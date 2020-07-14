Зеленський пообіцяв голові МВФ Георгієвій призначити очільником НБУ "незалежного технократа"
Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові повідомив директору-розпоряднику Міжнародного валютного фонду Крісталіні Георгієвій, що до кінця тижня запропонує Верховній Раді кандидатуру "незалежного технократа" на пост голови Нацбанку України, який продовжуватиме незалежний курс НБУ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Twitter.
"Повідомив Крісталіні Георгієвій, що до кінця тижня запропоную парламенту кандидатуру нового керівника НБУ. Це буде незалежний технократ, який продовжуватиме незалежний курс Нацбанку. Всі рішення я приймаю тільки в інтересах народу України", - зазначив президент.
Нагадаємо, увечері 1 липня стало відомо, що голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав президенту України заяву про звільнення і пояснив її систематичним політичним тиском, здійснюваним на НБУ впродовж тривалого часу.
Він пояснював, що в як методів тиску використовувалися мітинги під стінами Нацбанку, на яких виступали "сидячі в залі ВР депутати", а також блокування його будинку і будинків його заступників.
Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.
2 липня Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Смолія з посади голови НБУ. 3 липня депутати підтримали відставку Смолія. "За" проголосували 286 народних обранців.
Обов'язки в.о. голови Нацбанку тимчасово виконує Катерина Рожкова.
Громадянства МВФ тут ще нікому не пообіцяли?
Зебобики будут платить))))
https://twitter.com/CommanderAntiZe
CommanderX
@CommanderAntiZe
·https://twitter.com/CommanderAntiZe/status/1283081418776739842 1 ч
Удивительная страна Украина. Ведь только у нас обвиняемый в хищении 2 миллиардов из Аграрного фонда, с лёгкой руки Зе-команды может стать заместителем главы Нацбанка. Разговор идёт о депутате Борисе Приходько
и технократы-самокатчики уже были, результат мы видим
У неё месячны.., тьфу ты, годовалые! Как сказал шеф: "Видишь деньги, не теряй время!"
Дадуть йому самокат,
І ось уже не дебіл він,
А «новоє ліцо» - технократ !
Очень интересная разворачивается картина с кейсом Сытника с точки зрения обывателя этих ваших интернетов.
тут, в общем, анонсируют сбор подписей, постанову про внесение в повестку дня, изменения в законы, а тут ХУ*К и ничего нет, просто спускается на тормоза.
как у человека далекого от всего этого инсайдерского телеграмного мира возникает вопрос, а как это возможно в правовом государстве? если спускается на тормоза, значит человек порешал?
то есть, сейчас серьёзно, глава антикоррупционного органа ПОРЕШАЛ вопрос либо с офисом, либо с руководством парламента своё НЕувольнение? позвольте, это ли не прямая, нах*й, коррупция?
На такую должность и с такими перспективами согласится только управляемый круглый идиот.