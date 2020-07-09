Высшее образование должно быть полностью автономным, - Шкарлет

И.о. министра образования Сергей Шкарлет считает, что высшее образование должно иметь автономию и возможность сказать украинским детям и украинским родителям, что образование в стране абсолютно конкурентоспособно на рынке труда.

Об этом он заявил в интервью "Радіо свобода", информирует Цензор.НЕТ.

По словам и.о. министра, в сфере высшего образования много проблем.

"Многие говорят о финансовой автономии, но я бы говорил вообще о полной автономии. Сегодня высшее образование должно иметь автономию и возможность сказать украинским детям и украинским родителям, что мы абсолютно конкурентоспособны на рынке труда. Вот в этом контексте реформа высшего образования должна осуществляться. Финансовая автономия - само собой. Имущественная автономия - само собой. Автономия по управлению и развитию высшего учебного заведения - само собой. Поэтому много вопросов в высшем образовании: и распоряжения имуществом и формирование собственных концепций, это и финансирование...", - подчеркнул Шкарлет.

Шкарлет отметил, что экономика образования - достаточно интересный и достаточно сложный инструмент.

"Моя позиция достаточно проста: и в государстве, и в образовании, если во главу угла (то есть на главное место. - Ред.) будет поставлена экономика, а не политика, тогда будет какое-то движение", - подытожил и.о. министра.

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