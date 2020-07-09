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На 12 пляжах Киева обнаружили кишечную палочку, - Госпродпотребслужба

На 12 пляжах Киева обнаружили кишечную палочку, - Госпродпотребслужба

Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве сообщает о результатах санитарно-микробиологических и санитарно-химических исследований проб воды в местах массового отдыха населения на водных объектах Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы Киева.

Пробы воды открытых водоемов по состоянию на начало июля не соответствуют требованиям Государственных санитарных правил размещения, устройства и эксплуатации оздоровительных учреждений.

В частности, по следующим показателям:

- превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП) на пляжах "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная Слободка", "Радуга", "Тельбин", "Центральный", "Троещина "и" Водоворот";
- коли-индекс (количество бактерий группы кишечной палочки): пляж "Тельбин";
- наличие мелких водорослей и запаха - пляж "Галерный";
- водородный показатель - пляжи "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная Слободка" и "Центральный";
- биохимическая потребность в кислороде (БПК): пляжи "Венеция", "Детский", "Молодежный", "Предместная Слободка", "Радуга", "Тельбин", "Троещина", "Водоворот", "Вербный" и "Пуща водица".

Несоответствия выявлены и в исследованных пробах воды из питьевых фонтанчиков, функционирующих на пляжах Киева:

- общее микробное число: пляж "Вербный";
- наличие общих коли-форм: пляжи "Вербный", "Предместная Слободка" и "Центральный";
- общее железо: пляжи "Радуга", "Центральный" и "Водоворот",
- марганец: пляж "Центральный".

Питьевые фонтанчики на пляжах "Галерный" и "Троещина" отсутствуют.

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Автор: 

Киев (25588) пляж (250) Госпродпотребслужба (258)


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Так экологической службы в Украине нет.
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09.07.2020 13:15 Ответить
названия.....\\\\\\\- превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП) на пляжах "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная Слободка", "Радуга", "Тельбин", "Центральный", "Троещина "и" Водоворот";
- коли-индекс (количество бактерий группы кишечной палочки): пляж "Тельбин";
- наличие мелких водорослей и запаха - пляж "Галерный";
- водородный показатель - пляжи "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная Слободка" и "Центральный";
- биохимическая потребность в кислороде (БПК): пляжи "Венеция", "Детский", "Молодежный", "Предместная Слободка", "Радуга", "Тельбин", "Троещина", "Водоворот", "Вербный" и "Пуща водица". Источник: https://censor.net/n3207120\\\\\\

(смайл блюющий)
полусовок вечен.
там еще поди плакатики есть совковые?
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09.07.2020 13:16 Ответить
ну эти палочки означают только одно - фекальные стоки в воду . этот надзор только сейчас заметил ?
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09.07.2020 13:32 Ответить
мммм., с такого и начинается держава.
в Турции, пишут - куча гос. флагов везде, а у нас?
правильно!
с мелочей начинается. кто щас знает про поход зимний солдат УНР?
а это надо знать - выбили большевиков много откуда. И кто герои? - Дивизия УНР. Это не нужно забывать. Вот кто боролся, а не дедки на палочках.
ладно, давай. че будем спорить то
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09.07.2020 13:38 Ответить
тільки но шмаркля побував в Одесі на пляжах - та знайшли кишкову паличку..
Теперь в Київі.. знов шмаркля шлявся де не попадя
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09.07.2020 13:17 Ответить
ну сцыкло оказывается теперь и серло
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09.07.2020 13:33 Ответить
Не ковидную ёлочку ? Тогда можно.
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09.07.2020 13:43 Ответить
На 11 пляжах Києва виявили кишкову паличку, - Держпродспоживслужба - Цензор.НЕТ 769
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09.07.2020 13:44 Ответить
 
 