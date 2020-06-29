Шарій вихваляє Гітлера, газові камери, закликає до знищення нацменшин і гомосексуалів. ЄС, що надав йому притулок, має про це знати, - Іванов. Скриншот
Проросійський блогер Анатолій Шарій вихваляє Гітлера, газові камери, закликає до знищення нацменшин і гомосексуалів.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав журналіст і блогер Сергій Іванов, передає Цензор.НЕТ.
"Гарні новини для адептів деструктивного культу Шарія: ви фанати нациста. Нарваного печерного нациста, який вихваляє Гітлера, газові камери, закликає до знищення нацменшин і гомосексуалів. Вважаю, що ЄС, який надав політичний притулок цьому наці, має про це знати. Давайте максимально поширимо ці скрини, особливу увагу прошу звернути українців Нідерландів та Іспанії, а також наших литовських друзів", - розповів Іванов і опублікував скрини блогів проросійського пропагандиста, опублікованих у 2010 році.
Топ коментарі
+66 18c49ed2
показати весь коментар29.06.2020 12:05
+57 Павло ШОвте
показати весь коментар29.06.2020 12:00
+44 Nikos KGB
показати весь коментар29.06.2020 12:00
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
ПетуШарий ...
Ложь полная, глупая и просто отвратительная в своей несусветности. А про Мак по всем новостным ресурсам трещали. Так что, цапчик, увы, но ты промахнулся.
http://roadcontrol.org.ua/node/3200
Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Ст.34 Конституция. Хотя откуда тебе, ватному, знать про свободу слова и мысли? У вас в паРаше одна свобода - на бутылках чеченских сидеть.
На фуя, на фуя
Не пускають Шмарія!!!
...
Если вы избиратель партии петуШария, вы - говноед и дегенерат.
Если вы фанат блогера петуШария, вы - говноед.
Если вы не понимаете "а что с Шарием не так", вы - идиот. И говноед, конечно.
Если вы считаете, что "Шарий, конечно, не очень, но в чем то он прав", вы - говноед.
Если вы "с чего ты взял, что он работает на ФСБ", вы - просто дурак.
Если вы не понимаете, что задача петуШария дестабилизировать страну, вы - предатель по тупости.
это сенсация.
это когда пойтужнейший ещё на Януковича работал.
ты что молчишь ?
а, ну да, конечно,
"Он же еврей - ему не надо !".
раби Яков Дов Блайх
По привычке написал с заглавной буквы.
восьмилетних девочек-близняшек и скрылся с места происшествия….ФСБешники Шарика
отмазали…
Сегодня Шарик живет (пользуется всеми благами!!!) в стране
НАТО/ЕС при этом на слабый совковый мозг вещает о том, чтобы Украина не была
членом НАТО/ЕС... вата что взять…
Смотрим адрес в и н е т е . о Бутовском расстрельном полигоне
(август 1937 по 19 октябрь 1938 года)
Изобретатель "душегубок" - лейтенант ГБ -начальник административно-хозяйственного отдела Управления НКВД по Московской области Исай Давидович Берг.
Следствие относительно уже "врага народа" Берга длилось несколько месяцев. 7 марта 1939 Военная коллегия Верховного суда СССР, признав обвиняемого И.Д. Берга "активным участником контрреволюционной троцкистской группы, существовавшей в управлении НКВД по Московской области", -осудила изобретателя душегубок к расстрелу.