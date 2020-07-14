РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13092 посетителя онлайн
Новости
11 437 17

Рада поддержала законопроект об облегчении работы физлиц предпринимателей - "упрощенцев" (обновлено)

Рада поддержала законопроект об облегчении работы физлиц предпринимателей -

Верховная Рада поддержала в целом законопроект №2524 о внесении изменений в Налоговый кодекс о функционировании электронного кабинета и упрощении работы физических лиц-предпринимателей, которые устраняют ряд недостатков закона об усовершенствовании администрирования налогов.

Как сообщает кореспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосовали 240 нардепов.

Как сообщил один из соавторов законопроекта и первый замглавы комитета Ярослав Железняк (фракция "Голос"), законопроект №2524 был принят без ряда ключевых норм. Это касается отмены обязательной бумажной книги учета для ФОПов на упрощенной системе налогообложения, а также без ряда исправлений норм закона №466 (бывший законопроект №1210), которые просил бизнес. Эти поправки были приняты комитетом, но поставлены на подтверждение депутатом фракции "Европейская Солидарность" Ниной Южаниной и сбиты во время обсуждения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый налог для малых фермеров - идея преждевременная, - Шмыгаль

Из положительных моментов  - в принятом законе расширена он-лайн работа с налоговой. Теперь в электронном кабинете будут отображаться налоговые уведомления - решения, налоговые требования или другие документы, а при регистрации в электронном кабинете налогоплательщика не надо будет заполнять договор о признании электронных документов.

Автор: 

единый налог (58) налоги (3254) Налоговый кодекс (1343) малый бизнес (123) Железняк Ярослав (460)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Все свои потери налоговая с лихвой отобьет на кассовых аппаратах...
показать весь комментарий
14.07.2020 16:50 Ответить
+3
Мне, собственно, и было нетрудно- у меня нет наемников и отчетности по ним тоже. Вот если бы отчеты по наемным упразднили- это была бы гора с плеч. Плати за каждого, и больше ни о чем не парься. Уверен- нелегалов стало бы намного меньше!
показать весь комментарий
14.07.2020 17:40 Ответить
+1
было бы что учитывать...
показать весь комментарий
14.07.2020 16:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Все свои потери налоговая с лихвой отобьет на кассовых аппаратах...
показать весь комментарий
14.07.2020 16:50 Ответить
Там надо очень внимательно вычитать весь закон.

"....14 июля Рада может сделать первый шаг к тотальной фискализации всего малого бизнеса, вплоть до физлиц-предпринимателей первой группы.
На внеочередное заседание парламента планируется вынести http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67527 законопроект №2524 . Формально он декларирует упрощения в работе малого бизнеса. Но на самом деле это не так, - говорит глава Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич.
"Если его примут, будет основание посадить весь бизнес на кассовые аппараты, а это дополнительная нагрузка, минимум, 80 тысяч гривен в год плюс большие риски по проверкам и штрафам", - отмечает Доротич...."
показать весь комментарий
14.07.2020 18:31 Ответить
Ей, цпрощєнци, с облєгчєнієм вас! 😁
показать весь комментарий
14.07.2020 16:51 Ответить
Зедроченцев
показать весь комментарий
14.07.2020 16:53 Ответить
было бы что учитывать...
показать весь комментарий
14.07.2020 16:53 Ответить
Да-да, офигенно позаботилась. Дефицит бюджета за полгода 50 млрд.грн. И он продолжает расти.
показать весь комментарий
14.07.2020 17:02 Ответить
как геморрой?
показать весь комментарий
14.07.2020 17:06 Ответить
чтоб о тебе в старости так заботились как власть о нас
показать весь комментарий
14.07.2020 17:09 Ответить
расставаться с деньгами станет легко и просто ...
показать весь комментарий
14.07.2020 17:00 Ответить
Хоть какой то позитив! А то все уже начали забывать про обещанное "либертарианство"!
показать весь комментарий
14.07.2020 17:06 Ответить
Думаете , что теперь упрощенцам станет значительно проще ?)))
показать весь комментарий
14.07.2020 17:24 Ответить
Мне, собственно, и было нетрудно- у меня нет наемников и отчетности по ним тоже. Вот если бы отчеты по наемным упразднили- это была бы гора с плеч. Плати за каждого, и больше ни о чем не парься. Уверен- нелегалов стало бы намного меньше!
показать весь комментарий
14.07.2020 17:40 Ответить
Стало дедушке полегче.
Стал пореже он дышать.
показать весь комментарий
14.07.2020 17:55 Ответить
Как по мне , то да - меньше " головняка " .
показать весь комментарий
14.07.2020 18:13 Ответить
На сайтах бухгалтерських видань йдеться про відміну книг обліку у підприємців. Хто правий?
Потрібно дочекатись, щоб надрукували прийняті поправки.
показать весь комментарий
14.07.2020 19:52 Ответить
Привет от Порошенка получили....

"Европейская Солидарность" Ниной Южаниной

Чем хуже в стране, тем выше рейтинг у воров(((
показать весь комментарий
14.07.2020 22:11 Ответить
 
 