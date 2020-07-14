Парламент предоставил дополнительную государственную поддержку детским центрам "Артек" и "Молодая гвардия"
Верховная Рада поддержала в целом законопроект №3781, предусматривающий дополнительную господдержку детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" на время карантинных ограничений.
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, за законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной поддержке и особенностях функционирования детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" по дополнительной государственной поддержке детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни" проголосовали 354 народных депутата.
Как говорится в пояснительной записке, документом предлагается предусмотреть:
1) государственную поддержку детских центров "Артекˮ и" Молодая гвардияˮ путем осуществления финансирования строительства и реконструкции их объектов инфраструктуры за счет общего фонда государственного бюджетаˮ;
2) возможность осуществления покрытия расходов детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" на содержание объектов, оплату труда работников, обязательных налогов и платежей, коммунальных услуг, услуг связи, услуг дератизации, дезинфекции, вывоза твердых бытовых отходов, горюче-смазочных материалов;
3) предоставить возможность детскому центру "Молодая гвардияˮ реализовывать 10% путевок без привлечения третьих лиц.
А під кінець року ще й виплати по борговим зобов'язанням треба провести, заплановано підвищення пенсій (чи мін. зарплати)...
Плюс "Рада повысила размер стипендии и ежегодной помощи детям-сиротам ... в размере не менее 150% прожиточного минимума на одно лицо..." Источник: https://censor.net/n3208031
Де вони гроші на весь цей передвиборчий популізм візьмуть? Знову з фонду боротьби з коронавірусом? А там ще щось лишилось хоча б на боротьбу з тим вірусом?
Не розумію!
Хочет государство помочь малообеспеченным детям? Покупает путевки и раздает.
И только в Украине и на раше осталась эта отрыжка совка - выделять деньги собственникам отелей, под видом "заботы о детях".
И цены там, для примера - Артек-Буковель, цена летом 2019 - 17 389 грн. за смену (14 дней/13 ночей). Это цена на семью в Турцию, с авиаперелетом.
Это точно тот "Артек" который надо срочно поддержать государственными деньгами?