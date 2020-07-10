УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10618 відвідувачів онлайн
Новини
6 766 4

Ветерани АТО спростували заяви нардепа Лубінця щодо "Сємок"

Ветерани АТО спростували заяви нардепа Лубінця щодо

До приймальні нардепа Лубінця завітали ветерани АТО через виступи щодо підприємства "Сємки".

Група ветеранів АТО прийшла до приймальні нардепа Дмитра Лубінця з приводу його виступів щодо підприємства, яке виробляє "Сємки", пише comments.ua.

Повідомляється, що кілька разів з трибуни Верховної Ради нардеп звинувачував підприємство у торгівлі з непідконтрольними територіями. У повідомленні заявили, що ці твердження не відповідають дійсності, а заяви депутата обурили трудовий колектив, у якому працюють і учасники бойових дій.

"Зараз підприємство намагаються захопити рейдери, які на початку червня організували рішення районного суду в Сумській області про арешт виробничого комплексу ТОВ "Волана". Апеляційний суд скасував це рішення, проте рейдери шукають нові способи захвату підприємства, - розповіли ветерани. - Справа щодо участі сумських прокурора і слідчого СБУ в рейдерстві вже розглядається у ДБР".

Зазначається, що на підтримку рішення суду публічно виступав Лубінець, який закликав арештувати завод за торгівлю з окупантами, що вказувало, на думку співробітників заводу, на його "особисту зацікавленість у захопленні підприємства".

Під час зустрічі з депутатом ветерани АТО надали йому докази того, що їхнє підприємство не торгує з окупантом, і вони самі перевіряють усі накладні. Більше того, підприємство постійно надає допомогу військовим та волонтерам, передає кошти, продукцію до бойових частин. Ветерани наголосили, що нікому не дозволять втручатися у діяльність їхнього підприємства та поширювати про нього наклепницьку інформацію. Зазначається, що справу ТОВ "Волана" ведуть адвокати АТ "Адвфс" Сергій Веснін і Руслан Капран.

Нагадаємо, колектив "Сємок" збирається довести причетність сумського прокурора до рейдерського захоплення.

Автор: 

ветерани (1114) підприємство (241) рейдерство (402) Лубінець Дмитро (630)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну, удачи им.
показати весь коментар
10.07.2020 15:19 Відповісти
Не в ту приемную пришли ветераны и не в той стране. В Швейцарию к Буткевичу съездите.
показати весь коментар
10.07.2020 15:37 Відповісти
так он торговал наколотыми семечками....
разве это запрещено??
показати весь коментар
10.07.2020 15:37 Відповісти
Донецкие пацаны с Октябрьского )))
показати весь коментар
10.07.2020 15:52 Відповісти
 
 