Парламент надав додаткову державну підтримку дитячим центрам "Артек" і "Молода гвардія"

Парламент надав додаткову державну підтримку дитячим центрам

Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №3781, що передбачає додаткову держпідтримку дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" на час карантинних обмежень.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, за законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку та особливості функціонування дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" щодо додаткової державної підтримки дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби" проголосували 354 народні депутати.

Як сказано в пояснювальній записці, документом пропонується передбачити:

1) державну підтримку дитячих центрів "Артекˮ і" Молода гвардіяˮ шляхом здійснення фінансування будівництва і реконструкції їх об'єктів інфраструктури за рахунок загального фонду державного бюджету;

2) можливість здійснення покриття витрат дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" на утримання об'єктів, оплату праці працівників, обов'язкових податків і платежів, комунальних послуг, послуг зв'язку, послуг дератизації, дезінфекції, вивезення твердих побутових відходів, паливно-мастильних матеріалів;

3) надати можливість дитячому центру "Молода гвардіяˮ реалізовувати 10% путівок без залучення третіх осіб.

Артек (29) ВР (15185) закон (2876) карантин (18172) підтримка (637) COVID-19 (19766) коронавірус (19923)
+7
Это на который Артек? Который в Крыму?
14.07.2020 16:04 Відповісти
14.07.2020 16:04 Відповісти
+6
откуда бабки на такой аттракцион щедрости. козлы перед выборами решили спустить все бабки
14.07.2020 16:00 Відповісти
14.07.2020 16:00 Відповісти
+3
Миколка плутає скаутів і пластунів, всі москалі плутають.
14.07.2020 16:16 Відповісти
14.07.2020 16:16 Відповісти
откуда бабки на такой аттракцион щедрости. козлы перед выборами решили спустить все бабки
14.07.2020 16:00 Відповісти
14.07.2020 16:00 Відповісти
А Скаутам не нужна советская поддержка и они об этом уже сказали
14.07.2020 16:03 Відповісти
14.07.2020 16:03 Відповісти
Хто такі «скаути»?
14.07.2020 16:12 Відповісти
14.07.2020 16:12 Відповісти
Миколка плутає скаутів і пластунів, всі москалі плутають.
14.07.2020 16:16 Відповісти
14.07.2020 16:16 Відповісти
Я не розумію також сарказма цієї брехливої кацапської істоти! Прєзідєнт Зєлєнскій сам відмовив в фінансовій допомозі пластунів, на що вони відповіли, що і так обійдуться.
14.07.2020 16:22 Відповісти
14.07.2020 16:22 Відповісти
Да ПЛАСТУНЫ
14.07.2020 16:41 Відповісти
14.07.2020 16:41 Відповісти
почему советская?
14.07.2020 16:28 Відповісти
14.07.2020 16:28 Відповісти
Это на который Артек? Который в Крыму?
14.07.2020 16:04 Відповісти
14.07.2020 16:04 Відповісти
ну там же ж наши люди !
14.07.2020 16:14 Відповісти
14.07.2020 16:14 Відповісти
В Карпатах.Парламент предоставил дополнительную государственную поддержку детским центрам "Артек" и "Молодая гвардия" - Цензор.НЕТ 580
14.07.2020 16:14 Відповісти
14.07.2020 16:14 Відповісти
Тот жеж вроде называется Артек-Буковель
14.07.2020 16:18 Відповісти
14.07.2020 16:18 Відповісти
Так це він і є, Коломойському не вистачає.
14.07.2020 16:21 Відповісти
14.07.2020 16:21 Відповісти
какая то мутная история, напоминает зедачу для "деток" от Вавы
14.07.2020 16:17 Відповісти
14.07.2020 16:17 Відповісти
Щось я не чув, що діра в бюджеті на сотні мільярдів зникла... Звідки гроші, Зін (с)
А під кінець року ще й виплати по борговим зобов'язанням треба провести, заплановано підвищення пенсій (чи мін. зарплати)...
Плюс "Рада повысила размер стипендии и ежегодной помощи детям-сиротам ... в размере не менее 150% прожиточного минимума на одно лицо..." Источник: https://censor.net/n3208031
Де вони гроші на весь цей передвиборчий популізм візьмуть? Знову з фонду боротьби з коронавірусом? А там ще щось лишилось хоча б на боротьбу з тим вірусом?
Не розумію!
14.07.2020 16:21 Відповісти
14.07.2020 16:21 Відповісти
Щаз главу нацбанка заменят и денежки которые спрятал барыга сразу найдутся!
14.07.2020 16:23 Відповісти
14.07.2020 16:23 Відповісти
Так вони ж транш хапнули, можуть місяць про гроші не думати.
14.07.2020 16:24 Відповісти
14.07.2020 16:24 Відповісти
Так какой "Артек"? тот, который в Крыму или тот, который в Буковеле?
14.07.2020 16:27 Відповісти
14.07.2020 16:27 Відповісти
поддержка детей єто явно вопиющая зеленая зрада
14.07.2020 16:29 Відповісти
14.07.2020 16:29 Відповісти
Да, зрада. Те "детские центры" - коммерческие организации, продающие путевки по неслабым ценам. "Поддержка детей" = поддержка хозяев.
14.07.2020 16:58 Відповісти
14.07.2020 16:58 Відповісти
лучше их разбомбить?
14.07.2020 17:00 Відповісти
14.07.2020 17:00 Відповісти
нет, пусть живут как хотят, но без государственных денег.
14.07.2020 17:15 Відповісти
14.07.2020 17:15 Відповісти
Что еще за "Молодая гвардия"?Декумунизацию отменили уже?
14.07.2020 16:29 Відповісти
14.07.2020 16:29 Відповісти
Артек це річка, а гвардія була навіть у римських імператорів.
14.07.2020 16:44 Відповісти
14.07.2020 16:44 Відповісти
Артек и Молодая гвардия. Странно что украинцы, такие любители все переименовывать, оставили совковые названия.
14.07.2020 16:39 Відповісти
14.07.2020 16:39 Відповісти
Ну да, це ж українці перейменували Ленінград, Сталінград, Горький, Свердловськ.
14.07.2020 16:46 Відповісти
14.07.2020 16:46 Відповісти
"Парламент предоставил дополнительную государственную поддержку детским центрам "Артек" и "Молодая гвардия"" - "«Арте́к» - международный детский центр. Расположен на южном берегу Крыма в посёлке Гурзуф.".
14.07.2020 16:45 Відповісти
14.07.2020 16:45 Відповісти
а чо сказать-то хтел?
14.07.2020 16:54 Відповісти
14.07.2020 16:54 Відповісти
Чьи там детки чиновников какого ранга что с бюджета деньги
14.07.2020 16:59 Відповісти
14.07.2020 16:59 Відповісти
Артек - в Криму,Молода Гвардія - біля Одеси...Як розуміти таке голосування?..Як пробний камінь,після якого можна виділяти бюджетні кошти на російський бізнес наших державних пуцьків?..
14.07.2020 17:02 Відповісти
14.07.2020 17:02 Відповісти
спочатку прочитай вже написане, а потім пиши
14.07.2020 17:04 Відповісти
14.07.2020 17:04 Відповісти
Во всем цивилизованном мире нет такого совкового понятия как "детский отдых", "детские центры". Плати деньги и ребенок едет. Нет денег - за тебя купит путевку социальная служба.
Хочет государство помочь малообеспеченным детям? Покупает путевки и раздает.
И только в Украине и на раше осталась эта отрыжка совка - выделять деньги собственникам отелей, под видом "заботы о детях".
И цены там, для примера - Артек-Буковель, цена летом 2019 - 17 389 грн. за смену (14 дней/13 ночей). Это цена на семью в Турцию, с авиаперелетом.
Это точно тот "Артек" который надо срочно поддержать государственными деньгами?
14.07.2020 17:09 Відповісти
14.07.2020 17:09 Відповісти
Ублюдочные советские ГУЛАГи для детей, прививающие "ценности" "русского (советского) мира".
14.07.2020 17:21 Відповісти
14.07.2020 17:21 Відповісти
 
 