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Рада підтримала відставку Смолія з посади голови НБУ. ВIДЕО

Верховна Рада підтримала проєкт постанови про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 286 народних депутатів.

Яків Смолій виступив з трибуни парламенту. Він знову підтвердив, що ухвалив рішення піти з посади через політичний тиск.

"Я прийняв важке, але необхідне рішення - піти у відставку. Оскільки протягом тривалого часу на Національний банк здійснюється систематичний політичний тиск. Тиск з метою ухвалення рішень, які не є економічно обґрунтованими і фокусуються на короткострокових простих перемогах і можуть дорого коштувати українській економіці і Україні", - сказав Смолій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "#бем Смолія в тупий собачий рот", - "слуга народу" Дубінський

Він додав, що в перебігу останнього року на керівництво банку тиснули "через суди, проплачені мітинги на Інститутській і під будинками членів правління, здійснювалися інформаційні атаки, побудовані на маніпуляціях і брехні, необґрунтовані політичні оцінки політики НБУ і безпосередньо моєї діяльності як керівника установи, використання ради НБУ для створення корпоративного конфлікту в середині інституції".

Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

2 липня Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Смолія з посади голови НБУ.

Автор: 

ВР (14994) НБУ (10401) відставка (1466) Смолій Яків (299)


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Топ коментарі
+41
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3191238.html ЗЕлёные уродцы с картин Босха

Информация, просачивающаяся сквозь плотно закрытые двери кабинетов на Банковой, даёт представление о таких диких нравах их нынешних временных обитателей, по сравнению с которыми даже призраки советских времён - немеют и впадают в ступор.
Комики, шуты, бездарные актёры, балаганные продюсеры, признанные мерзавцы, наркоманы со стажем и воры-новички, жулики с мутным прошлым, психически неуравновешенные личности и хладнокровные бандиты, пристроившиеся временщики и дураки, рассчитывающие на вечный праздник, - все они, как уродцы на картинах Босха, нашли свой приют в бело-золотых декорациях кучмовской эпохи на улице Банковой и творят там свой отвратительный шабаш.
Надежд на перемены в мозгах этой безумной шоблы нет, и единственный выход из отчаянной ситуации - это просто избавиться от них любым путём.
Вчерашние подробности о давлении на Якова Смолия просто поражают своим цинизмом и бесстыдством.
Оказывается, Смолию неприкрыто угрожали, и только этим вырвали у него заявление об отставке. Можно только представить себе, чем надо было пригрозить защищенному законом Председателю НБУ, чтобы вынудить его на такой шаг.
По всей вероятности, это были угрозы физической расправы над ним и его родственниками, - ничто другое просто не приходит на ум.
И это все происходило в кабинете Зеленского. Так кто же из присутствующих на этом шабаше в президентском кабинете сделал это?
Вопрос риторический, но с точки зрения юриспруденции - очень даже актуальный.
Яков Смолий знает это, и, судя по тону его заявления о политическом давлении, рано или поздно сообщит пикантные и просто криминальные подробности этой истории общественности и правоохранительным органам, - но не нашей страны, вероятно.
А пока, финансовая ситуация - катастрофическая. Украина оказалась в финансовой изоляции.
Ещё три недели назад, Зеленский клялся руководителям МВФ в том, что не тронет Национальный банк, сделавший колоссальную работу по стабилизации финансов и экономики страны.
Поклялся, и тут же соврал.
Он нарушил все обязательства, которые брал перед иностранными инвесторами, все бумаги, которые подписывал с международными финансовыми организациями, все обещания, которые публично и непублично давал.
Он вызвал Председателя НБУ, и угрозами вынудил его подать в отставку.
Вы бы дали деньги такой стране, и такому, с позволения сказать, "президенту"?
Правильно - вот и инвесторы тоже так подумали, и не дали.
Более того, произошёл беспрецедентный случай - выгодную сделку по выпуску украинских облигаций на 2 миллиарда долларов отменили через несколько часов после её закрытия.
Стыд и позор, невиданный в финансовом мире!
Бюджет остался с непокрытым дефицитом в сотни миллиардов гривен.
Источников нет, Украина - страна изгой.
Денег нет ни на что.
Будут печатать необеспеченные "деньги", то есть бумажки. Курс уже стремительно идёт вверх. Вчера он поднялся на 50 копеек, и был остановлен отчаянными усилиями НБУ, потратившим 200 млн. долларов в безнадежной попытке бороться с финансовым ураганом.
Курс гривны летит в пропасть, и остановить его нечем.
От нас отмахивается МВФ, с нами на хотят иметь дело приличные люди.
Никто не хочет лезть в зелёное дерьмо, зная что отмыться - не получится.
А как же наша любимая Верховна Рада?
Да ничего нового. Наша Юлечка вся такая неопределившаяся, вся такая торгующаяся... Говорят, за отставку Смолия хочет что-то выгодное получить от зелёной власти. Выгодное для себя, конечно, не для державы, Боже упаси. Ну посмотрим, что там она выторгует.
У слуг - разброд, но думаю, они не подведут, подвезут боезапас, горючее и процесс пойдёт. Пока голосов недостаточно, но на столе такой куш - сам Нацбанк на кону, нечасто такое бывает, так что есть, чем торговать.
В общем, готовьтесь стать миллионерами раньше, чем многие рассчитывали - ну как тогда, в 90-х.
Вспомним все.
Особенно не может не радовать зрелище сторонников Зеленского, поедающих зелёное дерьмо.
Должны, должны нажраться вволю - сами этого хотели.
И не надо нам говорить про "не знали", "нам не сказали", "хотели как лучше", "мы были против Порошенко" и другую ахинею.
Все знали, все говорили, слушать не хотели, в чудо верили, жить хотели весело и богато, да ещё и ничего не делая при этом. Ну и получили, что хотели.
Теперь жрите ложками.
В целом, в обществе господствуют утраченные иллюзии, как свидетельствуют данные последнего соцопроса.
В принципе, процесс дозревания "мудрого нарида" до понимания своего "кидалова" уже почти оформился.
Как раз не хватало отставки Смолия и печатания денег. Но сейчас уже и катализатор имеется, и реакция резко ускорилась.
Зелёная власть отсчитывает свои последние месяцы. Песочные часы истории перевернулись.
В этих условиях, мы в какой-то степени опять попадаем в исторические обстоятельства 14 года. В такие времена единство, - хотя бы стратегическое, - является абсолютно необходимым фактором победы, если мы хотим сохранить государство и не выйти на новый столетний исторический цикл.
Единство на самой широкой платформе, на основе визии Украины как независимой страны, а не колонии, на основе "геть вiд Москвы", на основе демократии и права, даже если кто-то понимает это по-разному.
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03.07.2020 16:23
+29
то что ты все время врешь все уже привыкли. тебе не надоело?
когда умер брежнев в совке уже шла война - в афгане. никакую другую войну никто не ждал. и катаклизмов никто не ждал. а знаешь почему? потому что уже на похоронах было известно кто придет после него. пришел Андропов. кегебист.
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03.07.2020 16:29
+23
Рада підтримала відставку Смолія з посади голови НБУ - Цензор.НЕТ 2604
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03.07.2020 16:29
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Вот он напичатает тибе, идиоту, гривен - и ты станиш багатым!
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03.07.2020 17:30 Відповісти
Савченко пропонує не друкувати гроші, а націоналізовувати майно в олігархів.
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03.07.2020 17:58 Відповісти
Какая разница, как уничтожить экономику страны ?
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03.07.2020 18:14 Відповісти
Ти ідіот? Знищують економіку країни саме олігархи. Тим, що не платять податки, а прибутки виводять в офшори з країни. Ще й владу корумпують під себе.
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03.07.2020 18:40 Відповісти
Ты идиот. Это сейчас Коломойский назначит главой нацбанка борца с олигархами?
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04.07.2020 10:02 Відповісти
Вже всі знають про Пєтін офшор з тисячою доларів,і Роттердам++++,за збитки від відміни якого ДБР справу відкрила,а ти все нам нагадуєш,разоблачітєль мамкин.Йди ,на карусєлі тій покатайся.
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03.07.2020 17:23 Відповісти
Скоро ваша лавочка прикроется. Бабло у барыги заканчивается. Пойдешь на завод ишачить.
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03.07.2020 17:29 Відповісти
Класно!Петро на Липецьку фабрику за яку тільки податків за рік москалям заплатив 5162000доларів США,а Смолій на Новоархангельський сирзавод.
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04.07.2020 00:46 Відповісти
Рада підтримала відставку Смолія з посади голови НБУ - Цензор.НЕТ 1209Рада підтримала відставку Смолія з посади голови НБУ - Цензор.НЕТ 2133
Зєлєнський подав в Раду кандидатуру на затвердження нового голови НБУ
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03.07.2020 17:02 Відповісти
Это уже не Рада ,а настоящая знала😡
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03.07.2020 17:03 Відповісти
Зрада
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03.07.2020 17:04 Відповісти
286 НАРОДНЫХ депутатов?
А знаете что?
Как там говорил Путин - Украина - искусственное образование и НЕТ украинского народа и украинского государства?
А может он таки прав?
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03.07.2020 17:10 Відповісти
Такая мысль проскакивала и у меня, но не верю.
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03.07.2020 17:56 Відповісти
Как сказал классик? Критерий истины есть опыт!
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03.07.2020 18:12 Відповісти
Нет УКРАИНСКОГО НАРОДА и это правда....УКРАИНСКИЙ НАРОД ХОЧЕТ СТАТЬ РУССССКИМ...но он не сможет...ибо не умеет убивать......ПОЭТОМУ ПЕСНЯ УКРАИНСКОГО НАРОДА УЖЕ ДАВНО СПЕТА...и этот народ подлежит уничтожению.
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03.07.2020 20:08 Відповісти
Верно.Москаляки будут Рус с Кия(русския самозванныя) ,а УКРы будут Уния Киевских Русов,впрочемь,как всегда с 1067-го года укры- united унитарные киево русы,как US,UK,UKR.Осталось только путлеряку на гилляку и усьо.
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04.07.2020 00:58 Відповісти
73% ви зробили це разом і немає чого тепер відмежовуватись, наводити цитати х-ла
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03.07.2020 17:18 Відповісти
З 73% гоцул з полонини 56% голосили за Петра-румуна в 14-му.Чому зрадили?
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04.07.2020 01:03 Відповісти
Лучший, как по мне, комментарий происходящего

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006588527114&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARAS9TjFff_u7bYg1ee71BRMWWDg8rrfTrftlH0nO6P5JEZvZ9zU1t3G3M9BUF3R0rpTOHINEWIrTvxO&hc_ref=ARQxFiBboohfkavL5gvGhmWn_SBH0mFLEVUp3m_0Hj6lD_Ps_aQatk0VDj4M9ZHRqh0&ref=nf_target Ирина Аниловская с https://www.facebook.com/iryna.anilovska?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARAJ3nthAwrBd6jip91qzqiDM4Lmv4cRSt18t_r0P2I5FEclN2N8jrBfePv1oQDjYpwA3KqifGxyzrdN&hc_ref=ARQxFiBboohfkavL5gvGhmWn_SBH0mFLEVUp3m_0Hj6lD_Ps_aQatk0VDj4M9ZHRqh0&ref=nf_target Iryna Anilovska .

Информация, просачивающаяся, сквозь плотно закрытые двери кабинетов на Банковой, даёт представление о таких диких нравах их нынешних временных обитателей, по сравнению с которыми даже призраки советских времён немеют и впадают в ступор.
Комики, шуты, бездарные актёры, балаганные продюсеры, непризнанные гении и признанные мерзавцы, наркоманы со стажем и воры новички, жулики с мутным прошлым и бездельники неопределенным будущим, психически неуравновешенные личности и хладнокровные бандиты, пристроившиеся временщики и дураки, рассчитывающие на вечный праздник, все они как уродцы на картинах Босха, нашли свой приют в бело-золотых декорациях кучмовской эпохи на улице Банковой и творят там свой отвратительный шабаш.
Надежды на перемены в мозгах этой безумной шоблы - нет и единственный выход из отчаянной ситуации - это просто избавиться от них любым путём.
Вчерашние подробности о давлении на Якова Смолия просто поражают своим цинизмом и бесстыдством. Оказывается Смолию неприкрыто угрожали и только этим вырвали у него заявление об отставке. Можно только представить себе, чем надо было пригрозить защищенному законом Председателю НБУ, чтобы вынудить его на такой шаг. По всей вероятности, это были угрозы физической расправы над ним и его родственниками, ничто другое просто не приходит на ум. И это все происходило в кабинете Зеленского. Так кто же из присутствующих на этом шабаше в президентском кабинете сделал это? Вопрос риторический, но с точки зрения юриспруденции очень даже актуальный. Яков Смолий знает это и судя по тону его заявления о политическом давлении, рано или поздно сообщит пикантные и просто криминальные подробности этой истории общественности и правоохранительным органам, не нашей страны вероятно.
А пока финансовая ситуация катастрофическая. Украина оказалась в финансовой изоляции.
Ещё три недели назад Зеленский клялся руководителям МВФ в том, что не тронет Национальный банк, сделавший колоссальную работу по стабилизации финансов и экономики страны. Поклялся и тут же соврал. Он нарушил все обязательства, которые брал перед иностранными инвесторами, все бумаги, которые подписывал с международными финансовыми организациями, все обещания, которые публично и непублично давал.
Он вызвал Председателя НБУ и угрозами вынудил его подать в отставку.
Вы бы дали деньги такой стране и такому, с позволения сказать, президенту?
Правильно, вот и инвесторы тоже так подумали и не дали. Более того, произошёл беспрецедентный случай - выгодную сделку по выпуску украинских облигаций на 2 миллиарда долларов отменили через несколько часов после её закрытия. Стыд и позор невиданный в финансовом мире.
Бюджет остался с непокрытым дефицитом в сотни миллиардов гривен. Источников нет, Украина - страна изгой.
Денег нет ни на что. Будут печатать необеспеченные "деньги", то есть бумажки. Курс уже стремительно идёт вверх. Вчера он поднялся на 50 копеек и был остановлен отчаянными усилиями НБУ, потратившим 200 млн. долларов в безнадежной попытке бороться с финансовым ураганом.
Курс гривны летит в пропасть и остановить его нечем.
От нас отмахивается МВФ, с нами на хотят иметь дело приличные люди. Никто не хочет лезть в зелёное дерьмо, зная что отмыться не получится.
А как же наша любимая Верховна Рада? Да ничего нового. Наша Юлечка вся такая неопределившаяся, вся такая торгующаяся... Говорят, за отставку Смолия хочет что-то выгодное получить от зелёной власти. Выгодное для себя, конечно, не для державы, Боже упаси. Ну посмотрим, что там она выторгует.
У слуг разброд, но думаю, они не подведут, подвезут боезапас, горючее и процесс пойдёт.Пока голосов недостаточно, но на столе такой куш, сам Нацбанк на кону, не часто такое бывает, так что есть, чем торговать.
Вообщем, готовьтесь стать миллионерами раньше, чем многие рассчитывали, ну как тогда в 90-х. Вспомним все.
Особенно не может не радовать зрелище сторонников Зеленского, поедающих зелёное дерьмо. Должны, должны нажраться вволю, сами этого хотели. И не надо нам говорить про не знали, нам не сказали, хотели как лучше, мы были против Порошенко и другую ахинею. Все знали, все говорили, слушать не хотели, в чудо верили, жить хотели весело и богато, да ещё и ничего не делая при этом. Ну и получили, что хотели. Теперь жрите ложками.
В целом, в обществе господствуют утраченные иллюзии, как свидетельствуют данные последнего соцопроса. В принципе, процесс дозревания "мудрого нарида" до понимания своего "кидалова" уже почти оформился. Как раз не хватало отставки Смолия и печатания денег. Но сейчас уже и катализатор имеется, и реакция резко ускорилась. Зелёная власть отсчитывает свои последние месяцы. Песочные часы истории перевернулись.
В этих условиях мы в какой-то степени опять попадаем в исторические обстоятельства 14 года. В такие времена единство, хотя бы стратегическое, является абсолютно необходимым фактором победы, если мы хотим сохранить государство и не выйти на новый столетний исторический цикл. Единство на самой широкой платформе, на основе визии Украины как независимой страны, а не колонии, на основе "геть вiд Москвы", на основе демократии и права, даже если кто-то понимает это по-разному.
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03.07.2020 17:25 Відповісти
Смолий, Аваков и главный кадровик Украины./Коломойский согласился (одобрил) с заявлением Зеленского о том, что Смолий должен остаться главой НБУ. Коломойский заявил что Аваков может стать премьер-министром Украины. -Коломойский выступил за сохранение Смолия главой НБУ 10.05.2019 - 10:51
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03.07.2020 17:28 Відповісти
/Это какой год /??. .. . . ... . \ Где?
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03.07.2020 19:30 Відповісти
слуги урода, заЖопп и жЮлька, вся пятая колонна, слились в экстазе...
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03.07.2020 17:29 Відповісти
А что Юля? Эй только месяц назад 5 миллионов долларов перечислили, ей курс похрен!
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03.07.2020 17:32 Відповісти
Рада підтримала відставку Смолія з посади голови НБУ - Цензор.НЕТ 9378
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03.07.2020 17:31 Відповісти
слуги уродів в економічних провалах двох своїх урядів крайніми зробили керівників Нацбанку
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03.07.2020 17:37 Відповісти
Рада підтримала відставку Смолія з посади голови НБУ - Цензор.НЕТ 1231
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03.07.2020 21:05 Відповісти
Щось слабенько сьогодни казлопеси пукають-може шмаркля зелена закупорила им аналу?
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04.07.2020 01:10 Відповісти
Смолий был лучшим главой Нацбанка, при нем последние годы была финансовая стабильнось, укреплялась гривна, уменьшалась инфляция.
Слуги народа решили и тут испортить жизнь украинцам.
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04.07.2020 01:37 Відповісти
ну ..., взагалі то ліпшим - був Ющенко ... див.статистику

Чому його і у свій час обрали Президентом України !
Та може і був він хорошим Президентом України - як би його сораники - Юлька та Порох так не сралися , спільно під Ющенком будували новітню Україну ...
Та сталося інше (десь тут є і рука Московії
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04.07.2020 03:29 Відповісти
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