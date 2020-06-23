Партию Шария раскручивает РФ, цель - показать, что есть какая-то "антиукраинская Украина", - Бутусов

Кремлевские технологи в 2014-2015 гг. создавали виртуальные отряды "харьковских, одесских, днепропетровских партизан", а теперь создали для имитации публичных акций организацию для безработной молодежи.

Об этом в блоге на Цензор.НЕТ пишет главный редактор издания Юрий Бутусов.

"Россия раскручивает под выборы "Партию Шарикова". Которая должна изображать для российских медиа и русскоязычного интернета картинку "как страшно жить в Украине", и что якобы есть какая-то "антиукраинская Украина". В 14-15-м создавали виртуальные отряды "харьковских, одесских, днепропетровских партизан". Теперь тренды поменялись - кремлевские технологи решили создать "шарикюгенд" - молодежную организацию для безработной молодежи, для имитации публичных акций", - написал Бутусов.

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Журналист отмечает, что закрыть пророссийские движения государство не может, так же, как не может закрыть финансируемые из России медиа или запретить куму Путина Медведчуку летать в РФ. По мнению Бутусова, в таких условиях бороться с распространением пророссийского политического проекта в Украине вынуждены сами граждане.

"Сотрудникам Шарикова рекомендую задуматься - ваш вождь будет жить там, где ему комфортно, он получает миллионы, он "борется" с властями Украины на аутсорсинге. Он никогда не будет рисковать, он не хочет нести хоть какую-то ответственность за ваши головы. Он нанимает вас, чтобы вас били, потому что когда вас бьют, его ролики смотрит еще больше чудаков, и Шариков получает еще больше денег. Вы для него просто просто инструмент монетизации контента", - пишет Бутусов.

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"В 2014-м безработную молодежь российские спецслужбы нанимали стоять на баррикадах, а сейчас нанимают стоять на выборах с шариками. И потому не жалуйтесь, как к вам относятся. Вы думаете, что надуваете шарики - а на самом деле как резиновые изделия надувают именно вас..." - подытожил он.