Новини
11 437 17

Рада підтримала законопроєкт про полегшення роботи фізосіб підприємців - "спрощенців" (оновлено)

Рада підтримала законопроєкт про полегшення роботи фізосіб підприємців -

Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №2524 про внесення змін до Податкового кодексу щодо функціонування електронного кабінету і спрощення роботи фізичних осіб-підприємців, які усувають низку недоліків закону про вдосконалення адміністрування податків.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосували 240 нардепів.

Як повідомив один зі співавторів законопроєкту і перший заступник голови комітету Ярослав Железняк (фракція "Голос"), законопроєкт №2524 було прийнято без низки ключових норм. Це стосується скасування обов'язкової паперової книги обліку для ФОПів на спрощеній системі оподаткування, а також без низки виправлень норм закону №466 (колишній законопроєкт №1210), про які просив бізнес. Ці поправки були прийняті комітетом, але поставлені на підтвердження депутатом фракції "Європейська Солідарність" Ніною Южаніною і збиті під час обговорення.

Читайте також: Ухвалений закон про роботу "спрощенців" не відображує запити бізнесу і подано з порушенням регламенту, - Саакашвілі

З позитивних моментів - в ухваленому законі розширено онлайн роботу з податковою. Тепер в електронному кабінеті відображатимуться податкові повідомлення - рішення, податкові вимоги або інші документи, а під час реєстрації в електронному кабінеті платника податків не треба буде заповнювати договір про визнання електронних документів.

єдиний податок (47) податки (3975) Податковий кодекс (432) малий бізнес (283) Железняк Ярослав (594)
+4
Все свои потери налоговая с лихвой отобьет на кассовых аппаратах...
показати весь коментар
14.07.2020 16:50 Відповісти
+3
Мне, собственно, и было нетрудно- у меня нет наемников и отчетности по ним тоже. Вот если бы отчеты по наемным упразднили- это была бы гора с плеч. Плати за каждого, и больше ни о чем не парься. Уверен- нелегалов стало бы намного меньше!
показати весь коментар
14.07.2020 17:40 Відповісти
+1
было бы что учитывать...
показати весь коментар
14.07.2020 16:53 Відповісти
Там надо очень внимательно вычитать весь закон.

"....14 июля Рада может сделать первый шаг к тотальной фискализации всего малого бизнеса, вплоть до физлиц-предпринимателей первой группы.
На внеочередное заседание парламента планируется вынести http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67527 законопроект №2524 . Формально он декларирует упрощения в работе малого бизнеса. Но на самом деле это не так, - говорит глава Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич.
"Если его примут, будет основание посадить весь бизнес на кассовые аппараты, а это дополнительная нагрузка, минимум, 80 тысяч гривен в год плюс большие риски по проверкам и штрафам", - отмечает Доротич...."
показати весь коментар
14.07.2020 18:31 Відповісти
Ей, цпрощєнци, с облєгчєнієм вас! 😁
показати весь коментар
14.07.2020 16:51 Відповісти
Зедроченцев
показати весь коментар
14.07.2020 16:53 Відповісти
Да-да, офигенно позаботилась. Дефицит бюджета за полгода 50 млрд.грн. И он продолжает расти.
показати весь коментар
14.07.2020 17:02 Відповісти
как геморрой?
показати весь коментар
14.07.2020 17:06 Відповісти
чтоб о тебе в старости так заботились как власть о нас
показати весь коментар
14.07.2020 17:09 Відповісти
расставаться с деньгами станет легко и просто ...
показати весь коментар
14.07.2020 17:00 Відповісти
Хоть какой то позитив! А то все уже начали забывать про обещанное "либертарианство"!
показати весь коментар
14.07.2020 17:06 Відповісти
Думаете , что теперь упрощенцам станет значительно проще ?)))
показати весь коментар
14.07.2020 17:24 Відповісти
Стало дедушке полегче.
Стал пореже он дышать.
показати весь коментар
14.07.2020 17:55 Відповісти
Как по мне , то да - меньше " головняка " .
показати весь коментар
14.07.2020 18:13 Відповісти
На сайтах бухгалтерських видань йдеться про відміну книг обліку у підприємців. Хто правий?
Потрібно дочекатись, щоб надрукували прийняті поправки.
показати весь коментар
14.07.2020 19:52 Відповісти
Привет от Порошенка получили....

"Европейская Солидарность" Ниной Южаниной

Чем хуже в стране, тем выше рейтинг у воров(((
показати весь коментар
14.07.2020 22:11 Відповісти
 
 