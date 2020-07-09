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На 12 пляжах Києва виявили кишкову паличку, - Держпродспоживслужба

На 12 пляжах Києва виявили кишкову паличку, - Держпродспоживслужба

Головне управління Держпродспоживслужби в м.Києві повідомляє про результати санітарно-мікробіологічних та санітарно-хімічних досліджень проб води в місцях масового відпочинку населення на водних об'єктах Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держпродспоживслужби Києва.

Проби води відкритих водойм станом на початок липня не відповідають вимогам Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів.

Зокрема, за такими показниками:

- перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички (ЛКП) на пляжах "Венеція", "Веселка", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний", "Передмістна Слобідка", "Райдуга", "Тельбін", "Центральний", "Троєщина" та "Чорторий";
- колі-індекс (кількість бактерій групи кишкової палички): пляж "Тельбін";
- наявність дрібних водоростей та запаху – пляж "Галерний";
- водневий показник – пляжі "Венеція", "Веселка", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний", "Передмістна Слобідка" та "Центральний";
- біохімічна потреба в кисні (БПК5): пляжі "Венеція", "Дитячий", "Молодіжний", "Передмістна Слобідка", "Райдуга", "Тельбін", "Троєщина", "Чорторий", "Вербний" та "Пуща-Водиця".

Також читайте: Кишкову паличку виявили на всіх пляжах Одеси: рекомендують не купатися



Невідповідності виявлені і в досліджених пробах води з питних фонтанчиків, що функціонують на пляжах Києва:

- загальне мікробне число: пляж "Вербний";
- наявність загальних колі форм: пляжі "Вербний", "Передмістна Слобідка" та "Центральний";
- загальне залізо: пляжі "Райдуга", "Центральний" та "Чорторий",
- марганець: пляж "Центральний".
Питні фонтанчики на пляжах "Галерний" та "Троєщина" відсутні.

Автор: 

Київ (19542) пляж (154) Держпродспоживслужба1 (576)


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Так экологической службы в Украине нет.
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09.07.2020 13:15 Відповісти
названия.....\\\\\\\- превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП) на пляжах "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная Слободка", "Радуга", "Тельбин", "Центральный", "Троещина "и" Водоворот";
- коли-индекс (количество бактерий группы кишечной палочки): пляж "Тельбин";
- наличие мелких водорослей и запаха - пляж "Галерный";
- водородный показатель - пляжи "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная Слободка" и "Центральный";
- биохимическая потребность в кислороде (БПК): пляжи "Венеция", "Детский", "Молодежный", "Предместная Слободка", "Радуга", "Тельбин", "Троещина", "Водоворот", "Вербный" и "Пуща водица". Источник: https://censor.net/n3207120\\\\\\

(смайл блюющий)
полусовок вечен.
там еще поди плакатики есть совковые?
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09.07.2020 13:16 Відповісти
ну эти палочки означают только одно - фекальные стоки в воду . этот надзор только сейчас заметил ?
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09.07.2020 13:32 Відповісти
мммм., с такого и начинается держава.
в Турции, пишут - куча гос. флагов везде, а у нас?
правильно!
с мелочей начинается. кто щас знает про поход зимний солдат УНР?
а это надо знать - выбили большевиков много откуда. И кто герои? - Дивизия УНР. Это не нужно забывать. Вот кто боролся, а не дедки на палочках.
ладно, давай. че будем спорить то
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09.07.2020 13:38 Відповісти
тільки но шмаркля побував в Одесі на пляжах - та знайшли кишкову паличку..
Теперь в Київі.. знов шмаркля шлявся де не попадя
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09.07.2020 13:17 Відповісти
ну сцыкло оказывается теперь и серло
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09.07.2020 13:33 Відповісти
Не ковидную ёлочку ? Тогда можно.
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09.07.2020 13:43 Відповісти
На 11 пляжах Києва виявили кишкову паличку, - Держпродспоживслужба - Цензор.НЕТ 769
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09.07.2020 13:44 Відповісти
 
 