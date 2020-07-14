Парламент надав додаткову державну підтримку дитячим центрам "Артек" і "Молода гвардія"
Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №3781, що передбачає додаткову держпідтримку дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" на час карантинних обмежень.
Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, за законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку та особливості функціонування дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" щодо додаткової державної підтримки дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби" проголосували 354 народні депутати.
Як сказано в пояснювальній записці, документом пропонується передбачити:
1) державну підтримку дитячих центрів "Артекˮ і" Молода гвардіяˮ шляхом здійснення фінансування будівництва і реконструкції їх об'єктів інфраструктури за рахунок загального фонду державного бюджету;
2) можливість здійснення покриття витрат дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" на утримання об'єктів, оплату праці працівників, обов'язкових податків і платежів, комунальних послуг, послуг зв'язку, послуг дератизації, дезінфекції, вивезення твердих побутових відходів, паливно-мастильних матеріалів;
3) надати можливість дитячому центру "Молода гвардіяˮ реалізовувати 10% путівок без залучення третіх осіб.
А під кінець року ще й виплати по борговим зобов'язанням треба провести, заплановано підвищення пенсій (чи мін. зарплати)...
Плюс "Рада повысила размер стипендии и ежегодной помощи детям-сиротам ... в размере не менее 150% прожиточного минимума на одно лицо..." Источник: https://censor.net/n3208031
Де вони гроші на весь цей передвиборчий популізм візьмуть? Знову з фонду боротьби з коронавірусом? А там ще щось лишилось хоча б на боротьбу з тим вірусом?
Не розумію!
Хочет государство помочь малообеспеченным детям? Покупает путевки и раздает.
И только в Украине и на раше осталась эта отрыжка совка - выделять деньги собственникам отелей, под видом "заботы о детях".
И цены там, для примера - Артек-Буковель, цена летом 2019 - 17 389 грн. за смену (14 дней/13 ночей). Это цена на семью в Турцию, с авиаперелетом.
Это точно тот "Артек" который надо срочно поддержать государственными деньгами?