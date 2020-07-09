На 12 пляжах Киева обнаружили кишечную палочку, - Госпродпотребслужба
Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве сообщает о результатах санитарно-микробиологических и санитарно-химических исследований проб воды в местах массового отдыха населения на водных объектах Киева.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы Киева.
Пробы воды открытых водоемов по состоянию на начало июля не соответствуют требованиям Государственных санитарных правил размещения, устройства и эксплуатации оздоровительных учреждений.
В частности, по следующим показателям:
- превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП) на пляжах "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная Слободка", "Радуга", "Тельбин", "Центральный", "Троещина "и" Водоворот";
- коли-индекс (количество бактерий группы кишечной палочки): пляж "Тельбин";
- наличие мелких водорослей и запаха - пляж "Галерный";
- водородный показатель - пляжи "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная Слободка" и "Центральный";
- биохимическая потребность в кислороде (БПК): пляжи "Венеция", "Детский", "Молодежный", "Предместная Слободка", "Радуга", "Тельбин", "Троещина", "Водоворот", "Вербный" и "Пуща водица".
Несоответствия выявлены и в исследованных пробах воды из питьевых фонтанчиков, функционирующих на пляжах Киева:
- общее микробное число: пляж "Вербный";
- наличие общих коли-форм: пляжи "Вербный", "Предместная Слободка" и "Центральный";
- общее железо: пляжи "Радуга", "Центральный" и "Водоворот",
- марганец: пляж "Центральный".
Питьевые фонтанчики на пляжах "Галерный" и "Троещина" отсутствуют.
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- коли-индекс (количество бактерий группы кишечной палочки): пляж "Тельбин";
- наличие мелких водорослей и запаха - пляж "Галерный";
- водородный показатель - пляжи "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная Слободка" и "Центральный";
- биохимическая потребность в кислороде (БПК): пляжи "Венеция", "Детский", "Молодежный", "Предместная Слободка", "Радуга", "Тельбин", "Троещина", "Водоворот", "Вербный" и "Пуща водица". Источник: https://censor.net/n3207120\\\\\\
(смайл блюющий)
полусовок вечен.
там еще поди плакатики есть совковые?
в Турции, пишут - куча гос. флагов везде, а у нас?
правильно!
с мелочей начинается. кто щас знает про поход зимний солдат УНР?
а это надо знать - выбили большевиков много откуда. И кто герои? - Дивизия УНР. Это не нужно забывать. Вот кто боролся, а не дедки на палочках.
ладно, давай. че будем спорить то
Теперь в Київі.. знов шмаркля шлявся де не попадя