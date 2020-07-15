РУС
Новости
Комитет ВР выразил недоверие руководству Укрзализныци

Комитет ВР выразил недоверие руководству Укрзализныци

11 из 14 членов комитета Верховной Рады по вопросам траспорта и инфраструктуры проголосовали за выражение недоверия правлению Укрзализныци

Об этом на своей фейсбук-странице написал глава парламентского подкомитета по вопросам железнодорожного транспорта Александр Скичко, информирует Цензор.НЕТ.

"Ситуацию, в которой оказалась компания, дольше терпеть невозможно - Укрзализныця сейчас в критическом состоянии за все время своего существования. Фактически весь топ-менеджмент - в статусе исполняющих обязанности, и.о. председателя правления УЗ Иван Юрик - остался в наследство от старой команды. Все это коллектив и.о. руководителей работает раскоординировано, без понимания стратегии развития компании, решения, которые принимаются, бессистемные и хаотичные, ведут не к выходу из кризиса, а еще глубже загоняют УЗ к банкротству ", - пишет депутат.

Инициаторами голосования выступили сам Александр Скичко и его коллега по фракции СН и комитета Николай Тищенко.

Как заявляют депутаты, своим голосованием они хотят привлечь публичное внимание к опасности, которая угрожает фактически существованию государственной компании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Надеюсь, министр Криклий нас услышит. Иначе будем собирать подписи, - "слуга народа" Скичко

Укрзализныця заврешила первый квартал текущего года с убытком в семь миллиардов гривен и, по прогнозам, специалистов рискует закончить весь год с отрицательными показателями.

Автор: 

ВР (29395) Укрзализныця (2782) Слуга народа (2659) Скичко Александр (41)
