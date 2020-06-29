Шарий восхваляет Гитлера, газовые камеры, призывает к уничтожению нацменьшинств и гомосексуалов. Предоставивший ему убежище ЕС должен об этом знать, - Иванов. Скриншот
Пророссийский блогер Анатолий Шарий восхваляет Гитлера, газовые камеры, призывает к уничтожению нацменьшинств и гомосексуалов.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист и блогер Сергей Иванов, передает Цензор.НЕТ.
"Хорошие новости для адептов деструктивного культа Шария: вы фанаты нациста. Нарваного пещерного нациста, который восхваляет Гитлера, газовые камеры, призывает к уничтожению нацменьшинств и гомосексуалов. Считаю, что ЕС, который дал политическое убежище этому наци, должен об этом знать. Давайте максимально распространим эти скрины, особое внимание прошу обратить украинский Нидерландов и Испании, а также наших литовских друзей", - рассказал Иванов и опубликовал скрины блогов пророссийского пропагандиста, опубликованных в 2010 году.
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ПетуШарий ...
Ложь полная, глупая и просто отвратительная в своей несусветности. А про Мак по всем новостным ресурсам трещали. Так что, цапчик, увы, но ты промахнулся.
http://roadcontrol.org.ua/node/3200
Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Ст.34 Конституция. Хотя откуда тебе, ватному, знать про свободу слова и мысли? У вас в паРаше одна свобода - на бутылках чеченских сидеть.
На фуя, на фуя
Не пускають Шмарія!!!
...
Если вы избиратель партии петуШария, вы - говноед и дегенерат.
Если вы фанат блогера петуШария, вы - говноед.
Если вы не понимаете "а что с Шарием не так", вы - идиот. И говноед, конечно.
Если вы считаете, что "Шарий, конечно, не очень, но в чем то он прав", вы - говноед.
Если вы "с чего ты взял, что он работает на ФСБ", вы - просто дурак.
Если вы не понимаете, что задача петуШария дестабилизировать страну, вы - предатель по тупости.
это сенсация.
это когда пойтужнейший ещё на Януковича работал.
ты что молчишь ?
а, ну да, конечно,
"Он же еврей - ему не надо !".
раби Яков Дов Блайх
По привычке написал с заглавной буквы.
восьмилетних девочек-близняшек и скрылся с места происшествия….ФСБешники Шарика
отмазали…
Сегодня Шарик живет (пользуется всеми благами!!!) в стране
НАТО/ЕС при этом на слабый совковый мозг вещает о том, чтобы Украина не была
членом НАТО/ЕС... вата что взять…
Смотрим адрес в и н е т е . о Бутовском расстрельном полигоне
(август 1937 по 19 октябрь 1938 года)
Изобретатель "душегубок" - лейтенант ГБ -начальник административно-хозяйственного отдела Управления НКВД по Московской области Исай Давидович Берг.
Следствие относительно уже "врага народа" Берга длилось несколько месяцев. 7 марта 1939 Военная коллегия Верховного суда СССР, признав обвиняемого И.Д. Берга "активным участником контрреволюционной троцкистской группы, существовавшей в управлении НКВД по Московской области", -осудила изобретателя душегубок к расстрелу.