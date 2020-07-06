Шарий "пригрозил" Зеленскому анализом биоматериалов: После того, как вы сходили в туалет, туда зашел неприметный человек с колбочкой
Пророссийский пропагандист Анатолий Шарий заявил, что некий "неприметный человек"может располагать образцами испражнений президента Владимира Зеленского.
Об этом сообщил сам Шарий. Соответствующий скриншот поста Шария обнародовала журналистка Лариса Волошина, передает Цензор.НЕТ.
"Владимир Александрович, после прекрасных игрищ Вашего Офиса с "Шарий наркоман" и "Шарий тр##ал детей" Вы не будете сильно огорчены, если я сообщу Вам о том, что в одесском ресторане "Рыба" Вы сходили в туалет, а за Вами туда зашел неприметный человек? Вы ведь не огорчитесь, если я скажу Вам, что человек зашел туда с маленькой колбочкой и ваткой на палочке, самой обычной ваткой, которой уши чистят? И уж я уверен, что Вы не огорчитесь от того, что произойдет дальше", - написал Шарий, добавив "или меня намеренно такими жесткими методами натравливают на Вас Смирнов и Тимошенко по советам мудрых мудрецов, или Вы реально совсем сошли с ума. Принимается, я всегда подстраиваюсь под условия игры".
"Я думаю, что это прорыв. Новые технологии в политике. Вскоре можем получить раскрытие величайшей тайны человечества. Щирлиц, колбочка, уборная. Прямо таки революционная поэма "Двенадцать друзей Шария". Ночь, улица, фонарь, аптека. В белом венчике из роз, спереди ... или сзади ... Ну вот зачем я это увидела? Что теперь с этим делать? Интересно, а "потерпевшая" будет? Завладение мошенническим путем и все такое. Или сразу с "разглашение государственной тайны" зайдут?" - прокомментировала Волошина пост Шария.
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Ну так мы это и без Шарикова давно знаем!
за бюджетные средства, естественно
похоже шмарий зебарана переплюнул. до такого сценаристы 95 не доперли,
слабаки однако )))
ну а шмарий - петушарий , как ведущий спец по говну от обрезаного )(йла, явно впереди планеты всей))))
неудивительно,ведь все давно знают, что петуШарий и его адепты говноеды.
Беня мог и шарика вместо голобородька раскручивать. "Все на шару!"
Лоботомированные дебилы были бы круглыми/шаровыми идиотами или шадаунами.
завтра ГБР придёт с обысками в охвис партии педиков...ото будет "шоу"...
https://www.obozrevatel.com/politics/sivoho-zayavil-gotov-nadavit-na-zelenskogo-dlya-mira-na-donbasse.htm
Блооо ... истерика. "Мудрый нарид" прется от Вовы Зеленского и "говномета" Шария.
Вы серьезнА????????
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Спасибі Анатолію за нове невідоме раніше слово. Тепер буде не так🎈🎈🎈 а так 💩💩💩 Партия говнокрадів.
Самое время Зебилу съехать с темы и продолжать потешать людей в банях.
Только там могут по настоящему издеваться?
поздновато кинулись и не понятно зачем спустя год когда тема была актуальна, видимо всё
уже выветрилось после года воздержания- можно и поспекулировать и выставить свое гавно
на всеобщее обозрение.... и нужно отдельно отметить мужество адепта руцкага мира учредив
орден шария - двуглавый шарёл с пробиркой и колбой в лапах........
Если кто-то, к примеру Шапошников, разоблачает высеры этого говноеда, то подписан должен быть, шоб сразу видеть все высеры петушка и своевременно опускать его.
это ты на диване сидишь и осуждаешь - а тот кто борется - без подписки тупо просрет выход высера и запозднится отреагировать
слова возьми взад, не?
"удачного "трипа""
жесть, вы где живешь то, у нас утро 12 часов, полдень. а вы уже невменяха.... Канзас что-ли?
Суть происходящего
Согласно переписке, показанной в Telegram-канале, жестокое нападение на координатора партии Шария Никиту Роженко организовал сам Анатолий Шарий.
Авторы канала утверждают, что правоохранители установили: Анатолий Шарий оплатил посреднику организацию избиения своего партийца 5 тысяч долларов. Парня избили до полусмерти "в тёмную" для хорошей пиар-картинки в пользу партии Шария. Обвинить должны были "нациков" и "украинских радикалов".
Но что-то пошло не по сценарию. Кстати, «отмазывать» нападавших бросилась Наталья Ивановна, она же Кацуба, являющаяся женой экс-регионала и неформальным куратором партии Шария в Харькове.
МВД якобы уже установило, что националисты не имеют к нападению на Никиту Роженко никакого отношения, а за кровавой акцией стоит Анатолий Шарий и его жена Ольга Бондаренко.
Как уже многократно говорилось и писалось в украинской прессе, Шарий и его спонсоры из ФСБ РФ используют своих сторонников в Украине как необходимые жертвоприношения для картинки российских СМИ.
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Реакция Шария по опровержению этой записи была невероятно скорой. Он подозрительно быстро нашел все отрывки "звуковых сообщений" из своих старых диалогов. Возможно, сам Шарий и состряпал это видео с его "изобличением", чтобы потом "разоблачить" и утвердиться в глазах своих симпатиков как правдивый, гонимый "вождь краснокожих-шариковых"? После истории "прослушки" его разговора с Андреем Портновым от Шария можно ждать любой подлости или мерзопакости для собственного пиара и скандального хайпа.