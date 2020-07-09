За 2019 год на изношенных электросетях произошло 156 тыс. аварий

В Украине 95% от объема сетей, находящихся в неудовлетворительном состоянии, составляют распределительные сети для бытовых клиентов. За 2019 на таком оборудовании произошло 156 тыс. прерываний подачи света.

Как передают Украинские новости, об этом говорят аналитики Центра Экономического Восстановления (ЦЭВ) в исследовании "КРИЗИС НА РЫНКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. ВЛИЯНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАН ".

По данным исследователей ЦЭВ, перерывы в электроснабжении Украины самые высокие в Европе. Так, продолжительность перерывов в электроснабжении достигла 683 мин в 2019 году. Для сравнения в Румынии этот показатель вдвое ниже - 290 мин, в соседней Польше 180 мин. В Австрии - всего 24 мин в год.



Другой проблемой являются значительные потери в сетях при распределении электроэнергии, в 2019 году превысили 10%.

"Это по крайней мере в 2 раза больше, чем у ведущих стран ЕС - на уровне 4-7%", - говорят исследователи.

По словам экспертов, 95% от объема сетей, находящихся в неудовлетворительном состоянии составляют распределительные сети 0,4-10 (6) кВ, распределяющие электроэнергию для бытовых клиентов. По данным исследователей по 2019 на таком оборудовании произошло 156 тыс прерываний подачи света.



"Крепежную арматуру разрушает коррозия. Кабеля провисают и рвутся из-за ветра, дождя и обморожения. Трансформаторы горят из-за перегрузки. Их вскрывают и ломают воры, которые воруют медь ", - говорят эксперты.



Это приводит к невыполнению целей Энергетической стратегии до 2035 года. Согласно стратегии уровень SAIDI должен постепенно снижаться, однако пока он наоборот растет. При этом уровень отклонения уже составляет более 30%.



Аналитики убеждены, для того, чтобы исправить ситуацию надо инвестировать не менее 1500 долл / км электросети. Сейчас в 1 км инвестируют в 6 раз меньше - 250 долл.

"Инвестиции в электросети на уровне 1500 долл позволят улучшить показатель SAIDI в 4 раза до 170 мин., что соответствует текущему показателю Польши", - говорят аналитики ЦЕВ.



Но настоящий вариант тарифного регулирования "Расходы +", как и предложенный НКРЕКП вариант RAB регулирования не позволит генерировать необходимые средства, уверены аналитики. Недоинвестирование составит более половины необходимой суммы.



"Использование RAB-модели по применению единой нормы доходности (WACC) на весь объем РБА (с учетом сдерживающего коэффициента течение первых 3-х лет) позволит сгенерировать необходимые капинвестиции в полном объеме", - утверждают эксперты ЦЕВ.



Напомним, ранее Международный центр налогов и инвестиций отмечал, что оптимальный выбор параметров для RAB-тарифов - начисление нормы доходности на уровне WACC на все активы операторов систем распределения.

Против предложенного НКРЕКП варианта RAB регулирования высказывались также Энергоэксперт и участники рынка.