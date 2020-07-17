Черноморские портовики вышли на митинг против российской экспансии

Более сотни сотрудников ГП "Морской торговый порт "Черноморск" в Одесской области вышли на митинг "Нет буксирному пиратству!" под управление порта.

Как передает РБК, люди протестовали против попыток фиктивных буксирных компаний зайти в акваторию Одесского региона и Черноморского порта.

По словам участников митинга, в последние годы на рынке буксирных услуг сложилась ситуация, когда некие лица, которые близки к власти на разных уровнях, создают фирмы - "прокладки", которые якобы предоставляют буксирные услуги, не имея собственных буксиров. При этом бенефициарами этих компаний являются представители Российской Федерации.

С помощью административного давления руководство этих фирм заставляет государственные порты сдавать им в аренду буксиры по минимальной стоимости, а также получать самые выгодные контракты на швартовку и отшвартовку судов. При этом компании не отвечают за техническую безопасность арендованных буксиров. В результате, по словам участников митинга, собственники таких "прокладок" получают колоссальную прибыль, арендуемые суда государственных портов технически изнашивается, сами госпорты несут убытки и сокращают сотрудников, а госбюджет от сдачи в аренду госимущества не получает ничего.

"Поскольку рынок предоставления буксирных услуг сейчас не регулируемый, то подобные попытки захватить его пиратскими методами представляют серьезную угрозу государственным стивидорным компаниям", - заявили активисты.

По словам и.о. руководителя Черноморского порта Александра Попова, заход в порт буксирных фирм - "прокладок" будет означать потерю рабочих мест для сотен сотрудников госпорта."Мы будем отстаивать наши интересы до конца. И наши требования, чтобы сюда частные буксирные компании не заходили. Позиция государственной компании, следующая. Если частные компании хотят развивать буксирный бизнес, то путь только один. Пожалуйста: платите честно налоги, достойные зарплаты, соблюдайте требования безопасности, потому что буксирный бизнес, это прежде всего, безопасность, платите налоги на землю, как мы платим больше 18 млн, и тогда да, буксирный бизнес может быть частным. А заходить наскоками в акваторию по ночам, на выходных, и оттяпывать у нас один, два, три судозахода, это не бизнес-подход", - подчеркнул он.

"Если нас не услышат сейчас - мы пойдем на Киев", - добавил председатель Профсоюза работников морского транспорта ГП "Морской торговый порт Черноморск" Сергей Брызгалов.

Участники протеста также рассказали, что буксирные фирмы – "прокладки" начали забрасывать порт заявками на вход двух буксиров Diamond N и Topaz N. Оба буксира принадлежат российской компании ПАО "Новороссийский порт", которая, в свою очередь, является собственностью "Транснефти". Также с их помощью пытается пробиться на буксирный рынок Украины, небезызвестный украинский бизнесмен Андрей Иванов, владелец группы Трансшип, компании с российскими корнями.

Также в знак протеста государственные портовые буксиры Черноморска дали продолжительный "мемориальный" гудок.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что недавно вокруг Одесского морского порта и других портов Большой Одессы (Черноморск, "Южный") появился целый список новых "буксирных" компаний со всеми признаками фиктивности. Речь идет о компаниях "Ник-флот", "Вега Шиппинг", Украинская буксирная компания (УБК) и "Нави Шиппинг". Уставные фонды этих компаний составляют всего 5 тысяч гривен, большинство из них зарегистрированы 4-8 месяцев назад, у них отсутствуют собственные буксиры. УБК и вовсе появилась в июне 2020 года. При этом собственники компаний не только имеют российский след, но и пользуются админресурсом, чтобы аннексировать государственные порты.