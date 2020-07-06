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Кишечную палочку обнаружили на всех пляжах Одессы: рекомендуют не купаться

Кишечную палочку обнаружили на всех пляжах Одессы: рекомендуют не купаться

Специалисты областного лабораторного центра Минздрава исследовали образцы морской воды в Одессе. Результаты показали, что вода на всех пляжах города не соответствует санитарным нормам.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом рассказала заведующая отделом эпиднадзора Одесского областного лабораторного центра Минздрава Елена Варецкая.

По ее словам, во всех пробах морской воде специалисты лабораторного центра министерства зафиксировали высокий уровень содержания кишечной палочки. Поэтому купаться на пляжах Одессы пока не рекомендуют.

"В этой воде мы обнаружили высокий уровень лактозо-положительной кишечной палочки. Это наш основной показатель, характеризующий загрязнение воды", - объяснила Варецкая.

Она отметила, что в результате попадания в организм человека эти микроорганизмы могут вызвать заболевания желудочно-кишечного тракта и различные колиты.

"При глотании существует опасность заболеть какой-нибудь инфекционной болезнью, связанной с желудочно-кишечным трактом. Однако это зависит от иммунного статуса организма, а также от дозы полученного микроорганизма", - добавила Варецкая.

Она подчеркнула, что из-за обнаруженной кишечной палочки пляжи для посетителей закрывать не будут, поскольку это "нарушение конституционных прав человека". Купаться или нет - каждый человек должен решать самостоятельно.

Врач также добавила, что ранее на пляжах Большого фонтана, в частности на 10-й, 13-й и 16-й станциях, работники лабцентра фиксировали "нестандартную" воду в 5 метрах от берега. На этот раз опасные микроорганизмы обнаружили на расстоянии 50 метров.

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Автор: 

Одесса (7901) отдых (390) пляж (250) Черное море (1485)


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Топ комментарии
+14
Зеля поплавал. Тьфу!
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06.07.2020 17:31
+12
от бубочки зараза расползается по всему периметру.
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06.07.2020 17:32
+10
33 нещастя відвідало Одесу.
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06.07.2020 17:40
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есть инфа, шо эта Кишечная палочка ещё и короной заражена
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06.07.2020 17:30 Ответить
Зеля поплавал. Тьфу!
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06.07.2020 17:31 Ответить
Кто-нибудь , когда-нибудь задумывался , почему море солёное ?
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06.07.2020 17:36 Ответить
Ага, завжди дивувало чому воно солене в Арктиці, хто це так надзюрив там?
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06.07.2020 17:54 Ответить
Та же й єрмаком пуйловським це лайно плавало. Подвійний ефект!
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06.07.2020 18:08 Ответить
от бубочки зараза расползается по всему периметру.
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06.07.2020 17:32 Ответить
Наши люди будут в маске от корновируса и в памперсе купаться . Воспитание такое .
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06.07.2020 17:32 Ответить
ну всьо.. естафєта на Банковій... та шо ж таке...
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06.07.2020 17:35 Ответить
Дякуйте найвеличнішому
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06.07.2020 17:36 Ответить
33 нещастя відвідало Одесу.
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06.07.2020 17:40 Ответить
Море должно быть синим , а не жёлто-синим . Не подумайте , что я не патриот .
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06.07.2020 17:45 Ответить
+ криминал и сброд со всего бывшего совка...
+ цены и жмотство...
юго-восток если одним словом, хотя архитектура там лучше чем в том же Киеве как по мне...
колорита больше..
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06.07.2020 17:56 Ответить
В таких великих містах не роблять курорти, в тих же Афінах і Салоніках, Варні теж саме. Треба їхати хоча б 50-70 км вбік.
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06.07.2020 17:56 Ответить
Тоже мне новость.
Каждый код - палочка, каждый год гниющие водоросли. Люди добрые, Одесса - не курорт не нужно сюда ехать! Уважайте себя. Не купайтесь в сточной луже большого миллионного города.
Была чистая вода лет 15 - с 91-го по середину нулевых. Когда промышленность уже остановилась, а побережье коммерцией ещё не засрали. Но уже всё. Тут нет моря. Забудьте уже!
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06.07.2020 17:54 Ответить
приы свинярчуках такого не было
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06.07.2020 17:57 Ответить
Пробував водичку при свинярчуках на смак?
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06.07.2020 17:59 Ответить
Кишечная палочка против коронавируса -- пыль для моряка . Вот если-бы в морской воде обнаружили covid - 19 , - тогда да ... .
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06.07.2020 18:02 Ответить
Ну так бубачка-бедоносец только из Одессы свалил! Школьный стадион, который оно открывало, претворился в бассейн. Искусственное поле вздулось и не подлежит восстановлению. И ещё какую-то заразу в море после него обнаружили! Ну сколько можно предупреждать..
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06.07.2020 18:06 Ответить
Вот я живу недалеко от Сев. Донца , - купаемся все - и детвора , и взрослые , ещё и рыбу иногда ловлю - жарим и едим все вместе . Всё нормально . За кишечную палочку в Донце нас предупреждают каждый год . Думаю , что эти спичи от минздрава только для минздрава , - типа " мы ж предупреждали " .
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06.07.2020 18:24 Ответить
После Эсхара или до? Уже с харьковской канализацией?
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06.07.2020 18:45 Ответить
Даже после Балаклеи .
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06.07.2020 18:52 Ответить
Кароче, если главзебил-бедоносец сообщит, что оно припрьоцца к вам в область или район, то срочно об'являйте у себя ЧС и невозможность принять это чмо! Потому что это самое ЧС , после посещения вовки-бедоносца, у вас непременно произойдёт! Берегите себя!)
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06.07.2020 19:56 Ответить
Кишечна палочка це москаль?
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06.07.2020 21:14 Ответить
Опа! Значить правильно говорити не "сцикло" а "сирло"?
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06.07.2020 21:53 Ответить
Ужас. Надо объявить карантин на 3 месяца и закутать всех в клеенку! Ведь самое важное- человеческие жизни! Не так ли???
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06.07.2020 22:32 Ответить
Заразный ЗЕля и брехливый петуШарий. Один насрал и заразил все пляжи, а второй набрехал, что украл ЗЕлино говно. От жеж мрази.
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08.07.2020 09:50 Ответить
 
 