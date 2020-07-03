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"#бем Смолія в тупий собачий рот", - "слуга народу" Дубінський

Народний депутат із фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський нецензурно висловився на адресу глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку.

Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбуці Олена Трибушна, інформує Цензор.НЕТ.

Вона розмістила скрин з телеграм-каналу Дубінського, в якому той розповідає про свою участь у ток-шоу на каналі 1+1, присвяченому відставці глави Нацбанку.

#бем Смолія в тупий собачий рот, - слуга народу Дубінський 01

"Майбутній мер Києва і лідер партії "Слуга народу" в Київській області #бе главу Нацбанку в тупий собачий рот у прямому ефірі. Перепрошую. Це була цитата. Не хоче президент нарешті пояснити засранцям, що вони ох##ли?" - написала Трибушна.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Слуги народу" обговорюють відставку глави НБУ: "Міг би Смолій день і почекати. Насрав під кінець". ФОТО

#бем Смолія в тупий собачий рот, - слуга народу Дубінський 02

Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

2 липня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України.

Автор: 

НБУ (10401) Смолій Яків (299) Слуга народу (2813) Дубінський Олександр (491)


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Топ коментарі
+129
"Е#ем Смолия в тупой собачий рот", - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 2239
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03.07.2020 00:40
+111
покажите это мвф и ес
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03.07.2020 00:38
+94
мне сдается, что МВФ и ЕС могут отозвать (заблокировать) свои кредиты Украине за плохое поведение ее властей

лично Я пойму и поддержу такое решение
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03.07.2020 00:45
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Дубинский от слова "дубина". Только дубина может так нагадить своим хозяевам.
Пиар-менеджер Коломойского и Зеленского.
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04.07.2020 00:22 Відповісти
Поражаюсь нашему народу 99% возмущаются о не правомерных и не компетентных действиях ЗЕ и его команды. И при этом поддержка Зеленского 40%, Слуги народа 30. Похоже: или страна е№нулась, или на цензоре не украинцы возмущаются.
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04.07.2020 00:45 Відповісти
Всё как в России.
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05.07.2020 01:06 Відповісти
***** каламойского уж очень сильно распоясалась, наверное думает что хозяин вечно Украиной будет править...
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04.07.2020 11:05 Відповісти
Дурна істота.
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05.07.2020 03:34 Відповісти
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