Дніпропетровська ОДА передала Ярославському землю під будівництво нового терміналу аеропорту

Оператору реконструкції Міжнародного аеропорту Дніпропетровськ, компанії "НС-Дніпро" з групи DCH Олександра Ярославського, офіційно виділили землю під будівництво нового аеровокзального комплексу - 6 ділянок загальною площею 7,6 га.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські новини, відповідний договір, який регулює відносини між державою та інвестором, сьогодні підписав губернатор області Олександр Бондаренко.

"Підписали важливий документ, який дозволяє нам рухатися далі в підготовці до будівництва, щоб вже восени розпочати роботи, — повідомив під час церемонії Володимир Васильченко, генеральний директор Міжнародного аеропорту "Харків", який керує проектною групою з будівництва Міжнародного аеропорту "Дніпро". — Ми працюємо над тим, щоб цей аеропорт був найкращим в Україні. У будівництві використовуємо сучасні технології. Термінал буде легким і "повітряним", з великою кількістю скла, м'яким дизайном".

Як відомо, проект будівництва нового аеропорту у Дніпрі реалізується у форматі приватно-державного партнерства. За рахунок бюджетних коштів буде профінансовано будівництво сучасної злітно-посадкової смуги довжиною 3200 м. А група DCH Олександра Ярославського займається будівництвом сучасного аеровокзального комплексу."Інвестор буде будувати термінал і супутню інфраструктуру. Підписаний договір — це ще й інвестиційне зобов'язання компанії DCH працевлаштувати певну кількість людей і платити податки саме місцевій громаді", — прокоментував підписання документа Олександр Бондаренко, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Раніше ЗМІ повідомляли, що власник групи DCH Олександр Ярославський планує інвестувати в будівництво нового термінального комплексу Міжнародного аеропорту "Дніпро" $70-80 млн.

Нагадаємо, що Міжнародний аеропорт "Дніпро" в минулому році відзначив своє 75-річчя, ступінь зносу конструктивного його будівель досягає 50%. А остання реконструкція злітно-посадкової смуги аеропорту, яка є стратегічним об'єктом державної власності, проводилася близько 30 років тому. Аеропорт міста-мільйонника має дуже низьку пропускну здатність, а жителі Дніпра змушені користуватися аеропортами інших регіонів України для здійснення ділових та туристичних поїздок, здійснюючи далекі переїзди з пересадками. Після реконструкції та будівництва нової злітно-посадкової смуги довжиною 3200 м також буде здатний приймати сучасні повітряні лайнери всіх типів, у тому числі далекомагістральні літаки. Аеропорт буде обладнаний новітніми системами навігації, метеорологічних та світлосигнальним обладнанням. Новий міжнародний термінал і VIP-термінал в єдиному комплексі отримають високу пропускну здатність — близько 3 млн туристів на рік.

Група DCH має успішний досвід будівництва Міжнародного аеропорту "Харків" до Євро-2012 та його подальшої експлуатації, розвитку стратегічного партнерства з найбільшими авіаперевізниками, які зв'язують місто регулярними прямими перельотами на ключові європейські ділові і культурні столиці, на популярні курорти. За підсумками 2019 року аеропорт Ярославського в Харкові обслужив понад 1,3 млн пасажирів, і входить до ТОП-5 рейтингу найбільш динамічно розвиваються повітряних воріт континенту, який складає Міжнародна рада аеропортів (ACI Europe).



