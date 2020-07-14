Парламент предоставил дополнительную государственную поддержку детским центрам "Артек" и "Молодая гвардия"

Верховная Рада поддержала в целом законопроект №3781, предусматривающий дополнительную господдержку детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" на время карантинных ограничений.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, за законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной поддержке и особенностях функционирования детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" по дополнительной государственной поддержке детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни" проголосовали 354 народных депутата.

Как говорится в пояснительной записке, документом предлагается предусмотреть:

1) государственную поддержку детских центров "Артекˮ и" Молодая гвардияˮ путем осуществления финансирования строительства и реконструкции их объектов инфраструктуры за счет общего фонда государственного бюджетаˮ;

2) возможность осуществления покрытия расходов детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" на содержание объектов, оплату труда работников, обязательных налогов и платежей, коммунальных услуг, услуг связи, услуг дератизации, дезинфекции, вывоза твердых бытовых отходов, горюче-смазочных материалов;

3) предоставить возможность детскому центру "Молодая гвардияˮ реализовывать 10% путевок без привлечения третьих лиц.

