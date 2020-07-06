Шарий "пригрозил" Зеленскому анализом биоматериалов: После того, как вы сходили в туалет, туда зашел неприметный человек с колбочкой

Пророссийский пропагандист Анатолий Шарий заявил, что некий "неприметный человек"может располагать образцами испражнений президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщил сам Шарий. Соответствующий скриншот поста Шария обнародовала журналистка Лариса Волошина, передает Цензор.НЕТ.

"Владимир Александрович, после прекрасных игрищ Вашего Офиса с "Шарий наркоман" и "Шарий тр##ал детей" Вы не будете сильно огорчены, если я сообщу Вам о том, что в одесском ресторане "Рыба" Вы сходили в туалет, а за Вами туда зашел неприметный человек? Вы ведь не огорчитесь, если я скажу Вам, что человек зашел туда с маленькой колбочкой и ваткой на палочке, самой обычной ваткой, которой уши чистят? И уж я уверен, что Вы не огорчитесь от того, что произойдет дальше", - написал Шарий, добавив "или меня намеренно такими жесткими методами натравливают на Вас Смирнов и Тимошенко по советам мудрых мудрецов, или Вы реально совсем сошли с ума. Принимается, я всегда подстраиваюсь под условия игры".

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"Я думаю, что это прорыв. Новые технологии в политике. Вскоре можем получить раскрытие величайшей тайны человечества. Щирлиц, колбочка, уборная. Прямо таки революционная поэма "Двенадцать друзей Шария". Ночь, улица, фонарь, аптека. В белом венчике из роз, спереди ... или сзади ... Ну вот зачем я это увидела? Что теперь с этим делать? Интересно, а "потерпевшая" будет? Завладение мошенническим путем и все такое. Или сразу с "разглашение государственной тайны" зайдут?" - прокомментировала Волошина пост Шария.



