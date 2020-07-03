Рада підтримала відставку Смолія з посади голови НБУ. ВIДЕО

Верховна Рада підтримала проєкт постанови про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 286 народних депутатів.

Яків Смолій виступив з трибуни парламенту. Він знову підтвердив, що ухвалив рішення піти з посади через політичний тиск.

"Я прийняв важке, але необхідне рішення - піти у відставку. Оскільки протягом тривалого часу на Національний банк здійснюється систематичний політичний тиск. Тиск з метою ухвалення рішень, які не є економічно обґрунтованими і фокусуються на короткострокових простих перемогах і можуть дорого коштувати українській економіці і Україні", - сказав Смолій.

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Він додав, що в перебігу останнього року на керівництво банку тиснули "через суди, проплачені мітинги на Інститутській і під будинками членів правління, здійснювалися інформаційні атаки, побудовані на маніпуляціях і брехні, необґрунтовані політичні оцінки політики НБУ і безпосередньо моєї діяльності як керівника установи, використання ради НБУ для створення корпоративного конфлікту в середині інституції".

Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

2 липня Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Смолія з посади голови НБУ.