УКР
Новини
8 969 18

Дніпропетровська ОДА передала Ярославському землю під будівництво нового терміналу аеропорту

Оператору реконструкції Міжнародного аеропорту Дніпропетровськ, компанії "НС-Дніпро" з групи DCH Олександра Ярославського, офіційно виділили землю під будівництво нового аеровокзального комплексу - 6 ділянок загальною площею 7,6 га.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські новини, відповідний договір, який регулює відносини між державою та інвестором, сьогодні підписав губернатор області Олександр Бондаренко.

"Підписали важливий документ, який дозволяє нам рухатися далі в підготовці до будівництва, щоб вже восени розпочати роботи, — повідомив під час церемонії Володимир Васильченко, генеральний директор Міжнародного аеропорту "Харків", який керує проектною групою з будівництва Міжнародного аеропорту "Дніпро". — Ми працюємо над тим, щоб цей аеропорт був найкращим в Україні. У будівництві використовуємо сучасні технології. Термінал буде легким і "повітряним", з великою кількістю скла, м'яким дизайном".

Читайте також: Ярославський разом з міською владою Харкова створює Центр вірусології в складі "Екополіс ХТЗ"

Як відомо, проект будівництва нового аеропорту у Дніпрі реалізується у форматі приватно-державного партнерства. За рахунок бюджетних коштів буде профінансовано будівництво сучасної злітно-посадкової смуги довжиною 3200 м. А група DCH Олександра Ярославського займається будівництвом сучасного аеровокзального комплексу."Інвестор буде будувати термінал і супутню інфраструктуру. Підписаний договір — це ще й інвестиційне зобов'язання компанії DCH працевлаштувати певну кількість людей і платити податки саме місцевій громаді", — прокоментував підписання документа Олександр Бондаренко, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Раніше ЗМІ повідомляли, що власник групи DCH Олександр Ярославський планує інвестувати в будівництво нового термінального комплексу Міжнародного аеропорту "Дніпро" $70-80 млн.

Нагадаємо, що Міжнародний аеропорт "Дніпро" в минулому році відзначив своє 75-річчя, ступінь зносу конструктивного його будівель досягає 50%. А остання реконструкція злітно-посадкової смуги аеропорту, яка є стратегічним об'єктом державної власності, проводилася близько 30 років тому. Аеропорт міста-мільйонника має дуже низьку пропускну здатність, а жителі Дніпра змушені користуватися аеропортами інших регіонів України для здійснення ділових та туристичних поїздок, здійснюючи далекі переїзди з пересадками. Після реконструкції та будівництва нової злітно-посадкової смуги довжиною 3200 м також буде здатний приймати сучасні повітряні лайнери всіх типів, у тому числі далекомагістральні літаки. Аеропорт буде обладнаний новітніми системами навігації, метеорологічних та світлосигнальним обладнанням. Новий міжнародний термінал і VIP-термінал в єдиному комплексі отримають високу пропускну здатність — близько 3 млн туристів на рік.

Група DCH має успішний досвід будівництва Міжнародного аеропорту "Харків" до Євро-2012 та його подальшої експлуатації, розвитку стратегічного партнерства з найбільшими авіаперевізниками, які зв'язують місто регулярними прямими перельотами на ключові європейські ділові і культурні столиці, на популярні курорти. За підсумками 2019 року аеропорт Ярославського в Харкові обслужив понад 1,3 млн пасажирів, і входить до ТОП-5 рейтингу найбільш динамічно розвиваються повітряних воріт континенту, який складає Міжнародна рада аеропортів (ACI Europe).

Дніпропетровська ОДА передала Ярославському землю під будівництво нового терміналу аеропорту 01
Дніпропетровська ОДА передала Ярославському землю під будівництво нового терміналу аеропорту 02

Автор: 

Дніпро (3354) Ярославський Олександр (275)
Топ коментарі
+3
Ай да Филатов,обидел Беню Будет врагом номер 2 после Пороха
показати весь коментар
10.07.2020 19:08 Відповісти
+2
Помню как Омелян педалировал строительство нового аэропорта в чистом поле, возле поселка Соленое...честнейший гиперлупо-человек!
показати весь коментар
10.07.2020 19:53 Відповісти
+2
Ярославский за год до Евро по футболу в 2012г у себя в своём городе Харькове перестроил аэропорт абсолютно. Теперь Боинги садятся---вернее тогда. Вот тогда то в Днепре это и приметили. А в эти годы востановил цеха оборонные на ХТЗ, там не только трактора делали. И теперь работает оборонка. Кстати выкупил как частное. Может чуть иначе. При Порохе кстати. Учите мат часть---мать вашу!
показати весь коментар
10.07.2020 21:24 Відповісти
Вообще-то Филатов - глава ОДА, а ОГА руководит... Олейник, бенин ставленник
показати весь коментар
10.07.2020 19:33 Відповісти
в смысле, Филатов - это город, а землю выделила область (ОГА)
показати весь коментар
10.07.2020 19:35 Відповісти
Олейник руководит областным советом, а ОГА это другое.
показати весь коментар
10.07.2020 23:05 Відповісти
Да здесь дело в другом совсем человеке. И Филатов знал это. Там давно решили в Днепре кто. Остановка была за землёй скорее всего. А Ярославский сделает. Очень сильный и жёсткий человек. Мы все поймались на политику с 1991г. Всё через политику пропускаем, в смысле людей которых выбирали в эти десятилетия. А надо было выбирать жёстких технарей. Таким нравиться работать, создавать и само собой зарабатывать себе и конечно всем остальным в любом деле. Этот построит то что обещал, и в сроках и деньгах. А мы слушаем песни очередных спиваков, боцманов-лоцманов-кацманов и прочих червонцев червоных. А есть другие---они петь не умеют и не хотят по этому.
показати весь коментар
10.07.2020 19:34 Відповісти
фишка в том что технари не идут в политику, им есть чем заниматься
показати весь коментар
10.07.2020 19:54 Відповісти
Да ясно это. Но плодами пользуются все. И те кто мразь тоже. Издержки общества---нихрена не сделаешь. Иногда идут. Валенса был электриком а Бальцерович не политиком. Так и спелись. При полном доверии к ним народа. И не угадывал польский народ---знал давно кого надо. Тут можно много--да толку мало.
показати весь коментар
10.07.2020 21:18 Відповісти
- Мы работаем над тем, чтобы этот аэропорт был лучшим в Украине.

==
А как насчёт шахматных турниров?
показати весь коментар
10.07.2020 19:36 Відповісти
вор должен сидеть в тюрьме а не отмывать ворованые у народа деньги.
показати весь коментар
10.07.2020 21:34 Відповісти
Ворованое вывозят, прячут, пробухивают итд. Ярославский основатель или соучередитель банка *УкрСиббанка. Которому вроде более 25 лет. И с родителями он живёт под Харьковом по сей день. Мне лично он и даром не нужен. Одних судят за преступления, а других по делам их. Только суды тут разные. Закрывая дверь за собой, глянь на номер на двери---мало ли. Всех касается!
показати весь коментар
10.07.2020 21:50 Відповісти
наивный мальчик, сейчас на ворованое создают благотворительные фонды и банки.
показати весь коментар
10.07.2020 22:03 Відповісти
ещё не вечер...давай космодром в роге кривом..
показати весь коментар
10.07.2020 19:50 Відповісти
нарешті. А каломойський хай йде в солому чухатись.
показати весь коментар
10.07.2020 23:10 Відповісти
 
 