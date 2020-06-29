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Вода на одеських пляжах не відповідає санітарно-мікробіологічним показникам, - обласний лабцентр

Вода на одеських пляжах не відповідає санітарно-мікробіологічним показникам, - обласний лабцентр

Морська вода на 13 пляжах Одеси та Одеської області не відповідає санітарним нормам.

Про це повідомили в пресслужбі Одеського обласного лабораторного центру МОЗ, передає Цензор.НЕТ

"У зонах рекреації морського водокористування на пляжах м. Одеси та на пляжах Одеської області (Овідіопольський, Лиманський, Білгород-Дністровський, Кілійський, Татарбунарський райони) на санітарно-мікробіологічні показники було досліджено 93 проби морської води, з них не відповідало нормативним вимогам – 13 проб (пляжі м. Одеса, а саме: 13 ст. В. Фонтану, 16 ст. В. Фонтану, 10 ст. В.Фонтану, "Аркадія", "Дельфін"). На санітарно-хімічні показники було досліджено 9 проб. Усі проби відповідали гігієнічним вимогам", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі
+4
Это что, хотят чтоб в Железный порт ехали?Отличное море в Одессе,не верьте никому!
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29.06.2020 12:49
+4
Областная лаборатория в очередной раз создает видимость работы. Если бы их действительно волновала чистота моря, то они бы сказали: по каким именно показателям "не соответствия санитарным нормам", по каким причинам и кто в этом виноват. А так ... очередное "бла-бла-бла".
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29.06.2020 12:55
+2
аркадия..это что..то..
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29.06.2020 12:44
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аркадия..это что..то..
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29.06.2020 12:44 Відповісти
Там стоки з туалетів всі в море.
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29.06.2020 12:48 Відповісти
ты где в Аркадии туалеты видел)) - какие стоки - эту проблему решили еще сразу после развала совка - будешь тут за Одессу залевать
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29.06.2020 17:36 Відповісти
Быдло,плещущееся в этих помоях так не думает.
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29.06.2020 12:45 Відповісти
Хорошая попытка Азов...
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29.06.2020 12:45 Відповісти
"Морская вода на 13 пляжах Одессы и Одесской области не соответствует санитарным нормам.Источник: https://censor.net/n3204936"

А вы на ковид проверьте.
В Барселоне - той, которая "незавимость" объявить хотела, типа "русский мир" - ковид в г*вне в стоках еще в 2019 году нашли, а вы что в Одессе, "лохи какие педальные" (С "бубочка") что ли?
Раз г*вно из канализации столько десятилетий в море сливают, там у ковида должно быть гнездо!
И фиг вам, а не пляжный сезон.
Напомню, что "бубочка" в красных плавках в Одессе заплыв совершил в прошлом году, а ковид его - цап-царап, да и напал.
Вы "бубочку" то на ковид проверьте (и Богдана при нем).
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29.06.2020 12:46 Відповісти
Згадалось:
- Изя! А шо ви делаете для защиты чистоты Чёрного моря?
- Мы с Сарочкой туда ничего не делаем!
Татьяна Кайф вчора казала, шо в Одесі пляжі дуже хороші, а вона в водичку не пісяє. Так шо, шановні одесити та гості міста: купайтеся тільки неглибоко.
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29.06.2020 12:46 Відповісти
Я рада, что я у тебя ассоциируюсь с Одессой, ты даже ссылаешься постоянно на меня, только ник мой не путай, пожалуйста.

Касаемо пляжей, песок хороший, вода тёплая. Я утром бегаю вдоль берега, потом плаваю и домой. На пляже не лежу , так как живу рядом с морем. Да и времени нет.

Твой слэнг и попытки меня унизить оборачиваются против тебя же, ты себя унижаешь. Попытайся работать над собой, сделай усилие , читай больше - и ты увидишь вскоре плоды этого. Пусть круг твоего общения будет уже (хотя, не факт), но гораздо интереснее и качественней, если можно так сказать.

А Одесса - классный город. Если я у тебя ассоциируюсь с Одессой, то могу сказать- я тебя уважаю и буду рада, если ты изменишь своё мнение о моем любимом городе.
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29.06.2020 14:09 Відповісти
Ви єдина зебілка з якою я спілкуюсь, чисто з інтересу. Вам би Гегеля почитати не завадило, щоб знати, як такі як ви дратують оточуючих своїми нав'язливими поясненнями. Ви ж думаєте, що всі навколо дурні, а лише ви сама вумна. ПІднімати свою самооцінку принижуючи інших - це ваше усьо.

Ще не вистачало, щоб ви у мене асоціювалась з моїм улюбленим містом, для цього є більш достойні люди, яких я дуже поважаю. Ви в Одесі колись була? Бо я у цьому дуже сильно сумніваюсь.
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29.06.2020 15:21 Відповісти
Вы просто скажите, вы сама где живете, в каком городе?
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29.06.2020 16:24 Відповісти
Ну вот, что и требовалось доказать
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29.06.2020 16:49 Відповісти
Ви ще не втомились переходити на мою особистість? Ці ваши кацапо-єврейські манси в обговоренні мене порушують правила сайту. Обговорювати треба новину та тему статті. Давай, одеситка, збреши щось нам про перлину біля моря.
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29.06.2020 17:13 Відповісти
Иренка, зачем эти тонны оскорблений? Кто начал оскорбления, а потом кричит 'караул, нарушаются правила '! Прочти свои посты, кто переходит здесь на личности и хамит, кто каверкает мой ник , оскорбляет мой город. Твоё низкопробное хамство и ложь не имеют ничего общего с элементарной воспитанностью
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29.06.2020 17:46 Відповісти
Вбийся ап стєну, істеричка. Наступного разу будеш проходити - проходь та не затримуйся.
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29.06.2020 17:50 Відповісти
😁
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29.06.2020 18:00 Відповісти
😘
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29.06.2020 18:13 Відповісти
Нє ну в принципі схоже на класичну розмову двох одеситок.
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29.06.2020 21:55 Відповісти
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29.06.2020 22:23 Відповісти
если вы одесситка - то должны знать труханов засранец, как можно на 15 ст такие туалет совковый оставить - мне как одесситу стыдно - главное набережную выстроили а за туалеты забыли, а шо делается с трамваями?!!!! я 22 июня пешком шел с 16 до 12 ст - и такое там часто...а вода на 15 ст чистая - пускай не заливают
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29.06.2020 17:44 Відповісти
Труханов просто делает на городе деньги вместе со своим другом галатерником по кличке лампочка. Сделано очень мало, учитывая потраченные на это деньги. Но одесситы , по привычке, думают - лишь бы не было хуже. Но , тем не менее, хотя бы мост пешеходный на 10 й построен, хотя к этому мосту удивительным образом прирос частный паркинг. Мне этот мост очень нужен- я езжу на велосипеде на 16 ую через него, а раньше нужно было тащить этот велосипед по лестнице в6из, а потом и вверх, кроме того, помогать тащить велосипеды детям. Касаемо туалета, то ничто просто так нигде не остаётся. Возможно, на месте туалета вскоре вырастет очередная многоэтажка.

Но труханов рано или поздно уйдёт, но город останется. Надеюсь, это произойдёт в ближайшие выборы, хотя труха- фальсификатор ещё тот
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29.06.2020 17:57 Відповісти
а шо у нас где-то трасу здоровья перекрывали? впервые слышу - она всегда сплошной была, хотели возле Аркадии и то не перекрыть а дорогу к дому тому уродливому что они построили провести - а про туалет это возле моря - какая многоэтажка на 15 ст санаторий Горького - там позорище жуткое - ну думал уже в этом году наведут порядок - так нет - а тротуары у нас на что похожи - под ноги смотри а то упадешь - это прямая от-ть мера - на 16 станции на остановке трамвайной - как в селе - все разбито - щебень, писок и главное в последние года такие деньги город зарабатывает.....
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29.06.2020 18:11 Відповісти
Я говорю про 10 ую фонтана. Никогда трасса здоровья там сплошной не была. Лестница вниз большая, вспомните. А сверху над лестницей прилепили ресторан Зебра, сейчас название другое, но все равно все знают, как Зебру. Сейчас сделали мост пешеходно-велосипедный. Кстати, красиво получилось. Ну на 13 тоже никто не предполагал, что будут высотные дома с выходом на трассу здоровья. На 16 ой инвесторы, которые построили коттеджи, хотя бы сделали набережную шикарную.

А санаторий Горького уже откусил Марков. Сначала там поднялись по этому поводу движения, потом все заглохло, хотя эта мразь марков сидит на нарассее и регулярно оттуда пытается гадить на Украину.
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29.06.2020 18:31 Відповісти
Да она никогда не соответствовала!
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29.06.2020 12:48 Відповісти
Это что, хотят чтоб в Железный порт ехали?Отличное море в Одессе,не верьте никому!
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29.06.2020 12:49 Відповісти
Главный одесский санэпидемлаборант?
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29.06.2020 13:23 Відповісти
Областная лаборатория в очередной раз создает видимость работы. Если бы их действительно волновала чистота моря, то они бы сказали: по каким именно показателям "не соответствия санитарным нормам", по каким причинам и кто в этом виноват. А так ... очередное "бла-бла-бла".
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29.06.2020 12:55 Відповісти
Звиздят
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29.06.2020 13:21 Відповісти
Там , где танкер, реально разлита нефть, а в остальном согласна с вами- говоря мягко, сильно преувеличивают
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29.06.2020 14:15 Відповісти
как можно до сих пор не выкачать нефть из танкера?
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29.06.2020 19:15 Відповісти
В Хорватии море чудесное и людей пока мало. Рекомендую.
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29.06.2020 14:01 Відповісти
Хорватия - просто супер. Была там несколько раз. Чистота абалденная. Но цены кусаются. Черногория , конечно, немного послабее будет, но цены ниже - это плюс, особенно сейчас , в кризис
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29.06.2020 14:13 Відповісти
Цены на мой взгляд умеренные, а так, объездив пляжи Европы, остановился на Хорватии и здесь уже седьмой год подряд.
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29.06.2020 14:25 Відповісти
на 15 ст хожу - вода чистая, прозрачная - еще не зацвела и медуз пока нет
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29.06.2020 17:37 Відповісти
Если всю жизнь сбрасывать в море помои и гавно, то вскоре море превратится в помойную яму
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29.06.2020 19:11 Відповісти
 
 