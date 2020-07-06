Кишкову паличку виявили на всіх пляжах Одеси: рекомендують не купатися
Фахівці обласного лабораторного центру МОЗ дослідили зразки морської води в Одесі. Результати засвідчили, що вода на всіх пляжах міста не відповідає санітарним нормам.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це розповіла завідувачка відділом епіднагляду Одеського обласного лабораторного центру МОЗ Олена Варецька.
За її словами у всіх пробах морської воді спеціалісти лабораторного центру міністерства зафіксували високий рівень вмісту кишкової палички. Через це купатися на пляжах Одеси наразі не рекомендують.
"У цій воді ми виявили високий рівень лактозо-позитивної кишкової палички. Це наш основний показник, який характеризує забрудненість води", – пояснила Варецька.
Вона зазначила, що внаслідок потрапляння до організму людини ці мікроорганізми можуть викликати захворювання шлунково-кишкового тракту та різні коліти.
"При ковтанні існує небезпека захворіти на якусь інфекційну хворобу пов'язану зі шлунково-кишковим трактом. Однак це залежить від імунного статусу організму, а також від дози отриманного мікроорганізму", – додала Варецька.
Вона запевнила, що через виявлену кишкову паличку пляжі для відвідувачів не закриватимуть, оскільки це "порушення конституційних прав людини". Купатися чи ні – кожна людина має вирішувати самостійно.
Лікарка також додала, що раніше на пляжах Великого фонтану, зокрема на 10-й, 13-й та 16-й станціях, працівники лабцентру фіксували "нестандартну" воду в 5 метрах від берега. Натомість цього разу небезпечні мікроорганізми виявили на відстані 50 метрів.
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юго-восток если одним словом, хотя архитектура там лучше чем в том же Киеве как по мне...
колорита больше..
Каждый код - палочка, каждый год гниющие водоросли. Люди добрые, Одесса - не курорт не нужно сюда ехать! Уважайте себя. Не купайтесь в сточной луже большого миллионного города.
Была чистая вода лет 15 - с 91-го по середину нулевых. Когда промышленность уже остановилась, а побережье коммерцией ещё не засрали. Но уже всё. Тут нет моря. Забудьте уже!