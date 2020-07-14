Рада підтримала законопроєкт про полегшення роботи фізосіб підприємців - "спрощенців" (оновлено)

Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №2524 про внесення змін до Податкового кодексу щодо функціонування електронного кабінету і спрощення роботи фізичних осіб-підприємців, які усувають низку недоліків закону про вдосконалення адміністрування податків.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосували 240 нардепів.

Як повідомив один зі співавторів законопроєкту і перший заступник голови комітету Ярослав Железняк (фракція "Голос"), законопроєкт №2524 було прийнято без низки ключових норм. Це стосується скасування обов'язкової паперової книги обліку для ФОПів на спрощеній системі оподаткування, а також без низки виправлень норм закону №466 (колишній законопроєкт №1210), про які просив бізнес. Ці поправки були прийняті комітетом, але поставлені на підтвердження депутатом фракції "Європейська Солідарність" Ніною Южаніною і збиті під час обговорення.

З позитивних моментів - в ухваленому законі розширено онлайн роботу з податковою. Тепер в електронному кабінеті відображатимуться податкові повідомлення - рішення, податкові вимоги або інші документи, а під час реєстрації в електронному кабінеті платника податків не треба буде заповнювати договір про визнання електронних документів.