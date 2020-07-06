УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10820 відвідувачів онлайн
Новини
6 675 28

Кишкову паличку виявили на всіх пляжах Одеси: рекомендують не купатися

Кишкову паличку виявили на всіх пляжах Одеси: рекомендують не купатися

Фахівці обласного лабораторного центру МОЗ дослідили зразки морської води в Одесі. Результати засвідчили, що вода на всіх пляжах міста не відповідає санітарним нормам.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це розповіла завідувачка відділом епіднагляду Одеського обласного лабораторного центру МОЗ Олена Варецька.

За її словами у всіх пробах морської воді спеціалісти лабораторного центру міністерства зафіксували високий рівень вмісту кишкової палички. Через це купатися на пляжах Одеси наразі не рекомендують.

"У цій воді ми виявили високий рівень лактозо-позитивної кишкової палички. Це наш основний показник, який характеризує забрудненість води", – пояснила Варецька.

Вона зазначила, що внаслідок потрапляння до організму людини ці мікроорганізми можуть викликати захворювання шлунково-кишкового тракту та різні коліти.

Читайте також: Карантин по-одеськи: переповнений пляжі і транспорт, відсутність масок і недотримання дистанції: "Боятися потрібно тим, у кого проблеми зі здоров'ям і слабкий імунітет". ВIДЕО

"При ковтанні існує небезпека захворіти на якусь інфекційну хворобу пов'язану зі шлунково-кишковим трактом. Однак це залежить від імунного статусу організму, а також від дози отриманного мікроорганізму", – додала Варецька.

Вона запевнила, що через виявлену кишкову паличку пляжі для відвідувачів не закриватимуть, оскільки це "порушення конституційних прав людини". Купатися чи ні – кожна людина має вирішувати самостійно.

Лікарка також додала, що раніше на пляжах Великого фонтану, зокрема на 10-й, 13-й та 16-й станціях, працівники лабцентру фіксували "нестандартну" воду в 5 метрах від берега. Натомість цього разу небезпечні мікроорганізми виявили на відстані 50 метрів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вода на одеських пляжах не відповідає санітарно-мікробіологічним показникам, - обласний лабцентр

Автор: 

Одеса (5476) відпочинок (231) пляж (154) Чорне море (1673)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+14
Зеля поплавал. Тьфу!
показати весь коментар
06.07.2020 17:31
+12
от бубочки зараза расползается по всему периметру.
показати весь коментар
06.07.2020 17:32
+10
33 нещастя відвідало Одесу.
показати весь коментар
06.07.2020 17:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
есть инфа, шо эта Кишечная палочка ещё и короной заражена
показати весь коментар
06.07.2020 17:30 Відповісти
Зеля поплавал. Тьфу!
показати весь коментар
06.07.2020 17:31 Відповісти
Кто-нибудь , когда-нибудь задумывался , почему море солёное ?
показати весь коментар
06.07.2020 17:36 Відповісти
Ага, завжди дивувало чому воно солене в Арктиці, хто це так надзюрив там?
показати весь коментар
06.07.2020 17:54 Відповісти
Та же й єрмаком пуйловським це лайно плавало. Подвійний ефект!
показати весь коментар
06.07.2020 18:08 Відповісти
от бубочки зараза расползается по всему периметру.
показати весь коментар
06.07.2020 17:32 Відповісти
Наши люди будут в маске от корновируса и в памперсе купаться . Воспитание такое .
показати весь коментар
06.07.2020 17:32 Відповісти
ну всьо.. естафєта на Банковій... та шо ж таке...
показати весь коментар
06.07.2020 17:35 Відповісти
Дякуйте найвеличнішому
показати весь коментар
06.07.2020 17:36 Відповісти
33 нещастя відвідало Одесу.
показати весь коментар
06.07.2020 17:40 Відповісти
Море должно быть синим , а не жёлто-синим . Не подумайте , что я не патриот .
показати весь коментар
06.07.2020 17:45 Відповісти
+ криминал и сброд со всего бывшего совка...
+ цены и жмотство...
юго-восток если одним словом, хотя архитектура там лучше чем в том же Киеве как по мне...
колорита больше..
показати весь коментар
06.07.2020 17:56 Відповісти
В таких великих містах не роблять курорти, в тих же Афінах і Салоніках, Варні теж саме. Треба їхати хоча б 50-70 км вбік.
показати весь коментар
06.07.2020 17:56 Відповісти
Тоже мне новость.
Каждый код - палочка, каждый год гниющие водоросли. Люди добрые, Одесса - не курорт не нужно сюда ехать! Уважайте себя. Не купайтесь в сточной луже большого миллионного города.
Была чистая вода лет 15 - с 91-го по середину нулевых. Когда промышленность уже остановилась, а побережье коммерцией ещё не засрали. Но уже всё. Тут нет моря. Забудьте уже!
показати весь коментар
06.07.2020 17:54 Відповісти
приы свинярчуках такого не было
показати весь коментар
06.07.2020 17:57 Відповісти
Пробував водичку при свинярчуках на смак?
показати весь коментар
06.07.2020 17:59 Відповісти
Кишечная палочка против коронавируса -- пыль для моряка . Вот если-бы в морской воде обнаружили covid - 19 , - тогда да ... .
показати весь коментар
06.07.2020 18:02 Відповісти
Ну так бубачка-бедоносец только из Одессы свалил! Школьный стадион, который оно открывало, претворился в бассейн. Искусственное поле вздулось и не подлежит восстановлению. И ещё какую-то заразу в море после него обнаружили! Ну сколько можно предупреждать..
показати весь коментар
06.07.2020 18:06 Відповісти
Вот я живу недалеко от Сев. Донца , - купаемся все - и детвора , и взрослые , ещё и рыбу иногда ловлю - жарим и едим все вместе . Всё нормально . За кишечную палочку в Донце нас предупреждают каждый год . Думаю , что эти спичи от минздрава только для минздрава , - типа " мы ж предупреждали " .
показати весь коментар
06.07.2020 18:24 Відповісти
После Эсхара или до? Уже с харьковской канализацией?
показати весь коментар
06.07.2020 18:45 Відповісти
Даже после Балаклеи .
показати весь коментар
06.07.2020 18:52 Відповісти
Кароче, если главзебил-бедоносец сообщит, что оно припрьоцца к вам в область или район, то срочно об'являйте у себя ЧС и невозможность принять это чмо! Потому что это самое ЧС , после посещения вовки-бедоносца, у вас непременно произойдёт! Берегите себя!)
показати весь коментар
06.07.2020 19:56 Відповісти
Кишечна палочка це москаль?
показати весь коментар
06.07.2020 21:14 Відповісти
Опа! Значить правильно говорити не "сцикло" а "сирло"?
показати весь коментар
06.07.2020 21:53 Відповісти
Ужас. Надо объявить карантин на 3 месяца и закутать всех в клеенку! Ведь самое важное- человеческие жизни! Не так ли???
показати весь коментар
06.07.2020 22:32 Відповісти
Заразный ЗЕля и брехливый петуШарий. Один насрал и заразил все пляжи, а второй набрехал, что украл ЗЕлино говно. От жеж мрази.
показати весь коментар
08.07.2020 09:50 Відповісти
 
 