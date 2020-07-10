ЦОЗ рекомендует закрыть несколько пляжей в Одессе, Киеве и Николаеве

Отклонения показателей качества воды выявлены на некоторых пляжах в Украине. Пляжи рекомендовали закрыть.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины Минздрава Украины в Facebook.

ЦОЗ опубликовал перечень пляжей с отклонениями показателей качества воды:

В Донецкой области отклонение от стандарта обнаружено: городской пляж в районе гостиницы "Турист" г. Мариуполь. В пробах воды с общественного пляжа пгт Ялта выделено v. Parahaemolуtісus. Рекомендовано установить щиты о запрете купания, пробы воды взяты для повторного исследования.

В Запорожской области отклонение от стандарта обнаружено: пляж "Центральный - левая сторона" н. Запорожье, городской пляж "Солнечный" г. Энергодар, пляж "Правый берег" г. Запорожье, пляж м. Энергодар. Рекомендовано установить щиты о запрете купания, пробы воды взяты для повторного исследования.

В Николаевской области отклонение от стандарта обнаружено в пробах морской воды: городской пляж "Чайка" и пляж "Прибой" в г. Николаев, пляж "Стрелка" в г. Николаев, пляж в г. Первомайск, пляж "Прибой" в г. Николаев. Рекомендовано установить щиты о запрете купания, пробы воды взяты для повторного исследования.

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В Одесской области отклонение от стандарта обнаружено: пляж г. Одесса - "Аркадия", "Дельфин", 13 и 16 станции Большого Фонтана, пляж м. Одесса. Рекомендовано установить щиты о запрете купания, пробы воды взяты для повторного исследования.

В Херсонской области отклонение от стандарта выявлено в 1 пробе речной воды пляжа м. Новая Каховка. Рекомендовано установить щиты о запрете купания, пробы воды взяты для повторного исследования.

В г. Киев отклонение от стандарта обнаружено: "Пуща-Водица", пляж "Вербный", "Пуща-Водица"/5-7 линия/на р. Горенка. Рекомендовано установить щиты о запрете купания, пробы воды для повторного исследования.

С полным перечнем пляжей и качеством воды на них можно ознакомиться по ссылке.





