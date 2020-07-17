Кабмин хочет отменить ДСТУ и пересадить детей на "бусобляхи" из Канады

В Кабмине решили отменить ДСТУ 7013:2009, регламентирующий технические требования к школьным автобусам. Инициаторами выступили народные депутаты Колебошин и Бабак. В ассоциации "Укравтопром" уверены, что готовится законодательная лазейка для завоза в Украину очередного автохлама. Но в этот раз речь идет о безопасности детей.

Как сообщает Дело.ua, в "Слуге Народа" хотят закупать бывшие в употреблении автобусы, например, в Канаде. Нардепы утверждают, что стандарт ДСТУ 7013:2009 устарел и написан в интересах конкретных производителей, которые создали некую "монополию". Денис Шмыгаль уже поручил "Украинскому научно-исследовательскому центру проблем стандартизации, сертификации и качества" изучить вопрос.

В отраслевой ассоциации "Укравтопром" не понимают о какой монополии идет речь, поскольку, школьные автобусы производят несколько украинских автопроизводителей: "Богдан", "Эталон", "УкрАвто", "Черкасский автобус", "Часовоярские автобусы". ДСТУ 7013:2009 лишь прописывает требования по безопасности для школьных автобусов, единые на всей территории Украины, для всех производителей - как отечественных, так и зарубежных. Иностранные производители имеют возможность предлагать свои автобусы к тендерам через официальные представительства.

"Конечно, действующий с 2009 года стандарт необходимо обновить в соответствии с действующими Правилами ЕЭК ООН. Но, полная отмена ДСТУ 7013:2009 больше похожа на создание схемы для завоза "автохлама" из Северной Америки и Европы. Допуск к тендерам на поставку школьного транспорта б/у техники из других стран приведет к ухудшению экологии и увеличению числа ДТП с участием детей. Нужно действовать по-другому: обсудить и утвердить текст нового стандарта ДСТУ 2020, а только потом, отменять существующий ДСТУ 7013:2009" - считают в отраслевой ассоциации "Укравтопром".

"Отменять действующий стандарт, чтобы потом разрабатывать новые требования к школьным автобусам - считаем недопустимым. Такой подход позволит создать неопределенный период времени, в течение которого, в Украине будет происходить бесконтрольная реализация любых автобусов в целях школьных перевозок. Это ящик Пандоры - быстро найдутся бизнесмены, которые попытаются пересадить украинских школьников на канадский вариант "автоблях", - комментирует Ефим Хазан, вице-президент ассоциации "Укравтопром".

"Кто и где будет ремонтировать подержанную технику из Канады? Кто будет проверять техническое состояние автобусов - речь идет о транспорте для детей! Любой автодилер, который планирует реализовывать новую для рынка марку авто, сначала готовит инфраструктуру - создает сеть СТО, учит персонал, обеспечивает склады запасных частей. Допустим, где-то в Полтавской или Херсонской области, в каком-нибудь районном центре, выйдет из строя канадский автобус - каким образом и кто его будет ремонтировать? Надеемся, что стандарт обновят в соответствии с актуальными Правилами ЕЭК ООН. Потому что, отмена ДСТУ 7013:2009 превратит нас в Кубу или Мексику, где десятилетиями эксплуатируются старые школьные автобусы из США и Канады", - комментируют в отраслевой ассоциации "Укравтопром".