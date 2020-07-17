РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5241 посетитель онлайн
Новости
12 819 86

Кабмин хочет отменить ДСТУ и пересадить детей на "бусобляхи" из Канады

Кабмин хочет отменить ДСТУ и пересадить детей на

В Кабмине решили отменить ДСТУ 7013:2009, регламентирующий технические требования к школьным автобусам. Инициаторами выступили народные депутаты Колебошин и Бабак. В ассоциации "Укравтопром" уверены, что готовится законодательная лазейка для завоза в Украину очередного автохлама. Но в этот раз речь идет о безопасности детей.

Как сообщает Дело.ua, в "Слуге Народа" хотят закупать бывшие в употреблении автобусы, например, в Канаде. Нардепы утверждают, что стандарт ДСТУ 7013:2009 устарел и написан в интересах конкретных производителей, которые создали некую "монополию". Денис Шмыгаль уже поручил "Украинскому научно-исследовательскому центру проблем стандартизации, сертификации и качества" изучить вопрос.

В отраслевой ассоциации "Укравтопром" не понимают о какой монополии идет речь, поскольку, школьные автобусы производят несколько украинских автопроизводителей: "Богдан", "Эталон", "УкрАвто", "Черкасский автобус", "Часовоярские автобусы". ДСТУ 7013:2009 лишь прописывает требования по безопасности для школьных автобусов, единые на всей территории Украины, для всех производителей - как отечественных, так и зарубежных. Иностранные производители имеют возможность предлагать свои автобусы к тендерам через официальные представительства.

"Конечно, действующий с 2009 года стандарт необходимо обновить в соответствии с действующими Правилами ЕЭК ООН. Но, полная отмена ДСТУ 7013:2009 больше похожа на создание схемы для завоза "автохлама" из Северной Америки и Европы. Допуск к тендерам на поставку школьного транспорта б/у техники из других стран приведет к ухудшению экологии и увеличению числа ДТП с участием детей. Нужно действовать по-другому: обсудить и утвердить текст нового стандарта ДСТУ 2020, а только потом, отменять существующий ДСТУ 7013:2009" - считают в отраслевой ассоциации "Укравтопром".

"Отменять действующий стандарт, чтобы потом разрабатывать новые требования к школьным автобусам - считаем недопустимым. Такой подход позволит создать неопределенный период времени, в течение которого, в Украине будет происходить бесконтрольная реализация любых автобусов в целях школьных перевозок. Это ящик Пандоры - быстро найдутся бизнесмены, которые попытаются пересадить украинских школьников на канадский вариант "автоблях", - комментирует Ефим Хазан, вице-президент ассоциации "Укравтопром".

"Кто и где будет ремонтировать подержанную технику из Канады? Кто будет проверять техническое состояние автобусов - речь идет о транспорте для детей! Любой автодилер, который планирует реализовывать новую для рынка марку авто, сначала готовит инфраструктуру - создает сеть СТО, учит персонал, обеспечивает склады запасных частей. Допустим, где-то в Полтавской или Херсонской области, в каком-нибудь районном центре, выйдет из строя канадский автобус - каким образом и кто его будет ремонтировать? Надеемся, что стандарт обновят в соответствии с актуальными Правилами ЕЭК ООН. Потому что, отмена ДСТУ 7013:2009 превратит нас в Кубу или Мексику, где десятилетиями эксплуатируются старые школьные автобусы из США и Канады", - комментируют в отраслевой ассоциации "Укравтопром".

Автор: 

стандарт (91) школа (3034) автобус (100)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+26
автохлам - это "Богдан", "Эталон", "УкрАвто", "Черкасский автобус", "Часовоярские автобусы".
показать весь комментарий
17.07.2020 16:18 Ответить
+18
Испугались, рукожопые?
показать весь комментарий
17.07.2020 16:19 Ответить
+11
для того и существует ДСТУ 7013:2009
омена правил - повод ввозить не "конкурентоспроможни", а именно хлам..
показать весь комментарий
17.07.2020 16:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вже років з 15 або й більше - закупили були б/в автобуси-гармошки до Києва. Де вони поділися - хтось знає?
показать весь комментарий
17.07.2020 16:18 Ответить
если кабмин и слуги урода что-то хотят - то явно с целью деребана бюджета и заработка..
Видать у шмыгаля свой автодилер получил в Канаде свалку со списанным автохламом...
показать весь комментарий
17.07.2020 16:30 Ответить
автохлам - это "Богдан", "Эталон", "УкрАвто", "Черкасский автобус", "Часовоярские автобусы".
показать весь комментарий
17.07.2020 16:18 Ответить
щас соевые хороняки начнут всхрюкивать о том что свинобогдан в опасности.
показать весь комментарий
17.07.2020 16:36 Ответить
Испугались, рукожопые?
показать весь комментарий
17.07.2020 16:19 Ответить
слуги народа и зеленский - кидалы
укравтопром - мрази нажратые
показать весь комментарий
17.07.2020 16:21 Ответить
БОГДАН вже належить пану Зеленському? Чи просто в когось бомбануло?
показать весь комментарий
17.07.2020 16:33 Ответить
На фото вовсе не школьные автобусы.
показать весь комментарий
17.07.2020 16:25 Ответить
Ничего, добавят надпись "Школьный автобус" и вперед.
показать весь комментарий
17.07.2020 16:27 Ответить
єто для драматизьму фото с какой-то кубинской свалки вставили
показать весь комментарий
17.07.2020 17:09 Ответить
ГУГЛ даёт немного другие фото школьных бусов Канады.
Уж всяко лучше говнобогдана!!!
Кабмін хоче скасувати ДСТУ і пересадити дітей на "бусобляхи" з Канади - Цензор.НЕТ 5737

Кабмін хоче скасувати ДСТУ і пересадити дітей на "бусобляхи" з Канади - Цензор.НЕТ 9806
показать весь комментарий
17.07.2020 17:35 Ответить
Ну не знаю. Як на мене, то скотовозка якась.
показать весь комментарий
17.07.2020 18:06 Ответить
https://www.kijiji.ca/v-cars-trucks/muskoka/1992-f250-4x4-460/1511728679

будет крутой бус из Канады - поставить табуретки, накрыть тентом - и вперед!
а главное - дешево (хотя по бюджету проведут как "за 100 тысяч долярив купили, атвечаю!") и НЕ нарушает ни каких требований, бо их - НЕТ.
показать весь комментарий
17.07.2020 18:31 Ответить
Blue bird. Стандарт скулбасів.
показать весь комментарий
17.07.2020 22:08 Ответить
ну такі і КРАЗ ваяти може
показать весь комментарий
17.07.2020 22:39 Ответить
Красавець "ЗАЗ-Ждун- 29", 29 років очікування!Кабмин хочет отменить ДСТУ и пересадить детей на "бусобляхи" из Канады - Цензор.НЕТ 5518
показать весь комментарий
17.07.2020 16:29 Ответить
ЗАЗ-Пи-дун.
показать весь комментарий
17.07.2020 18:07 Ответить
Канадські автобуси гірше за Богдан?
показать весь комментарий
17.07.2020 16:30 Ответить
речь не о Богдане, а об отмене ДСТУ 7013:2009 для ввоза автохлама
показать весь комментарий
17.07.2020 16:32 Ответить
Країна, яка не виробляє конкурнентноспроможних авто, має мати можливість завозити машини з інших.
показать весь комментарий
17.07.2020 16:34 Ответить
для того и существует ДСТУ 7013:2009
омена правил - повод ввозить не "конкурентоспроможни", а именно хлам..
показать весь комментарий
17.07.2020 16:37 Ответить
более того, если на Западе списывают авто - то оно НЕ соответствует нормам, тем более школьные автобусы.
А потом - кто будет отвечать за погибших по причине "хлама" - детей? шмыгаль или родители погибших?
показать весь комментарий
17.07.2020 16:41 Ответить
водитель автобуса и техник ктп..
показать весь комментарий
17.07.2020 17:38 Ответить
а они при чем тут? какие к ним претензии - если ДСТУ отменили, а значит и требования к ТС.
показать весь комментарий
17.07.2020 18:29 Ответить
Следователь прокурватуры тебе быстро ответит кто причем...если ДТП с гибелью детей произойдет по причине того что рулевое заклинит или колесо переднее отлетит...водила будет крайний
показать весь комментарий
17.07.2020 19:25 Ответить
"Кто и где будет ремонтировать подержанную технику из Канады? Кто будет проверять техническое состояние автобусов - речь идет о транспорте для детей! Любой автодилер, который планирует реализовывать новую для рынка марку авто, сначала готовит инфраструктуру - создает сеть СТО, учит персонал, обеспечивает склады запасных частей.
Источник: https://censor.net/n3208769
показать весь комментарий
17.07.2020 17:02 Ответить
Этот автохлам дешевле и надежней того, что сейчас еле ползает и дымит. Марки называть не буду.
показать весь комментарий
17.07.2020 16:30 Ответить
єто правда, но проблема будет, когда там что-то сломается (а оно ведь все равно сломается при всей надежности). где взять запчасти к старым канадским автобусам?
показать весь комментарий
17.07.2020 17:14 Ответить
Одна падлюка протолкнула легализацию игорного бизнеса, другая падлюка проталкивает покупку автохлама, не смотрят даже, что он пойдет на перевозку ДЕТЕЙ. Короче - падлюки и скотыняки!!!! (Сказано все с сарказмом и злостью против шкуродеров народа)!
показать весь комментарий
17.07.2020 16:32 Ответить
А яка скотиняка вигадала возити дітей на Богданах?
показать весь комментарий
17.07.2020 16:34 Ответить
Богдан - копия ИСУЗУ! Что не так зебилоид?
показать весь комментарий
17.07.2020 16:38 Ответить
Петерасте- вантажівки Ісудзу! Хоча- вам "запарєбріком" й ГЗА-651 автобус.
показать весь комментарий
17.07.2020 16:40 Ответить
Говноед тупой не позорься! Исузу это мировой лидер автопрома выпускающий широйкую линейку транспортных средств. Странно что ты тупое не сказало что это мопеды времен Джеки Чана!
показать весь комментарий
17.07.2020 16:50 Ответить
Альтернативно обдароване- почитай про відмінності конструювання та компоновки автобусів та вантажівок! А мовчав би- за розумного б мали.
показать весь комментарий
17.07.2020 16:58 Ответить
По твоей логике-идиота все легковые Исузу - грузовики. Су*а ну ты и дебил!
показать весь комментарий
17.07.2020 17:03 Ответить
Що- завелику пляшку видали, "запарєбрік"?)))
показать весь комментарий
17.07.2020 17:10 Ответить
Слушай дебил-говноед - пнх!
показать весь комментарий
17.07.2020 17:12 Ответить
Даже запаребриком нет таких ******* как ты!
показать весь комментарий
17.07.2020 17:12 Ответить
не, ну не перегибайте палку!
показать весь комментарий
17.07.2020 17:15 Ответить
В апреле 2004 было подписано генеральное соглашение с Isuzu Motors Limited (Япония), в соответствии с которым компания «Богдан» получила право продавать автобусы «https://ru.wikipedia.org/wiki/Isuzu Isuzu » украинского производства на территории Украины под названием «Богдан» (за пределами Украины - под наименованием «Isuzu»)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)#cite_note-1 [1]
показать весь комментарий
17.07.2020 16:39 Ответить
Я за то, чтоб купить детям новое и надежное, а не металлолом и не приплетайте боты к моим словам сраную политику. Здесь не политика, а нажива, которая опасна для детей!!!!
показать весь комментарий
17.07.2020 16:41 Ответить
С соблюдением ПДД и експлуатационных периодов, исузу современный автобус соответствующий цена-качество.
показать весь комментарий
17.07.2020 16:52 Ответить
А то, что сейчас детей возят на Богданах и Эталонах которые НИКАКИМ европейским нормам безопасности не отвечают, это нормально???
показать весь комментарий
17.07.2020 17:36 Ответить
залишається проштовхнути їх всіх в "президентську сраку"
показать весь комментарий
17.07.2020 22:40 Ответить
Что Пети школьные Богданы ВСЬО?!!
показать весь комментарий
17.07.2020 16:35 Ответить
ага. его мыролюбство решили немного отреформировать. немного.
показать весь комментарий
17.07.2020 16:37 Ответить
Да вообще все украинские автобусы всьо. Душманы разные на бабайках ездят и ничего. А нам зачем свое автопроизводство. Нихт. Только зерно и руда. Остальное завезут б/ушное.
показать весь комментарий
17.07.2020 20:14 Ответить
Если этот "автохлам" такой как евробляхи то лучше уж пусть будет "автохлам". Он нашим новым автобусам форы сто очков вперед даст.
показать весь комментарий
17.07.2020 16:40 Ответить
"Бусобляхи" - цікавий публіцистичний термін від наших нестримно-креативних журналістів, яким не вистачає ні знань, ні сміливості назвати наші шкількі автобуси тим, чим вони є насправді - вантажівками з ********* будами, або ж "скотовозами". Справжніми пасажирськими автобусами ці машини назвати не можна, як, до речі, й американські school-буси. Такі ж вантажівки з будами возять школярів і в Канаді, хоч трапляються там і спеціалізовані шкільні автобуси: https://www.youtube.com/watch?v=Mdad6hj3qOw
показать весь комментарий
17.07.2020 16:43 Ответить
зачем тогда их списывают?))
речь идет именно о СПИСАННЫХ (по причине технического износа) - для чего и хотят отменить ДСТУ
показать весь комментарий
17.07.2020 16:46 Ответить
а новые - как раз и соответствуют ДСТУ (точнее, их стандартам - но они не слабее), только речь именно о списанных
показать весь комментарий
17.07.2020 16:50 Ответить
А навіщо нам заокеанські стандарти - європейські вже не влаштовують, чи просто занадто високі?

За нинішніх часів транспортний засіб для перевезення людей у буді на рамі вантажівки автобусом назвати важко, навіть, якщо та буда й засклена. Краще б вже виробництво 695-х ЛАЗів відновити спробували, рехворматори...
показать весь комментарий
17.07.2020 17:08 Ответить
еще раз:
В Кабмине решили отменить ДСТУ 7013:2009, регламентирующий технические требования к школьным автобусам. Инициаторами выступили народные депутаты Колебошин и Бабак.

т.е. после отмены ДСТУ - можно детей возить на чем угодно, включая ржавые в хлам грузовики с открытым кузовом
показать весь комментарий
17.07.2020 17:11 Ответить
т.е. речь НЕ о закупке новых, а об отмене ЛЮБЫХ требований, регламентирующий технические требования к школьным автобусам..
показать весь комментарий
17.07.2020 17:12 Ответить
после отмены ДСТУ - вполне подходящий транспорт для перевозки детей в школы (а кто запретит? ведь дсту - отменили, а нового - нет)

Кабмін хоче скасувати ДСТУ і пересадити дітей на "бусобляхи" з Канади - Цензор.НЕТ 2043
показать весь комментарий
17.07.2020 17:17 Ответить
да и вот - подходящий вариант, соответствующий "новым требованиям кабмина шмыгаля":
Кабмін хоче скасувати ДСТУ і пересадити дітей на "бусобляхи" з Канади - Цензор.НЕТ 4718
показать весь комментарий
17.07.2020 17:21 Ответить
Ви ж казали, що ніяких трєбованій немає!?
Відміна ДСТУ стосовно шкільних автобусів, не відміняє вимог до пасажирських транспортних засобів взагалі та автобусів зокрема. Тут потрібно копати глибше, щоб зрозуміти, чого хлопці з пацанами добиваються, бо "шкількі" автобуси у нас роблять якм мінімум дві контори - поросячий "Богдан" і медвежачий "Еталон". Хтось вирішив попилять їхню частку?
показать весь комментарий
18.07.2020 22:27 Ответить
а как же наши скотовозки? РУТА чего одна стоит, каркас из квадратной трубы сварили фанерой обшили и это не бляха, так сказать народное достояние ЕВРО6, кондишен, коробка автомат, мягкие сиденья, климат контроль, на автозазе не даст скиздеть.
показать весь комментарий
17.07.2020 16:46 Ответить
В Канаді можна купити 12 річний шкільний автобус за 8000USD. Автобуси тут - виробництва Daimler Trucks . Так що з обслуговуванням в Україні проблем не повинно бути
показать весь комментарий
17.07.2020 16:49 Ответить
дсту....угумс-угумс

Кабмін хоче скасувати ДСТУ і пересадити дітей на "бусобляхи" з Канади - Цензор.НЕТ 7013
показать весь комментарий
17.07.2020 16:56 Ответить
Подержанную военную технику можно, а автобусы нельзя?
показать весь комментарий
17.07.2020 16:57 Ответить
Создаётся впечатление, что "Цензор" продали...
показать весь комментарий
17.07.2020 16:57 Ответить
Такие буду для украинскийх (своих родных) детей закупать? Судя по фото - это не хлам. Значит, те, которые хлам примерно 50-60-х годов выпуска? А зачем нам такое "добро"? У нас полно богатеньких депутатикоФФ, которым под силу купить для деток НОВЫЕ! Но у меня еще один вопрос... А как раньше дети добирались до школ, пока школьных автобусов не было. И!! Зачем же нам поношенные и поломанные бусы, если в ближайшее время мы НЕ будем ходить в школу, а будем "учиться" онлайн? По крайней мере пару месяцев нового учебного года так точно уже будет карантин (Степанов)
Кабмін хоче скасувати ДСТУ і пересадити дітей на "бусобляхи" з Канади - Цензор.НЕТ 7244
показать весь комментарий
17.07.2020 16:58 Ответить
это новые) а речь идет НЕ о закупке новых, а именно:
В Кабмине решили отменить ДСТУ 7013:2009, регламентирующий технические требования к школьным автобусам. Инициаторами выступили народные депутаты Колебошин и Бабак.

т.е. после отмены ДСТУ - можно детей возить на чем угодно, включая ржавые в хлам грузовики с открытым кузовом
показать весь комментарий
17.07.2020 17:10 Ответить
10000 USD за автобус 2009 року випуску. Це хлам ?

https://www.kijiji.ca/v-cars-other/muskoka/2009-********-6-7-cummins/1505521757
показать весь комментарий
17.07.2020 17:31 Ответить
еще раз, речь идет НЕ о закупке транспорта, соответствующего требованиям ДСТУ 7013:2009, а об отмене ВСЕХ требований. разницу - понимаешь?
или думаешь будут закупать за 10К годное, когда можно на свалке купить за 200 баксов хлам и провести через бюджет в 50 тысяч долларов - потому что НЕТ никаких технических требований к закупаемой технике.
показать весь комментарий
17.07.2020 17:42 Ответить
зачем тратить 13 тыс? когда за 900 - сгодится для детей - скотовозка
https://auto.ria.com/auto_ruta_spv_17_27399665.html

а всё потому что после отмены ДСТУ - можно возить в ЧЕМ угодно, хоть в прицепе
показать весь комментарий
17.07.2020 17:47 Ответить
Не знаю, что там за ДСТУ, но сейчас школьные автобусы - это обычные маршрутки с двумя оранжевыми мигалками.
показать весь комментарий
17.07.2020 17:07 Ответить
Автохлам производит Укравтопром! Каждого автопромовца пересадить на "Запорожец"!
показать весь комментарий
17.07.2020 17:16 Ответить
Любой ТЕХНИЧЕСКИ ИСПРАВНЫЙ транспорт может перевозить кого угодно: детей, взрослых и стариков, единственно для инвалидов может быть специфика!
показать весь комментарий
17.07.2020 17:21 Ответить
технически исправный транспорт))
Кабмін хоче скасувати ДСТУ і пересадити дітей на "бусобляхи" з Канади - Цензор.НЕТ 9477
показать весь комментарий
17.07.2020 17:23 Ответить
Зачем пургу молотить. В штатах любой автобус используется в виде школьных?
показать весь комментарий
17.07.2020 20:17 Ответить
Я имею ввиду пассажирский транспорт, но даже грузовой можно переоборудовать под перевозку пассажиров! Если серьезно, то вообще не понимаю, зачем такая необоснованная "забота" о детях, они же не в яйцах в скорлупе сидят, не понимаю почему "забота" о детях должка как-то отличаться вообще заботе о безопасности людей (вне зависимости от возраста)!?
показать весь комментарий
17.07.2020 17:31 Ответить
этот "автохлам" на лет 50 опередил отечественный автопром и почадежней будет еще надолго
показать весь комментарий
17.07.2020 17:32 Ответить
*понадежней
показать весь комментарий
17.07.2020 17:33 Ответить
Дык вой подняли владельцы заводов по производству отечественных говнобусов. Это ж сколько бабла будет потеряно.
вот и гонят волну. А статья, вполне возможно, манипулятивная.
Что старый стандарт отменили--написали.
А что, вероятнее всего, приняли новый стандарт, про это не пишут, дабы поднять волну ЗРАДЫ и продолжать продавать наши типа автобусы.
показать весь комментарий
17.07.2020 17:41 Ответить
Что значит "понадежней" и почему ты должен на "ненадежном" транспорте, а кто на "надежном"! - это чушь? От ДТП никакие "стандарты" не уберегут, а там уж как "повезет", любой транспорт СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫЙ не только для пассажиров, но и для окружающих!
показать весь комментарий
18.07.2020 12:34 Ответить
ГЛУПОСТЬ - это общечеловеческая чертп, границы ей не помеха!
показать весь комментарий
18.07.2020 12:28 Ответить
Давайте зелёное дерьмо пересадим на на бусобляхи.
показать весь комментарий
17.07.2020 17:39 Ответить
это так слуги урода-зеленого борются с безработицей в .......... Канаде.
показать весь комментарий
17.07.2020 18:09 Ответить
После эксплуатации в США школьные автобусы не утилизируют, а продают в Латинскую Америку, страны Юго-Восточной Азии, иногда в Африку и конечно же на Ближний Восток (например, для перевозки паломников). Наши же автобусы используют в Подмосковье для перевозки рабочих и служебных поездок, и местные водители пока довольны, не надо ремонтировать.. Этот «школьник» своим характером напоминает такой тип безотказных машин для провинции. Только не нашей, а американской. Знай себе, шприцуй почаще, да меняй масло в агрегатах. И ничего ему не будет. Именно этим он по-своему прекрасен!
показать весь комментарий
17.07.2020 19:11 Ответить
Мощный дизель International DT466 и автоматическая КП Alisson способны уверенно разгонять машину. Машина сначала разгоняется натужно. Мощность искусственно придушена во избежание несанкционированного превышения скорости, хотя крутящий момент в 450 Н∙м достигает уже на отметке 800 об./мин коленвала. Но стоит оборотам зашкалить за тысячу, как автобус гладко катит уже без надсадного гула и вибрации. Исчезает и лёгкий тремор на руле, и лишь специфический гул выдаёт, что под капотом дизель, способный отработать миллион километров.
показать весь комментарий
17.07.2020 19:12 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=uVFvVW9J-t8 разве это конкурент Богдану, это отстой какой то,

делался конкретно для перевозки детей. Вот Богдан который разваливается на ходу это да, сила,там есть где водиле развернуться , где то резинкой притянуть, где то гвоздик вставить.
показать весь комментарий
17.07.2020 19:21 Ответить
не нужен нам канадский металлолом!!
показать весь комментарий
17.07.2020 20:11 Ответить
Превращаться "в Мексику, где десятилетиями работают автобусы из США" мы конечно не будем. Будем продолжать отправлять наших детей в многокилометровый вояж в школу пешком. Потому что школьный Богдан прямо с конвеера явление абсолютно непредсказуемое.
показать весь комментарий
17.07.2020 22:27 Ответить
 
 