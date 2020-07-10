РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12059 посетителей онлайн
Новости
6 765 4

Ветераны АТО опровергли заявления нардепа Лубинца относительно "Семок"

Ветераны АТО опровергли заявления нардепа Лубинца относительно

В приемную нардепа Лубинца пришли ветераны АТО из-за выступлений относительно предприятия "Семки".

Группа ветеранов АТО пришла в приемную нардепа Дмитрия Лубинца по поводу его выступлений по предприятию, которое производит "Семки", пишет comments.ua.

Сообщается, что несколько раз с трибуны Верховной Рады нардеп обвинил предприятие в торговле с неподконтрольными территориями. В сообщении заявили, что эти утверждения не соответствуют действительности, а заявления депутата возмутили трудовой коллектив, в котором работают и участники боевых действий.

"Сейчас предприятие пытаются захватить рейдеры, которые в начале июня организовали решение районного суда в Сумской области об аресте производственного комплекса ООО "Волана". Апелляционный суд отменил это решение, однако рейдеры ищут новые способы захвата предприятия, - рассказали ветераны. - Дело об участии сумских прокурора и следователя СБУ в рейдерстве уже рассматривается в ГБР".

Отмечается, что в поддержку решения суда публично выступал Лубинец, который призвал арестовать завод за торговлю с оккупантами, что указывало, по мнению сотрудников завода, на его "личную заинтересованность в захвате предприятия".

Во время встречи с депутатом ветераны АТО предоставили ему доказательства того, что их предприятие не торгует с оккупантом, и они сами проверяют все накладные. Более того, предприятие постоянно оказывает помощь военным и волонтерам, передает денежные средства, продукцию в боевые части. Ветераны отметили, что никому не позволят вмешиваться в деятельность их предприятия и распространять о нем клеветническую информацию. Отмечается, что дело ООО "Волана "ведут адвокаты АО "Адвис" Сергей Веснин и Руслан Капран.

Напомним, коллектив "Семок" собирается доказать причастность сумского прокурора к рейдерскому захвату.

Автор: 

ветераны (1111) предприятие (230) рейдерство (918) Лубинец Дмитрий (469)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну, удачи им.
показать весь комментарий
10.07.2020 15:19 Ответить
Не в ту приемную пришли ветераны и не в той стране. В Швейцарию к Буткевичу съездите.
показать весь комментарий
10.07.2020 15:37 Ответить
так он торговал наколотыми семечками....
разве это запрещено??
показать весь комментарий
10.07.2020 15:37 Ответить
Донецкие пацаны с Октябрьского )))
показать весь комментарий
10.07.2020 15:52 Ответить
 
 