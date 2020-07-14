РУС
Парламент предоставил дополнительную государственную поддержку детским центрам "Артек" и "Молодая гвардия"

Парламент предоставил дополнительную государственную поддержку детским центрам

Верховная Рада поддержала в целом законопроект №3781, предусматривающий дополнительную господдержку детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" на время карантинных ограничений.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, за законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной поддержке и особенностях функционирования детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" по дополнительной государственной поддержке детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни" проголосовали 354 народных депутата.

Как говорится в пояснительной записке, документом предлагается предусмотреть:

1) государственную поддержку детских центров "Артекˮ и" Молодая гвардияˮ путем осуществления финансирования строительства и реконструкции их объектов инфраструктуры за счет общего фонда государственного бюджетаˮ;

2) возможность осуществления покрытия расходов детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" на содержание объектов, оплату труда работников, обязательных налогов и платежей, коммунальных услуг, услуг связи, услуг дератизации, дезинфекции, вывоза твердых бытовых отходов, горюче-смазочных материалов;

3) предоставить возможность детскому центру "Молодая гвардияˮ реализовывать 10% путевок без привлечения третьих лиц.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Супруга президента Елена Зеленская посетила "Артек" под Киевом. ФОТОрепортаж

Автор: 

Топ комментарии
+7
Это на который Артек? Который в Крыму?
14.07.2020 16:04 Ответить
+6
откуда бабки на такой аттракцион щедрости. козлы перед выборами решили спустить все бабки
14.07.2020 16:00 Ответить
+3
Миколка плутає скаутів і пластунів, всі москалі плутають.
14.07.2020 16:16 Ответить
откуда бабки на такой аттракцион щедрости. козлы перед выборами решили спустить все бабки
14.07.2020 16:00 Ответить
А Скаутам не нужна советская поддержка и они об этом уже сказали
14.07.2020 16:03 Ответить
Хто такі «скаути»?
14.07.2020 16:12 Ответить
Миколка плутає скаутів і пластунів, всі москалі плутають.
14.07.2020 16:16 Ответить
Я не розумію також сарказма цієї брехливої кацапської істоти! Прєзідєнт Зєлєнскій сам відмовив в фінансовій допомозі пластунів, на що вони відповіли, що і так обійдуться.
14.07.2020 16:22 Ответить
Да ПЛАСТУНЫ
14.07.2020 16:41 Ответить
почему советская?
14.07.2020 16:28 Ответить
Это на который Артек? Который в Крыму?
14.07.2020 16:04 Ответить
ну там же ж наши люди !
14.07.2020 16:14 Ответить
В Карпатах.Парламент предоставил дополнительную государственную поддержку детским центрам "Артек" и "Молодая гвардия" - Цензор.НЕТ 580
14.07.2020 16:14 Ответить
Тот жеж вроде называется Артек-Буковель
14.07.2020 16:18 Ответить
Так це він і є, Коломойському не вистачає.
14.07.2020 16:21 Ответить
какая то мутная история, напоминает зедачу для "деток" от Вавы
14.07.2020 16:17 Ответить
Щось я не чув, що діра в бюджеті на сотні мільярдів зникла... Звідки гроші, Зін (с)
А під кінець року ще й виплати по борговим зобов'язанням треба провести, заплановано підвищення пенсій (чи мін. зарплати)...
Плюс "Рада повысила размер стипендии и ежегодной помощи детям-сиротам ... в размере не менее 150% прожиточного минимума на одно лицо..." Источник: https://censor.net/n3208031
Де вони гроші на весь цей передвиборчий популізм візьмуть? Знову з фонду боротьби з коронавірусом? А там ще щось лишилось хоча б на боротьбу з тим вірусом?
Не розумію!
14.07.2020 16:21 Ответить
Щаз главу нацбанка заменят и денежки которые спрятал барыга сразу найдутся!
14.07.2020 16:23 Ответить
Так вони ж транш хапнули, можуть місяць про гроші не думати.
14.07.2020 16:24 Ответить
Так какой "Артек"? тот, который в Крыму или тот, который в Буковеле?
14.07.2020 16:27 Ответить
поддержка детей єто явно вопиющая зеленая зрада
14.07.2020 16:29 Ответить
Да, зрада. Те "детские центры" - коммерческие организации, продающие путевки по неслабым ценам. "Поддержка детей" = поддержка хозяев.
14.07.2020 16:58 Ответить
лучше их разбомбить?
14.07.2020 17:00 Ответить
нет, пусть живут как хотят, но без государственных денег.
14.07.2020 17:15 Ответить
Что еще за "Молодая гвардия"?Декумунизацию отменили уже?
14.07.2020 16:29 Ответить
Артек це річка, а гвардія була навіть у римських імператорів.
14.07.2020 16:44 Ответить
Артек и Молодая гвардия. Странно что украинцы, такие любители все переименовывать, оставили совковые названия.
14.07.2020 16:39 Ответить
Ну да, це ж українці перейменували Ленінград, Сталінград, Горький, Свердловськ.
14.07.2020 16:46 Ответить
"Парламент предоставил дополнительную государственную поддержку детским центрам "Артек" и "Молодая гвардия"" - "«Арте́к» - международный детский центр. Расположен на южном берегу Крыма в посёлке Гурзуф.".
14.07.2020 16:45 Ответить
а чо сказать-то хтел?
14.07.2020 16:54 Ответить
Чьи там детки чиновников какого ранга что с бюджета деньги
14.07.2020 16:59 Ответить
Артек - в Криму,Молода Гвардія - біля Одеси...Як розуміти таке голосування?..Як пробний камінь,після якого можна виділяти бюджетні кошти на російський бізнес наших державних пуцьків?..
14.07.2020 17:02 Ответить
спочатку прочитай вже написане, а потім пиши
14.07.2020 17:04 Ответить
Во всем цивилизованном мире нет такого совкового понятия как "детский отдых", "детские центры". Плати деньги и ребенок едет. Нет денег - за тебя купит путевку социальная служба.
Хочет государство помочь малообеспеченным детям? Покупает путевки и раздает.
И только в Украине и на раше осталась эта отрыжка совка - выделять деньги собственникам отелей, под видом "заботы о детях".
И цены там, для примера - Артек-Буковель, цена летом 2019 - 17 389 грн. за смену (14 дней/13 ночей). Это цена на семью в Турцию, с авиаперелетом.
Это точно тот "Артек" который надо срочно поддержать государственными деньгами?
14.07.2020 17:09 Ответить
Ублюдочные советские ГУЛАГи для детей, прививающие "ценности" "русского (советского) мира".
14.07.2020 17:21 Ответить
 
 