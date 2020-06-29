Вода на одесских пляжах не соответствует санитарно-микробиологическим показаниям, - областной лабцентр

Морская вода на 13 пляжах Одессы и Одесской области не соответствует санитарным нормам.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского областного лабораторного центра Минздрава, передает Цензор.НЕТ

"В зонах рекреации морского водопользования на пляжах г. Одессы и на пляжах Одесской области (Овидиопольский, Лиманский, Белгород-Днестровский, Килийский, Татарбунарский районы) на санитарно-микробиологические показатели были исследованы 93 пробы морской воды, из них не соответствовали нормативным требованиям -13 проб (пляжи г. Одесса, а именно: 13 ст. Б. Фонтана, 16 ст. Б. Фонтана, 10 ст. Б.Фонтана, "Аркадия", "Дельфин"). На санитарно-химические показатели были исследованы 9 проб. Все пробы соответствовали гигиеническим требованиям", - говорится в сообщении.

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