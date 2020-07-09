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Новини
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За 2019 рік на зношених електромережах відбулося 156 тис. аварій

За 2019 рік на зношених електромережах відбулося 156 тис. аварій

В Україні 95% від обсягу мереж, що перебувають у незадовільному стані, становлять розподільчі мережі для побутових клієнтів. За 2019 на такому обладнанні сталося 156 тис. переривань подачі світла.

Як передають Українські новини, про це говорять аналітики Центру Економічного Відновлення (ЦЕВ) в дослідженні "КРИЗА НА РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ. ВПЛИВ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇН".

За даними дослідників ЦЕВ, перерви в електропостачанні України найвищі в Європі. Так, тривалість перерв в електропостачанні досягла 683 хв у 2019 році. Для порівняння в Румунії цей показник удвічі нижчий - 290 хв, у сусідній Польщі 180 хв. В Австрії - лише 24 хв на рік.

Іншою проблемою є значні втрати в мережах при розподілі електроенергії, в 2019 році вони перевищили 10%.

"Це принаймні вдвічі більше, ніж у провідних країн ЄС - на рівні 4-7%", - говорять дослідники.

За словами експертів, 95% від обсягу мереж, що перебувають у незадовільному стані становлять розподільчі мережі 0,4-10 (6) кВ, що розподіляють електроенергію для побутових клієнтів. За даними дослідників за 2019 рік на такому обладнанні сталося 156 тис. переривань подачі світла.

"Кріпильну арматуру руйнує корозія. Кабелі провисають і рвуться через вітер, дощ і обмороження. Трансформатори горять через перевантаження. Їх розкривають і ламають злодії, які крадуть мідь", - говорять експерти.

Це призводить до невиконання цілей Енергетичної стратегії до 2035 року. Згідно зі стратегією рівень SAIDI повинен поступово знижуватися, проте поки він навпаки зростає. При цьому рівень відхилення вже становить понад 30%.

Аналітики переконані, що для того, щоб виправити ситуацію треба інвестувати не менше 1500 дол/км електромережі. Зараз в 1 км інвестують у 6 разів менше - 250 дол.

"Інвестиції в електромережі на рівні 1500 дол дозволять поліпшити показник SAIDI в 4 рази до 170 хв, що відповідає поточному показнику Польщі", - говорять аналітики ЦЕВ.

Але справжній варіант тарифного регулювання "Витрати+", як і запропонований НКРЕКП варіант RAB регулювання не дозволить генерувати необхідні кошти, впевнені аналітики. Недоінвестування становитиме більше половини необхідної суми.

"Використання RAB-моделі по застосуванню єдиної норми прибутковості (WACC) на весь обсяг РБА (з урахуванням стримуючого коефіцієнта протягом перших 3-х років) дозволить згенерувати необхідні капінвестиції в повному обсязі", - стверджують експерти ЦЕВ.

Нагадаємо, раніше Міжнародний центр податків та інвестицій зазначав, що оптимальний вибір параметрів для RAB-тарифів - нарахування норми прибутковості на рівні WACC на всі активи операторів систем розподілу.

Проти запропонованого НКРЕКП варіанту RAB регулювання висловлювалися також енергоексперти й учасники ринку.

Автор: 

економія (133) Електрика (2042)


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Топ коментарі
+12
Бедные олигархи, как же вам помочь? Поднимайте тарифы...
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09.07.2020 18:56
+9
барыги получают огромные доходы от обворованного ими населения, почему же барыги не вкладывают в ремонт ?? все не нажрутся никак? у власти - враги народа и слуги олигархов, пока народ их не сметет, барыги будут продолжать грабеж народа Украины..
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09.07.2020 18:57
+7
Берите деньги на ремонт и модернизацию с хозяев всех этих "энерго" - Беня, Ахметка.
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09.07.2020 18:56
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Бедные олигархи, как же вам помочь? Поднимайте тарифы...
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09.07.2020 18:56 Відповісти
Так придумали тариф. Он так и называется - РАБ тариф.
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09.07.2020 19:11 Відповісти
Ключевое слово тут РАБ?
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09.07.2020 19:17 Відповісти
Regulatory Asset Base - регуляторная база активов, столбы, провода, трансформаторы. На чем Суркисы и прочие Бойко с Григоришинами экономят.
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09.07.2020 19:25 Відповісти
Преступный олигархат эксплуатирует, но не вкладывает средства в ремонт. Прибыль выводят за границу. Вот вам то, о чем я постоянно пишу - ОЛИГАРХАТ- это злейшее зло для страны.Не место олигархам во власти. Геть олигархическую власть и олигархов из украинской власти!
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09.07.2020 20:52 Відповісти
Я предлагаю скинуться на раб тариф и на все собранные средства, по хорошей, сложившейся после начала эпидемии смертельного ковид2019 традиции расходования средств целевых фондов, обновить парк президентских машин и самолётов, сделать ремонт в администрации... тфу! офисе и построить зе!ле новую резиденцию.
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09.07.2020 19:55 Відповісти
отлично звучит: РАБ тариф...
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09.07.2020 19:50 Відповісти
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09.07.2020 20:13 Відповісти
Почему никто не проводит конференции и не считает сколько аварий произошло за 2019 год на изношенных автомобилях???
Или сколько людей подвернули ногу на изношенных туфлях??
Срочно нужно вводить госфинансирование на покупку каждому украинцу нового автомобиля и новой пары туфлей, чтобы избежать!
А ремонт сетей олигархов, так и быть, пусть 3-й пойдет программой!
За 2019 рік на зношених електромережах відбулося 156 тис. аварій - Цензор.НЕТ 9907
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09.07.2020 20:34 Відповісти
Берите деньги на ремонт и модернизацию с хозяев всех этих "энерго" - Беня, Ахметка.
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09.07.2020 18:56 Відповісти
барыги получают огромные доходы от обворованного ими населения, почему же барыги не вкладывают в ремонт ?? все не нажрутся никак? у власти - враги народа и слуги олигархов, пока народ их не сметет, барыги будут продолжать грабеж народа Украины..
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09.07.2020 18:57 Відповісти
Як електромережі можуть бути зношеними? Струм протер їх до дірок?
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09.07.2020 18:57 Відповісти
Эти молодцы - Беня и Ахметка железные ломы по документам в пыль, вероятно, стирали и изнашивали. А тут - тьфу, какие-то провода!
За 2019 рік на зношених електромережах відбулося 156 тис. аварій - Цензор.НЕТ 593
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09.07.2020 20:38 Відповісти
Медь и только медь! Она гораздо дороже люминия! )))
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09.07.2020 19:06 Відповісти
В усадьбе Рината в Лондоне никаких проблем с электричеством нету. Аварии -ну это обычное дело для развивающихся стран и прочих банановых республик.
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09.07.2020 19:10 Відповісти
Че сцыте напишите надо цену в двое поднять на электрику!
Кризис олигархам не хватает!
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09.07.2020 19:11 Відповісти
они сцыкливые крадуны
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09.07.2020 20:13 Відповісти
Если хозяева не могут за ними следить то надо национализировать. Собираемся на митинг против недобросовестных хозяев?
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09.07.2020 19:13 Відповісти
Надеюсь угробить эл.сети новым владельцем прописано в условиях прихватизации ? Все обещания и обязательства выполнены и отмене прихватизации не подлежат ?
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09.07.2020 19:13 Відповісти
Самое смешное, что ничего они не приватизировали, сети как и прежде в собственности государства и громад, как электрические так и газовые, олигархи ими управляют по договорам аренды, а по факту эксплуатируют, и завывают как им тяжело. Но хрен они кому их вернут, во всяком случае в Украине нет власти которая бы попыталась навести там порядок.
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09.07.2020 19:20 Відповісти
Что бы пришел инвестор нужны прозрачные рыночные отношения, справедливые суды, гарантии прав собственности, и равный доступ к оказанию услуг по транспортировке и продаже эл. эн. конечному потребителю. А если у нас там монополисты олигарх сидят, то откуда инвестиции возьмутся? Правильно, только из бюджета от коррумпированных чиновников, все за счет лоха налогоплательщика.
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09.07.2020 19:17 Відповісти
Так что же собственники их не ремонтируют? Или эти ахметовоколомойскопинчуковские мало денег с нас содрали? Им на коммуналку по Лондонам не хватает?
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09.07.2020 19:17 Відповісти
Они не собственники, ничего они не строили, все сети тянулись за гос. средства, то бишь наши, деньги пром предприятий и громад. Любое подключение ты оплачиваешь, и материалы и оборудование и работу спецов, а потом передаешь сеть в управление олигарху, он ставит тебя раком и пользует, и обливается крокодильими слезами, как ему тяжело...
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09.07.2020 19:24 Відповісти
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09.07.2020 20:14 Відповісти
Хватит раскручивать мнение, что без поднятия тариХВов будет катастроХВа, что это вопрос национальной безопасности и т.д. Нагибайте олигархов владеющих этими сетями, пусть вкладываются в модернизацию, а не виллы и яхты покупают и устраивают шикарную жизнь своим выводкам до седьмого колена!
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09.07.2020 19:36 Відповісти
Только "зелёный тариф" для населения на какое то время спасёт наших олигархов от нищеты!
Не дадим им скатиться во вторую десятку форбс. Они не переживут такого позора!
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09.07.2020 19:39 Відповісти
Кароче, ребята-Зе!ребята... Скоро поднимут тариф.
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09.07.2020 19:49 Відповісти
Еще одна статья за рабский тариф?
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09.07.2020 20:08 Відповісти
надо повысить тарифы для населения, а для предприятий - снизить
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09.07.2020 20:10 Відповісти
Медь-медяк,грифна на станке-ништяк...только Ленку жаль никак,ибо фофамандель-му...! ...
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09.07.2020 20:52 Відповісти
А кто продает электроэнергию в Европу? И куда эти деньги деваются?
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09.07.2020 20:15 Відповісти
Пока этот человек и ему подобные будут принимать решения ,влиять на политическую и экономическую жизнь в Украине мы будем в говне

https://twitter.com/LuftGanza/status/1280864494776995848/photo/1
За 2019 рік на зношених електромережах відбулося 156 тис. аварій - Цензор.НЕТ 1724
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09.07.2020 21:08 Відповісти
В тарифе сидят деньги на ремонт и модернизацию. Куда же они делись?
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09.07.2020 21:13 Відповісти
Так взрючьте тех, кто брал деньги на ремонт и содержание и ничего не делал!
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09.07.2020 21:20 Відповісти
Нужно поднять тарифы в три раза , угадал? Вот молодчина Зеленский
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09.07.2020 21:21 Відповісти
Электросети переданы в аренду, по договорам, в которых должно быть прописано, и наверняка прописано что арендатор обязан их ремонтировать, содержать в исправности и полностью заменить в определенный срок, или не так? Почему об этом умалчивают? То же самое и с водоканали!!!! Что это за подход? Где государство? Если не выполняют условия договора и аренды- накуй с пляжа!!!!
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10.07.2020 08:13 Відповісти
Цензор, хватит уже заказуху каждый день вкидывать.
Напишите и разместите годовой отчет ДТЕК, вот там и поржем...
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10.07.2020 08:17 Відповісти
 
 