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Новости
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За 2019 год на изношенных электросетях произошло 156 тыс. аварий

За 2019 год на изношенных электросетях произошло 156 тыс. аварий

В Украине 95% от объема сетей, находящихся в неудовлетворительном состоянии, составляют распределительные сети для бытовых клиентов. За 2019 на таком оборудовании произошло 156 тыс. прерываний подачи света.

Как передают Украинские новости, об этом говорят аналитики Центра Экономического Восстановления (ЦЭВ) в исследовании "КРИЗИС НА РЫНКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. ВЛИЯНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАН ".

По данным исследователей ЦЭВ, перерывы в электроснабжении Украины самые высокие в Европе. Так, продолжительность перерывов в электроснабжении достигла 683 мин в 2019 году. Для сравнения в Румынии этот показатель вдвое ниже - 290 мин, в соседней Польше 180 мин. В Австрии - всего 24 мин в год.

Другой проблемой являются значительные потери в сетях при распределении электроэнергии, в 2019 году превысили 10%.

"Это по крайней мере в 2 раза больше, чем у ведущих стран ЕС - на уровне 4-7%", - говорят исследователи.

По словам экспертов, 95% от объема сетей, находящихся в неудовлетворительном состоянии составляют распределительные сети 0,4-10 (6) кВ, распределяющие электроэнергию для бытовых клиентов. По данным исследователей по 2019 на таком оборудовании произошло 156 тыс прерываний подачи света.

"Крепежную арматуру разрушает коррозия. Кабеля провисают и рвутся из-за ветра, дождя и обморожения. Трансформаторы горят из-за перегрузки. Их вскрывают и ломают воры, которые воруют медь ", - говорят эксперты.

Это приводит к невыполнению целей Энергетической стратегии до 2035 года. Согласно стратегии уровень SAIDI должен постепенно снижаться, однако пока он наоборот растет. При этом уровень отклонения уже составляет более 30%.

Аналитики убеждены, для того, чтобы исправить ситуацию надо инвестировать не менее 1500 долл / км электросети. Сейчас в 1 км инвестируют в 6 раз меньше - 250 долл.
"Инвестиции в электросети на уровне 1500 долл позволят улучшить показатель SAIDI в 4 раза до 170 мин., что соответствует текущему показателю Польши", - говорят аналитики ЦЕВ.

Но настоящий вариант тарифного регулирования "Расходы +", как и предложенный НКРЕКП вариант RAB регулирования не позволит генерировать необходимые средства, уверены аналитики. Недоинвестирование составит более половины необходимой суммы.

"Использование RAB-модели по применению единой нормы доходности (WACC) на весь объем РБА (с учетом сдерживающего коэффициента течение первых 3-х лет) позволит сгенерировать необходимые капинвестиции в полном объеме", - утверждают эксперты ЦЕВ.

Напомним, ранее Международный центр налогов и инвестиций отмечал, что оптимальный выбор параметров для RAB-тарифов - начисление нормы доходности на уровне WACC на все активы операторов систем распределения.

Против предложенного НКРЕКП варианта RAB регулирования высказывались также Энергоэксперт и участники рынка.

Автор: 

экономия (120) электроэнергия (772)


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Топ комментарии
+12
Бедные олигархи, как же вам помочь? Поднимайте тарифы...
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09.07.2020 18:56
+9
барыги получают огромные доходы от обворованного ими населения, почему же барыги не вкладывают в ремонт ?? все не нажрутся никак? у власти - враги народа и слуги олигархов, пока народ их не сметет, барыги будут продолжать грабеж народа Украины..
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09.07.2020 18:57
+7
Берите деньги на ремонт и модернизацию с хозяев всех этих "энерго" - Беня, Ахметка.
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09.07.2020 18:56
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Бедные олигархи, как же вам помочь? Поднимайте тарифы...
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09.07.2020 18:56 Ответить
Так придумали тариф. Он так и называется - РАБ тариф.
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09.07.2020 19:11 Ответить
Ключевое слово тут РАБ?
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09.07.2020 19:17 Ответить
Regulatory Asset Base - регуляторная база активов, столбы, провода, трансформаторы. На чем Суркисы и прочие Бойко с Григоришинами экономят.
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09.07.2020 19:25 Ответить
Преступный олигархат эксплуатирует, но не вкладывает средства в ремонт. Прибыль выводят за границу. Вот вам то, о чем я постоянно пишу - ОЛИГАРХАТ- это злейшее зло для страны.Не место олигархам во власти. Геть олигархическую власть и олигархов из украинской власти!
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09.07.2020 20:52 Ответить
Я предлагаю скинуться на раб тариф и на все собранные средства, по хорошей, сложившейся после начала эпидемии смертельного ковид2019 традиции расходования средств целевых фондов, обновить парк президентских машин и самолётов, сделать ремонт в администрации... тфу! офисе и построить зе!ле новую резиденцию.
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09.07.2020 19:55 Ответить
отлично звучит: РАБ тариф...
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09.07.2020 19:50 Ответить
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09.07.2020 20:13 Ответить
Почему никто не проводит конференции и не считает сколько аварий произошло за 2019 год на изношенных автомобилях???
Или сколько людей подвернули ногу на изношенных туфлях??
Срочно нужно вводить госфинансирование на покупку каждому украинцу нового автомобиля и новой пары туфлей, чтобы избежать!
А ремонт сетей олигархов, так и быть, пусть 3-й пойдет программой!
За 2019 рік на зношених електромережах відбулося 156 тис. аварій - Цензор.НЕТ 9907
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09.07.2020 20:34 Ответить
Берите деньги на ремонт и модернизацию с хозяев всех этих "энерго" - Беня, Ахметка.
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09.07.2020 18:56 Ответить
барыги получают огромные доходы от обворованного ими населения, почему же барыги не вкладывают в ремонт ?? все не нажрутся никак? у власти - враги народа и слуги олигархов, пока народ их не сметет, барыги будут продолжать грабеж народа Украины..
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09.07.2020 18:57 Ответить
Як електромережі можуть бути зношеними? Струм протер їх до дірок?
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09.07.2020 18:57 Ответить
Эти молодцы - Беня и Ахметка железные ломы по документам в пыль, вероятно, стирали и изнашивали. А тут - тьфу, какие-то провода!
За 2019 рік на зношених електромережах відбулося 156 тис. аварій - Цензор.НЕТ 593
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09.07.2020 20:38 Ответить
Медь и только медь! Она гораздо дороже люминия! )))
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09.07.2020 19:06 Ответить
В усадьбе Рината в Лондоне никаких проблем с электричеством нету. Аварии -ну это обычное дело для развивающихся стран и прочих банановых республик.
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09.07.2020 19:10 Ответить
Че сцыте напишите надо цену в двое поднять на электрику!
Кризис олигархам не хватает!
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09.07.2020 19:11 Ответить
они сцыкливые крадуны
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09.07.2020 20:13 Ответить
Если хозяева не могут за ними следить то надо национализировать. Собираемся на митинг против недобросовестных хозяев?
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09.07.2020 19:13 Ответить
Надеюсь угробить эл.сети новым владельцем прописано в условиях прихватизации ? Все обещания и обязательства выполнены и отмене прихватизации не подлежат ?
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09.07.2020 19:13 Ответить
Самое смешное, что ничего они не приватизировали, сети как и прежде в собственности государства и громад, как электрические так и газовые, олигархи ими управляют по договорам аренды, а по факту эксплуатируют, и завывают как им тяжело. Но хрен они кому их вернут, во всяком случае в Украине нет власти которая бы попыталась навести там порядок.
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09.07.2020 19:20 Ответить
Что бы пришел инвестор нужны прозрачные рыночные отношения, справедливые суды, гарантии прав собственности, и равный доступ к оказанию услуг по транспортировке и продаже эл. эн. конечному потребителю. А если у нас там монополисты олигарх сидят, то откуда инвестиции возьмутся? Правильно, только из бюджета от коррумпированных чиновников, все за счет лоха налогоплательщика.
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09.07.2020 19:17 Ответить
Так что же собственники их не ремонтируют? Или эти ахметовоколомойскопинчуковские мало денег с нас содрали? Им на коммуналку по Лондонам не хватает?
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09.07.2020 19:17 Ответить
Они не собственники, ничего они не строили, все сети тянулись за гос. средства, то бишь наши, деньги пром предприятий и громад. Любое подключение ты оплачиваешь, и материалы и оборудование и работу спецов, а потом передаешь сеть в управление олигарху, он ставит тебя раком и пользует, и обливается крокодильими слезами, как ему тяжело...
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09.07.2020 19:24 Ответить
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09.07.2020 20:14 Ответить
Хватит раскручивать мнение, что без поднятия тариХВов будет катастроХВа, что это вопрос национальной безопасности и т.д. Нагибайте олигархов владеющих этими сетями, пусть вкладываются в модернизацию, а не виллы и яхты покупают и устраивают шикарную жизнь своим выводкам до седьмого колена!
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09.07.2020 19:36 Ответить
Только "зелёный тариф" для населения на какое то время спасёт наших олигархов от нищеты!
Не дадим им скатиться во вторую десятку форбс. Они не переживут такого позора!
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09.07.2020 19:39 Ответить
Кароче, ребята-Зе!ребята... Скоро поднимут тариф.
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09.07.2020 19:49 Ответить
Еще одна статья за рабский тариф?
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09.07.2020 20:08 Ответить
надо повысить тарифы для населения, а для предприятий - снизить
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09.07.2020 20:10 Ответить
Медь-медяк,грифна на станке-ништяк...только Ленку жаль никак,ибо фофамандель-му...! ...
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09.07.2020 20:52 Ответить
А кто продает электроэнергию в Европу? И куда эти деньги деваются?
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09.07.2020 20:15 Ответить
Пока этот человек и ему подобные будут принимать решения ,влиять на политическую и экономическую жизнь в Украине мы будем в говне

https://twitter.com/LuftGanza/status/1280864494776995848/photo/1
За 2019 рік на зношених електромережах відбулося 156 тис. аварій - Цензор.НЕТ 1724
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09.07.2020 21:08 Ответить
В тарифе сидят деньги на ремонт и модернизацию. Куда же они делись?
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09.07.2020 21:13 Ответить
Так взрючьте тех, кто брал деньги на ремонт и содержание и ничего не делал!
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09.07.2020 21:20 Ответить
Нужно поднять тарифы в три раза , угадал? Вот молодчина Зеленский
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09.07.2020 21:21 Ответить
Электросети переданы в аренду, по договорам, в которых должно быть прописано, и наверняка прописано что арендатор обязан их ремонтировать, содержать в исправности и полностью заменить в определенный срок, или не так? Почему об этом умалчивают? То же самое и с водоканали!!!! Что это за подход? Где государство? Если не выполняют условия договора и аренды- накуй с пляжа!!!!
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10.07.2020 08:13 Ответить
Цензор, хватит уже заказуху каждый день вкидывать.
Напишите и разместите годовой отчет ДТЕК, вот там и поржем...
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10.07.2020 08:17 Ответить
 
 