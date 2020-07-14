Зеленський пообіцяв голові МВФ Георгієвій призначити очільником НБУ "незалежного технократа"

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові повідомив директору-розпоряднику Міжнародного валютного фонду Крісталіні Георгієвій, що до кінця тижня запропонує Верховній Раді кандидатуру "незалежного технократа" на пост голови Нацбанку України, який продовжуватиме незалежний курс НБУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Twitter.

"Повідомив Крісталіні Георгієвій, що до кінця тижня запропоную парламенту кандидатуру нового керівника НБУ. Це буде незалежний технократ, який продовжуватиме незалежний курс Нацбанку. Всі рішення я приймаю тільки в інтересах народу України", - зазначив президент.

Нагадаємо, увечері 1 липня стало відомо, що голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав президенту України заяву про звільнення і пояснив її систематичним політичним тиском, здійснюваним на НБУ впродовж тривалого часу.

Він пояснював, що в як методів тиску використовувалися мітинги під стінами Нацбанку, на яких виступали "сидячі в залі ВР депутати", а також блокування його будинку і будинків його заступників.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

2 липня Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Смолія з посади голови НБУ. 3 липня депутати підтримали відставку Смолія. "За" проголосували 286 народних обранців.

Обов'язки в.о. голови Нацбанку тимчасово виконує Катерина Рожкова.