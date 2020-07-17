Чорноморські портовики вийшли на мітинг проти російської експансії

Більш як сотня співробітників ДП ​​"Морський торговельний порт "Чорноморськ" в Одеській області вийшли на мітинг "Ні буксирному піратству!" під управління порту.

Як передає РБК, люди протестували проти спроб фіктивних буксирних компаній зайти в акваторію Одеського регіону та Чорноморського порту.

За словами учасників мітингу, в останні роки на ринку буксирних послуг склалася ситуація, коли якісь особи, близькі до влади на різних рівнях, створюють фірми-"прокладки", які нібито надають буксирні послуги, не маючи власних буксирів. При цьому бенефіціарами цих компаній є представники Російської Федерації.

За допомогою адміністративного тиску керівництво цих фірм змушує державні порти здавати їм в оренду буксири за мінімальною вартістю, а також отримувати найвигідніші контракти на швартування і відшвартовку судів. При цьому компанії не відповідають за технічну безпеку орендованих буксирів. У результаті, за словами учасників мітингу, власники таких "прокладок" отримують колосальний прибуток, орендовані судна державних портів технічно зношується, самі держпорти зазнають збитків і скорочують співробітників, а держбюджет від здачі в оренду держмайна не отримує нічого.

"Оскільки ринок надання буксирних послуг зараз не регульований, то подібні спроби захопити його піратськими методами, становлять серйозну загрозу державним стивідорним компаніям", - заявили активісти.

За словами в.о. керівника Чорноморського порту Олександра Попова, захід у порт буксирних фірм-"прокладок" означатиме втрату робочих місць для сотень співробітників держпорту. "Ми будемо відстоювати наші інтереси до кінця. І наші вимоги, щоб сюди приватні буксирні компанії не заходили. Позиція державної компанії така. Якщо приватні компанії хочуть розвивати буксирний бізнес, то шлях тільки один. Будь ласка: платіть чесно податки, гідні зарплати, дотримуйтеся вимог безпеки, тому що буксирний бізнес - це насамперед безпека, платіть податки на землю, як ми платимо понад 18 млн, і тоді так, буксирний бізнес може бути приватним. А заходити наскоками в акваторію по ночах, на вихідних, і забирати у нас один, два, три суднозаходи, це не бізнес-підхід", - наголосив він.

"Якщо нас не почують зараз - ми підемо на Київ", - додав голова Профспілки працівників морського транспорту ДП "Морський торговельний порт Чорноморськ" Сергій Бризгалов.

Учасники протесту також розповіли, що буксирні фірми-"прокладки" почали закидати порт заявками на вхід двох буксирів Diamond N і Topaz N. Обидва буксири належать російській компанії ПАТ "Новоросійський порт", яка своєю чергою є власністю "Транснафти". Також з їх допомогою намагається пробитися на буксирний ринок України відомий український бізнесмен Андрій Іванов, власник групи "Трансшип", компанії з російським корінням.

Також на знак протесту державні портові буксири Чорноморська дали тривалий "меморіальний" гудок.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що недавно навколо Одеського морського порту та інших портів Великої Одеси (Чорноморськ, "Південний") з'явився цілий список нових "буксирних" компаній з усіма ознаками фіктивності. Йдеться про компанії "Нік-флот", "Вега Шиппінг", Українська буксирна компанія (УБК) і "Наві Шиппінг". Статутні фонди цих підприємств становлять лише 5 тисяч гривень, більшість із них зареєстровані 4-8 місяців тому, у них відсутні власні буксири. УБК і зовсім з'явилася в червні 2020 року. При цьому власники компаній не тільки мають російський слід, а й користуються адмінресурсом, щоб анексувати державні порти.