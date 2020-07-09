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Вища освіта має бути повністю автономною, - Шкарлет

Вища освіта має бути повністю автономною, - Шкарлет

В.о. міністра освіти Сергій Шкарлет вважає, що вища освіта повинна мати автономію і можливість сказати українським дітям і українським батькам, що освіта в країні абсолютно конкурентоспроможна на ринку праці.

Про це він заявив в інтерв'ю "Радіо свобода", інформує Цензор.НЕТ.

За словами в.о. міністра, у сфері вищої освіти багато проблем.

"Багато хто говорить про фінансову автономію, але я б говорив взагалі про повну автономію. Сьогодні вища освіта повинна мати автономію і можливість сказати українським дітям і українським батькам, що ми абсолютно конкурентоспроможні на ринку праці. Ось у цьому контексті реформа вищої освіти має здійснюватися. Фінансова автономія - само собою. Майнова автономія - само собою. Автономія з управління і розвитку вищого навчального закладу - само собою. Тому багато питань у вищій освіті: і розпорядження майном, і формування власних концепцій, і фінансування...", - підкреслив Шкарлет.

Шкарлет зазначив, що економіка освіти - досить цікавий і досить складний інструмент.

"Моя позиція досить проста: і в державі, і в освіті, якщо на чільне місце буде поставлена ​​економіка, а не політика, тоді буде якийсь рух", - підсумував в.о. міністра.

Автор: 

Міносвіти (1415) вища освіта (209) Шкарлет Сергій (353)


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Топ коментарі
+12
Это типа: готовьте больше денег?
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09.07.2020 16:18
+12
дай ему Бог хирурга, поступившего без ЗНО
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09.07.2020 16:32
+12
У Шкарлета мозок працює автономно - без зв"язку з навколишнім світом.
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09.07.2020 16:34
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Сказал жулик Шкарлет купивший себе высшее образование
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09.07.2020 16:18 Відповісти
дай ему Бог хирурга, поступившего без ЗНО
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09.07.2020 16:32 Відповісти
Первое, он говорил о заочном образовании: https://gordonua.com/news/society/1507776.html

Второе, в Украине есть заочное образование для докторов?

Третье, между ВНО и началом докторской практики, как минимум лет 7. Поступление в ВУЗ - преграда, преодолев, которую учиться в ВУЗе, гораздо легче, поэтому далеко не все из тех, кто мог бы хорошо учиться в ВУЗе преодолевают эту преграду, особенно люди, которые давно работают, имеют семьи... итд. Они практически готовые специалисты, а корочки у них нет, и нет у них столько времени, чтобы готовиться к формальному экзамену.
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09.07.2020 17:53 Відповісти
и тебе тоже такого хирурга.
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09.07.2020 18:59 Відповісти
Какого? Мне плевать сдавал он ВНО 20 лет назад или нет и как учился, если у него многолетний опыт и многочисленные положительные отзывы о нём, как о хирурге.
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09.07.2020 20:16 Відповісти
я рад, что ты не возражаешь, чтобы когда нибудь, лет через 10 тебя оперировал сын сепара, поступивший на хирурга только за то, шо его папа - сепар
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09.07.2020 20:23 Відповісти
При чём здесь сепары?! Чтобы не делали таджикские физики-ядерщики, всё равно получается гашиш.
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09.07.2020 20:35 Відповісти
сепары сдесь при возможности поступить в любой ВУЗ Украины без подтверждения знаний,

а только лишь на основании того, что ты - сын сепаров
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09.07.2020 20:40 Відповісти
https://m.censor.net/news/3207465/zelenskiyi_podpisal_zakon_o_postuplenii_bez_vno_dlya_vypusknikov_iz_okkupirovannyh_territoriyi
... а вот врать не надо, нехорошо это:

"Для указанной категории абитуриентов вступление происходить по результатам вступительных экзаменов или на основе ВНО - по собственному выбору."https://m.censor.net/news/3207465/zelenskiyi_podpisal_zakon_o_postuplenii_bez_vno_dlya_vypusknikov_iz_okkupirovannyh_territoriyihttps://m.censor.net/news/3207465/zelenskiyi_podpisal_zakon_o_postuplenii_bez_vno_dlya_vypusknikov_iz_okkupirovannyh_territoriyihttps://m.censor.net.ua/news/3207465/zelenskiyi_podpisal_zakon_o_postuplenii_bez_vno_dlya_vypusknikov_iz_okkupirovannyh_territoriyi
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10.07.2020 18:54 Відповісти
или после годичных подготовительных курсов.

курсы без вступительных экзаменов.

жильё предоставляется.

стипендия предоставляется.

И шо самое интересное, после этих курсов ЗНО сдавать тоже не надо.
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10.07.2020 20:36 Відповісти
Это обычное ПО, куда раньше принимали после службы в армии или 2-х лет трудового стажа.

Поступить туда можно было после собеседования, а потом после 6 месяцев учёбы сдавались формальные выпускные экзамены, после которых большинство поступало в ВУЗ. Разве сейчас подобной практики нет?

Не забывайте, это помогает забрать молодёжь из ОРДЛО и постепенно вправить промытые Пу-пропагандой мозги.
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15.07.2020 06:27 Відповісти
Oткуда информация о покупке диплома?

Второе, что он сказал неправильного в данной статье?
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09.07.2020 17:47 Відповісти
автономія в автономії, автономічна автономія! Де взяли цього атономіста? Ти скажи як дітям з вересня вчитись? Кому з батьків звільнятись. щоб дитина навчалась дистанційно?
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09.07.2020 16:18 Відповісти
Это - Мировая проблема, а не проблема одной лишь Украины. У нас на сегодня разрешается присутствовать в классах до 10 человек, поэтому в сентябре мы будем сочетать и обычные, и zoom-занятия: дети будут ходить либо через день (при условии, что в классах по списку не более 20 человек), либо реже (более 20 человек). Также возможен вариант через неделю, если по списку до 20-ти. Практика прошлых месяцев показала, что в те дни, когда ребёнок занимается из дому, с ним остаются и родственники, и друзья, и знакомые, и нанятые "гувернанты". Проблема сложная, но решаемая, когда во главе угла ставятся человеческие взаимоотношения, и люди помогают друг-другу, равно как и государство, которое должно создать различные программы, и самая простая - деньги, потраченные на "гувернантов", освобождаются от налогов.

Вот ещё вариант, которым у нас пользуются родители: библиотеки, где дети всегда под присмотром взрослых. Если найти помещения, где дети могут быть на социальном расстоянии, то один гувернант может смотреть за 10-тью детьми, соответственно платить родителям нужно будет меньше.
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09.07.2020 17:42 Відповісти
Это типа: готовьте больше денег?
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09.07.2020 16:18 Відповісти
100%
Підводить до того, що ЗНО потрібно скасувати, бо воно порушує автономію.
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09.07.2020 16:23 Відповісти
а кто хочет его отменить BНО для ОЧНИКОВ?
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09.07.2020 18:01 Відповісти
Його відміняв свого часу кумир всіх зебілів табачник. І його викормиш шкарлет теж хоче відмінити.
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09.07.2020 18:06 Відповісти
Ничего подобного! Шкарлет говорит только о заочниках!
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09.07.2020 20:18 Відповісти
С какой стати?! Автономия программ образования никак не способствует увеличению на них расходов.
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09.07.2020 17:58 Відповісти
Высшее образование должно быть полностью автономным, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 586
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09.07.2020 16:19 Відповісти
Многие уже наслышаны об "автономии образования" (и "защиты"!) в Черниговском политехе: разве что в холле не вывесили на стену расценки "шо почем"..
"Натренировался" в Чернигове - теперь "понесёт в массы".
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09.07.2020 16:25 Відповісти
То, что где-то этим принципом воспользовались неправильно, никак не говорит о том, что сам принцим неправильный. Принцип правильный - рынок труда определяет квалификацию будущих специалистов, а не чиновники от МО.
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09.07.2020 18:04 Відповісти
Він хоч зрозумів, що фактично визнав головною причиною проблем нинішньої вищої освіти існування власного міністерства? Навіщо повністю автономним вишам "Шкарлети"?
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09.07.2020 16:28 Відповісти
У Шкарлета мозок працює автономно - без зв"язку з навколишнім світом.
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09.07.2020 16:34 Відповісти
Вы специалист по разработке учебных программ для ВУЗов?
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09.07.2020 18:50 Відповісти
Вы не поверите, но у нас в Штатах нет аналога МО для ВУЗов. Даже для школ у нас этот аналог(DoE) весьма ограничен в области формирования учебных программ.
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09.07.2020 18:48 Відповісти
экономика должна быть экономной, а автономия автономной! дайош пятилетку эффективности и качества за 4 года!
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09.07.2020 16:28 Відповісти
То- есть по простому полностью платным на всех факультетах во всех вузах
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09.07.2020 16:29 Відповісти
Ничего бесплатного нет, другое дело каким образом производится оплата и кто, и за что платит. У нас в Штатaх нет бесплатного высшего образования, но есть очень много программ, которые помогают оплатить это образование. Например, ссуды под очень низкий процент, которые выплачиваются через пол-года после окончания ВУЗа. В этом случае обучающийся больше ценит знания, получаемые за деньги. Для малоимущих есть специальные гранты: штатные и федеральные. Есть и различные организации, которые дают даже беcпроцентные ссуды на срок до 2-х лет. Самые лучшие студенты получают гранты от ВУЗов, и для некоторых студентов эти гранты полностью покрывают учёбу.
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09.07.2020 19:15 Відповісти
Що воно несе?
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09.07.2020 16:33 Відповісти
Ідіот
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09.07.2020 16:40 Відповісти
Что не так в независимости учебных программ ВУЗов?
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09.07.2020 19:19 Відповісти
В Україні - все не так в незалежності навчальних програм ВНЗ! Доки вони існують на бюджетні кошти в яких є мої податки - "дудки" ім, а не "афтаномность". Хочете автономний ВНЗ? Приїзжайте - побудуйте навчальні комплекси, наберіть штат викладачів, небаріть студентів, виплачуйте з/пл персоналу, гранди малозабезпеченим))) конкуруйте з державними ВНЗ. Автономте не на мої гроші
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09.07.2020 23:19 Відповісти
Ну и зря! В государственных ВУЗах, управляемых государственными чиновниками ничем не лучше программы, а вот коррупция там процветает. Гораздо лучше еcли управлять внутренними делами будет совет из преподавателей и студентов.
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10.07.2020 08:39 Відповісти
В Україні усі ВНЗ державні. І так - корупція там процвітає, тому звідти і пролазять на верх шкарлети всякі! І зараз керівниками лобіюється "приватизація" (але тільки вишів - не дай бог середню і дошкільну))) І як колись відбулась "прихватизація" -хто начальник - той хазяїн, так і зараз би відбулось. Уся та корумпована маса, що отримує зарплату з бюджету, заноси від бахгатьіх студентів мажорів, останні крохи від решти, купує в рік по 2 авто, по 3 квартири, вілли, яхти - отримала б спочатку автономність (відсутність контролю взагалі, хоча вони його і так нормально навчились нивілювати), а потім (якщо прокатить "приватизація") вони стануть ВЛАСНИКАМИ того, що всі українці створювали. Я б залишив з цивільних державними по універу на область (і по 2-3 медичних і педагогічних всього на Україну). А решта - позакривав би. Вони виробляють з року в рік лиш повітря, і то брудне. Приватний бізнес нехай створює собі приватну освіту під власні потреби на власні кошти.
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10.07.2020 11:51 Відповісти
Вот и плохо, что все государственные, надо сделать общественными, управляемыми советами преподавателей и студентов, а не чиновниками из МО.
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11.07.2020 09:37 Відповісти
"Финансовая автономия - само собой. Имущественная автономия - само собой".Источник: https://censor.net/n3207182 Все! - їм більше нічого не треба!))
Та я може б і погодився на таку приватизацію вишів - Забирайте, але від нині ані копійки з бюджету.
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10.07.2020 12:01 Відповісти
Шкарпет напоминает тех диназавров у которых немного мозка было в голове и немного мозка было в самом кончике хвоста, для автономного управления хвостом. Слишком длинное было тело, и из головы не хваттало автономии. чтобы справится с хвостом.
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09.07.2020 16:42 Відповісти
Видоизменённые позвонки крестцового отдела позвоночника образовали подобие черепа. Крестцовый мозг превышал размерами головной в 20 раз.
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09.07.2020 17:02 Відповісти
То есть автономия ВУЗа будет заключаться в возможности самоличного (не прозрачного) приёма абитуриентов, что то типа - "вот видите вас 100 поступающих на 40 бюджетных мест, и вы все набрали больше 100 балов ЗНО. В связи с этим мы будем проводить доп. экзамены, стоимость которых законодательно отрегулирована автономностью нашего вуза, принятым законом Шкарлета..." - ?
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09.07.2020 16:56 Відповісти
Может бюджетных мест быть не должно, а вместо них должны быть гранты для малоимущих? Далее, существуют различные критерии помимо оценки за ВНО, по которым ВУЗ может отбирать из абтуриентов с одинаковыми балами за ВНО, и не нужны никакие дополнительные экзамены. ВУЗы не должны управляться чиновниками от МО - ВУЗы должны ориентироваться на запросы рынка труда.
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09.07.2020 19:28 Відповісти
хм... кто платит денежки - тот и самый умный будет !? земрази - да это просто окуенное решение !!!
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09.07.2020 17:18 Відповісти
Откуда такой вывод? Это не следует автоматически из независимости ВУЗов.
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09.07.2020 19:29 Відповісти
Вузы полную автономию вытянут только одним способом - поднятие платы за обучение , и естественно те кто платит выгонять никто не будет и тем более пох будут им твои знания. Все.
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09.07.2020 23:30 Відповісти
Никто не говорит о полной автономии. Государство по-прежнему будет заниматься финансированием малоимущих и помогать остальным с оплатой образования, а платить должны все.
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10.07.2020 08:43 Відповісти
я повторю - вузы не потянут сами жкг, зарплаты, и всю остальную нормативную базу для обучения студентов и т.д. - без повышения цены обучения в разы...точка
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10.07.2020 12:04 Відповісти
Точных смет у меня нет, но если платить будут ВСЕ (за малоимущих - государство), то может и повышать не надо будет в разы. Опять же, не надо сразу всё платить - нужна система ссуд, которые начинают выплачиваться через полгода после окончания ВУЗа. Не нужно изобретать велосипед, который давно изобретён, испытан и используется на Западе.
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11.07.2020 09:44 Відповісти
я повторю - вузы у нас сами не потянут такую автономию, тут нужна поддержка гос-тва или меценатов(которых у нас нет), или вводить захмарные цены на обучение, да и сравнивать как на западе или в ес - не дорочно...мы живем в Украине.
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11.07.2020 15:04 Відповісти
Это не предметный разговор. Вы знаете сколько нужно денег конкретному ВУЗу в год? сколько там студентов может учиться по максимуму, и сколько плата на текущий момент?
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15.07.2020 02:04 Відповісти
Как же вы, суки, надоели своей экономикой. В СССР было н-количество вузов, н-количество ПТУ по потребностям страны. А сейчас все только для купи-продаж.
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09.07.2020 17:30 Відповісти
А как потом этих "автономных" ловить? Ведь, как пить дать, воровать будут у детей.
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09.07.2020 17:31 Відповісти
Что значит воровать у детей? каким образом? им что не прочтут лекцию или не проведут с ними практическое занятие? Во всём цивилизованном Мире ВУЗам, даже государственным, дана эта самостоятельность: государство не вмешивается в учебный процесс, помогает малоимущим оплатить образование, помогает всем получить ссуды на него. ВУЗ сам решает как тратить деньги для того, чтобы конкурировать с другими ВУЗами и привлекать к себе абитуриентов.
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09.07.2020 19:54 Відповісти
Так то же в мире. А у нас по взяткам, воровству и махинациям без всяких автономий образование уже вне конкуренции, а что будет, если будет автономия,я вообще молчу.
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09.07.2020 23:37 Відповісти
Наоборот, как раз вокруг чиновников и вертится коррупция, а не вокруг комитетов преподавателей и студентов, которые и должны управлять внутренними делами вузов.
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10.07.2020 08:46 Відповісти
Этот инновацыонный клоун только прикидывается идиотом.
А схема будет дивная - на входе - бюджетное финансирование, а куда и как потратили - полная автономия!
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09.07.2020 18:13 Відповісти
Да не нужно финансирование ВУЗов - нужно финансирование малоимущих студентов и грамотная система ссуд на образование. Рынок сам определит какой ВУЗ лучше, и это будет в интересах ВУЗа поставлять тех специалистов, которые требует рынок труда. Самостоятельность ВУЗов - абсолютно правильный подход.
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09.07.2020 19:47 Відповісти
Ага. А ты попробуй это ЕМУ сказать - про автономию БЕЗ бюджета и отказ от держзамовлення.. Посмотрим, доживёшь ли ты до утра.
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10.07.2020 08:46 Відповісти
Это значит, что эти умственно отсталые хотят убрать гос вузы.

Нигде в мире нет полной автономии без гос вузов, даже в США.

У власти гремлены.
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09.07.2020 18:14 Відповісти
У нас в Штатах государство не вмешивается в учебные программы ВУЗов. Государство помогает с оплатой: гранты, ссуды...итд. ВУЗы же сами решают, как тратить эти деньги, чтобы выпускать конкурентных специалистов, а иначе никто не пойдёт в такой ВУЗ.

Самостоятельность ВУЗов - краеугольный камень высшего образования. Только рынок труда должен определять программы ВУЗов, а не чиновники МО. В Штатах не занимается ВУЗами. Более того, даже школам дана самостоятельность, но каждый штат проводит раз в год штатные тесты, хотя это для статистики, а не для того, чтобы лишать школы финансирования или закрывать. У нас, вообще, нет федерального аналога МО.
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09.07.2020 20:03 Відповісти
Ну так гранты же дают под определённые программы и специальности, научные исследования?
Это и есть вмешательство, полной независимости нет нигде.
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09.07.2020 20:14 Відповісти
Я говорю об индивидуальных грантах для малоимущих.
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09.07.2020 20:22 Відповісти
Ну я полагаю, что есть и под определённые исследования и специальности или нет? Соответственно они и регулируют количество мест в той или иной специальности то что актуально для государства и для разработок.

Ещё раз полной независимости нет нигде
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09.07.2020 21:01 Відповісти
Речь же о студентах, а не исследовательской работе. В обществе не бывает полной независимости, а разве Шкарлет говорит о полной?
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10.07.2020 07:30 Відповісти
Государственные университеты, являющиеся собственностью штатов, получают финансирование по месту нахождения. Для местных студентов предусмотрены льготы на обучение. Приезжие из других штатов и зарубежные студенты платят одинаково.

Качество образования в государственных вузах педантично контролируется государством. Студенты, которые сумели проявить себя с лучшей стороны, могут рассчитывать на получение гранта, стипендии или попадание в специальную программу. Внимательно изучайте позиции и программы конкретных факультетов - они могут лидировать в своей сфере вне зависимости от общего рейтинга вуза.

https://study-america.org/bazaznaniy/gosudarstvennye-universitety-ssha

Первая попавшаяся информация в интернете противоречит вашим словам.
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09.07.2020 21:06 Відповісти
Никакого противоречия нет, единственное, что я потерял в том посте, так это DoE.: В Штатах DoE не занимается ВУЗами.

Что значит качество образования контролируется государством?

Я писал о грантах (scholarship) для хорошо успевающих студентов, но какое это имеет отношение к контролю со стороны государства? В частных вузах тоже есть аналогичный scholarship. Вы мне лучше скажите, кто составляет программы образования, если в штатах DoE не занимается вузами?
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10.07.2020 08:00 Відповісти
Во!!! Ворюга Шкарлет, ещё не успел переступить порог МОН , а уже планирует миллиардные поборы и взятки в системе высшего образования!! Это он так исправляется, после службы у Януковича!!!
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09.07.2020 18:22 Відповісти
Каким образом самостоятельность ВУЗов приведёт к росту в них коррупции по сравнению с системой, когда ВУЗы под контролем гос. чиновников из МО?
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09.07.2020 20:06 Відповісти
частным и платным!
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09.07.2020 18:43 Відповісти
Бесплатного ничего нет - вопрос кто и за что платит. За высшее образование надо платить, а иначе на халяву попрётся огромное количество троечников. Другое дело как организовать доступность высшего образования. Если вы живёте в Канаде, то должны прекрасно знать как это делается, имея самностоятельность ВУЗов.
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09.07.2020 20:09 Відповісти
Троечники никуда не прутся для этого есть экзамены и конкурс.
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09.07.2020 21:07 Відповісти
Так троечники они в ВУЗах, а школьную программу они могут знать на уровне сдачи ВНО.
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10.07.2020 08:08 Відповісти
Щоб вижить в аграрній країні фавел потрібно діток навчати стояти буквою Г по 12 годин на буряковій плантації латифундиста, створювати фігурки з Лего і рахувати до 100 щоб курс за долар вдало обмінювати. Все. Дівчаткам ввести курс сурогатної мами для початку їх бізнесу, а хлопчикам вміти вибирати прицільну позицію для карьєри дорогого кіллера. Інше буде розпродане і забране за борги.
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09.07.2020 19:53 Відповісти
Автономну освіту я розумію так - звільняють всіх педагогів, саджають учнів перед телевізором дивитися на г+г програму знання.
Чому, коли зелене відкриває рот, хочеться сказати - дебіл.
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09.07.2020 19:53 Відповісти
Глупости говорите! ВУЗ должен будет конкурировать с другими, а значит искать способы эффективного образования.
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09.07.2020 20:23 Відповісти
В моєму повідомленні не потрібно шукати чогось розумного, там єдина думка - Шкарлет дебіл.
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09.07.2020 20:40 Відповісти
Любая мысль должна на чём-то основываться, а просто оскорбить человека много ума не надо.

Вот на этом и закончим: "В моєму повідомленні не потрібно шукати чогось розумного"
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10.07.2020 08:05 Відповісти
Ви вже закінчили а я ще ні.
"Любая мысль должна на чём-то основываться, а просто оскорбить человека много ума не надо." - до коми сказали одне а після берете під сумнів сказане. Якщо ви хотіли, щоб я пояснимв свої слова, то потрібно було так і написати, по простому, зрозуміло.
Шкарлет був названий мною "дебілом" тому що, будучи в.о міністра освіти він не вміє зрозуміло виражатися. Які би він правильні думки не мав, потрібно вміти їх донести оточуючим, коротко і зрозуміло.
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10.07.2020 10:51 Відповісти
Хорошо, начнём сначала. Итак, вот это как понимать: "Автономну освіту я розумію так - звільняють всіх педагогів, саджають учнів перед телевізором дивитися на г+г програму знання."? Какие слова Шкарлета дали вам такое понимание автономии ВУЗов?
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11.07.2020 09:23 Відповісти
"Хорошо, начнём сначала. Итак, вот это как понимать: "Автономну освіту я розумію так - звільняють всіх педагогів, саджають учнів перед телевізором дивитися на г+г програму знання."? Какие слова Шкарлета дали вам такое понимание автономии ВУЗов?" - я не писав що слова Шкарлет дали мені поняття.
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11.07.2020 09:37 Відповісти
Оk, тогда на основании чего сформировалось это ваше понимание?
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15.07.2020 02:36 Відповісти
Перечитайте мої повідомлення, в них є всі необхідні відповіді.
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16.07.2020 11:30 Відповісти
Там нет ответа на мой вопрос: на основании чего сформировалось это ваше "звільняють всіх педагогів, саджають учнів перед телевізором дивитися на г+г програму знання."
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17.07.2020 02:35 Відповісти
 
 