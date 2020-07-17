УКР
Чорноморські портовики вийшли на мітинг проти російської експансії

Більш як сотня співробітників ДП ​​"Морський торговельний порт "Чорноморськ" в Одеській області вийшли на мітинг "Ні буксирному піратству!" під управління порту.

Як передає РБК, люди протестували проти спроб фіктивних буксирних компаній зайти в акваторію Одеського регіону та Чорноморського порту.

За словами учасників мітингу, в останні роки на ринку буксирних послуг склалася ситуація, коли якісь особи, близькі до влади на різних рівнях, створюють фірми-"прокладки", які нібито надають буксирні послуги, не маючи власних буксирів. При цьому бенефіціарами цих компаній є представники Російської Федерації.

За допомогою адміністративного тиску керівництво цих фірм змушує державні порти здавати їм в оренду буксири за мінімальною вартістю, а також отримувати найвигідніші контракти на швартування і відшвартовку судів. При цьому компанії не відповідають за технічну безпеку орендованих буксирів. У результаті, за словами учасників мітингу, власники таких "прокладок" отримують колосальний прибуток, орендовані судна державних портів технічно зношується, самі держпорти зазнають збитків і скорочують співробітників, а держбюджет від здачі в оренду держмайна не отримує нічого.

"Оскільки ринок надання буксирних послуг зараз не регульований, то подібні спроби захопити його піратськими методами, становлять серйозну загрозу державним стивідорним компаніям", - заявили активісти.

За словами в.о. керівника Чорноморського порту Олександра Попова, захід у порт буксирних фірм-"прокладок" означатиме втрату робочих місць для сотень співробітників держпорту. "Ми будемо відстоювати наші інтереси до кінця. І наші вимоги, щоб сюди приватні буксирні компанії не заходили. Позиція державної компанії така. Якщо приватні компанії хочуть розвивати буксирний бізнес, то шлях тільки один. Будь ласка: платіть чесно податки, гідні зарплати, дотримуйтеся вимог безпеки, тому що буксирний бізнес - це насамперед безпека, платіть податки на землю, як ми платимо понад 18 млн, і тоді так, буксирний бізнес може бути приватним. А заходити наскоками в акваторію по ночах, на вихідних, і забирати у нас один, два, три суднозаходи, це не бізнес-підхід", - наголосив він.

"Якщо нас не почують зараз - ми підемо на Київ", - додав голова Профспілки працівників морського транспорту ДП "Морський торговельний порт Чорноморськ" Сергій Бризгалов.

Учасники протесту також розповіли, що буксирні фірми-"прокладки" почали закидати порт заявками на вхід двох буксирів Diamond N і Topaz N. Обидва буксири належать російській компанії ПАТ "Новоросійський порт", яка своєю чергою є власністю "Транснафти". Також з їх допомогою намагається пробитися на буксирний ринок України відомий український бізнесмен Андрій Іванов, власник групи "Трансшип", компанії з російським корінням.

Також на знак протесту державні портові буксири Чорноморська дали тривалий "меморіальний" гудок.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що недавно навколо Одеського морського порту та інших портів Великої Одеси (Чорноморськ, "Південний") з'явився цілий список нових "буксирних" компаній з усіма ознаками фіктивності. Йдеться про компанії "Нік-флот", "Вега Шиппінг", Українська буксирна компанія (УБК) і "Наві Шиппінг". Статутні фонди цих підприємств становлять лише 5 тисяч гривень, більшість із них зареєстровані 4-8 місяців тому, у них відсутні власні буксири. УБК і зовсім з'явилася в червні 2020 року. При цьому власники компаній не тільки мають російський слід, а й користуються адмінресурсом, щоб анексувати державні порти.

Це і є наслідком політики Коломойського та Зеленського. Продати Україну
за кошти.
17.07.2020 11:04
гнать кацапню с черного моря...у них есть белое.
17.07.2020 10:58
А самое что ни есть кацапское это море Лаптевых
17.07.2020 11:09
гнать кацапню с черного моря...у них есть белое.
17.07.2020 10:58
А самое что ни есть кацапское это море Лаптевых
17.07.2020 11:09
Один Чёрный другой Белый, два весёлых моря! (с)
17.07.2020 11:15
Зрадники та запроданці на кожному кроці.
17.07.2020 11:02
Тут такая ситуация с страной в целом если кто не понял.Мудрый нарид выбрал найвелычнишого из усих борца с бедностью и олигархами а оно вон шо вышло ...
17.07.2020 12:38
Це і є наслідком політики Коломойського та Зеленського. Продати Україну
за кошти.
17.07.2020 11:04
фирмы - "прокладки", которые якобы предоставляют буксирные услуги, не имея собственных буксиров. При этом бенефициарами этих компаний являются представители Российской Федерации.... это сколько можно диверсий делать в нашем тылу в годы шестилетней войны.можно выкрадывать людей и вывозить обратно,можно троянского коня в хитрую Одессу привезти и куда смотрит наша контрразведка?Источник: https://censor.net/n3208669... так тут можно сколь
17.07.2020 11:08
Везде, где "государство" ведёт бизнес, бенефициары - либо местные, либо русские упыри.
Не должно быть госпредприятий!
17.07.2020 11:08
в первую очередь должно быть нормальное государство. а с распилами - да, далеко не уедешь.
17.07.2020 11:26
Для меня нормальное то, которое занимается природными для него функциями, а не буксировкой в порту
17.07.2020 15:08
Гудок говорите... Уже один гудел, все видели чем это закончилось. Надо топить кацапские корыта, а не гудеть.
17.07.2020 11:28
То не кацапские корыта, а наши украинские буксиры работают на износ для кацапского посредника.
17.07.2020 12:55
Так вам же, там на "юго-востоке", хочется всего русского, начиная от языка и заканчивая #опой !
17.07.2020 11:29
Впускайте, пусть заходят. А дальше арест и изъятие в пользу отжатого имущества в Крыму. И так совсем что имеет отношение к паРаше.
17.07.2020 11:44
,,Топаз,,- вроде с Ватастополя...
17.07.2020 12:20
и сопля конечно же не в курсе всего этого...и не имеет процентика в оман....
17.07.2020 13:21
Прямо аж цікаво - звідки у них "адміністративний ресурс" з таким президентом-патріотом і українцем до мізку кісток як бубачка та керівником МВС - не меншим патріотом і ще більшим українцем?
17.07.2020 22:43
 
 