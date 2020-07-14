Парламент надав додаткову державну підтримку дитячим центрам "Артек" і "Молода гвардія"

Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №3781, що передбачає додаткову держпідтримку дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" на час карантинних обмежень.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, за законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку та особливості функціонування дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" щодо додаткової державної підтримки дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби" проголосували 354 народні депутати.

Як сказано в пояснювальній записці, документом пропонується передбачити:

1) державну підтримку дитячих центрів "Артекˮ і" Молода гвардіяˮ шляхом здійснення фінансування будівництва і реконструкції їх об'єктів інфраструктури за рахунок загального фонду державного бюджету;

2) можливість здійснення покриття витрат дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" на утримання об'єктів, оплату праці працівників, обов'язкових податків і платежів, комунальних послуг, послуг зв'язку, послуг дератизації, дезінфекції, вивезення твердих побутових відходів, паливно-мастильних матеріалів;

3) надати можливість дитячому центру "Молода гвардіяˮ реалізовувати 10% путівок без залучення третіх осіб.

