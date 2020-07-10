Дробович про перейменування Кіровоградської та Дніпропетровської областей: Основні процедури пройдено. Слово за Радою

Директор Інституту національної пам'яті Антон Дробович вважає, що у Верховної Ради є всі шанси зібрати голоси для перейменування Кіровоградської та Дніпропетровської областей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю УНН.

"Я думаю, що є всі шанси на це. Дуже дивно, коли в незалежній країні 21-го століття області названі на честь сумнівних радянських діячів", - сказав Дробович, відповідаючи на запитання про те, як він оцінює можливість того, що Верховна Рада зможе зібрати голоси для поправок до Конституції, щоб перейменувати Кіровоградську та Дніпропетровську області.

Він зазначив, що вже всі основні процедури пройдені.

"Включно з висновками Конституційного суду. Зараз слово за Верховною Радою. І зараз у Верховній Раді є п'ять чи шість різних ініціатив щодо змін до Конституції. Зміни, пов'язані з референдумами, пов'язані з додатковими органами консультативними при Верховній Раді. І, відповідно, питання про перейменування цих двох областей", - додав Антон Дробович.

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Нагадаємо, в 2019 році комітет ВР рекомендував схвалити перейменування Кіровоградської та Дніпропетровської областей.