Жители микрорайона Жуляны призывают остановить незаконное строительство, угрожающее катастрофой

Жители микрорайона Жуляны, Соломенского района Киева, бьют тревогу, призывая киевского городского голову, контролирующие службы и архитектурно-градостроительные инстанции столицы незамедлительно остановить незаконное строительство многоквартирной высотки на участке ул. Вишневой, 6-8, которое грозит новой трагедией.

В обращении к городским властям жители Жулян указывают, что строительные работы проводятся с нарушением требований законодательства, несут реальную угрозу не только собственникам соседних земучастков, но и всему микрорайону. Возведение дома на 50 квартир происходит с нарушениями санитарных, экологических и противопожарных норм, что может привести к экологической катастрофе и инфраструктурному коллапсу, передает Прямой.

Застройщик возводит многоэтажку на расстоянии менее одного метра до соседних земучатков. Пятно застройки фактически соответствует площади земли, что исключает возможность оборудования паркомест, зеленой зоны, игровых площадок и другой придомовой инфраструктуры. Более того, застройщиком не предусмотрено подключение комплекса к центральным сетям канализации, что приведет к серьезным экологическим и санитарно-эпидемиологическим последствиям для микрорайона в результате наполнения поверхностных вод и грунта прилегающих земучастков фекалиями.

Жители Жулян выяснили, что собственником участков является физическое лицо Анастасия Стасенкова, которая передала их для застройки физлицу Виталию Петренко. В свою очередь, работы ведет ООО "Строительная Компания-Парк" (ЕГРПОУ 32425018). Департамент ГАСИ города Киева проинформировал жителей, что не выдавал и не регистрировал разрешительных либо декларативных документов на право выполнения застройщиком подготовительных, либо строительных работ. Департамент градостроения и архитектуры КГГА также не выдавал градостроительных условий и ограничений на застройку земельных участков по ул. Вишневой, 6-8, что подтверждается отсутствием соответствующих записей в реестре.

Таким образом строительство ведется абсолютно незаконно. Жители микрорайона выяснили также, что за реализацией проекта не ведется авторский и технический контроль, работы выполняют наемные, официально не трудоустроенные застройщиком рабочие, которые живут на стройплощадке. Высотные работы выполняются ими без страховки, что в любой момент может привести к несчастным случаям.

На данный момент Соломенским отделением полиции ГУНП в г. Киеве начато уголовное производство по факту самоуправства, связанного с проведением строительных работ без разрешительных документов.

Местные жители надеются, что городские власти не допустят новой волны строительного хаоса и открытого противостояния людей с нелегальными застройщиками в Киеве, а мэр столицы Виталий Кличко сдержит свое слово и лично предотвратит угрожающую ситуацию.