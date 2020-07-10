Дробович о переименовании Кировоградской и Днепропетровской областей: Основные процедуры пройдены. Слово за Радой
Директор Института национальной памяти Антон Дробович считает, что у Верховной Рады есть все шансы собрать голоса для переименования Кировоградской и Днепропетровской областей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью УНН.
"Я думаю, что есть все шансы на это. Очень странно, когда в независимой стране 21-го века области названы в честь сомнительных советских деятелей", - сказал Дробович, отвечая на вопрос о том, как он оценивает возможность того, что Верховная Рада сможет собрать голоса для поправок в Конституцию, чтобы переименовать Кировоградскую и Днепропетровскую области.
Он отметил, что уже все основные процедуры пройдены.
"Включая выводы Конституционного суда. Сейчас слово за Верховной Радой. И сейчас в Верховной Раде есть пять или шесть различных инициатив об изменениях в Конституцию. Связанные с референдумами, связанные с дополнительными органами консультативными при Верховной Раде. И, соответственно, вопрос о переименовании этих двух областей", - добавил Антон Дробович.
Напомним, в 2019 году комитет ВР рекомендовал одобрить переименование Кировоградской и Днепропетровской областей.
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Боюсь, Дніпропетровська й Кіровоградська область можуть в нас залишитися в тому ж статусі, що й Ленінградська за парєбріком - обласний центр перейменували, а область ні.
Ще до і за часів української держави УНР її великий південний Придніпровський край називався земля Січ з центром в Катеринославі цю окупаційну назву навязала жахлива царська Росія -орда українському місту Кодак. А в 1918-1919 роках в складі держави УНР це місто носило назву Січеслав (Січослав). Історик і краєзнавець Микола Чабан представив усім бажаючим численні раритетні справжні видання більш як столітньої давності, де місцем друку вказано Січеслав, серед яких і рідкісний Шевченківський Кобзар.
Але в 1920 роках українська держава УНР була зруйнована і окупована лютими ворогами московськими бандитами загарбниками, які відразу почали масово мільйонами вбивати і морити голодом українців. А ось ватажком у цих кремлівських окупантів та катом українського народу був кривавий комуно-фашист бандит - більшовик вбивця -петровській.
Саме його іменем видно на честь мільйонів убитих та закатованих українських громадян криваві кремлівські окупанти назвали українське місто і область в окупованій УНР, виходить що в уже як колонії в кривавій тюрмі народів срср з новою окупаційною назвою урср.
Так що розмови що цей проклятий кривавий нелюдь кат українського народу повинен бути звеличений в назвах українських міст, районів, області це злочин і блюзнірство перед мільйонами українських громадян жертвами закатованих безпосередньо під його керівництвом.