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Кабмин передал Минэкономики право назначать руководство Аграрного фонда

Кабмин передал Минэкономики право назначать руководство Аграрного фонда

Кабинет Министров передал Министерству экономики, торговли и сельского хозяйства право назначать и увольнять руководство "Аграрного фонда".

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее постановление №577 Кабинета министров от 8 июля 2020 года об отмене постановления №698 2013 года об утверждении устава "Аграрного фонда" обнародовано на сайте правительства 10 июля.

Как пишет "Интерфакс-Украина", согласно пояснительной записке к документу, Минэкономики как единый акционер также получило право принимать решения об изменении устава и уставного капитала, о выделении или прекращении общества.

ПАО "Аграрный фонд" создано весной 2013 года постановлением правительства. В начале 2017 года Фонд госимущества Украины принял решение о приватизации ПАО "Аграрный фонд", однако компания до сих пор не была передана Фонду госимущества.

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Автор: 

Аграрный фонд (45) Минэкономразвития (652)


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Скоро хрестини?
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10.07.2020 13:31 Ответить
НАРОООД! Закрома Родины в опасности.
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10.07.2020 17:52 Ответить
 
 