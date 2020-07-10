РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7620 посетителей онлайн
Новости
8 969 18

Днепропетровская ОГА передала Ярославскому землю под строительство нового терминала аэропорта

Оператору реконструкции Международного аэропорта Днепропетровск, компании "НС-Днепр" из группы DCH Александра Ярославского, официально выделили землю под строительство нового аэровокзального комплекса - 6 участков общей площадью 7,6 га.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Украинские новости, соответствующий договор, регулирующий отношения между государством и инвестором, сегодня подписал губернатор области Александр Бондаренко.

"Подписали важный документ, который позволяет нам двигаться дальше в подготовке к строительству, чтобы уже осенью начать работы, — сообщил во время церемонии Владимир Васильченко, гендиректор Международного аэропорта "Харьков", который руководит проектной группой по строительству Международного аэропорта "Днепр". — Мы работаем над тем, чтобы этот аэропорт был лучшим в Украине. В строительстве используем современные технологии. Терминал будет легким и "воздушным", с большим количеством стекла, мягким дизайном".

Как известно, проект строительства нового аэропорта в Днепре реализуется в формате частно-государственного партнерства. За счет бюджетных средств будет профинансировано строительство находящейся современной взлетно-посадочной полосы длиной 3200 м. А группа DCH Александра Ярославского занимается строительством современного аэровокзального комплекса."Инвестор будет строить терминал и сопутствующую инфраструктуру. Подписанный договор — это еще и инвестиционное обязательство компании DCH трудоустроить определенное количество людей и платить налоги именно местной громаде", — прокомментировал подписание документа Александр Бондаренко, глава Днепропетровской областной государственной администрации. Ранее СМИ сообщали, что владелец группы DCH Александр Ярославский планирует инвестировать в строительство нового терминального комплекса Международного аэропорта "Днепр" $ 70−80 млн.

Напомним, что Международный аэропорт "Днепр" в прошлом году отметил свое 75-летие, степень конструктивного износа его зданий достигает 50%. А последняя реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта, являющейся стратегическим объектом государственной собственности, проводилась около 30 лет тому назад. Аэропорт города-миллионника располагает очень низкой пропускной способностью, а жители Днепра вынуждены пользоваться аэропортами других регионов Украины для совершения деловых или туристических поездок, совершая дальние переезды с пересадками. После реконструкции и строительства новой взлетно-посадочной полосы длиной 3200 м также будет способен принимать современные воздушные лайнеры всех типов, в том числе дальнемагистральные самолёты. Аэропорт будет оборудован новейшими системами навигации, метеорологическим и светосигнальным оборудованием. Новый международный терминал и VIP-терминал в едином комплексе получат высокую пропускную способность — порядка 3 млн путешественников в год.

Группа DCH имеет успешный опыт строительства Международного аэропорта "Харьков" к Евро-2012 и его дальнейшей эксплуатации, развития стратегического партнерства с крупнейшими авиаперевозчиками, которые связывают город регулярными прямыми перелетами в ключевые европейские деловые и культурные столицы, на популярные курорты. По итогам 2019 года аэропорт Ярославского в Харькове обслужил свыше 1,3 млн пассажиров, и входит в ТОП-5 рейтинга наиболее динамично развивающихся воздушных ворот континента, который составляет Международный совет аэропортов (ACI Europe).

Днепропетровская ОГА передала Ярославскому землю под строительство нового терминала аэропорта 01
Днепропетровская ОГА передала Ярославскому землю под строительство нового терминала аэропорта 02

Автор: 

Днепр (4491) Ярославский Александр (184)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Ай да Филатов,обидел Беню Будет врагом номер 2 после Пороха
показать весь комментарий
10.07.2020 19:08 Ответить
+2
Помню как Омелян педалировал строительство нового аэропорта в чистом поле, возле поселка Соленое...честнейший гиперлупо-человек!
показать весь комментарий
10.07.2020 19:53 Ответить
+2
Ярославский за год до Евро по футболу в 2012г у себя в своём городе Харькове перестроил аэропорт абсолютно. Теперь Боинги садятся---вернее тогда. Вот тогда то в Днепре это и приметили. А в эти годы востановил цеха оборонные на ХТЗ, там не только трактора делали. И теперь работает оборонка. Кстати выкупил как частное. Может чуть иначе. При Порохе кстати. Учите мат часть---мать вашу!
показать весь комментарий
10.07.2020 21:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ай да Филатов,обидел Беню Будет врагом номер 2 после Пороха
показать весь комментарий
10.07.2020 19:08 Ответить
Вообще-то Филатов - глава ОДА, а ОГА руководит... Олейник, бенин ставленник
показать весь комментарий
10.07.2020 19:33 Ответить
в смысле, Филатов - это город, а землю выделила область (ОГА)
показать весь комментарий
10.07.2020 19:35 Ответить
Олейник руководит областным советом, а ОГА это другое.
показать весь комментарий
10.07.2020 23:05 Ответить
Да здесь дело в другом совсем человеке. И Филатов знал это. Там давно решили в Днепре кто. Остановка была за землёй скорее всего. А Ярославский сделает. Очень сильный и жёсткий человек. Мы все поймались на политику с 1991г. Всё через политику пропускаем, в смысле людей которых выбирали в эти десятилетия. А надо было выбирать жёстких технарей. Таким нравиться работать, создавать и само собой зарабатывать себе и конечно всем остальным в любом деле. Этот построит то что обещал, и в сроках и деньгах. А мы слушаем песни очередных спиваков, боцманов-лоцманов-кацманов и прочих червонцев червоных. А есть другие---они петь не умеют и не хотят по этому.
показать весь комментарий
10.07.2020 19:34 Ответить
фишка в том что технари не идут в политику, им есть чем заниматься
показать весь комментарий
10.07.2020 19:54 Ответить
Да ясно это. Но плодами пользуются все. И те кто мразь тоже. Издержки общества---нихрена не сделаешь. Иногда идут. Валенса был электриком а Бальцерович не политиком. Так и спелись. При полном доверии к ним народа. И не угадывал польский народ---знал давно кого надо. Тут можно много--да толку мало.
показать весь комментарий
10.07.2020 21:18 Ответить
- Мы работаем над тем, чтобы этот аэропорт был лучшим в Украине.

==
А как насчёт шахматных турниров?
показать весь комментарий
10.07.2020 19:36 Ответить
Ярославский за год до Евро по футболу в 2012г у себя в своём городе Харькове перестроил аэропорт абсолютно. Теперь Боинги садятся---вернее тогда. Вот тогда то в Днепре это и приметили. А в эти годы востановил цеха оборонные на ХТЗ, там не только трактора делали. И теперь работает оборонка. Кстати выкупил как частное. Может чуть иначе. При Порохе кстати. Учите мат часть---мать вашу!
показать весь комментарий
10.07.2020 21:24 Ответить
вор должен сидеть в тюрьме а не отмывать ворованые у народа деньги.
показать весь комментарий
10.07.2020 21:34 Ответить
Ворованое вывозят, прячут, пробухивают итд. Ярославский основатель или соучередитель банка *УкрСиббанка. Которому вроде более 25 лет. И с родителями он живёт под Харьковом по сей день. Мне лично он и даром не нужен. Одних судят за преступления, а других по делам их. Только суды тут разные. Закрывая дверь за собой, глянь на номер на двери---мало ли. Всех касается!
показать весь комментарий
10.07.2020 21:50 Ответить
наивный мальчик, сейчас на ворованое создают благотворительные фонды и банки.
показать весь комментарий
10.07.2020 22:03 Ответить
ещё не вечер...давай космодром в роге кривом..
показать весь комментарий
10.07.2020 19:50 Ответить
Помню как Омелян педалировал строительство нового аэропорта в чистом поле, возле поселка Соленое...честнейший гиперлупо-человек!
показать весь комментарий
10.07.2020 19:53 Ответить
нарешті. А каломойський хай йде в солому чухатись.
показать весь комментарий
10.07.2020 23:10 Ответить
 
 