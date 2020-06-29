Вода на одеських пляжах не відповідає санітарно-мікробіологічним показникам, - обласний лабцентр
Морська вода на 13 пляжах Одеси та Одеської області не відповідає санітарним нормам.
Про це повідомили в пресслужбі Одеського обласного лабораторного центру МОЗ, передає Цензор.НЕТ
"У зонах рекреації морського водокористування на пляжах м. Одеси та на пляжах Одеської області (Овідіопольський, Лиманський, Білгород-Дністровський, Кілійський, Татарбунарський райони) на санітарно-мікробіологічні показники було досліджено 93 проби морської води, з них не відповідало нормативним вимогам – 13 проб (пляжі м. Одеса, а саме: 13 ст. В. Фонтану, 16 ст. В. Фонтану, 10 ст. В.Фонтану, "Аркадія", "Дельфін"). На санітарно-хімічні показники було досліджено 9 проб. Усі проби відповідали гігієнічним вимогам", - йдеться в повідомленні.
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А вы на ковид проверьте.
В Барселоне - той, которая "незавимость" объявить хотела, типа "русский мир" - ковид в г*вне в стоках еще в 2019 году нашли, а вы что в Одессе, "лохи какие педальные" (С "бубочка") что ли?
Раз г*вно из канализации столько десятилетий в море сливают, там у ковида должно быть гнездо!
И фиг вам, а не пляжный сезон.
Напомню, что "бубочка" в красных плавках в Одессе заплыв совершил в прошлом году, а ковид его - цап-царап, да и напал.
Вы "бубочку" то на ковид проверьте (и Богдана при нем).
- Изя! А шо ви делаете для защиты чистоты Чёрного моря?
- Мы с Сарочкой туда ничего не делаем!
Татьяна Кайф вчора казала, шо в Одесі пляжі дуже хороші, а вона в водичку не пісяє. Так шо, шановні одесити та гості міста: купайтеся тільки неглибоко.
Касаемо пляжей, песок хороший, вода тёплая. Я утром бегаю вдоль берега, потом плаваю и домой. На пляже не лежу , так как живу рядом с морем. Да и времени нет.
Твой слэнг и попытки меня унизить оборачиваются против тебя же, ты себя унижаешь. Попытайся работать над собой, сделай усилие , читай больше - и ты увидишь вскоре плоды этого. Пусть круг твоего общения будет уже (хотя, не факт), но гораздо интереснее и качественней, если можно так сказать.
А Одесса - классный город. Если я у тебя ассоциируюсь с Одессой, то могу сказать- я тебя уважаю и буду рада, если ты изменишь своё мнение о моем любимом городе.
Ще не вистачало, щоб ви у мене асоціювалась з моїм улюбленим містом, для цього є більш достойні люди, яких я дуже поважаю. Ви в Одесі колись була? Бо я у цьому дуже сильно сумніваюсь.
Но труханов рано или поздно уйдёт, но город останется. Надеюсь, это произойдёт в ближайшие выборы, хотя труха- фальсификатор ещё тот
А санаторий Горького уже откусил Марков. Сначала там поднялись по этому поводу движения, потом все заглохло, хотя эта мразь марков сидит на нарассее и регулярно оттуда пытается гадить на Украину.