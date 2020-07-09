На 12 пляжах Киева обнаружили кишечную палочку, - Госпродпотребслужба

Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве сообщает о результатах санитарно-микробиологических и санитарно-химических исследований проб воды в местах массового отдыха населения на водных объектах Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы Киева.

Пробы воды открытых водоемов по состоянию на начало июля не соответствуют требованиям Государственных санитарных правил размещения, устройства и эксплуатации оздоровительных учреждений.

В частности, по следующим показателям:



- превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП) на пляжах "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная Слободка", "Радуга", "Тельбин", "Центральный", "Троещина "и" Водоворот";

- коли-индекс (количество бактерий группы кишечной палочки): пляж "Тельбин";

- наличие мелких водорослей и запаха - пляж "Галерный";

- водородный показатель - пляжи "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная Слободка" и "Центральный";

- биохимическая потребность в кислороде (БПК): пляжи "Венеция", "Детский", "Молодежный", "Предместная Слободка", "Радуга", "Тельбин", "Троещина", "Водоворот", "Вербный" и "Пуща водица".

Несоответствия выявлены и в исследованных пробах воды из питьевых фонтанчиков, функционирующих на пляжах Киева:



- общее микробное число: пляж "Вербный";

- наличие общих коли-форм: пляжи "Вербный", "Предместная Слободка" и "Центральный";

- общее железо: пляжи "Радуга", "Центральный" и "Водоворот",

- марганец: пляж "Центральный".

Питьевые фонтанчики на пляжах "Галерный" и "Троещина" отсутствуют.

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