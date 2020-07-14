Рада поддержала законопроект об облегчении работы физлиц предпринимателей - "упрощенцев" (обновлено)

Верховная Рада поддержала в целом законопроект №2524 о внесении изменений в Налоговый кодекс о функционировании электронного кабинета и упрощении работы физических лиц-предпринимателей, которые устраняют ряд недостатков закона об усовершенствовании администрирования налогов.

Как сообщает кореспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосовали 240 нардепов.

Как сообщил один из соавторов законопроекта и первый замглавы комитета Ярослав Железняк (фракция "Голос"), законопроект №2524 был принят без ряда ключевых норм. Это касается отмены обязательной бумажной книги учета для ФОПов на упрощенной системе налогообложения, а также без ряда исправлений норм закона №466 (бывший законопроект №1210), которые просил бизнес. Эти поправки были приняты комитетом, но поставлены на подтверждение депутатом фракции "Европейская Солидарность" Ниной Южаниной и сбиты во время обсуждения.

Из положительных моментов - в принятом законе расширена он-лайн работа с налоговой. Теперь в электронном кабинете будут отображаться налоговые уведомления - решения, налоговые требования или другие документы, а при регистрации в электронном кабинете налогоплательщика не надо будет заполнять договор о признании электронных документов.