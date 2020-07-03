"#бем Смолія в тупий собачий рот", - "слуга народу" Дубінський

Народний депутат із фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський нецензурно висловився на адресу глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку.

Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбуці Олена Трибушна, інформує Цензор.НЕТ.

Вона розмістила скрин з телеграм-каналу Дубінського, в якому той розповідає про свою участь у ток-шоу на каналі 1+1, присвяченому відставці глави Нацбанку.

"Майбутній мер Києва і лідер партії "Слуга народу" в Київській області #бе главу Нацбанку в тупий собачий рот у прямому ефірі. Перепрошую. Це була цитата. Не хоче президент нарешті пояснити засранцям, що вони ох##ли?" - написала Трибушна.

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Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

2 липня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України.