевающих студентов, но какое это имеет отношение к контролю со стороны государства? В частных вузах тоже есть аналогичный scholarship. Вы мне лучше скажите, кто составляет программы образования, если в штатах DoE не занимается вузами?
Чому, коли зелене відкриває рот, хочеться сказати - дебіл.
Вот на этом и закончим: "В моєму повідомленні не потрібно шукати чогось розумного"
"Любая мысль должна на чём-то основываться, а просто оскорбить человека много ума не надо." - до коми сказали одне а після берете під сумнів сказане. Якщо ви хотіли, щоб я пояснимв свої слова, то потрібно було так і написати, по простому, зрозуміло.
Шкарлет був названий мною "дебілом" тому що, будучи в.о міністра освіти він не вміє зрозуміло виражатися. Які би він правильні думки не мав, потрібно вміти їх донести оточуючим, коротко і зрозуміло.