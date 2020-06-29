Вода на одеських пляжах не відповідає санітарно-мікробіологічним показникам, - обласний лабцентр

Морська вода на 13 пляжах Одеси та Одеської області не відповідає санітарним нормам.

Про це повідомили в пресслужбі Одеського обласного лабораторного центру МОЗ, передає Цензор.НЕТ

"У зонах рекреації морського водокористування на пляжах м. Одеси та на пляжах Одеської області (Овідіопольський, Лиманський, Білгород-Дністровський, Кілійський, Татарбунарський райони) на санітарно-мікробіологічні показники було досліджено 93 проби морської води, з них не відповідало нормативним вимогам – 13 проб (пляжі м. Одеса, а саме: 13 ст. В. Фонтану, 16 ст. В. Фонтану, 10 ст. В.Фонтану, "Аркадія", "Дельфін"). На санітарно-хімічні показники було досліджено 9 проб. Усі проби відповідали гігієнічним вимогам", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ні масок, ні дистанції: в мережі показали відео з курортної Кирилівки. ВIДЕО