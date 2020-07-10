Кабмін передав Мінекономіки право призначати керівництво Аграрного фонду

Кабінет Міністрів передав Міністерству економіки, торгівлі і сільського господарства право призначати і звільняти керівництво "Аграрного фонду".

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну постанову №577 Кабінету міністрів від 8 липня 2020 року про скасування постанови №698 2013 року про затвердження статуту "Аграрного фонду" оприлюднено на сайті уряду 10 липня.

Як пише "Інтерфакс-Україна", згідно з пояснювальною запискою до документа, Мінекономіки як єдиний акціонер також отримало право приймати рішення про зміну статуту та статутного капіталу, про виділення або припинення товариства.

ПАТ "Аграрний фонд" створено навесні 2013 року постановою уряду. На початку 2017 року Фонд держмайна України ухвалив рішення про приватизацію ПАТ "Аграрний фонд", проте компанія до цих пір не була передана Фонду держмайна.

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