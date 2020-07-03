Рада поддержала отставку Смолия с должности главы НБУ. ВИДЕО

Верховная Рада поддержала проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 286 народных депутатов.

Яков Смолий выступил с трибуны парламента. Он снова подтвердил, что принял решение уйти с должности из-за политического давления.

"Я принял трудное, но необходимое решение - уйти в отставку. Поскольку в течение длительного времени на Национальный банк осуществляется систематическое политическое давление. Давление с целью принятия решений, которые не являются экономически обоснованными и фокусируются на краткосрочных простых победах и могут дорого стоить украинской экономике и Украине", - сказал Смолий.

Он добавил, что в течении последнего года на руководство банка давили "через суды, проплаченные митинги на Институтской и под домами членов правления, осуществлялись информационные атаки, построенные на манипуляциях и лжи, необоснованные политические оценки политики НБУ и непосредственно моей деятельности как руководителя учреждения, использование Совета НБУ для создания корпоративного конфликта в середине институции".

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Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ.