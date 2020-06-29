Шарий восхваляет Гитлера, газовые камеры, призывает к уничтожению нацменьшинств и гомосексуалов. Предоставивший ему убежище ЕС должен об этом знать, - Иванов. Скриншот

Пророссийский блогер Анатолий Шарий восхваляет Гитлера, газовые камеры, призывает к уничтожению нацменьшинств и гомосексуалов.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист и блогер Сергей Иванов, передает Цензор.НЕТ.

"Хорошие новости для адептов деструктивного культа Шария: вы фанаты нациста. Нарваного пещерного нациста, который восхваляет Гитлера, газовые камеры, призывает к уничтожению нацменьшинств и гомосексуалов. Считаю, что ЕС, который дал политическое убежище этому наци, должен об этом знать. Давайте максимально распространим эти скрины, особое внимание прошу обратить украинский Нидерландов и Испании, а также наших литовских друзей", - рассказал Иванов и опубликовал скрины блогов пророссийского пропагандиста, опубликованных в 2010 году.

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