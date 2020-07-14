УКР
Жителі мікрорайону Жуляни закликають зупинити незаконне будівництво, яке загрожує катастрофою

Жителі мікрорайону Жуляни закликають зупинити незаконне будівництво, яке загрожує катастрофою

Жителі мікрорайону Жуляни, Солом'янського району Києва, б'ють на сполох, закликаючи київського міського голову, контролюючі служби і архітектурно-містобудівні інстанції столиці негайно зупинити незаконне будівництво багатоквартирної висотки на ділянці вул. Вишневої, 6-8, яке загрожує новою трагедією.

У зверненні до міської влади жителі Жулян вказують, що будівельні роботи проводяться з порушенням вимог законодавства, несуть реальну загрозу не тільки власникам сусідніх земельних ділянок, а й всьому мікрорайону. Зведення будинку на 50 квартир відбувається з порушеннями санітарних, екологічних та протипожежних норм, що може призвести до екологічної катастрофи і інфраструктурного колапсу, передає Прямий.

Забудовник зводить багатоповерхівку на відстані менше одного метра до сусідніх земділянок. Пляма забудови фактично відповідає площі землі, що виключає можливість обладнання паркомісць, зеленої зони, ігрових майданчиків та іншої прибудинкової інфраструктури. Більш того, забудовником не передбачено підключення комплексу до центральних мереж каналізації, що призведе до серйозних екологічних і санітарно-епідеміологічних наслідків для мікрорайону в результаті наповнення поверхневих вод і ґрунту прилеглих земельних ділянок фекаліями.

Жителі Жулян з'ясували, що власником ділянок є фізична особа Анастасія Стасенкова, яка передала їх для забудови фізособі Віталію Петренку. У свою чергу, роботи веде ТОВ "Будівельна Компанія-Парк" (ЄДРПОУ 32425018). Департамент ДАБІ міста Києва поінформував жителів, що не видавав і не реєстрував дозвільних або декларативних документів на право виконання забудовником підготовчих, будь-яких будівельних робіт. Департамент містобудування та архітектури КМДА також не видавав містобудівних умов і обмежень на забудову земельних ділянок по вул. Вишневій, 6-8, що підтверджується відсутністю відповідних записів в реєстрі.

Таким чином будівництво ведеться абсолютно незаконно. Жителі мікрорайону з'ясували також, що за реалізацією проєкту не ведеться авторський та технічний контроль, роботи виконують наймані, офіційно не працевлаштовані забудовником робітники, які живуть на будмайданчику. Висотні роботи виконуються ними без страховки, що в будь-який момент може призвести до нещасних випадків.

На цей момент Солом'янським відділенням поліції ГУНП в м.Києві розпочато кримінальне провадження за фактом самоправства, пов'язаного з проведенням будівельних робіт без дозвільних документів.

Місцеві жителі сподіваються, що міська влада не допустить нової хвилі будівельного хаосу і відкритого протистояння людей з нелегальними забудовниками в Києві, а мер столиці Віталій Кличко дотримається свого слова та особисто запобіжить загрозливій ситуації.

+2
Нехай там в створе полосы аэродрома что нибудь построят, этажей тридцать, вот веселье будет...
показати весь коментар
14.07.2020 16:18 Відповісти
+2
Кличко уже в доле!
показати весь коментар
14.07.2020 16:22 Відповісти
+2
Нет предела совершенству...
показати весь коментар
14.07.2020 16:27 Відповісти
Там выход прямо на жулянское кладбище. Действующее, меду прочим
показати весь коментар
14.07.2020 16:24 Відповісти
уже построили. Как раз те кто жалуется - живут в зоне аэропорта Жуляны, где ничего строиться не должно было))
так что чья бы корова мычала.
показати весь коментар
14.07.2020 19:09 Відповісти
Это тоже Порошенко...?
показати весь коментар
14.07.2020 16:19 Відповісти
Канєшно. Ето он довьол нєщясних застройщіков до такіх винуждєнних мєр.
показати весь коментар
14.07.2020 16:23 Відповісти
Может Кличко? Так у него рейтинг 44% ! Значит все правильно делает.
показати весь коментар
14.07.2020 19:01 Відповісти
Подумаїш какая разница, ну підключите бідних власників нових квартир крутого багатоквартирного комплексу до своєї каналізації та трансформатору, а може ще й буде недобудова, так то взагалі буде дім страху та бомжів під боком
показати весь коментар
14.07.2020 16:35 Відповісти
а где же аваковская полиция, где доблесная прокуратура венедиктовой?
показати весь коментар
14.07.2020 17:00 Відповісти
В пи.де и, возможно у венедиктовой!
показати весь коментар
14.07.2020 17:16 Відповісти
у нас, в Украине, тупое жлобство (а это, минимум - 73%) размножается примитивным делением - такие самострои сплошь и рядом, всё решается банальным перетоком бабла, в итоге все, и "бизнесмены" и решалы и разрешалы, довольны.. даже Зеле что-то перепадёт, оно даже не узнает, почему это в его "тёплой ванне" стало ещё теплее.. подумает, что случайно, не заметив, сдал анализы под себя..
показати весь коментар
14.07.2020 17:24 Відповісти
"...а правопорядок в государстве определяется не наличием в нём воров, а способностью государства бороться с этими ворами,,," Слышали когда-нибудь, не? Кличко смог побороть самострои и "тупое жлобство"? Или Педалик слепо-глухо-немой не видит и не слышит что и как происходит в городе, где он и мэр, и предсЯдатель.
показати весь коментар
14.07.2020 22:08 Відповісти
Точно. Все началось ровно год назад. А до этого мы жили в идеальном порядке.
Никакой коррупции и строительной мафии не было.
показати весь коментар
14.07.2020 22:23 Відповісти
Так только распинались же киевляне здесь, что Кличко самый-самый, заботится об городе, всё путём и прекрасно. Почитайте комменты под новостью о том, что Кличко всех опережает на выборах мэра. Если киевлянам нравится мэр с отбитой головой и выросшим из жопы языком - то кто им доктор. Живите дальше обворованные и в позе "раком".
показати весь коментар
14.07.2020 22:05 Відповісти
 
 