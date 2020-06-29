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Испания (846) Литва (2335) Нидерланды (1532) убежище (282) Евросоюз (16688) Иванов Сергей журналист (43) Шарий Анатолий (227)

Шарий восхваляет Гитлера, газовые камеры, призывает к уничтожению нацменьшинств и гомосексуалов. Предоставивший ему убежище ЕС должен об этом знать, - Иванов. Скриншот

Шарий восхваляет Гитлера, газовые камеры, призывает к уничтожению нацменьшинств и гомосексуалов. Предоставивший ему убежище ЕС должен об этом знать, - Иванов. Скриншот

Пророссийский блогер Анатолий Шарий восхваляет Гитлера, газовые камеры, призывает к уничтожению нацменьшинств и гомосексуалов.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист и блогер Сергей Иванов, передает Цензор.НЕТ.

"Хорошие новости для адептов деструктивного культа Шария: вы фанаты нациста. Нарваного пещерного нациста, который восхваляет Гитлера, газовые камеры, призывает к уничтожению нацменьшинств и гомосексуалов. Считаю, что ЕС, который дал политическое убежище этому наци, должен об этом знать. Давайте максимально распространим эти скрины, особое внимание прошу обратить украинский Нидерландов и Испании, а также наших литовских друзей", - рассказал Иванов и опубликовал скрины блогов пророссийского пропагандиста, опубликованных в 2010 году.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Партию Шария раскручивает РФ, цель - показать, что есть какая-то "антиукраинская Украина", - Бутусов

Шарий восхваляет Гитлера, газовые камеры, призывает к уничтожению нацменьшинств и гомосексуалов. Предоставивший ему убежище ЕС должен об этом знать, - Иванов 01
Шарий восхваляет Гитлера, газовые камеры, призывает к уничтожению нацменьшинств и гомосексуалов. Предоставивший ему убежище ЕС должен об этом знать, - Иванов 02
Шарий восхваляет Гитлера, газовые камеры, призывает к уничтожению нацменьшинств и гомосексуалов. Предоставивший ему убежище ЕС должен об этом знать, - Иванов 03

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Топ комментарии
+66
Хозяин то один

Шарій вихваляє Гітлера, газові камери, закликає до знищення нацменшин і гомосексуалів. ЄС, що надав йому притулок, має про це знати, - Іванов - Цензор.НЕТ 9714
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29.06.2020 12:05
+57
Шарий восхваляет Гитлера, газовые камеры, призывает к уничтожению нацменьшинств и гомосексуалов. Предоставивший ему убежище ЕС должен об этом знать, - Иванов - Цензор.НЕТ 3469Шарий восхваляет Гитлера, газовые камеры, призывает к уничтожению нацменьшинств и гомосексуалов. Предоставивший ему убежище ЕС должен об этом знать, - Иванов - Цензор.НЕТ 3340Шарий восхваляет Гитлера, газовые камеры, призывает к уничтожению нацменьшинств и гомосексуалов. Предоставивший ему убежище ЕС должен об этом знать, - Иванов - Цензор.НЕТ 7176
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29.06.2020 12:00
+44
раскрутили подонка.....
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29.06.2020 12:00
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Страница 3 из 3
Свою так, але ж він поліз в інші країни.
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29.06.2020 15:59 Ответить
Не полез бы он,так сталин бы к нему залез.
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29.06.2020 16:24 Ответить
Твоё *****, кстати, тоже фюрера *********, вот вы подары мордовския
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29.06.2020 16:49 Ответить
******** петуШарий против геев ))) занятно.
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29.06.2020 15:42 Ответить
А ты свечку держала возле его кровати, раз так утверждаешь?
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29.06.2020 17:42 Ответить
петуШарiк образився? ))
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29.06.2020 17:51 Ответить
....шарий и эта шобла слуг ненарода РАБОТАЮТ на россми и их АГИТАТОРОВ !!! Они в ЗАХЛЕБ на всех своих передачах говорят об "украинском фашизме " для ЯВНОГО НАПАДЕНИЯ на нас !!! И своих ЛОХОВ заряжают на ЯКОБЫ правое дело "освобождению братьев " !!! За явные ФАШИСТКИЕ заявления ряда депутатов должны нести ОТВЕТСТВЕННОСТЬ , в плоть до уголовной !!! что это такое ????
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29.06.2020 16:01 Ответить
"Шарий восхваляет Гитлера, газовые камеры"

ПетуШарий ... Шарій вихваляє Гітлера, газові камери, закликає до знищення нацменшин і гомосексуалів. ЄС, що надав йому притулок, має про це знати, - Іванов - Цензор.НЕТ 8620
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30.06.2020 00:46 Ответить
100% это любители 👃🏻🎹🤢🤡 членограя' проголосовавшие за этих ублюдков калозелегых💩🤢, снявших все подозрения с педофила шария
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30.06.2020 11:37 Ответить
В этом шария поддержу,********** и циган нужно уничтожать.
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29.06.2020 16:23 Ответить
Даже у шария иногда бывают в голове правильные мысли
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29.06.2020 16:46 Ответить
https://censor.net/user/404689 Да вы что , вам то откуда известно , вы обрезанный, кошерный ארנב Так вот дорогуша , так да покидают , лично знаю , потому что родственники
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29.06.2020 16:27 Ответить
На секту его бешеных адептов это не подействует. Даже наоборот. Они еще больше его зауважают.
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29.06.2020 16:36 Ответить
что интересно педофил выдумает в свое оправдание?
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29.06.2020 16:38 Ответить
Мне вот что интересно. Шарий и его фанаты любят Россию, а украинских патриотов называют фашистами. При этом Шарий и его фанаты хвалят Гитлера. Так я не пойму - хороший Гитлер или плохой?
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29.06.2020 16:43 Ответить
Шарию и его фанатам начхать на Россию, их больше Украина заботит. И кстати он всегда подчеркивает, что Крым - это Украина.
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29.06.2020 16:48 Ответить
Конечно, Украина вас заботит. В парламент же в украинский нужно пролезть, а не в российский.
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29.06.2020 16:57 Ответить
Кацап, почему когда тебе говорят про Украину, ты свою паРашу везде тычешь? это комплекс неполноценности от вЯличия такой у лаптеногих?
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29.06.2020 17:00 Ответить
Я ничего никуда не тычу. Медведчук хвалит Шария за то. что тот может остановить "антироссийскую истерию", Азаров из Москвы рассказывает, что на Шария одна надежда, сам Шарий рассказывает, что украинские военные - это фашисты, жители Западной Украины - не люди, а Макдональдс ущемляет русскоязычных))). Но для улучшения имиджа Шария его боты, типа тебя, лепят из него патриота, а тех, кому Шариков не нравится, называют "лаптеногими". Выглядит это смешно.
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29.06.2020 17:09 Ответить
Шарий рассказывает, что украинские военные - это фашисты, жители Западной Украины - не люди,

Ложь полная, глупая и просто отвратительная в своей несусветности. А про Мак по всем новостным ресурсам трещали. Так что, цапчик, увы, но ты промахнулся.
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29.06.2020 17:18 Ответить
Про-российский блогер Анатолий Шарий записал видео в котором заявил, что жители Западной Украины не являются чистокровными украинцами, а потому они "не могут говорить другим, как нужно любить Украину, петь государственный гимн и ходить с флагом". Видео было опубликовано на youtube-канале Шария, однако, после скандала, про-российский блогер его скрыл. "Дорожный контроль" публикует копию записи.

http://roadcontrol.org.ua/node/3200
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29.06.2020 19:07 Ответить
Западные украинцы были меньше под коммунистическим гнётом и они всегда были духовно ближе к Богу,а вот юго восточная часть народа Украины пострадала больше от коммунистической заразы и у них после 1991 года отняли членина, и государство ссср,потому они духовно пусты и ещё без Родины, они только хавают всё украинское,пользуются центральной канализацией и смотрят новости с Мацквы.https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1197201790631908&set=p.1197201790631908&type=3&av=100010262946037&eav=AfYk-sfXfECXTO5WK-3BHoIgwJcs0i1N579_lRIVUqjVmgChsGw0zOtKBIjPbYu3WG0&__cft__[0]=AZVMpD5BG_8aC_ek4QTj8Il2eugwuh-gIBMbAPK0ikTRT-x9IEvKrzj-sSsIimf1aK_XYcuHoCUbzg3i7agpt8R4F3qqQec4510eUmBR_Q0Fy2BLsAflxTUXDS5_TKGxtZdhFgtEs12QKWm8U7y-s_x2p1e900i-w6DoUlj1Pv7r48hKKpTU9ukaaBMF-aV880E&__tn__=R]-R Шарій вихваляє Гітлера, газові камери, закликає до знищення нацменшин і гомосексуалів. ЄС, що надав йому притулок, має про це знати, - Іванов - Цензор.НЕТ 5127
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29.06.2020 22:13 Ответить
На юго-востоке Украины, украинцев осталось очень мало. Посмотри статистику Голодомора по областям. Это не украинцы а понаехавшее быдло.
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30.06.2020 09:55 Ответить
Согласен что это причина быдлости части населения юго востока Украиныhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=1197539297264824&set=p.1197539297264824&type=3&av=100010262946037&eav=AfYtUB9SvsqRMNBdyy9UNDc_1wiuaTCYOFRPfX9AksLP2vP9IIPBGmU9x6aaaKiWRBQ&__cft__[0]=AZXN4zAWwuDfvJnPQPZ26WFtkqq2KdumQYCj0jGuj5XgxC6WWeaHxGAJSlbRMjtReYEhK3plwqbb9d0AmC6DhaDGpNoQLNurM8q8IKX7P0Yqs6jXho3nYN4MrUC_Dn-KBP9fPsuKTrNtUf3q09p3fI_XO_Azva8ZpPBd6iUWOIq0nLmjp7-zAwUJBqWreE5y4Z3t_5G7CMDUFKZFw_bLjmZI&__tn__=R]-R Шарій вихваляє Гітлера, газові камери, закликає до знищення нацменшин і гомосексуалів. ЄС, що надав йому притулок, має про це знати, - Іванов - Цензор.НЕТ 7443 ...
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30.06.2020 10:12 Ответить
А какое тогда "превосходство арийской расы" вменяли следователи в мотив фигурантам дела Шеремета?
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30.06.2020 07:37 Ответить
А чего ты этот вопрос задаешь мне? Как по мне, все обвинения против ребят - бред сумасшедшего, лечится только 167 грейнами между глаз.
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30.06.2020 09:52 Ответить
Вопрос по сути риторический, к вам не относится, можете не "тыкать".
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30.06.2020 11:24 Ответить
А я всем говорю "ты", и люблю когда мне говорят "ты". Это как то конкретизирует общение. Нет размытого "вы". Ненавижу, с совковых времен: - "Мы, ниже подписавшиеся...".
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01.07.2020 19:42 Ответить
Лады. Принимается, без обиды.
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01.07.2020 20:04 Ответить
Ну ок, бандеровец, ты меня переубедил. Шарий - украинский националист, отчисляет деньги на армию, держит дома портрет Бандеры в рушниках, вместе с националистами ****** медведчуковцев. призывает вступать в НАТО и ЕС.
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29.06.2020 21:15 Ответить
https://censor.net/user/465215 куда ты пропал руський ?
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30.06.2020 12:56 Ответить
кацапсина,кацапо-ординець не може бути "руським", лише рюзьге, рассєянцем...
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30.06.2020 14:39 Ответить
Да кому ты этот бред втираешь?)) петушарик НАЦИСТ, а все его поклонники украиноненавистники... И это легко доказывается на конкретных примерах.) Так ты не ответил на вопрос... адик хороший или плохой?) Цыгане грязь мира? А "черножопые"???
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29.06.2020 21:40 Ответить
Одни пархатые на украинском сайте А кричали что их всего 2% в Украине... Та их больше чем украинцев, пархатые эту статистику и вкидывают, чтобы укрыться и сделать вид типа они не влияют ни на что в стране
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29.06.2020 16:44 Ответить
Ну, тут важко не підтримати шарія - Hitler was right
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29.06.2020 17:29 Ответить
Ору в голос. Лучшей рекламы Анатолию и не придумать.
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29.06.2020 16:45 Ответить
вчера ты голосовал за ЗЕленского,я знаю,завтра будешь голосовать за питуШария,я уверен...
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29.06.2020 17:06 Ответить
За кого я буду голосовать - это мое личное дело.
Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Ст.34 Конституция. Хотя откуда тебе, ватному, знать про свободу слова и мысли? У вас в паРаше одна свобода - на бутылках чеченских сидеть.
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29.06.2020 17:13 Ответить
Ты после "Х" букву "о" на "у" забыл поменять
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29.06.2020 17:46 Ответить
ти б Педді 3,14дарсон зі своїм розібралось
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30.06.2020 06:51 Ответить
Истинный чмориец?
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29.06.2020 20:04 Ответить
Ну теперь нацисты не удивляйтесь когда вам любителям Гитлера будут проламывать черепы битами)))))
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29.06.2020 21:19 Ответить
Шарій вихваляє Гітлера, газові камери, закликає до знищення нацменшин і гомосексуалів. ЄС, що надав йому притулок, має про це знати, - Іванов - Цензор.НЕТ 7322
На фуя, на фуя
Не пускають Шмарія!!!
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29.06.2020 16:46 Ответить
Чим той Іванов думає,гадаючи що всі,хто любить і симпатизує циганам стануть ворогами Шарія?..
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29.06.2020 17:06 Ответить
Тоже поклонник петушарика?)))
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29.06.2020 21:44 Ответить
Шарій вихваляє Гітлера, газові камери, закликає до знищення нацменшин і гомосексуалів. ЄС, що надав йому притулок, має про це знати, - Іванов - Цензор.НЕТ 7819

...
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29.06.2020 17:06 Ответить
Патриётам раздаёшь? Правильно делаешь, им размножаться противопоказано.
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29.06.2020 20:44 Ответить
Теперь пролом говы нацисты шарику оправданное действие!!!
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29.06.2020 21:21 Ответить
патріотам петушарія, нажаль у твоїх батьків не було, але ти ще можеш виправити ситуацію, використай, вдінь на голову щою нос і рот закрило, тобі вони не потрібні
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30.06.2020 06:54 Ответить
Почему петушарий в гейропе? Он гей? 😮
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29.06.2020 17:15 Ответить
Якщо голосуєш за шарія, значить ти - проросійська... ну, тобто, кацап, одним словом. Але ж і доху...я тут цього...
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29.06.2020 17:26 Ответить
ботоферму якусь з кацапії кинули на підтримку
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30.06.2020 06:55 Ответить
о чтобы суку депортировали
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29.06.2020 17:30 Ответить
А собственно, что он неправильно здесь сказал?
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29.06.2020 17:47 Ответить
Больше похоже на рекламу партии Шария
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29.06.2020 18:09 Ответить
Мда... Нынешние нацисты величают себя антинацистами... Так адик хороший или плохой?)
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29.06.2020 21:47 Ответить
про петуШария и шариковцев:
Если вы избиратель партии петуШария, вы - говноед и дегенерат.

Если вы фанат блогера петуШария, вы - говноед.

Если вы не понимаете "а что с Шарием не так", вы - идиот. И говноед, конечно.

Если вы считаете, что "Шарий, конечно, не очень, но в чем то он прав", вы - говноед.

Если вы "с чего ты взял, что он работает на ФСБ", вы - просто дурак.

Если вы не понимаете, что задача петуШария дестабилизировать страну, вы - предатель по тупости.
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29.06.2020 17:55 Ответить
фу, методичку слил (
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29.06.2020 18:24 Ответить
Больше ... ещё больше комментов ... почитают, посмотрят его, раскручивайте Шария
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29.06.2020 18:10 Ответить
А що робити із душевнохворими пєтушарій не сказав? І не дивно. Бо в нього і в самого є така довідка...
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29.06.2020 18:19 Ответить
У меня только один вопрос, как мусора допустили митинг сторонников этого ублюдка?
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29.06.2020 18:44 Ответить
аваакян дружбан пєтушарія. тому у пєтушарія немає претензій до цієї гниди.
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29.06.2020 22:24 Ответить
Шарій вихваляє Гітлера, газові камери, закликає до знищення нацменшин і гомосексуалів. ЄС, що надав йому притулок, має про це знати, - Іванов - Цензор.НЕТ 1567
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29.06.2020 19:13 Ответить
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30.06.2020 11:45 Ответить
Темы имперских провокаторов с течением времени не меняются, великодержавнвя чёрная сотня
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29.06.2020 19:31 Ответить
Всі хто лиже сраку шаріку бажаю передивитись його відео на ютубі .
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29.06.2020 19:57 Ответить
коли і хто накінець замоче вже цю *******....?((так вже задрав цей чмошник...
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29.06.2020 20:41 Ответить
Прихильники пєтушарія - це звичайнісінькі говноїди. Тільки вони можуть жерти москаляче пропагандиське лайно від кремлівської повії - пєтушарія і при цьому переконувати інших у тому, що вони все роблять правильно.
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29.06.2020 22:22 Ответить
Тут він правий. А ябєднічать на "хвошиста" - погано смердить, Цензоре...
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29.06.2020 22:37 Ответить
А разве он насчёт цыган и пидоров не прав?
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29.06.2020 22:54 Ответить
нашли записи 10 летней давности.
это сенсация.
это когда пойтужнейший ещё на Януковича работал.
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29.06.2020 23:03 Ответить
Это мы еще о карте Боплана не вспоминаем.
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30.06.2020 06:08 Ответить
Шарій вихваляє Гітлера, газові камери, закликає до знищення нацменшин і гомосексуалів. ЄС, що надав йому притулок, має про це знати, - Іванов - Цензор.НЕТ 2328
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29.06.2020 23:35 Ответить
Шарій вихваляє Гітлера, газові камери, закликає до знищення нацменшин і гомосексуалів. ЄС, що надав йому притулок, має про це знати, - Іванов - Цензор.НЕТ 6285
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29.06.2020 23:35 Ответить
Гитлер, ШариК, Гиркин, Третьякова одна масть
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30.06.2020 01:03 Ответить
В турецком языке есть такое слово: çirkin - уродливый. Никого не напоминает?
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30.06.2020 12:49 Ответить
Вова, ЗЕбенский, я что-то пропустил насчет нацизма и газивень у Шария ?

ты что молчишь ?
а, ну да, конечно,

"Он же еврей - ему не надо !".
раби Яков Дов Блайх
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30.06.2020 01:19 Ответить
Почему-то зелеговно молчит. Понятно, что это ваш кумир, но почему вы своих детей толкаете в объятия ПаРаши. Вы ипанутые? Вы не видете, что происходит в мире? А Шарикова следует отловить и объяснить, как и всем прокремлевским гнидам, что жрать и срать вам лучше в расчудесной ПаРаше.
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30.06.2020 02:11 Ответить
Вот так вот фашики красные с фашиками коричневыми-есть вам цельное поле для войнушки в вашей нацистской нише за ваших кровожадных фюрерков ПетяШария.Тащусь просто,как схлестнулись шоколадные батончики с красными шариками перед президентскими,сколько кровинушки друг-дружке попортили.А мы посмотрим,как сруцня эмигрантская с питнёй мажорной будут жрать батончики с шариками друг у дружки,когда толерастня западная отмашку даст.
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30.06.2020 05:04 Ответить
Ого какой мусор в твоей голове! 😲
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30.06.2020 06:06 Ответить
Скорее, это брехня.
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30.06.2020 03:56 Ответить
Такая же как и пукин думает о маленьких мальчиках.
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30.06.2020 06:04 Ответить
Он об этом постоянно думает... интересно Усик о них же думает?
По привычке написал с заглавной буквы.
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30.06.2020 06:02 Ответить
Шарий работает на западные спецслужбы. Вспомните дедушку Ленина, который на деньги евро-буржуев сидел в Швейцарии и распростарнял пропаганду в Раше?А красная символика?
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30.06.2020 06:51 Ответить
А высказывание Шария разве не подлежит уголовной ответственности?Или если эти уроды в эшелонах власти то они уже выше законов?
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30.06.2020 07:04 Ответить
14.12.2016 Шарик в Мацкве на Mersedes Gelandewagen сбил двух
восьмилетних девочек-близняшек и скрылся с места происшествия….ФСБешники Шарика
отмазали…
Сегодня Шарик живет (пользуется всеми благами!!!) в стране
НАТО/ЕС при этом на слабый совковый мозг вещает о том, чтобы Украина не была
членом НАТО/ЕС... вата что взять…
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30.06.2020 07:51 Ответить
Жодного разу не чув чогось подібного від Шарія.
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30.06.2020 08:36 Ответить
Послухайте привладну нацменшину Третьякову. В чому її погляди поступаються поглядам Гітлера?
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30.06.2020 09:23 Ответить
История не терпит сослагательного наклонения ( Справка).
Смотрим адрес в и н е т е . о Бутовском расстрельном полигоне

(август 1937 по 19 октябрь 1938 года)

Изобретатель "душегубок" - лейтенант ГБ -начальник административно-хозяйственного отдела Управления НКВД по Московской области Исай Давидович Берг.

Следствие относительно уже "врага народа" Берга длилось несколько месяцев. 7 марта 1939 Военная коллегия Верховного суда СССР, признав обвиняемого И.Д. Берга "активным участником контрреволюционной троцкистской группы, существовавшей в управлении НКВД по Московской области", -осудила изобретателя душегубок к расстрелу.
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30.06.2020 10:21 Ответить
До якої нац. належав Ісай Давидович? Невже до українців чи до руських? Хто був на чолі ГУЛАГа? До 32 р. Коган Лазарь Іосіфович, до 37 - Берман Матвій Давидович, до 38 - Плінер Ізраіль Ізраілевич.
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30.06.2020 11:28 Ответить
Аж ніяк не дивно, що їх соплемінниця має такі антиморальні погляди.
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30.06.2020 11:31 Ответить
Гарна новина? А як бути із тою, що на останні виборах, за цього покидька майже 2 ляма ДЕБІЛІВ проголосувало?
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30.06.2020 11:43 Ответить
Я тебе засмучу - на наступних виборах ця кількість значно зросте.
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30.06.2020 12:06 Ответить
Звісно. Із 73% тотальна більшість дегенерати і вони звісно що підуть до Медведчуків, Шаріїв та іншої наволочі.
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30.06.2020 12:08 Ответить
Он такой же фашист и нацист как и его кураторы
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30.06.2020 12:07 Ответить
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