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"Е#ем Смолия в тупой собачий рот", - "слуга народа" Дубинский

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Дубинский нецензурно высказался в адрес подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия.

Об этом сообщила на своей странице в Фейсбук Елена Трибушная, информирует Цензор.НЕТ.

Она разместила скрин с телеграм-канала Дубинского, в котором тот рассказывает о своем участии в ток-шоу на канале 1+1, посвященному отставке главы Нацбанка.

Е#ем Смолия в тупой собачий рот, - слуга народа Дубинский 01

"Будущий мэр Киева и лидер партии Слуга народа в Киевской области #бет главу Нацбанка в тупой собачий рот в прямом эфире. Простите. Это была цитата. Не хочет ли президент наконец объяснить засранцам, что они о#уели?", - написала Трибушная.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Слуги народа" обсуждают отставку главы НБУ: "Мог бы Смолий денек и подождать. Насрал под конец". ФОТО

Е#ем Смолия в тупой собачий рот, - слуга народа Дубинский 02

Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ.

Автор: 

НБУ (4836) Смолий Яков (138) Слуга народа (2631) Дубинский Александр (429)


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Топ комментарии
+129
"Е#ем Смолия в тупой собачий рот", - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 2239
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03.07.2020 00:40
+111
покажите это мвф и ес
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03.07.2020 00:38
+94
мне сдается, что МВФ и ЕС могут отозвать (заблокировать) свои кредиты Украине за плохое поведение ее властей

лично Я пойму и поддержу такое решение
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03.07.2020 00:45
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Дубинский от слова "дубина". Только дубина может так нагадить своим хозяевам.
Пиар-менеджер Коломойского и Зеленского.
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04.07.2020 00:22 Ответить
Поражаюсь нашему народу 99% возмущаются о не правомерных и не компетентных действиях ЗЕ и его команды. И при этом поддержка Зеленского 40%, Слуги народа 30. Похоже: или страна е№нулась, или на цензоре не украинцы возмущаются.
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04.07.2020 00:45 Ответить
Всё как в России.
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05.07.2020 01:06 Ответить
***** каламойского уж очень сильно распоясалась, наверное думает что хозяин вечно Украиной будет править...
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04.07.2020 11:05 Ответить
Дурна істота.
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05.07.2020 03:34 Ответить
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