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Дробович о переименовании Кировоградской и Днепропетровской областей: Основные процедуры пройдены. Слово за Радой

Дробович о переименовании Кировоградской и Днепропетровской областей: Основные процедуры пройдены. Слово за Радой

Директор Института национальной памяти Антон Дробович считает, что у Верховной Рады есть все шансы собрать голоса для переименования Кировоградской и Днепропетровской областей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью УНН.

"Я думаю, что есть все шансы на это. Очень странно, когда в независимой стране 21-го века области названы в честь сомнительных советских деятелей", - сказал Дробович, отвечая на вопрос о том, как он оценивает возможность того, что Верховная Рада сможет собрать голоса для поправок в Конституцию, чтобы переименовать Кировоградскую и Днепропетровскую области.

Он отметил, что уже все основные процедуры пройдены.

"Включая выводы Конституционного суда. Сейчас слово за Верховной Радой. И сейчас в Верховной Раде есть пять или шесть различных инициатив об изменениях в Конституцию. Связанные с референдумами, связанные с дополнительными органами консультативными при Верховной Раде. И, соответственно, вопрос о переименовании этих двух областей", - добавил Антон Дробович.

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Напомним, в 2019 году комитет ВР рекомендовал одобрить переименование Кировоградской и Днепропетровской областей.

ВР (29264) переименования (740) Дробович Антон (84) Днепропетровская область (4008) Кировоградская область (633)


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Топ комментарии
+5
Петровський хоч має якийсь стосунок до України, вбивав українців, а той ****** взагалі до України ніяким боком, як його Йося прибив, так з Зінов'євська став Кірово.
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10.07.2020 14:54
+3
У них зато Санкт-Петерсбург Ленинградской области....
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10.07.2020 15:14
+3
Все життя Дніпропетровськ місцеві Дніпром називали .
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10.07.2020 16:08
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Петровський хоч має якийсь стосунок до України, вбивав українців, а той ****** взагалі до України ніяким боком, як його Йося прибив, так з Зінов'євська став Кірово.
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10.07.2020 14:54 Ответить
У переименовщиков не хватило ума город назвать Днепровском, а не Днепром, чтобы не дублировать названия, дабы люди знали, где, к примеру, нашли труп - в городе или реке.
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10.07.2020 15:06 Ответить
Ти це своїм у лахті скажи, які місто москвою назвали, хоча є річка з такою назвою.
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10.07.2020 15:07 Ответить
У них зато Санкт-Петерсбург Ленинградской области....
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10.07.2020 15:14 Ответить
кацапа, в мире с десяток городов-рек, уймись.
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10.07.2020 15:43 Ответить
Ляшок, я про удобство восприятия названия, а ты мне про кацапов.
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10.07.2020 19:20 Ответить
кацапа, всем удобно тебе "неудобно". Лечись.
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10.07.2020 19:23 Ответить
Ляшок, ты уже в психбольнице, пока выписываться тебе рано - потому что пишешь от имени всех, а это уже маничка.
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10.07.2020 20:19 Ответить
Все життя Дніпропетровськ місцеві Дніпром називали .
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10.07.2020 16:08 Ответить
Совкодрочер Бужанський вже зірвав адекватну заяву по Другій світовій.
Боюсь, Дніпропетровська й Кіровоградська область можуть в нас залишитися в тому ж статусі, що й Ленінградська за парєбріком - обласний центр перейменували, а область ні.
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10.07.2020 15:11 Ответить
Когда примут закон о референдуме, тогда можно быстро решить и эти вопросы!
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10.07.2020 15:34 Ответить
Как кто-то красиво сказал: Если вам мешает язык,если вам мешают памятники,если вам мешают праздники,если вам мешает история,если вам мешает религия,если вам мешают название улиц и городов,то может,это вы оккупанты и пришли на чужую землю?
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10.07.2020 15:51 Ответить
-
Ще до і за часів української держави УНР її великий південний Придніпровський край називався земля Січ з центром в Катеринославі цю окупаційну назву навязала жахлива царська Росія -орда українському місту Кодак. А в 1918-1919 роках в складі держави УНР це місто носило назву Січеслав (Січослав). Історик і краєзнавець Микола Чабан представив усім бажаючим численні раритетні справжні видання більш як столітньої давності, де місцем друку вказано Січеслав, серед яких і рідкісний Шевченківський Кобзар.
Але в 1920 роках українська держава УНР була зруйнована і окупована лютими ворогами московськими бандитами загарбниками, які відразу почали масово мільйонами вбивати і морити голодом українців. А ось ватажком у цих кремлівських окупантів та катом українського народу був кривавий комуно-фашист бандит - більшовик вбивця -петровській.
Саме його іменем видно на честь мільйонів убитих та закатованих українських громадян криваві кремлівські окупанти назвали українське місто і область в окупованій УНР, виходить що в уже як колонії в кривавій тюрмі народів срср з новою окупаційною назвою урср.
Так що розмови що цей проклятий кривавий нелюдь кат українського народу повинен бути звеличений в назвах українських міст, районів, області це злочин і блюзнірство перед мільйонами українських громадян жертвами закатованих безпосередньо під його керівництвом.
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10.07.2020 19:16 Ответить
Собаке нехрен делать, так она яйца лижет, так и вы.
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10.07.2020 22:22 Ответить
 
 