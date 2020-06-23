Партию Шария раскручивает РФ, цель - показать, что есть какая-то "антиукраинская Украина", - Бутусов
Кремлевские технологи в 2014-2015 гг. создавали виртуальные отряды "харьковских, одесских, днепропетровских партизан", а теперь создали для имитации публичных акций организацию для безработной молодежи.
Об этом в блоге на Цензор.НЕТ пишет главный редактор издания Юрий Бутусов.
"Россия раскручивает под выборы "Партию Шарикова". Которая должна изображать для российских медиа и русскоязычного интернета картинку "как страшно жить в Украине", и что якобы есть какая-то "антиукраинская Украина". В 14-15-м создавали виртуальные отряды "харьковских, одесских, днепропетровских партизан". Теперь тренды поменялись - кремлевские технологи решили создать "шарикюгенд" - молодежную организацию для безработной молодежи, для имитации публичных акций", - написал Бутусов.
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Журналист отмечает, что закрыть пророссийские движения государство не может, так же, как не может закрыть финансируемые из России медиа или запретить куму Путина Медведчуку летать в РФ. По мнению Бутусова, в таких условиях бороться с распространением пророссийского политического проекта в Украине вынуждены сами граждане.
"Сотрудникам Шарикова рекомендую задуматься - ваш вождь будет жить там, где ему комфортно, он получает миллионы, он "борется" с властями Украины на аутсорсинге. Он никогда не будет рисковать, он не хочет нести хоть какую-то ответственность за ваши головы. Он нанимает вас, чтобы вас били, потому что когда вас бьют, его ролики смотрит еще больше чудаков, и Шариков получает еще больше денег. Вы для него просто просто инструмент монетизации контента", - пишет Бутусов.
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"В 2014-м безработную молодежь российские спецслужбы нанимали стоять на баррикадах, а сейчас нанимают стоять на выборах с шариками. И потому не жалуйтесь, как к вам относятся. Вы думаете, что надуваете шарики - а на самом деле как резиновые изделия надувают именно вас..." - подытожил он.
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Что мало, на прошлых выборах он себе рисовал вроде 12%
От слов - шарится (бездельничать) и *******(полезный идиот Кремля)
А ось чому держава не може прикрити антиукраїнські організації - це питання до тих хто у керма
а самих петуШарiкiв вже нiби 225.000 тисяч...брешуть?
в найближчий час всi цi "представництва" потрiбно трiшечки пiдсмажити...!
https://sharij.com.ua/representation#!/tab/135333753-1
і якщо рашка піарить шарика, то
ниточки від пуйла до рюкзакова
Як казав Геббельс: « Чим неймовірніша брехня, тим охочіш вірять у неї дебіли.
Пошукай в ютюбі контент, де Шарій робить прямо таки відеокуннілінгус Скабєєвой...
Да отам-ото і тоді!
Можно трубить во всеуслышанье "арм!мо!вир!", - а паралельно дбати про вигідну для власного пуза "економічну співпрацю". з тими ж отими прокацапськими вошами.
Задовбали казочками про "щасливу минувшину". Для кого щасливу?: для Народу? чи для бариг?