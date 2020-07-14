РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10513 посетителей онлайн
Новости
8 035 174

Зеленский пообещал главе МВФ Георгиевой назначить главой НБУ "независимого технократа"

Зеленский пообещал главе МВФ Георгиевой назначить главой НБУ

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре сообщил директору-распорядителю Международного валютного фонда Кристалине Георгиевой, что до конца недели предложит Верховной Раде кандидатуру "независимого технократа" на пост главы Нацбанка Украины, который будет продолжать независимый курс НБУ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Twitter.

"Сообщил Кристалине Георгиевой, что до конца недели предложу парламенту кандидатуру нового главы НБУ. Это будет независимый технократ, который будет продолжать независимый курс Нацбанка. Все решения я принимаю только в интересах народа Украины", - отметил президент.

Как сообщалось, вечером 1 июля стало известно, что глава НБУ Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке и объяснил его систематическим политическим давлением, осуществляемым на НБУ в течение длительного времени.

Он пояснял, что в качестве методов давления использовались митинги под стенами Нацбанка, на которых выступали "сидящие в зале ВР депутаты", а также блокирование его дома и домов его заместителей.

Зеленский 2 июля принял его отставку и передал на рассмотрение Рады проект постановления об увольнении Смолия с поста главы НБУ, и в тот же день парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал это постановление.

Рада 3 июля 286 голосами поддержала увольнение Смолия.

Автор: 

МВФ (3339) НБУ (4843) Георгиева Кристалина (50)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+34
А лысый из дебилов 95 уже трудоустроен? Чем не кандидатура?
показать весь комментарий
14.07.2020 20:26 Ответить
+33
Этой власти умные люди не нужны
показать весь комментарий
14.07.2020 20:30 Ответить
+30
Клоун вообще понимает значение употребляемых им терминов ? Какое отношение имеет ТЕХНОКРАТ к банковскому делу? Хотя какая разница
Зеленский пообещал главе МВФ Георгиевой назначить главой НБУ "независимого технократа" - Цензор.НЕТ 7102
показать весь комментарий
14.07.2020 20:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
https://censor.net/user/422151 ты сказать не чего не в состоянии, и цепляешся за названия . У нас в Украине нет НБУ , а есть Центральный Банк Порошенко( банкира в прошлом). Который 5 лет его обогощает! И его преданные ему люди им управляют. Который курс с 8 превратил в 27гр. Убил 100банков и ему перекачалось всё с них.
показать весь комментарий
14.07.2020 23:30 Ответить
А совсем недавно он обещал ей не трогать руководство НБУ.
показать весь комментарий
14.07.2020 20:50 Ответить
А український Нацбанк не такий вже й національний, виявляється...
Громадянства МВФ тут ще нікому не пообіцяли?
показать весь комментарий
14.07.2020 20:53 Ответить
Спасибо ЕС, МВФ и Петру Порошенко за Закон об Зеленом тарифе.
Зебобики будут платить))))
показать весь комментарий
14.07.2020 20:55 Ответить
Петюньчик надеялся во втором сроке "капусты" подстричь , но что то пошло не так. И вот уже ЗЕчмо рулит.
показать весь комментарий
14.07.2020 21:18 Ответить
Пропал дом (с)
показать весь комментарий
14.07.2020 20:59 Ответить
Як тільки бачу цю зехарю , теж згадую цю цитату .
показать весь комментарий
15.07.2020 10:08 Ответить
Цвях, а не людина!
показать весь комментарий
14.07.2020 20:59 Ответить
Кого в методичке напишут того ваЗЕлин и назначит.
показать весь комментарий
14.07.2020 21:00 Ответить
Штірліц чекає на телефоний дзвінок !!!)))
показать весь комментарий
14.07.2020 21:08 Ответить
А чистить по утрам ей ботинки и гулять с её собачкой - он ей не пообещал? Вова, видимо, никак не сообразит, что все свои обещания он делает от имени суверенного государства Украина. Интересно - Меркель тоже назначает министров/финансистов по согласованию с разными безродными болгарками?
показать весь комментарий
14.07.2020 21:03 Ответить
Є Держава Україна , де спілкуються Українською мовою і не переказують нтвешну галіматью на їхньому нарєчії . І в МВФ не працюють "безродные" , і чим болгари вам не підходять ? "Нету вєлічія" ? Ховайся , сарасята нападут !
показать весь комментарий
15.07.2020 11:30 Ответить
А шо, бывший глава банка был не технократом? Так нахера вы на него наезжали. шоб он напечатал вам денег. стал фальшивомонетчиком?
показать весь комментарий
14.07.2020 21:05 Ответить
Помните моника в Канаду ездила?
Зеленский пообещал главе МВФ Георгиевой назначить главой НБУ "независимого технократа" - Цензор.НЕТ 5367
показать весь комментарий
14.07.2020 21:06 Ответить
В НБУ технократа, в Минпромполитки аудиократа, в минтопэнерго Гиппократа. Зелёнка такой. Креативный.
показать весь комментарий
14.07.2020 21:14 Ответить
это пока трава не кончится, а дальше тупняк начинается.
показать весь комментарий
14.07.2020 21:33 Ответить
После травы порошок подкатывает.
показать весь комментарий
14.07.2020 21:58 Ответить
Зеленський пообіцяв голові МВФ Георгієвій призначити очільником НБУ "незалежного технократа" - Цензор.НЕТ 1683
показать весь комментарий
14.07.2020 21:16 Ответить
І всі купюри улюбленого зеленого колеру,наче бакси !!!))))
показать весь комментарий
14.07.2020 21:19 Ответить
как же ты жалок ЗЕбил, ты тут топил против Порошенко всячески поливая его грязью, и способствуя приходу ЗЕлёных крыс, а теперь так же и на них грязь льёшь..двуличный картиночный спам бот.
показать весь комментарий
14.07.2020 22:54 Ответить
https://twitter.com/CommanderAntiZe
https://twitter.com/CommanderAntiZe

CommanderX

@CommanderAntiZe

·https://twitter.com/CommanderAntiZe/status/1283081418776739842 1 ч

Удивительная страна Украина. Ведь только у нас обвиняемый в хищении 2 миллиардов из Аграрного фонда, с лёгкой руки Зе-команды может стать заместителем главы Нацбанка. Разговор идёт о депутате Борисе Приходько
Зеленський пообіцяв голові МВФ Георгієвій призначити очільником НБУ "незалежного технократа" - Цензор.НЕТ 9444
показать весь комментарий
14.07.2020 21:24 Ответить
Сочувствую европейским политикам, которые должны опускаться на уровень этого дегенерата, чтобы пообщаться с ним.
показать весь комментарий
14.07.2020 21:27 Ответить
Технократ , це не Ж2, Зе2 , Георгієва просить не переплутати.
показать весь комментарий
14.07.2020 21:35 Ответить
Знов буде катастрофа, бо до чого прикладе руку, тому кінець. Украінський П'єр Рішар.
показать весь комментарий
14.07.2020 21:28 Ответить
Не ображайте АКТОРА ! І не називайте оте зе клоуном - це образа людей цієї професії . Йому дайте в офісі прибирати , він все переб'є і переламає .
показать весь комментарий
15.07.2020 11:36 Ответить
обещать - ещё не значит жениться
показать весь комментарий
14.07.2020 21:32 Ответить
Наркозависимого дегенерата, так точнее
показать весь комментарий
14.07.2020 21:33 Ответить
На мою думку, крім круглих ідіотів, для яких він духовний лідер, йому вже ніхто не вірить, а особливо пані Георгієва, в байки про технократа-банкіра, які "народилися" у порожній голові містечкового месії.
показать весь комментарий
14.07.2020 21:33 Ответить
ага, такой же независимый как тот которого зеля просто может уволить, причем они напрямую озвучивают планы напечатать бабла

и технократы-самокатчики уже были, результат мы видим
показать весь комментарий
14.07.2020 21:34 Ответить
а может лучше финансиста, чем технократа с модной бородой
показать весь комментарий
14.07.2020 21:35 Ответить
Зеленський пообіцяв голові МВФ Георгієвій призначити очільником НБУ "незалежного технократа" - Цензор.НЕТ 9472
показать весь комментарий
14.07.2020 21:45 Ответить
если зеля что-то пообещал - считай что сбрехал
показать весь комментарий
14.07.2020 21:36 Ответить
Зеля, ни когда не врёт! Оно просто шутит...
показать весь комментарий
14.07.2020 22:42 Ответить
наркократ
показать весь комментарий
14.07.2020 21:37 Ответить
Обіцяє технкрата, а призначить технокрада з обойми коломойші.
показать весь комментарий
14.07.2020 21:37 Ответить
А чем мендель не технокрад?
показать весь комментарий
14.07.2020 22:44 Ответить
технократ это то который знает как включается станок для печати купюр?
показать весь комментарий
14.07.2020 21:38 Ответить
Лиза Богуцкая на низком старте.....
показать весь комментарий
14.07.2020 21:41 Ответить
Не трогайте лизочку!
У неё месячны.., тьфу ты, годовалые! Как сказал шеф: "Видишь деньги, не теряй время!"
показать весь комментарий
14.07.2020 23:00 Ответить
Зеленський пообіцяв голові МВФ Георгієвій призначити очільником НБУ "незалежного технократа" - Цензор.НЕТ 3004
показать весь комментарий
14.07.2020 21:41 Ответить
Цікаво хто цей папуас??
показать весь комментарий
14.07.2020 21:43 Ответить
зеля сам знатный техносрат
показать весь комментарий
14.07.2020 21:44 Ответить
Вже страшно, Господи помилуй! Сподіватимемося, що в слові технократ, автору обіцянки зрозумілий, як зміст, так і послідовність літер в написанні.
показать весь комментарий
14.07.2020 21:47 Ответить
Ющенко Виктор Андреевич . Отец Укр. гривны, будет нормальный банкир.
показать весь комментарий
14.07.2020 21:50 Ответить
Э-э, закусывать надо!
показать весь комментарий
14.07.2020 23:04 Ответить
Отцом гривны Ющенко никогда не был, при нем была завершена денежная реформа. Не отрицаю его заслуг, он сделал очень много, но отцом гривны был Матвиенко. Советую прочесть книгу Матвиенко "Автограф на гривне". Там очень хорошо описано как Россия, еще в те годы, старалась сделать Украину зависимой от себя. А имидж Ющенко, как крестного отца украинской финансовой системы, был раскручен во время его президентской компании 2994 года.
показать весь комментарий
15.07.2020 03:27 Ответить
Назначать якого-небудь дебіла,
Дадуть йому самокат,
І ось уже не дебіл він,
А «новоє ліцо» - технократ !
показать весь комментарий
14.07.2020 22:04 Ответить
Не ображайте янелдоха! Не "якого-небудь дебіла", а "зЕбіла" !
показать весь комментарий
14.07.2020 23:11 Ответить
А чем помешал ему независимый технократ Смолий? Слишком независимым от генеральной линии партии и правительства оказался ? не психовать надо было , как обиженный детсадовец, которому специалист высшего класса, знаток своего дела преподал урок "что такое хорошо и что такое плохо", а признать , что туп в этих вопросах как и во многих других.....но, признавать свои ошибки - это удел сильных ....а здесь шмаркля...
показать весь комментарий
14.07.2020 22:25 Ответить
@writetodarkkbot
Очень интересная разворачивается картина с кейсом Сытника с точки зрения обывателя этих ваших интернетов.
тут, в общем, анонсируют сбор подписей, постанову про внесение в повестку дня, изменения в законы, а тут ХУ*К и ничего нет, просто спускается на тормоза.
как у человека далекого от всего этого инсайдерского телеграмного мира возникает вопрос, а как это возможно в правовом государстве? если спускается на тормоза, значит человек порешал?
то есть, сейчас серьёзно, глава антикоррупционного органа ПОРЕШАЛ вопрос либо с офисом, либо с руководством парламента своё НЕувольнение? позвольте, это ли не прямая, нах*й, коррупция?
показать весь комментарий
14.07.2020 22:47 Ответить
И какой независимый технократ-банкир согласится идти на должность безмолвного оператора печатного станка с перспективой сесть за это в тюрьму?

На такую должность и с такими перспективами согласится только управляемый круглый идиот.
показать весь комментарий
14.07.2020 22:35 Ответить
Любопытно, а этому пародию на клоуна, кто то верит?
показать весь комментарий
14.07.2020 22:39 Ответить
ЗЕбанариии вам какраз новое рыговское литсо на этот пост приготовили ага:
Зеленський пообіцяв голові МВФ Георгієвій призначити очільником НБУ "незалежного технократа" - Цензор.НЕТ 3457
показать весь комментарий
14.07.2020 22:49 Ответить
Из этого роя не выйдет * ничего *
показать весь комментарий
14.07.2020 23:17 Ответить
Назначит очередного нарика из 95квартала
показать весь комментарий
15.07.2020 05:38 Ответить
И это будет лысый из квартала!
показать весь комментарий
15.07.2020 08:50 Ответить
"Это будет независимый технократ, который будет продолжать независимый курс Нацбанка. Все решения я принимаю только в интересах народа Украины " - Когда этот "независимый" технократ сдлает курс 30, это будет в интересах народа ?
показать весь комментарий
15.07.2020 09:06 Ответить
Залежний охлократ пообіцяв "незалежного технократа", навіть не розуміючи, що Нацбанком має керувати фінансист.
показать весь комментарий
15.07.2020 11:05 Ответить
А причем тут технократ к банковской сфере и финансам? Это же не 95 анал ,где могут работать недоумки,а банк!
показать весь комментарий
15.07.2020 09:20 Ответить
Порохомотня, Зе идет след в след, как Порошенко, что вам не нравится? ладно зебилы разочарованы, а чего вы воняете? Был Песик на поводу, теперь жулька, какая разница/,,?
показать весь комментарий
15.07.2020 12:24 Ответить
твоїм смердінням ми розчаровані. Та і взагалі існуванням таких тупаків як ти.
показать весь комментарий
15.07.2020 12:47 Ответить
Я не та фигура, что бы мною разочаровываться, как то по ..................., а вот Пэтрухой и Вованом, это трагедия. У тебя такое пафосное название, а на самом деле, ты, грязь из их ногтей.
показать весь комментарий
15.07.2020 16:17 Ответить
приємно це почути від кацапської законтаченої нульовки)))))
показать весь комментарий
15.07.2020 17:06 Ответить
юзіка чи женю???
показать весь комментарий
15.07.2020 12:43 Ответить
технократ як раз і очолював НБУ. Його зжерли.. То кого тепер зелена шобла призначить "технократом"? Юзіків??
показать весь комментарий
15.07.2020 12:50 Ответить
підходить любий зебіл з кварталу,бо команда ОПЗе буде одна -друк грошей,чим більше тим краще.
показать весь комментарий
15.07.2020 13:33 Ответить
"Независимого технократа"? Только НЕТ таких в его окружении. Пустоболит. Опять "своего на 100%" посадит - кукловод уже ищет кандидата...
показать весь комментарий
15.07.2020 15:02 Ответить
То есть, надо было убрать реально независимого специалиста, чтобы поставить просто "независимого технократа". Какой гениальный у нас презедент! Гениальнее всех прежних!
показать весь комментарий
15.07.2020 16:09 Ответить
Страница 2 из 2
 
 