С 13 июля будут курсировать еще 34 пригородных поезда, - Укрзализныця

Со следующей недели "Укрзализныця" восстанавливает курсирование 34 пригородных и трех региональных поездов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании, 30 поездов будут следовать по территории обслуживания Юго-Западной железной дороги, четыре - Приднепровской.

Отмечается, что в поездах будут действовать ограничения по количеству пассажиров - в пределах количества мест для сидения.

Кроме того, и сотрудники "Укрзализныци", и пассажиры должны соблюдать противоэпидемические меры.

