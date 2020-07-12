8 175 7
С 13 июля будут курсировать еще 34 пригородных поезда, - Укрзализныця
Со следующей недели "Укрзализныця" восстанавливает курсирование 34 пригородных и трех региональных поездов.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании, 30 поездов будут следовать по территории обслуживания Юго-Западной железной дороги, четыре - Приднепровской.
Отмечается, что в поездах будут действовать ограничения по количеству пассажиров - в пределах количества мест для сидения.
Кроме того, и сотрудники "Укрзализныци", и пассажиры должны соблюдать противоэпидемические меры.
