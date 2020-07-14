УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10190 відвідувачів онлайн
Новини
8 035 174

Зеленський пообіцяв голові МВФ Георгієвій призначити очільником НБУ "незалежного технократа"

Зеленський пообіцяв голові МВФ Георгієвій призначити очільником НБУ

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові повідомив директору-розпоряднику Міжнародного валютного фонду Крісталіні Георгієвій, що до кінця тижня запропонує Верховній Раді кандидатуру "незалежного технократа" на пост голови Нацбанку України, який продовжуватиме незалежний курс НБУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Twitter.

"Повідомив Крісталіні Георгієвій, що до кінця тижня запропоную парламенту кандидатуру нового керівника НБУ. Це буде незалежний технократ, який продовжуватиме незалежний курс Нацбанку. Всі рішення я приймаю тільки в інтересах народу України", - зазначив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Арахамія про кадрові призначення: "У п'ятницю всі будуть з головами"

Нагадаємо, увечері 1 липня стало відомо, що голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав президенту України заяву про звільнення і пояснив її систематичним політичним тиском, здійснюваним на НБУ впродовж тривалого часу.

Він пояснював, що в як методів тиску використовувалися мітинги під стінами Нацбанку, на яких виступали "сидячі в залі ВР депутати", а також блокування його будинку і будинків його заступників.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

2 липня Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Смолія з посади голови НБУ. 3 липня депутати підтримали відставку Смолія. "За" проголосували 286 народних обранців.

Обов'язки в.о. голови Нацбанку тимчасово виконує Катерина Рожкова.

Автор: 

МВФ (3097) НБУ (10618) Георгієва Крісталіна (100)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+34
А лысый из дебилов 95 уже трудоустроен? Чем не кандидатура?
показати весь коментар
14.07.2020 20:26 Відповісти
+33
Этой власти умные люди не нужны
показати весь коментар
14.07.2020 20:30 Відповісти
+30
Клоун вообще понимает значение употребляемых им терминов ? Какое отношение имеет ТЕХНОКРАТ к банковскому делу? Хотя какая разница
Зеленский пообещал главе МВФ Георгиевой назначить главой НБУ "независимого технократа" - Цензор.НЕТ 7102
показати весь коментар
14.07.2020 20:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
https://censor.net/user/422151 ты сказать не чего не в состоянии, и цепляешся за названия . У нас в Украине нет НБУ , а есть Центральный Банк Порошенко( банкира в прошлом). Который 5 лет его обогощает! И его преданные ему люди им управляют. Который курс с 8 превратил в 27гр. Убил 100банков и ему перекачалось всё с них.
показати весь коментар
14.07.2020 23:30 Відповісти
А совсем недавно он обещал ей не трогать руководство НБУ.
показати весь коментар
14.07.2020 20:50 Відповісти
А український Нацбанк не такий вже й національний, виявляється...
Громадянства МВФ тут ще нікому не пообіцяли?
показати весь коментар
14.07.2020 20:53 Відповісти
Спасибо ЕС, МВФ и Петру Порошенко за Закон об Зеленом тарифе.
Зебобики будут платить))))
показати весь коментар
14.07.2020 20:55 Відповісти
Петюньчик надеялся во втором сроке "капусты" подстричь , но что то пошло не так. И вот уже ЗЕчмо рулит.
показати весь коментар
14.07.2020 21:18 Відповісти
Пропал дом (с)
показати весь коментар
14.07.2020 20:59 Відповісти
Як тільки бачу цю зехарю , теж згадую цю цитату .
показати весь коментар
15.07.2020 10:08 Відповісти
Цвях, а не людина!
показати весь коментар
14.07.2020 20:59 Відповісти
Кого в методичке напишут того ваЗЕлин и назначит.
показати весь коментар
14.07.2020 21:00 Відповісти
Штірліц чекає на телефоний дзвінок !!!)))
показати весь коментар
14.07.2020 21:08 Відповісти
А чистить по утрам ей ботинки и гулять с её собачкой - он ей не пообещал? Вова, видимо, никак не сообразит, что все свои обещания он делает от имени суверенного государства Украина. Интересно - Меркель тоже назначает министров/финансистов по согласованию с разными безродными болгарками?
показати весь коментар
14.07.2020 21:03 Відповісти
Є Держава Україна , де спілкуються Українською мовою і не переказують нтвешну галіматью на їхньому нарєчії . І в МВФ не працюють "безродные" , і чим болгари вам не підходять ? "Нету вєлічія" ? Ховайся , сарасята нападут !
показати весь коментар
15.07.2020 11:30 Відповісти
А шо, бывший глава банка был не технократом? Так нахера вы на него наезжали. шоб он напечатал вам денег. стал фальшивомонетчиком?
показати весь коментар
14.07.2020 21:05 Відповісти
Помните моника в Канаду ездила?
Зеленский пообещал главе МВФ Георгиевой назначить главой НБУ "независимого технократа" - Цензор.НЕТ 5367
показати весь коментар
14.07.2020 21:06 Відповісти
В НБУ технократа, в Минпромполитки аудиократа, в минтопэнерго Гиппократа. Зелёнка такой. Креативный.
показати весь коментар
14.07.2020 21:14 Відповісти
это пока трава не кончится, а дальше тупняк начинается.
показати весь коментар
14.07.2020 21:33 Відповісти
После травы порошок подкатывает.
показати весь коментар
14.07.2020 21:58 Відповісти
Зеленський пообіцяв голові МВФ Георгієвій призначити очільником НБУ "незалежного технократа" - Цензор.НЕТ 1683
показати весь коментар
14.07.2020 21:16 Відповісти
І всі купюри улюбленого зеленого колеру,наче бакси !!!))))
показати весь коментар
14.07.2020 21:19 Відповісти
как же ты жалок ЗЕбил, ты тут топил против Порошенко всячески поливая его грязью, и способствуя приходу ЗЕлёных крыс, а теперь так же и на них грязь льёшь..двуличный картиночный спам бот.
показати весь коментар
14.07.2020 22:54 Відповісти
https://twitter.com/CommanderAntiZe
https://twitter.com/CommanderAntiZe

CommanderX

@CommanderAntiZe

·https://twitter.com/CommanderAntiZe/status/1283081418776739842 1 ч

Удивительная страна Украина. Ведь только у нас обвиняемый в хищении 2 миллиардов из Аграрного фонда, с лёгкой руки Зе-команды может стать заместителем главы Нацбанка. Разговор идёт о депутате Борисе Приходько
Зеленський пообіцяв голові МВФ Георгієвій призначити очільником НБУ "незалежного технократа" - Цензор.НЕТ 9444
показати весь коментар
14.07.2020 21:24 Відповісти
Сочувствую европейским политикам, которые должны опускаться на уровень этого дегенерата, чтобы пообщаться с ним.
показати весь коментар
14.07.2020 21:27 Відповісти
Технократ , це не Ж2, Зе2 , Георгієва просить не переплутати.
показати весь коментар
14.07.2020 21:35 Відповісти
Знов буде катастрофа, бо до чого прикладе руку, тому кінець. Украінський П'єр Рішар.
показати весь коментар
14.07.2020 21:28 Відповісти
Не ображайте АКТОРА ! І не називайте оте зе клоуном - це образа людей цієї професії . Йому дайте в офісі прибирати , він все переб'є і переламає .
показати весь коментар
15.07.2020 11:36 Відповісти
обещать - ещё не значит жениться
показати весь коментар
14.07.2020 21:32 Відповісти
Наркозависимого дегенерата, так точнее
показати весь коментар
14.07.2020 21:33 Відповісти
На мою думку, крім круглих ідіотів, для яких він духовний лідер, йому вже ніхто не вірить, а особливо пані Георгієва, в байки про технократа-банкіра, які "народилися" у порожній голові містечкового месії.
показати весь коментар
14.07.2020 21:33 Відповісти
ага, такой же независимый как тот которого зеля просто может уволить, причем они напрямую озвучивают планы напечатать бабла

и технократы-самокатчики уже были, результат мы видим
показати весь коментар
14.07.2020 21:34 Відповісти
а может лучше финансиста, чем технократа с модной бородой
показати весь коментар
14.07.2020 21:35 Відповісти
Зеленський пообіцяв голові МВФ Георгієвій призначити очільником НБУ "незалежного технократа" - Цензор.НЕТ 9472
показати весь коментар
14.07.2020 21:45 Відповісти
если зеля что-то пообещал - считай что сбрехал
показати весь коментар
14.07.2020 21:36 Відповісти
Зеля, ни когда не врёт! Оно просто шутит...
показати весь коментар
14.07.2020 22:42 Відповісти
наркократ
показати весь коментар
14.07.2020 21:37 Відповісти
Обіцяє технкрата, а призначить технокрада з обойми коломойші.
показати весь коментар
14.07.2020 21:37 Відповісти
А чем мендель не технокрад?
показати весь коментар
14.07.2020 22:44 Відповісти
технократ это то который знает как включается станок для печати купюр?
показати весь коментар
14.07.2020 21:38 Відповісти
Лиза Богуцкая на низком старте.....
показати весь коментар
14.07.2020 21:41 Відповісти
Не трогайте лизочку!
У неё месячны.., тьфу ты, годовалые! Как сказал шеф: "Видишь деньги, не теряй время!"
показати весь коментар
14.07.2020 23:00 Відповісти
Зеленський пообіцяв голові МВФ Георгієвій призначити очільником НБУ "незалежного технократа" - Цензор.НЕТ 3004
показати весь коментар
14.07.2020 21:41 Відповісти
Цікаво хто цей папуас??
показати весь коментар
14.07.2020 21:43 Відповісти
зеля сам знатный техносрат
показати весь коментар
14.07.2020 21:44 Відповісти
Вже страшно, Господи помилуй! Сподіватимемося, що в слові технократ, автору обіцянки зрозумілий, як зміст, так і послідовність літер в написанні.
показати весь коментар
14.07.2020 21:47 Відповісти
Ющенко Виктор Андреевич . Отец Укр. гривны, будет нормальный банкир.
показати весь коментар
14.07.2020 21:50 Відповісти
Э-э, закусывать надо!
показати весь коментар
14.07.2020 23:04 Відповісти
Отцом гривны Ющенко никогда не был, при нем была завершена денежная реформа. Не отрицаю его заслуг, он сделал очень много, но отцом гривны был Матвиенко. Советую прочесть книгу Матвиенко "Автограф на гривне". Там очень хорошо описано как Россия, еще в те годы, старалась сделать Украину зависимой от себя. А имидж Ющенко, как крестного отца украинской финансовой системы, был раскручен во время его президентской компании 2994 года.
показати весь коментар
15.07.2020 03:27 Відповісти
Назначать якого-небудь дебіла,
Дадуть йому самокат,
І ось уже не дебіл він,
А «новоє ліцо» - технократ !
показати весь коментар
14.07.2020 22:04 Відповісти
Не ображайте янелдоха! Не "якого-небудь дебіла", а "зЕбіла" !
показати весь коментар
14.07.2020 23:11 Відповісти
А чем помешал ему независимый технократ Смолий? Слишком независимым от генеральной линии партии и правительства оказался ? не психовать надо было , как обиженный детсадовец, которому специалист высшего класса, знаток своего дела преподал урок "что такое хорошо и что такое плохо", а признать , что туп в этих вопросах как и во многих других.....но, признавать свои ошибки - это удел сильных ....а здесь шмаркля...
показати весь коментар
14.07.2020 22:25 Відповісти
@writetodarkkbot
Очень интересная разворачивается картина с кейсом Сытника с точки зрения обывателя этих ваших интернетов.
тут, в общем, анонсируют сбор подписей, постанову про внесение в повестку дня, изменения в законы, а тут ХУ*К и ничего нет, просто спускается на тормоза.
как у человека далекого от всего этого инсайдерского телеграмного мира возникает вопрос, а как это возможно в правовом государстве? если спускается на тормоза, значит человек порешал?
то есть, сейчас серьёзно, глава антикоррупционного органа ПОРЕШАЛ вопрос либо с офисом, либо с руководством парламента своё НЕувольнение? позвольте, это ли не прямая, нах*й, коррупция?
показати весь коментар
14.07.2020 22:47 Відповісти
И какой независимый технократ-банкир согласится идти на должность безмолвного оператора печатного станка с перспективой сесть за это в тюрьму?

На такую должность и с такими перспективами согласится только управляемый круглый идиот.
показати весь коментар
14.07.2020 22:35 Відповісти
Любопытно, а этому пародию на клоуна, кто то верит?
показати весь коментар
14.07.2020 22:39 Відповісти
ЗЕбанариии вам какраз новое рыговское литсо на этот пост приготовили ага:
Зеленський пообіцяв голові МВФ Георгієвій призначити очільником НБУ "незалежного технократа" - Цензор.НЕТ 3457
показати весь коментар
14.07.2020 22:49 Відповісти
Из этого роя не выйдет * ничего *
показати весь коментар
14.07.2020 23:17 Відповісти
Назначит очередного нарика из 95квартала
показати весь коментар
15.07.2020 05:38 Відповісти
И это будет лысый из квартала!
показати весь коментар
15.07.2020 08:50 Відповісти
"Это будет независимый технократ, который будет продолжать независимый курс Нацбанка. Все решения я принимаю только в интересах народа Украины " - Когда этот "независимый" технократ сдлает курс 30, это будет в интересах народа ?
показати весь коментар
15.07.2020 09:06 Відповісти
Залежний охлократ пообіцяв "незалежного технократа", навіть не розуміючи, що Нацбанком має керувати фінансист.
показати весь коментар
15.07.2020 11:05 Відповісти
А причем тут технократ к банковской сфере и финансам? Это же не 95 анал ,где могут работать недоумки,а банк!
показати весь коментар
15.07.2020 09:20 Відповісти
Порохомотня, Зе идет след в след, как Порошенко, что вам не нравится? ладно зебилы разочарованы, а чего вы воняете? Был Песик на поводу, теперь жулька, какая разница/,,?
показати весь коментар
15.07.2020 12:24 Відповісти
твоїм смердінням ми розчаровані. Та і взагалі існуванням таких тупаків як ти.
показати весь коментар
15.07.2020 12:47 Відповісти
Я не та фигура, что бы мною разочаровываться, как то по ..................., а вот Пэтрухой и Вованом, это трагедия. У тебя такое пафосное название, а на самом деле, ты, грязь из их ногтей.
показати весь коментар
15.07.2020 16:17 Відповісти
приємно це почути від кацапської законтаченої нульовки)))))
показати весь коментар
15.07.2020 17:06 Відповісти
юзіка чи женю???
показати весь коментар
15.07.2020 12:43 Відповісти
технократ як раз і очолював НБУ. Його зжерли.. То кого тепер зелена шобла призначить "технократом"? Юзіків??
показати весь коментар
15.07.2020 12:50 Відповісти
підходить любий зебіл з кварталу,бо команда ОПЗе буде одна -друк грошей,чим більше тим краще.
показати весь коментар
15.07.2020 13:33 Відповісти
"Независимого технократа"? Только НЕТ таких в его окружении. Пустоболит. Опять "своего на 100%" посадит - кукловод уже ищет кандидата...
показати весь коментар
15.07.2020 15:02 Відповісти
То есть, надо было убрать реально независимого специалиста, чтобы поставить просто "независимого технократа". Какой гениальный у нас презедент! Гениальнее всех прежних!
показати весь коментар
15.07.2020 16:09 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 