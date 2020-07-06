Кишечную палочку обнаружили на всех пляжах Одессы: рекомендуют не купаться

Специалисты областного лабораторного центра Минздрава исследовали образцы морской воды в Одессе. Результаты показали, что вода на всех пляжах города не соответствует санитарным нормам.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом рассказала заведующая отделом эпиднадзора Одесского областного лабораторного центра Минздрава Елена Варецкая.

По ее словам, во всех пробах морской воде специалисты лабораторного центра министерства зафиксировали высокий уровень содержания кишечной палочки. Поэтому купаться на пляжах Одессы пока не рекомендуют.

"В этой воде мы обнаружили высокий уровень лактозо-положительной кишечной палочки. Это наш основной показатель, характеризующий загрязнение воды", - объяснила Варецкая.

Она отметила, что в результате попадания в организм человека эти микроорганизмы могут вызвать заболевания желудочно-кишечного тракта и различные колиты.

"При глотании существует опасность заболеть какой-нибудь инфекционной болезнью, связанной с желудочно-кишечным трактом. Однако это зависит от иммунного статуса организма, а также от дозы полученного микроорганизма", - добавила Варецкая.

Она подчеркнула, что из-за обнаруженной кишечной палочки пляжи для посетителей закрывать не будут, поскольку это "нарушение конституционных прав человека". Купаться или нет - каждый человек должен решать самостоятельно.

Врач также добавила, что ранее на пляжах Большого фонтана, в частности на 10-й, 13-й и 16-й станциях, работники лабцентра фиксировали "нестандартную" воду в 5 метрах от берега. На этот раз опасные микроорганизмы обнаружили на расстоянии 50 метров.

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