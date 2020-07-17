Кабмін хоче скасувати ДСТУ і пересадити дітей на "бусобляхи" з Канади

У Кабміні вирішили скасувати ДСТУ 7013:2009, який регламентує технічні вимоги до шкільних автобусів. Ініціаторами виступили народні депутати Колебошин і Бабак. В асоціації "Укравтопром" впевнені, що готується законодавча лазівка ​​для завезення в Україну чергового автохламу. Але цього разу йдеться про безпеку дітей.

Як повідомляє Дело.ua, в "Слузі народу" хочуть закуповувати вживані автобуси, наприклад, з Канади. Нардепи стверджують, що стандарт ДСТУ 7013: 2009 застарів і написаний в інтересах конкретних виробників, які створили якусь "монополію". Денис Шмигаль вже доручив "Українському науково-дослідному центру проблем стандартизації, сертифікації та якості" вивчити питання.

У галузевій асоціації "Укравтопром" не розуміють про яку монополію йде мова, оскільки, шкільні автобуси виготовляють кілька українських автовиробників: "Богдан", "Еталон", "УкрАвто", "Черкаський автобус", "Часовоярські автобуси". ДСТУ 7013:2009 лише прописує вимоги щодо безпеки для шкільних автобусів, єдині на всій території України, для всіх виробників - як вітчизняних, так і зарубіжних. Іноземні виробники мають можливість пропонувати свої автобуси до тендерів через офіційні представництва. "Звичайно, чинний з 2009 року стандарт необхідно оновити відповідно до чинних Правил ЄЕК ООН. Але, повне скасування ДСТУ 7013:2009 більше схоже на створення схеми для завезення "автохламу" з Північної Америки і Європи. Допуск до тендерів на поставку шкільного транспорту б/у техніки з інших країн призведе до погіршення екології і збільшення числа ДТП за участю дітей. Потрібно діяти по-іншому: обговорити і затвердити текст нового стандарту ДСТУ 2020 року, а тільки потім, скасовувати існуючий ДСТУ 7013:2009",- вважають в галузевій асоціації "Укравтопром".

"Скасовувати діючий стандарт, щоб потім розробляти нові вимоги до шкільних автобусів - вважаємо неприпустимим. Такий підхід дозволить створити невизначений період часу, протягом якого, в Україні буде відбуватися безконтрольна реалізація будь-яких автобусів з метою шкільних перевезень. Це ящик Пандори - швидко знайдуться бізнесмени, які спробують пересадити українських школярів на канадський варіант "автоблях", - коментує Юхим Хазан, віцепрезидент асоціації "Укравтопром".

"Хто і де буде ремонтувати стару техніку з Канади? Хто буде перевіряти технічний стан автобусів - йдеться про транспорт для дітей! Будь-який автодилер, який планує реалізовувати нову для ринку марку авто, спочатку готує інфраструктуру - створює мережу СТО, вчить персонал, забезпечує склади запасних частин. Припустимо, десь в Полтавській або Херсонській області, в якомусь районному центрі, вийде з ладу канадський автобус - яким чином і хто його буде ремонтувати? Сподіваємося, що стандарт оновлять відповідно до актуальних Правилами ЄЕК ООН. Тому що, скасування ДСТУ 7013:2009 перетворить нас в Кубу або Мексику, де десятиліттями експлуатуються старі шкільні автобуси з США і Канади",- коментують в галузевій асоціації "Укравтопром".