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Новости Коронавирус и карантин
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7 областей Украины не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

7 областей Украины не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 10 июля 7 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень возможностей лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.

Так, согласно данным Минздрава, показатели для ослабления противоэпидемических мер не отвечают норме в Волынской, Донецкой, Закарпатской, Ривненской, Тернопольской, Харьковской и Черниговской областях.

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7 областей Украины не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав 01

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Путите уже поезд Ковель-Одесса, мать вашу!!!
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10.07.2020 11:11 Ответить
 
 