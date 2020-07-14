РУС
9 916 15

Жители микрорайона Жуляны призывают остановить незаконное строительство, угрожающее катастрофой

Жители микрорайона Жуляны, Соломенского района Киева, бьют тревогу, призывая киевского городского голову, контролирующие службы и архитектурно-градостроительные инстанции столицы незамедлительно остановить незаконное строительство многоквартирной высотки на участке ул. Вишневой, 6-8, которое грозит новой трагедией.

В обращении к городским властям жители Жулян указывают, что строительные работы проводятся с нарушением требований законодательства, несут реальную угрозу не только собственникам соседних земучастков, но и всему микрорайону. Возведение дома на 50 квартир происходит с нарушениями санитарных, экологических и противопожарных норм, что может привести к экологической катастрофе и инфраструктурному коллапсу, передает Прямой.

Застройщик возводит многоэтажку на расстоянии менее одного метра до соседних земучатков. Пятно застройки фактически соответствует площади земли, что исключает возможность оборудования паркомест, зеленой зоны, игровых площадок и другой придомовой инфраструктуры. Более того, застройщиком не предусмотрено подключение комплекса к центральным сетям канализации, что приведет к серьезным экологическим и санитарно-эпидемиологическим последствиям для микрорайона в результате наполнения поверхностных вод и грунта прилегающих земучастков фекалиями.

Жители Жулян выяснили, что собственником участков является физическое лицо Анастасия Стасенкова, которая передала их для застройки физлицу Виталию Петренко. В свою очередь, работы ведет ООО "Строительная Компания-Парк" (ЕГРПОУ 32425018). Департамент ГАСИ города Киева проинформировал жителей, что не выдавал и не регистрировал разрешительных либо декларативных документов на право выполнения застройщиком подготовительных, либо строительных работ. Департамент градостроения и архитектуры КГГА также не выдавал градостроительных условий и ограничений на застройку земельных участков по ул. Вишневой, 6-8, что подтверждается отсутствием соответствующих записей в реестре.

Таким образом строительство ведется абсолютно незаконно. Жители микрорайона выяснили также, что за реализацией проекта не ведется авторский и технический контроль, работы выполняют наемные, официально не трудоустроенные застройщиком рабочие, которые живут на стройплощадке. Высотные работы выполняются ими без страховки, что в любой момент может привести к несчастным случаям.

На данный момент Соломенским отделением полиции ГУНП в г. Киеве начато уголовное производство по факту самоуправства, связанного с проведением строительных работ без разрешительных документов.

Местные жители надеются, что городские власти не допустят новой волны строительного хаоса и открытого противостояния людей с нелегальными застройщиками в Киеве, а мэр столицы Виталий Кличко сдержит свое слово и лично предотвратит угрожающую ситуацию.

Жуляны (83) строительство (2005)
+2
Нехай там в створе полосы аэродрома что нибудь построят, этажей тридцать, вот веселье будет...
14.07.2020 16:18 Ответить
+2
Кличко уже в доле!
14.07.2020 16:22 Ответить
+2
Нет предела совершенству...
14.07.2020 16:27 Ответить
Нехай там в створе полосы аэродрома что нибудь построят, этажей тридцать, вот веселье будет...
14.07.2020 16:18 Ответить
Там выход прямо на жулянское кладбище. Действующее, меду прочим
14.07.2020 16:24 Ответить
Нет предела совершенству...
14.07.2020 16:27 Ответить
уже построили. Как раз те кто жалуется - живут в зоне аэропорта Жуляны, где ничего строиться не должно было))
так что чья бы корова мычала.
14.07.2020 19:09 Ответить
Это тоже Порошенко...?
14.07.2020 16:19 Ответить
Канєшно. Ето он довьол нєщясних застройщіков до такіх винуждєнних мєр.
14.07.2020 16:23 Ответить
Может Кличко? Так у него рейтинг 44% ! Значит все правильно делает.
14.07.2020 19:01 Ответить
Кличко уже в доле!
14.07.2020 16:22 Ответить
Подумаїш какая разница, ну підключите бідних власників нових квартир крутого багатоквартирного комплексу до своєї каналізації та трансформатору, а може ще й буде недобудова, так то взагалі буде дім страху та бомжів під боком
14.07.2020 16:35 Ответить
а где же аваковская полиция, где доблесная прокуратура венедиктовой?
14.07.2020 17:00 Ответить
В пи.де и, возможно у венедиктовой!
14.07.2020 17:16 Ответить
у нас, в Украине, тупое жлобство (а это, минимум - 73%) размножается примитивным делением - такие самострои сплошь и рядом, всё решается банальным перетоком бабла, в итоге все, и "бизнесмены" и решалы и разрешалы, довольны.. даже Зеле что-то перепадёт, оно даже не узнает, почему это в его "тёплой ванне" стало ещё теплее.. подумает, что случайно, не заметив, сдал анализы под себя..
14.07.2020 17:24 Ответить
"...а правопорядок в государстве определяется не наличием в нём воров, а способностью государства бороться с этими ворами,,," Слышали когда-нибудь, не? Кличко смог побороть самострои и "тупое жлобство"? Или Педалик слепо-глухо-немой не видит и не слышит что и как происходит в городе, где он и мэр, и предсЯдатель.
14.07.2020 22:08 Ответить
Точно. Все началось ровно год назад. А до этого мы жили в идеальном порядке.
Никакой коррупции и строительной мафии не было.
14.07.2020 22:23 Ответить
Так только распинались же киевляне здесь, что Кличко самый-самый, заботится об городе, всё путём и прекрасно. Почитайте комменты под новостью о том, что Кличко всех опережает на выборах мэра. Если киевлянам нравится мэр с отбитой головой и выросшим из жопы языком - то кто им доктор. Живите дальше обворованные и в позе "раком".
14.07.2020 22:05 Ответить
 
 