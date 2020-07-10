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Дробович про перейменування Кіровоградської та Дніпропетровської областей: Основні процедури пройдено. Слово за Радою

Дробович про перейменування Кіровоградської та Дніпропетровської областей: Основні процедури пройдено. Слово за Радою

Директор Інституту національної пам'яті Антон Дробович вважає, що у Верховної Ради є всі шанси зібрати голоси для перейменування Кіровоградської та Дніпропетровської областей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю УНН.

"Я думаю, що є всі шанси на це. Дуже дивно, коли в незалежній країні 21-го століття області названі на честь сумнівних радянських діячів", - сказав Дробович, відповідаючи на запитання про те, як він оцінює можливість того, що Верховна Рада зможе зібрати голоси для поправок до Конституції, щоб перейменувати Кіровоградську та Дніпропетровську області.

Він зазначив, що вже всі основні процедури пройдені.

"Включно з висновками Конституційного суду. Зараз слово за Верховною Радою. І зараз у Верховній Раді є п'ять чи шість різних ініціатив щодо змін до Конституції. Зміни, пов'язані з референдумами, пов'язані з додатковими органами консультативними при Верховній Раді. І, відповідно, питання про перейменування цих двох областей", - додав Антон Дробович.

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Нагадаємо, в 2019 році комітет ВР рекомендував схвалити перейменування Кіровоградської та Дніпропетровської областей.

Автор: 

ВР (15004) перейменування (585) Дробович Антон (83) Дніпропетровська область (3783) Кіровоградська область (571)


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Топ коментарі
+5
Петровський хоч має якийсь стосунок до України, вбивав українців, а той ****** взагалі до України ніяким боком, як його Йося прибив, так з Зінов'євська став Кірово.
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10.07.2020 14:54
+3
У них зато Санкт-Петерсбург Ленинградской области....
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10.07.2020 15:14
+3
Все життя Дніпропетровськ місцеві Дніпром називали .
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10.07.2020 16:08
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Петровський хоч має якийсь стосунок до України, вбивав українців, а той ****** взагалі до України ніяким боком, як його Йося прибив, так з Зінов'євська став Кірово.
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10.07.2020 14:54 Відповісти
У переименовщиков не хватило ума город назвать Днепровском, а не Днепром, чтобы не дублировать названия, дабы люди знали, где, к примеру, нашли труп - в городе или реке.
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10.07.2020 15:06 Відповісти
Ти це своїм у лахті скажи, які місто москвою назвали, хоча є річка з такою назвою.
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10.07.2020 15:07 Відповісти
У них зато Санкт-Петерсбург Ленинградской области....
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10.07.2020 15:14 Відповісти
кацапа, в мире с десяток городов-рек, уймись.
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10.07.2020 15:43 Відповісти
Ляшок, я про удобство восприятия названия, а ты мне про кацапов.
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10.07.2020 19:20 Відповісти
кацапа, всем удобно тебе "неудобно". Лечись.
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10.07.2020 19:23 Відповісти
Ляшок, ты уже в психбольнице, пока выписываться тебе рано - потому что пишешь от имени всех, а это уже маничка.
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10.07.2020 20:19 Відповісти
Все життя Дніпропетровськ місцеві Дніпром називали .
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10.07.2020 16:08 Відповісти
Совкодрочер Бужанський вже зірвав адекватну заяву по Другій світовій.
Боюсь, Дніпропетровська й Кіровоградська область можуть в нас залишитися в тому ж статусі, що й Ленінградська за парєбріком - обласний центр перейменували, а область ні.
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10.07.2020 15:11 Відповісти
Когда примут закон о референдуме, тогда можно быстро решить и эти вопросы!
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10.07.2020 15:34 Відповісти
Как кто-то красиво сказал: Если вам мешает язык,если вам мешают памятники,если вам мешают праздники,если вам мешает история,если вам мешает религия,если вам мешают название улиц и городов,то может,это вы оккупанты и пришли на чужую землю?
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10.07.2020 15:51 Відповісти
-
Ще до і за часів української держави УНР її великий південний Придніпровський край називався земля Січ з центром в Катеринославі цю окупаційну назву навязала жахлива царська Росія -орда українському місту Кодак. А в 1918-1919 роках в складі держави УНР це місто носило назву Січеслав (Січослав). Історик і краєзнавець Микола Чабан представив усім бажаючим численні раритетні справжні видання більш як столітньої давності, де місцем друку вказано Січеслав, серед яких і рідкісний Шевченківський Кобзар.
Але в 1920 роках українська держава УНР була зруйнована і окупована лютими ворогами московськими бандитами загарбниками, які відразу почали масово мільйонами вбивати і морити голодом українців. А ось ватажком у цих кремлівських окупантів та катом українського народу був кривавий комуно-фашист бандит - більшовик вбивця -петровській.
Саме його іменем видно на честь мільйонів убитих та закатованих українських громадян криваві кремлівські окупанти назвали українське місто і область в окупованій УНР, виходить що в уже як колонії в кривавій тюрмі народів срср з новою окупаційною назвою урср.
Так що розмови що цей проклятий кривавий нелюдь кат українського народу повинен бути звеличений в назвах українських міст, районів, області це злочин і блюзнірство перед мільйонами українських громадян жертвами закатованих безпосередньо під його керівництвом.
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10.07.2020 19:16 Відповісти
Собаке нехрен делать, так она яйца лижет, так и вы.
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10.07.2020 22:22 Відповісти
 
 