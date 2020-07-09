За 2019 рік на зношених електромережах відбулося 156 тис. аварій

В Україні 95% від обсягу мереж, що перебувають у незадовільному стані, становлять розподільчі мережі для побутових клієнтів. За 2019 на такому обладнанні сталося 156 тис. переривань подачі світла.

Як передають Українські новини, про це говорять аналітики Центру Економічного Відновлення (ЦЕВ) в дослідженні "КРИЗА НА РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ. ВПЛИВ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇН".

За даними дослідників ЦЕВ, перерви в електропостачанні України найвищі в Європі. Так, тривалість перерв в електропостачанні досягла 683 хв у 2019 році. Для порівняння в Румунії цей показник удвічі нижчий - 290 хв, у сусідній Польщі 180 хв. В Австрії - лише 24 хв на рік.

Іншою проблемою є значні втрати в мережах при розподілі електроенергії, в 2019 році вони перевищили 10%.

"Це принаймні вдвічі більше, ніж у провідних країн ЄС - на рівні 4-7%", - говорять дослідники.

За словами експертів, 95% від обсягу мереж, що перебувають у незадовільному стані становлять розподільчі мережі 0,4-10 (6) кВ, що розподіляють електроенергію для побутових клієнтів. За даними дослідників за 2019 рік на такому обладнанні сталося 156 тис. переривань подачі світла.

"Кріпильну арматуру руйнує корозія. Кабелі провисають і рвуться через вітер, дощ і обмороження. Трансформатори горять через перевантаження. Їх розкривають і ламають злодії, які крадуть мідь", - говорять експерти.

Це призводить до невиконання цілей Енергетичної стратегії до 2035 року. Згідно зі стратегією рівень SAIDI повинен поступово знижуватися, проте поки він навпаки зростає. При цьому рівень відхилення вже становить понад 30%.

Аналітики переконані, що для того, щоб виправити ситуацію треба інвестувати не менше 1500 дол/км електромережі. Зараз в 1 км інвестують у 6 разів менше - 250 дол.

"Інвестиції в електромережі на рівні 1500 дол дозволять поліпшити показник SAIDI в 4 рази до 170 хв, що відповідає поточному показнику Польщі", - говорять аналітики ЦЕВ.

Але справжній варіант тарифного регулювання "Витрати+", як і запропонований НКРЕКП варіант RAB регулювання не дозволить генерувати необхідні кошти, впевнені аналітики. Недоінвестування становитиме більше половини необхідної суми.

"Використання RAB-моделі по застосуванню єдиної норми прибутковості (WACC) на весь обсяг РБА (з урахуванням стримуючого коефіцієнта протягом перших 3-х років) дозволить згенерувати необхідні капінвестиції в повному обсязі", - стверджують експерти ЦЕВ.

Нагадаємо, раніше Міжнародний центр податків та інвестицій зазначав, що оптимальний вибір параметрів для RAB-тарифів - нарахування норми прибутковості на рівні WACC на всі активи операторів систем розподілу.

Проти запропонованого НКРЕКП варіанту RAB регулювання висловлювалися також енергоексперти й учасники ринку.