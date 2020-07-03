"Е#ем Смолия в тупой собачий рот", - "слуга народа" Дубинский

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Дубинский нецензурно высказался в адрес подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия.

Об этом сообщила на своей странице в Фейсбук Елена Трибушная, информирует Цензор.НЕТ.

Она разместила скрин с телеграм-канала Дубинского, в котором тот рассказывает о своем участии в ток-шоу на канале 1+1, посвященному отставке главы Нацбанка.

"Будущий мэр Киева и лидер партии Слуга народа в Киевской области #бет главу Нацбанка в тупой собачий рот в прямом эфире. Простите. Это была цитата. Не хочет ли президент наконец объяснить засранцам, что они о#уели?", - написала Трибушная.

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Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ.