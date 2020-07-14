Зеленский пообещал главе МВФ Георгиевой назначить главой НБУ "независимого технократа"
Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре сообщил директору-распорядителю Международного валютного фонда Кристалине Георгиевой, что до конца недели предложит Верховной Раде кандидатуру "независимого технократа" на пост главы Нацбанка Украины, который будет продолжать независимый курс НБУ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Twitter.
"Сообщил Кристалине Георгиевой, что до конца недели предложу парламенту кандидатуру нового главы НБУ. Это будет независимый технократ, который будет продолжать независимый курс Нацбанка. Все решения я принимаю только в интересах народа Украины", - отметил президент.
Как сообщалось, вечером 1 июля стало известно, что глава НБУ Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке и объяснил его систематическим политическим давлением, осуществляемым на НБУ в течение длительного времени.
Он пояснял, что в качестве методов давления использовались митинги под стенами Нацбанка, на которых выступали "сидящие в зале ВР депутаты", а также блокирование его дома и домов его заместителей.
Зеленский 2 июля принял его отставку и передал на рассмотрение Рады проект постановления об увольнении Смолия с поста главы НБУ, и в тот же день парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал это постановление.
Рада 3 июля 286 голосами поддержала увольнение Смолия.
Громадянства МВФ тут ще нікому не пообіцяли?
Зебобики будут платить))))
https://twitter.com/CommanderAntiZe
CommanderX
@CommanderAntiZe
·https://twitter.com/CommanderAntiZe/status/1283081418776739842 1 ч
Удивительная страна Украина. Ведь только у нас обвиняемый в хищении 2 миллиардов из Аграрного фонда, с лёгкой руки Зе-команды может стать заместителем главы Нацбанка. Разговор идёт о депутате Борисе Приходько
и технократы-самокатчики уже были, результат мы видим
У неё месячны.., тьфу ты, годовалые! Как сказал шеф: "Видишь деньги, не теряй время!"
Дадуть йому самокат,
І ось уже не дебіл він,
А «новоє ліцо» - технократ !
Очень интересная разворачивается картина с кейсом Сытника с точки зрения обывателя этих ваших интернетов.
тут, в общем, анонсируют сбор подписей, постанову про внесение в повестку дня, изменения в законы, а тут ХУ*К и ничего нет, просто спускается на тормоза.
как у человека далекого от всего этого инсайдерского телеграмного мира возникает вопрос, а как это возможно в правовом государстве? если спускается на тормоза, значит человек порешал?
то есть, сейчас серьёзно, глава антикоррупционного органа ПОРЕШАЛ вопрос либо с офисом, либо с руководством парламента своё НЕувольнение? позвольте, это ли не прямая, нах*й, коррупция?
На такую должность и с такими перспективами согласится только управляемый круглый идиот.