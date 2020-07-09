Вища освіта має бути повністю автономною, - Шкарлет

В.о. міністра освіти Сергій Шкарлет вважає, що вища освіта повинна мати автономію і можливість сказати українським дітям і українським батькам, що освіта в країні абсолютно конкурентоспроможна на ринку праці.

Про це він заявив в інтерв'ю "Радіо свобода", інформує Цензор.НЕТ.

За словами в.о. міністра, у сфері вищої освіти багато проблем.

"Багато хто говорить про фінансову автономію, але я б говорив взагалі про повну автономію. Сьогодні вища освіта повинна мати автономію і можливість сказати українським дітям і українським батькам, що ми абсолютно конкурентоспроможні на ринку праці. Ось у цьому контексті реформа вищої освіти має здійснюватися. Фінансова автономія - само собою. Майнова автономія - само собою. Автономія з управління і розвитку вищого навчального закладу - само собою. Тому багато питань у вищій освіті: і розпорядження майном, і формування власних концепцій, і фінансування...", - підкреслив Шкарлет.

Шкарлет зазначив, що економіка освіти - досить цікавий і досить складний інструмент.

"Моя позиція досить проста: і в державі, і в освіті, якщо на чільне місце буде поставлена ​​економіка, а не політика, тоді буде якийсь рух", - підсумував в.о. міністра.