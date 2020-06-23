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Партию Шария раскручивает РФ, цель - показать, что есть какая-то "антиукраинская Украина", - Бутусов

Партию Шария раскручивает РФ, цель - показать, что есть какая-то

Кремлевские технологи в 2014-2015 гг. создавали виртуальные отряды "харьковских, одесских, днепропетровских партизан", а теперь создали для имитации публичных акций организацию для безработной молодежи.

Об этом в блоге на Цензор.НЕТ пишет главный редактор издания Юрий Бутусов.

"Россия раскручивает под выборы "Партию Шарикова". Которая должна изображать для российских медиа и русскоязычного интернета картинку "как страшно жить в Украине", и что якобы есть какая-то "антиукраинская Украина". В 14-15-м создавали виртуальные отряды "харьковских, одесских, днепропетровских партизан". Теперь тренды поменялись - кремлевские технологи решили создать "шарикюгенд" - молодежную организацию для безработной молодежи, для имитации публичных акций", - написал Бутусов.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Главу житомирской ячейки партии Шария избили, после того как он брызнул слезоточивым газом в лицо ветерану АТО. ВИДЕО

Журналист отмечает, что закрыть пророссийские движения государство не может, так же, как не может закрыть финансируемые из России медиа или запретить куму Путина Медведчуку летать в РФ. По мнению Бутусова, в таких условиях бороться с распространением пророссийского политического проекта в Украине вынуждены сами граждане.

"Сотрудникам Шарикова рекомендую задуматься - ваш вождь будет жить там, где ему комфортно, он получает миллионы, он "борется" с властями Украины на аутсорсинге. Он никогда не будет рисковать, он не хочет нести хоть какую-то ответственность за ваши головы. Он нанимает вас, чтобы вас били, потому что когда вас бьют, его ролики смотрит еще больше чудаков, и Шариков получает еще больше денег. Вы для него просто просто инструмент монетизации контента", - пишет Бутусов.

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"В 2014-м безработную молодежь российские спецслужбы нанимали стоять на баррикадах, а сейчас нанимают стоять на выборах с шариками. И потому не жалуйтесь, как к вам относятся. Вы думаете, что надуваете шарики - а на самом деле как резиновые изделия надувают именно вас..." - подытожил он.

Автор: 

пропаганда (3676) россия (95546) Бутусов Юрий (4360) Шарий Анатолий (227)


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Топ комментарии
+54
Каким нужно быть дегенератом, чтоб этого не понимать???! Хотя после эксперимента с Бубочкой у них есть на что рассчитывать...
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23.06.2020 20:41
+24
,,Журналист отмечает что закрыть пророссийские движения государство не может , также как не может закрыть финансируемые из рф медиа или запретить куму путена летать в рф " -если это действительно так то такое государство обречено на исчезновение с политической карты Мира .И это прискорбно
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23.06.2020 20:45
+19
Шариятко снова обделалось. То с Вуйчичем не повезло, теперь - лошарикам не нравится, что их бьют, а Толя на этом бабосики гребёт...
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23.06.2020 20:44
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ты мечтатель кацаб...)
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23.06.2020 22:02 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=CR7XCKoe1fE
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23.06.2020 22:06 Ответить
Та лано, шо там в Ленинграде, сыро? Я служил на Васильевском острове...
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23.06.2020 22:12 Ответить
5%?
Что мало, на прошлых выборах он себе рисовал вроде 12%
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23.06.2020 22:14 Ответить
петушарій імєєт,ну от як би так толерантно виразитись,ну,скажімо,дітородний орган імєєт... все,все,все, мовчу-мовчу...
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23.06.2020 22:25 Ответить
Боясь,шо він такий південно кореєць,як я японець...
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23.06.2020 22:21 Ответить
могут ли всевозможные организации,финансируемые из раши воздействовать, как "соросята" - нет..так отож..))пора прекращать эту вакханалия..
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23.06.2020 21:51 Ответить
а то придумали "Ансамбль "Русской песни" ..))
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23.06.2020 21:53 Ответить
надо делать так чтобы при словах шарий и партия шария у соплячни безмозглой и не только, выработался рефлекс, падать на землю , руки за голову и петь гимн Украины,а иначе полировка морды лица обеспечена. дебилов и прочее дерьмо надо учить родину любить. только дегенераты могут иметь дела с этим говном шмарием, редкостной мразью.
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23.06.2020 21:54 Ответить
Безработная молодеж адептов шарика это не шароюгенты, а шароебы)))
От слов - шарится (бездельничать) и *******(полезный идиот Кремля)
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23.06.2020 22:10 Ответить
адепти шарія це яскравий приклад корисних ідіотів
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23.06.2020 22:11 Ответить
Каждый нормальный украинец знает , что Петушарий - педофил , рашист и путинец .их надо бить и не давать им высовывать голову .
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23.06.2020 22:15 Ответить
Та ти шо!!! А що хтось цього не знав?! Питання в іншому, хто дозволяє це робити в Україні і хто злочинно підіграє та цьому сприяє безкарно?
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23.06.2020 22:17 Ответить
Хто? Антиукраїїнська зелена влада.
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23.06.2020 22:21 Ответить
це така сама віртуальна партія як і слухі - у тих теж був лічильник, що показував як їх багато ))
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23.06.2020 22:28 Ответить
Неважно кого там кремлевские вошли раскручивают, а печально то , что нашу страну Украину зелемойские гниды доедают
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23.06.2020 22:25 Ответить
У Шмарія і без монетизації грошей вистачатиме.
А ось чому держава не може прикрити антиукраїнські організації - це питання до тих хто у керма
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23.06.2020 22:26 Ответить
Тыц😂🌷
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23.06.2020 23:17 Ответить
ти дивись, у кондомiв-петуШарiкiв представництва по всiй Ненцi...
а самих петуШарiкiв вже нiби 225.000 тисяч...брешуть?

в найближчий час всi цi "представництва" потрiбно трiшечки пiдсмажити...!

https://sharij.com.ua/representation#!/tab/135333753-1
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23.06.2020 22:28 Ответить
Шарий - Педофил а его последователи *********
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23.06.2020 22:36 Ответить
Добре в тебе пригорає 😀
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23.06.2020 23:08 Ответить
шарік - то акаківський песик..
і якщо рашка піарить шарика, то
ниточки від пуйла до рюкзакова
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23.06.2020 22:43 Ответить
Дададада. А Путін, у 2019 «закликав голосувати за Порошенка.»...
Як казав Геббельс: « Чим неймовірніша брехня, тим охочіш вірять у неї дебіли.
Пошукай в ютюбі контент, де Шарій робить прямо таки відеокуннілінгус Скабєєвой...
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23.06.2020 23:26 Ответить
Партію Шарія розкручує РФ, мета - показати, що є якась "антиукраїнська Україна", - Бутусов - Цензор.НЕТ 7590
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23.06.2020 23:14 Ответить
Слишком много внимания для этого глумливого педофила!
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23.06.2020 23:19 Ответить
де ти Ярош, чому не можеш показати що є ще й "українська Україна"?
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23.06.2020 23:28 Ответить
те що прорашинські підняли голови , говорить про те що влада дае їм можливість це робити ..
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24.06.2020 00:06 Ответить
Партию Шария раскручивает РФ - Я ожидал в статье увидеть какое-то подтверждение этим словам, а то получается авторская журналистика. Зачем читателю голословное мнение какого-то чудака непонятного? Скажите, а вы точно СМИ?)
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24.06.2020 01:06 Ответить
Підтвердження того що шарік працював на рф його відео на ютубі . Так він трохи підчистив але основний контент і є доказом того що це підривна діяльність проти України .
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24.06.2020 07:04 Ответить
Говорищь правду, значит работаешь на Россию
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24.06.2020 11:31 Ответить
Он класно рассказал правду о своем голливудскои лобби ,купленном на Cameo,и о кацапских танках Т-72Б3,которые он выдавал за украинские ,якобы подбитые ополченцами и сбитом малазийском боинге и о майдановце Дидыче ,которого сбил машиной другой майдановец убегавший от миллиции ,но петушарий забыл добавить ,что под машину его фактически загнал и толкнул сотрудник беркута ,фрагмент с которым педофил вырезал из своего видео
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25.06.2020 20:33 Ответить
Такое может повториться с приходом Руського мира, нужно мочить вату,чтобы мокрая вата не передвигалась по УкраинеПартію Шарія розкручує РФ, мета - показати, що є якась "антиукраїнська Україна", - Бутусов - Цензор.НЕТ 1717.
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24.06.2020 14:39 Ответить
При Порошенко подобные предатели сидели тихо под лавкой, ну может кроме одного Медведчука. А при Зеленском подобное дерьмо повылазило из всех щелей! Просто взгляд со стороны!
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24.06.2020 15:46 Ответить
Оно не сидело тихо,не ври тролье! А при Зе повылезало потому что хотят его свергнуть...порохнявого нечего было свергать, он же свой...
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25.10.2020 20:22 Ответить
да не надо нам ля-ля! та же прблдь так же хрюкала. и не в эти ли "шоколадные времена прорассейская пздбртия прихватила чуть ли не половину новостного информационного телеэфира? "ну может кроме одного Медведчука"... Ага!! "ну разве что Дьяволу была поблажка"... Разберись, откуда ноги произрастали, и где, когда и при ком плодились ватные воши.
Да отам-ото і тоді!
Можно трубить во всеуслышанье "арм!мо!вир!", - а паралельно дбати про вигідну для власного пуза "економічну співпрацю". з тими ж отими прокацапськими вошами.
Задовбали казочками про "щасливу минувшину". Для кого щасливу?: для Народу? чи для бариг?
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01.07.2020 09:00 Ответить
Государство "не может" закрыть проросийские движения....На кой черт оно тогда нужно,такое государство?
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25.10.2020 20:19 Ответить
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