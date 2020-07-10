Ветерани АТО спростували заяви нардепа Лубінця щодо "Сємок"

До приймальні нардепа Лубінця завітали ветерани АТО через виступи щодо підприємства "Сємки".

Група ветеранів АТО прийшла до приймальні нардепа Дмитра Лубінця з приводу його виступів щодо підприємства, яке виробляє "Сємки", пише comments.ua.

Повідомляється, що кілька разів з трибуни Верховної Ради нардеп звинувачував підприємство у торгівлі з непідконтрольними територіями. У повідомленні заявили, що ці твердження не відповідають дійсності, а заяви депутата обурили трудовий колектив, у якому працюють і учасники бойових дій.

"Зараз підприємство намагаються захопити рейдери, які на початку червня організували рішення районного суду в Сумській області про арешт виробничого комплексу ТОВ "Волана". Апеляційний суд скасував це рішення, проте рейдери шукають нові способи захвату підприємства, - розповіли ветерани. - Справа щодо участі сумських прокурора і слідчого СБУ в рейдерстві вже розглядається у ДБР".

Зазначається, що на підтримку рішення суду публічно виступав Лубінець, який закликав арештувати завод за торгівлю з окупантами, що вказувало, на думку співробітників заводу, на його "особисту зацікавленість у захопленні підприємства".

Під час зустрічі з депутатом ветерани АТО надали йому докази того, що їхнє підприємство не торгує з окупантом, і вони самі перевіряють усі накладні. Більше того, підприємство постійно надає допомогу військовим та волонтерам, передає кошти, продукцію до бойових частин. Ветерани наголосили, що нікому не дозволять втручатися у діяльність їхнього підприємства та поширювати про нього наклепницьку інформацію. Зазначається, що справу ТОВ "Волана" ведуть адвокати АТ "Адвфс" Сергій Веснін і Руслан Капран.

Нагадаємо, колектив "Сємок" збирається довести причетність сумського прокурора до рейдерського захоплення.