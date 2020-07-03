Рада поддержала отставку Смолия с должности главы НБУ. ВИДЕО
Верховная Рада поддержала проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"За" проголосовали 286 народных депутатов.
Яков Смолий выступил с трибуны парламента. Он снова подтвердил, что принял решение уйти с должности из-за политического давления.
"Я принял трудное, но необходимое решение - уйти в отставку. Поскольку в течение длительного времени на Национальный банк осуществляется систематическое политическое давление. Давление с целью принятия решений, которые не являются экономически обоснованными и фокусируются на краткосрочных простых победах и могут дорого стоить украинской экономике и Украине", - сказал Смолий.
Он добавил, что в течении последнего года на руководство банка давили "через суды, проплаченные митинги на Институтской и под домами членов правления, осуществлялись информационные атаки, построенные на манипуляциях и лжи, необоснованные политические оценки политики НБУ и непосредственно моей деятельности как руководителя учреждения, использование Совета НБУ для создания корпоративного конфликта в середине институции".
Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.
Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.
2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ.
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Зєлєнський подав в Раду кандидатуру на затвердження нового голови НБУ
А знаете что?
Как там говорил Путин - Украина - искусственное образование и НЕТ украинского народа и украинского государства?
А может он таки прав?
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006588527114&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARAS9TjFff_u7bYg1ee71BRMWWDg8rrfTrftlH0nO6P5JEZvZ9zU1t3G3M9BUF3R0rpTOHINEWIrTvxO&hc_ref=ARQxFiBboohfkavL5gvGhmWn_SBH0mFLEVUp3m_0Hj6lD_Ps_aQatk0VDj4M9ZHRqh0&ref=nf_target Ирина Аниловская с https://www.facebook.com/iryna.anilovska?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARAJ3nthAwrBd6jip91qzqiDM4Lmv4cRSt18t_r0P2I5FEclN2N8jrBfePv1oQDjYpwA3KqifGxyzrdN&hc_ref=ARQxFiBboohfkavL5gvGhmWn_SBH0mFLEVUp3m_0Hj6lD_Ps_aQatk0VDj4M9ZHRqh0&ref=nf_target Iryna Anilovska .
Информация, просачивающаяся, сквозь плотно закрытые двери кабинетов на Банковой, даёт представление о таких диких нравах их нынешних временных обитателей, по сравнению с которыми даже призраки советских времён немеют и впадают в ступор.
Комики, шуты, бездарные актёры, балаганные продюсеры, непризнанные гении и признанные мерзавцы, наркоманы со стажем и воры новички, жулики с мутным прошлым и бездельники неопределенным будущим, психически неуравновешенные личности и хладнокровные бандиты, пристроившиеся временщики и дураки, рассчитывающие на вечный праздник, все они как уродцы на картинах Босха, нашли свой приют в бело-золотых декорациях кучмовской эпохи на улице Банковой и творят там свой отвратительный шабаш.
Надежды на перемены в мозгах этой безумной шоблы - нет и единственный выход из отчаянной ситуации - это просто избавиться от них любым путём.
Вчерашние подробности о давлении на Якова Смолия просто поражают своим цинизмом и бесстыдством. Оказывается Смолию неприкрыто угрожали и только этим вырвали у него заявление об отставке. Можно только представить себе, чем надо было пригрозить защищенному законом Председателю НБУ, чтобы вынудить его на такой шаг. По всей вероятности, это были угрозы физической расправы над ним и его родственниками, ничто другое просто не приходит на ум. И это все происходило в кабинете Зеленского. Так кто же из присутствующих на этом шабаше в президентском кабинете сделал это? Вопрос риторический, но с точки зрения юриспруденции очень даже актуальный. Яков Смолий знает это и судя по тону его заявления о политическом давлении, рано или поздно сообщит пикантные и просто криминальные подробности этой истории общественности и правоохранительным органам, не нашей страны вероятно.
А пока финансовая ситуация катастрофическая. Украина оказалась в финансовой изоляции.
Ещё три недели назад Зеленский клялся руководителям МВФ в том, что не тронет Национальный банк, сделавший колоссальную работу по стабилизации финансов и экономики страны. Поклялся и тут же соврал. Он нарушил все обязательства, которые брал перед иностранными инвесторами, все бумаги, которые подписывал с международными финансовыми организациями, все обещания, которые публично и непублично давал.
Он вызвал Председателя НБУ и угрозами вынудил его подать в отставку.
Вы бы дали деньги такой стране и такому, с позволения сказать, президенту?
Правильно, вот и инвесторы тоже так подумали и не дали. Более того, произошёл беспрецедентный случай - выгодную сделку по выпуску украинских облигаций на 2 миллиарда долларов отменили через несколько часов после её закрытия. Стыд и позор невиданный в финансовом мире.
Бюджет остался с непокрытым дефицитом в сотни миллиардов гривен. Источников нет, Украина - страна изгой.
Денег нет ни на что. Будут печатать необеспеченные "деньги", то есть бумажки. Курс уже стремительно идёт вверх. Вчера он поднялся на 50 копеек и был остановлен отчаянными усилиями НБУ, потратившим 200 млн. долларов в безнадежной попытке бороться с финансовым ураганом.
Курс гривны летит в пропасть и остановить его нечем.
От нас отмахивается МВФ, с нами на хотят иметь дело приличные люди. Никто не хочет лезть в зелёное дерьмо, зная что отмыться не получится.
А как же наша любимая Верховна Рада? Да ничего нового. Наша Юлечка вся такая неопределившаяся, вся такая торгующаяся... Говорят, за отставку Смолия хочет что-то выгодное получить от зелёной власти. Выгодное для себя, конечно, не для державы, Боже упаси. Ну посмотрим, что там она выторгует.
У слуг разброд, но думаю, они не подведут, подвезут боезапас, горючее и процесс пойдёт.Пока голосов недостаточно, но на столе такой куш, сам Нацбанк на кону, не часто такое бывает, так что есть, чем торговать.
Вообщем, готовьтесь стать миллионерами раньше, чем многие рассчитывали, ну как тогда в 90-х. Вспомним все.
Особенно не может не радовать зрелище сторонников Зеленского, поедающих зелёное дерьмо. Должны, должны нажраться вволю, сами этого хотели. И не надо нам говорить про не знали, нам не сказали, хотели как лучше, мы были против Порошенко и другую ахинею. Все знали, все говорили, слушать не хотели, в чудо верили, жить хотели весело и богато, да ещё и ничего не делая при этом. Ну и получили, что хотели. Теперь жрите ложками.
В целом, в обществе господствуют утраченные иллюзии, как свидетельствуют данные последнего соцопроса. В принципе, процесс дозревания "мудрого нарида" до понимания своего "кидалова" уже почти оформился. Как раз не хватало отставки Смолия и печатания денег. Но сейчас уже и катализатор имеется, и реакция резко ускорилась. Зелёная власть отсчитывает свои последние месяцы. Песочные часы истории перевернулись.
В этих условиях мы в какой-то степени опять попадаем в исторические обстоятельства 14 года. В такие времена единство, хотя бы стратегическое, является абсолютно необходимым фактором победы, если мы хотим сохранить государство и не выйти на новый столетний исторический цикл. Единство на самой широкой платформе, на основе визии Украины как независимой страны, а не колонии, на основе "геть вiд Москвы", на основе демократии и права, даже если кто-то понимает это по-разному.
Слуги народа решили и тут испортить жизнь украинцам.
Чому його і у свій час обрали Президентом України !
Та може і був він хорошим Президентом України - як би його сораники - Юлька та Порох так не сралися , спільно під Ющенком будували новітню Україну ...
Та сталося інше (десь тут є і рука Московії