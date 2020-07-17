Кабмін хоче скасувати ДСТУ і пересадити дітей на "бусобляхи" з Канади
У Кабміні вирішили скасувати ДСТУ 7013:2009, який регламентує технічні вимоги до шкільних автобусів. Ініціаторами виступили народні депутати Колебошин і Бабак. В асоціації "Укравтопром" впевнені, що готується законодавча лазівка для завезення в Україну чергового автохламу. Але цього разу йдеться про безпеку дітей.
Як повідомляє Дело.ua, в "Слузі народу" хочуть закуповувати вживані автобуси, наприклад, з Канади. Нардепи стверджують, що стандарт ДСТУ 7013: 2009 застарів і написаний в інтересах конкретних виробників, які створили якусь "монополію". Денис Шмигаль вже доручив "Українському науково-дослідному центру проблем стандартизації, сертифікації та якості" вивчити питання.
У галузевій асоціації "Укравтопром" не розуміють про яку монополію йде мова, оскільки, шкільні автобуси виготовляють кілька українських автовиробників: "Богдан", "Еталон", "УкрАвто", "Черкаський автобус", "Часовоярські автобуси". ДСТУ 7013:2009 лише прописує вимоги щодо безпеки для шкільних автобусів, єдині на всій території України, для всіх виробників - як вітчизняних, так і зарубіжних. Іноземні виробники мають можливість пропонувати свої автобуси до тендерів через офіційні представництва. "Звичайно, чинний з 2009 року стандарт необхідно оновити відповідно до чинних Правил ЄЕК ООН. Але, повне скасування ДСТУ 7013:2009 більше схоже на створення схеми для завезення "автохламу" з Північної Америки і Європи. Допуск до тендерів на поставку шкільного транспорту б/у техніки з інших країн призведе до погіршення екології і збільшення числа ДТП за участю дітей. Потрібно діяти по-іншому: обговорити і затвердити текст нового стандарту ДСТУ 2020 року, а тільки потім, скасовувати існуючий ДСТУ 7013:2009",- вважають в галузевій асоціації "Укравтопром".
"Скасовувати діючий стандарт, щоб потім розробляти нові вимоги до шкільних автобусів - вважаємо неприпустимим. Такий підхід дозволить створити невизначений період часу, протягом якого, в Україні буде відбуватися безконтрольна реалізація будь-яких автобусів з метою шкільних перевезень. Це ящик Пандори - швидко знайдуться бізнесмени, які спробують пересадити українських школярів на канадський варіант "автоблях", - коментує Юхим Хазан, віцепрезидент асоціації "Укравтопром".
"Хто і де буде ремонтувати стару техніку з Канади? Хто буде перевіряти технічний стан автобусів - йдеться про транспорт для дітей! Будь-який автодилер, який планує реалізовувати нову для ринку марку авто, спочатку готує інфраструктуру - створює мережу СТО, вчить персонал, забезпечує склади запасних частин. Припустимо, десь в Полтавській або Херсонській області, в якомусь районному центрі, вийде з ладу канадський автобус - яким чином і хто його буде ремонтувати? Сподіваємося, що стандарт оновлять відповідно до актуальних Правилами ЄЕК ООН. Тому що, скасування ДСТУ 7013:2009 перетворить нас в Кубу або Мексику, де десятиліттями експлуатуються старі шкільні автобуси з США і Канади",- коментують в галузевій асоціації "Укравтопром".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Видать у шмыгаля свой автодилер получил в Канаде свалку со списанным автохламом...
укравтопром - мрази нажратые
Уж всяко лучше говнобогдана!!!
будет крутой бус из Канады - поставить табуретки, накрыть тентом - и вперед!
а главное - дешево (хотя по бюджету проведут как "за 100 тысяч долярив купили, атвечаю!") и НЕ нарушает ни каких требований, бо их - НЕТ.
омена правил - повод ввозить не "конкурентоспроможни", а именно хлам..
А потом - кто будет отвечать за погибших по причине "хлама" - детей? шмыгаль или родители погибших?
Источник: https://censor.net/n3208769
речь идет именно о СПИСАННЫХ (по причине технического износа) - для чего и хотят отменить ДСТУ
За нинішніх часів транспортний засіб для перевезення людей у буді на рамі вантажівки автобусом назвати важко, навіть, якщо та буда й засклена. Краще б вже виробництво 695-х ЛАЗів відновити спробували, рехворматори...
В Кабмине решили отменить ДСТУ 7013:2009, регламентирующий технические требования к школьным автобусам. Инициаторами выступили народные депутаты Колебошин и Бабак.
т.е. после отмены ДСТУ - можно детей возить на чем угодно, включая ржавые в хлам грузовики с открытым кузовом
Відміна ДСТУ стосовно шкільних автобусів, не відміняє вимог до пасажирських транспортних засобів взагалі та автобусів зокрема. Тут потрібно копати глибше, щоб зрозуміти, чого хлопці з пацанами добиваються, бо "шкількі" автобуси у нас роблять якм мінімум дві контори - поросячий "Богдан" і медвежачий "Еталон". Хтось вирішив попилять їхню частку?
В Кабмине решили отменить ДСТУ 7013:2009, регламентирующий технические требования к школьным автобусам. Инициаторами выступили народные депутаты Колебошин и Бабак.
т.е. после отмены ДСТУ - можно детей возить на чем угодно, включая ржавые в хлам грузовики с открытым кузовом
https://www.kijiji.ca/v-cars-other/muskoka/2009-********-6-7-cummins/1505521757
или думаешь будут закупать за 10К годное, когда можно на свалке купить за 200 баксов хлам и провести через бюджет в 50 тысяч долларов - потому что НЕТ никаких технических требований к закупаемой технике.
https://auto.ria.com/auto_ruta_spv_17_27399665.html
а всё потому что после отмены ДСТУ - можно возить в ЧЕМ угодно, хоть в прицепе
вот и гонят волну. А статья, вполне возможно, манипулятивная.
Что старый стандарт отменили--написали.
А что, вероятнее всего, приняли новый стандарт, про это не пишут, дабы поднять волну ЗРАДЫ и продолжать продавать наши типа автобусы.
делался конкретно для перевозки детей. Вот Богдан который разваливается на ходу это да, сила,там есть где водиле развернуться , где то резинкой притянуть, где то гвоздик вставить.