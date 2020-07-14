Жителі мікрорайону Жуляни закликають зупинити незаконне будівництво, яке загрожує катастрофою

Жителі мікрорайону Жуляни, Солом'янського району Києва, б'ють на сполох, закликаючи київського міського голову, контролюючі служби і архітектурно-містобудівні інстанції столиці негайно зупинити незаконне будівництво багатоквартирної висотки на ділянці вул. Вишневої, 6-8, яке загрожує новою трагедією.

У зверненні до міської влади жителі Жулян вказують, що будівельні роботи проводяться з порушенням вимог законодавства, несуть реальну загрозу не тільки власникам сусідніх земельних ділянок, а й всьому мікрорайону. Зведення будинку на 50 квартир відбувається з порушеннями санітарних, екологічних та протипожежних норм, що може призвести до екологічної катастрофи і інфраструктурного колапсу, передає Прямий.

Забудовник зводить багатоповерхівку на відстані менше одного метра до сусідніх земділянок. Пляма забудови фактично відповідає площі землі, що виключає можливість обладнання паркомісць, зеленої зони, ігрових майданчиків та іншої прибудинкової інфраструктури. Більш того, забудовником не передбачено підключення комплексу до центральних мереж каналізації, що призведе до серйозних екологічних і санітарно-епідеміологічних наслідків для мікрорайону в результаті наповнення поверхневих вод і ґрунту прилеглих земельних ділянок фекаліями.

Жителі Жулян з'ясували, що власником ділянок є фізична особа Анастасія Стасенкова, яка передала їх для забудови фізособі Віталію Петренку. У свою чергу, роботи веде ТОВ "Будівельна Компанія-Парк" (ЄДРПОУ 32425018). Департамент ДАБІ міста Києва поінформував жителів, що не видавав і не реєстрував дозвільних або декларативних документів на право виконання забудовником підготовчих, будь-яких будівельних робіт. Департамент містобудування та архітектури КМДА також не видавав містобудівних умов і обмежень на забудову земельних ділянок по вул. Вишневій, 6-8, що підтверджується відсутністю відповідних записів в реєстрі.

Таким чином будівництво ведеться абсолютно незаконно. Жителі мікрорайону з'ясували також, що за реалізацією проєкту не ведеться авторський та технічний контроль, роботи виконують наймані, офіційно не працевлаштовані забудовником робітники, які живуть на будмайданчику. Висотні роботи виконуються ними без страховки, що в будь-який момент може призвести до нещасних випадків.

На цей момент Солом'янським відділенням поліції ГУНП в м.Києві розпочато кримінальне провадження за фактом самоправства, пов'язаного з проведенням будівельних робіт без дозвільних документів.

Місцеві жителі сподіваються, що міська влада не допустить нової хвилі будівельного хаосу і відкритого протистояння людей з нелегальними забудовниками в Києві, а мер столиці Віталій Кличко дотримається свого слова та особисто запобіжить загрозливій ситуації.