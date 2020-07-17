УКР
12 819 86

Кабмін хоче скасувати ДСТУ і пересадити дітей на "бусобляхи" з Канади

Кабмін хоче скасувати ДСТУ і пересадити дітей на

У Кабміні вирішили скасувати ДСТУ 7013:2009, який регламентує технічні вимоги до шкільних автобусів. Ініціаторами виступили народні депутати Колебошин і Бабак. В асоціації "Укравтопром" впевнені, що готується законодавча лазівка ​​для завезення в Україну чергового автохламу. Але цього разу йдеться про безпеку дітей.

Як повідомляє Дело.ua, в "Слузі народу" хочуть закуповувати вживані автобуси, наприклад, з Канади. Нардепи стверджують, що стандарт ДСТУ 7013: 2009 застарів і написаний в інтересах конкретних виробників, які створили якусь "монополію". Денис Шмигаль вже доручив "Українському науково-дослідному центру проблем стандартизації, сертифікації та якості" вивчити питання.

У галузевій асоціації "Укравтопром" не розуміють про яку монополію йде мова, оскільки, шкільні автобуси виготовляють кілька українських автовиробників: "Богдан", "Еталон", "УкрАвто", "Черкаський автобус", "Часовоярські автобуси". ДСТУ 7013:2009 лише прописує вимоги щодо безпеки для шкільних автобусів, єдині на всій території України, для всіх виробників - як вітчизняних, так і зарубіжних. Іноземні виробники мають можливість пропонувати свої автобуси до тендерів через офіційні представництва. "Звичайно, чинний з 2009 року стандарт необхідно оновити відповідно до чинних Правил ЄЕК ООН. Але, повне скасування ДСТУ 7013:2009 більше схоже на створення схеми для завезення "автохламу" з Північної Америки і Європи. Допуск до тендерів на поставку шкільного транспорту б/у техніки з інших країн призведе до погіршення екології і збільшення числа ДТП за участю дітей. Потрібно діяти по-іншому: обговорити і затвердити текст нового стандарту ДСТУ 2020 року, а тільки потім, скасовувати існуючий ДСТУ 7013:2009",- вважають в галузевій асоціації "Укравтопром".

"Скасовувати діючий стандарт, щоб потім розробляти нові вимоги до шкільних автобусів - вважаємо неприпустимим. Такий підхід дозволить створити невизначений період часу, протягом якого, в Україні буде відбуватися безконтрольна реалізація будь-яких автобусів з метою шкільних перевезень. Це ящик Пандори - швидко знайдуться бізнесмени, які спробують пересадити українських школярів на канадський варіант "автоблях", - коментує Юхим Хазан, віцепрезидент асоціації "Укравтопром".

"Хто і де буде ремонтувати стару техніку з Канади? Хто буде перевіряти технічний стан автобусів - йдеться про транспорт для дітей! Будь-який автодилер, який планує реалізовувати нову для ринку марку авто, спочатку готує інфраструктуру - створює мережу СТО, вчить персонал, забезпечує склади запасних частин. Припустимо, десь в Полтавській або Херсонській області, в якомусь районному центрі, вийде з ладу канадський автобус - яким чином і хто його буде ремонтувати? Сподіваємося, що стандарт оновлять відповідно до актуальних Правилами ЄЕК ООН. Тому що, скасування ДСТУ 7013:2009 перетворить нас в Кубу або Мексику, де десятиліттями експлуатуються старі шкільні автобуси з США і Канади",- коментують в галузевій асоціації "Укравтопром".

+26
автохлам - это "Богдан", "Эталон", "УкрАвто", "Черкасский автобус", "Часовоярские автобусы".
17.07.2020 16:18
+18
Испугались, рукожопые?
17.07.2020 16:19
+11
для того и существует ДСТУ 7013:2009
омена правил - повод ввозить не "конкурентоспроможни", а именно хлам..
17.07.2020 16:37
Вже років з 15 або й більше - закупили були б/в автобуси-гармошки до Києва. Де вони поділися - хтось знає?
17.07.2020 16:18
если кабмин и слуги урода что-то хотят - то явно с целью деребана бюджета и заработка..
Видать у шмыгаля свой автодилер получил в Канаде свалку со списанным автохламом...
17.07.2020 16:30
автохлам - это "Богдан", "Эталон", "УкрАвто", "Черкасский автобус", "Часовоярские автобусы".
17.07.2020 16:18
щас соевые хороняки начнут всхрюкивать о том что свинобогдан в опасности.
17.07.2020 16:36
Испугались, рукожопые?
17.07.2020 16:19
слуги народа и зеленский - кидалы
укравтопром - мрази нажратые
17.07.2020 16:21
БОГДАН вже належить пану Зеленському? Чи просто в когось бомбануло?
17.07.2020 16:33
На фото вовсе не школьные автобусы.
17.07.2020 16:25
Ничего, добавят надпись "Школьный автобус" и вперед.
17.07.2020 16:27
єто для драматизьму фото с какой-то кубинской свалки вставили
17.07.2020 17:09
ГУГЛ даёт немного другие фото школьных бусов Канады.
Уж всяко лучше говнобогдана!!!
Кабмін хоче скасувати ДСТУ і пересадити дітей на "бусобляхи" з Канади - Цензор.НЕТ 5737

Кабмін хоче скасувати ДСТУ і пересадити дітей на "бусобляхи" з Канади - Цензор.НЕТ 9806
17.07.2020 17:35
Ну не знаю. Як на мене, то скотовозка якась.
17.07.2020 18:06
https://www.kijiji.ca/v-cars-trucks/muskoka/1992-f250-4x4-460/1511728679

будет крутой бус из Канады - поставить табуретки, накрыть тентом - и вперед!
а главное - дешево (хотя по бюджету проведут как "за 100 тысяч долярив купили, атвечаю!") и НЕ нарушает ни каких требований, бо их - НЕТ.
17.07.2020 18:31
Blue bird. Стандарт скулбасів.
17.07.2020 22:08
ну такі і КРАЗ ваяти може
17.07.2020 22:39
Красавець "ЗАЗ-Ждун- 29", 29 років очікування!Кабмин хочет отменить ДСТУ и пересадить детей на "бусобляхи" из Канады - Цензор.НЕТ 5518
17.07.2020 16:29
ЗАЗ-Пи-дун.
17.07.2020 18:07
Канадські автобуси гірше за Богдан?
17.07.2020 16:30
речь не о Богдане, а об отмене ДСТУ 7013:2009 для ввоза автохлама
17.07.2020 16:32
Країна, яка не виробляє конкурнентноспроможних авто, має мати можливість завозити машини з інших.
показати весь коментар
для того и существует ДСТУ 7013:2009
омена правил - повод ввозить не "конкурентоспроможни", а именно хлам..
17.07.2020 16:37
более того, если на Западе списывают авто - то оно НЕ соответствует нормам, тем более школьные автобусы.
А потом - кто будет отвечать за погибших по причине "хлама" - детей? шмыгаль или родители погибших?
17.07.2020 16:41
водитель автобуса и техник ктп..
17.07.2020 17:38
а они при чем тут? какие к ним претензии - если ДСТУ отменили, а значит и требования к ТС.
17.07.2020 18:29
Следователь прокурватуры тебе быстро ответит кто причем...если ДТП с гибелью детей произойдет по причине того что рулевое заклинит или колесо переднее отлетит...водила будет крайний
17.07.2020 19:25
"Кто и где будет ремонтировать подержанную технику из Канады? Кто будет проверять техническое состояние автобусов - речь идет о транспорте для детей! Любой автодилер, который планирует реализовывать новую для рынка марку авто, сначала готовит инфраструктуру - создает сеть СТО, учит персонал, обеспечивает склады запасных частей.
17.07.2020 17:02
Этот автохлам дешевле и надежней того, что сейчас еле ползает и дымит. Марки называть не буду.
17.07.2020 16:30
єто правда, но проблема будет, когда там что-то сломается (а оно ведь все равно сломается при всей надежности). где взять запчасти к старым канадским автобусам?
17.07.2020 17:14
Одна падлюка протолкнула легализацию игорного бизнеса, другая падлюка проталкивает покупку автохлама, не смотрят даже, что он пойдет на перевозку ДЕТЕЙ. Короче - падлюки и скотыняки!!!! (Сказано все с сарказмом и злостью против шкуродеров народа)!
17.07.2020 16:32
А яка скотиняка вигадала возити дітей на Богданах?
17.07.2020 16:34
Богдан - копия ИСУЗУ! Что не так зебилоид?
17.07.2020 16:38
Петерасте- вантажівки Ісудзу! Хоча- вам "запарєбріком" й ГЗА-651 автобус.
17.07.2020 16:40
Говноед тупой не позорься! Исузу это мировой лидер автопрома выпускающий широйкую линейку транспортных средств. Странно что ты тупое не сказало что это мопеды времен Джеки Чана!
17.07.2020 16:50
Альтернативно обдароване- почитай про відмінності конструювання та компоновки автобусів та вантажівок! А мовчав би- за розумного б мали.
17.07.2020 16:58
По твоей логике-идиота все легковые Исузу - грузовики. Су*а ну ты и дебил!
17.07.2020 17:03
Що- завелику пляшку видали, "запарєбрік"?)))
17.07.2020 17:10
Слушай дебил-говноед - пнх!
17.07.2020 17:12
Даже запаребриком нет таких ******* как ты!
17.07.2020 17:12
не, ну не перегибайте палку!
17.07.2020 17:15
В апреле 2004 было подписано генеральное соглашение с Isuzu Motors Limited (Япония), в соответствии с которым компания «Богдан» получила право продавать автобусы «https://ru.wikipedia.org/wiki/Isuzu Isuzu » украинского производства на территории Украины под названием «Богдан» (за пределами Украины - под наименованием «Isuzu»)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)#cite_note-1 [1]
17.07.2020 16:39
Я за то, чтоб купить детям новое и надежное, а не металлолом и не приплетайте боты к моим словам сраную политику. Здесь не политика, а нажива, которая опасна для детей!!!!
17.07.2020 16:41
С соблюдением ПДД и експлуатационных периодов, исузу современный автобус соответствующий цена-качество.
17.07.2020 16:52
А то, что сейчас детей возят на Богданах и Эталонах которые НИКАКИМ европейским нормам безопасности не отвечают, это нормально???
17.07.2020 17:36
залишається проштовхнути їх всіх в "президентську сраку"
17.07.2020 22:40
Что Пети школьные Богданы ВСЬО?!!
17.07.2020 16:35
ага. его мыролюбство решили немного отреформировать. немного.
17.07.2020 16:37
Да вообще все украинские автобусы всьо. Душманы разные на бабайках ездят и ничего. А нам зачем свое автопроизводство. Нихт. Только зерно и руда. Остальное завезут б/ушное.
17.07.2020 20:14
Если этот "автохлам" такой как евробляхи то лучше уж пусть будет "автохлам". Он нашим новым автобусам форы сто очков вперед даст.
17.07.2020 16:40
"Бусобляхи" - цікавий публіцистичний термін від наших нестримно-креативних журналістів, яким не вистачає ні знань, ні сміливості назвати наші шкількі автобуси тим, чим вони є насправді - вантажівками з ********* будами, або ж "скотовозами". Справжніми пасажирськими автобусами ці машини назвати не можна, як, до речі, й американські school-буси. Такі ж вантажівки з будами возять школярів і в Канаді, хоч трапляються там і спеціалізовані шкільні автобуси: https://www.youtube.com/watch?v=Mdad6hj3qOw
17.07.2020 16:43
зачем тогда их списывают?))
речь идет именно о СПИСАННЫХ (по причине технического износа) - для чего и хотят отменить ДСТУ
17.07.2020 16:46
а новые - как раз и соответствуют ДСТУ (точнее, их стандартам - но они не слабее), только речь именно о списанных
17.07.2020 16:50
А навіщо нам заокеанські стандарти - європейські вже не влаштовують, чи просто занадто високі?

За нинішніх часів транспортний засіб для перевезення людей у буді на рамі вантажівки автобусом назвати важко, навіть, якщо та буда й засклена. Краще б вже виробництво 695-х ЛАЗів відновити спробували, рехворматори...
17.07.2020 17:08
еще раз:
В Кабмине решили отменить ДСТУ 7013:2009, регламентирующий технические требования к школьным автобусам. Инициаторами выступили народные депутаты Колебошин и Бабак.

т.е. после отмены ДСТУ - можно детей возить на чем угодно, включая ржавые в хлам грузовики с открытым кузовом
17.07.2020 17:11
т.е. речь НЕ о закупке новых, а об отмене ЛЮБЫХ требований, регламентирующий технические требования к школьным автобусам..
17.07.2020 17:12
после отмены ДСТУ - вполне подходящий транспорт для перевозки детей в школы (а кто запретит? ведь дсту - отменили, а нового - нет)

Кабмін хоче скасувати ДСТУ і пересадити дітей на "бусобляхи" з Канади - Цензор.НЕТ 2043
17.07.2020 17:17
да и вот - подходящий вариант, соответствующий "новым требованиям кабмина шмыгаля":
Кабмін хоче скасувати ДСТУ і пересадити дітей на "бусобляхи" з Канади - Цензор.НЕТ 4718
17.07.2020 17:21
Ви ж казали, що ніяких трєбованій немає!?
Відміна ДСТУ стосовно шкільних автобусів, не відміняє вимог до пасажирських транспортних засобів взагалі та автобусів зокрема. Тут потрібно копати глибше, щоб зрозуміти, чого хлопці з пацанами добиваються, бо "шкількі" автобуси у нас роблять якм мінімум дві контори - поросячий "Богдан" і медвежачий "Еталон". Хтось вирішив попилять їхню частку?
18.07.2020 22:27
а как же наши скотовозки? РУТА чего одна стоит, каркас из квадратной трубы сварили фанерой обшили и это не бляха, так сказать народное достояние ЕВРО6, кондишен, коробка автомат, мягкие сиденья, климат контроль, на автозазе не даст скиздеть.
17.07.2020 16:46
В Канаді можна купити 12 річний шкільний автобус за 8000USD. Автобуси тут - виробництва Daimler Trucks . Так що з обслуговуванням в Україні проблем не повинно бути
17.07.2020 16:49
дсту....угумс-угумс

Кабмін хоче скасувати ДСТУ і пересадити дітей на "бусобляхи" з Канади - Цензор.НЕТ 7013
17.07.2020 16:56
Подержанную военную технику можно, а автобусы нельзя?
17.07.2020 16:57
Создаётся впечатление, что "Цензор" продали...
17.07.2020 16:57
Такие буду для украинскийх (своих родных) детей закупать? Судя по фото - это не хлам. Значит, те, которые хлам примерно 50-60-х годов выпуска? А зачем нам такое "добро"? У нас полно богатеньких депутатикоФФ, которым под силу купить для деток НОВЫЕ! Но у меня еще один вопрос... А как раньше дети добирались до школ, пока школьных автобусов не было. И!! Зачем же нам поношенные и поломанные бусы, если в ближайшее время мы НЕ будем ходить в школу, а будем "учиться" онлайн? По крайней мере пару месяцев нового учебного года так точно уже будет карантин (Степанов)
Кабмін хоче скасувати ДСТУ і пересадити дітей на "бусобляхи" з Канади - Цензор.НЕТ 7244
17.07.2020 16:58
это новые) а речь идет НЕ о закупке новых, а именно:
В Кабмине решили отменить ДСТУ 7013:2009, регламентирующий технические требования к школьным автобусам. Инициаторами выступили народные депутаты Колебошин и Бабак.

т.е. после отмены ДСТУ - можно детей возить на чем угодно, включая ржавые в хлам грузовики с открытым кузовом
17.07.2020 17:10
10000 USD за автобус 2009 року випуску. Це хлам ?

https://www.kijiji.ca/v-cars-other/muskoka/2009-********-6-7-cummins/1505521757
17.07.2020 17:31
еще раз, речь идет НЕ о закупке транспорта, соответствующего требованиям ДСТУ 7013:2009, а об отмене ВСЕХ требований. разницу - понимаешь?
или думаешь будут закупать за 10К годное, когда можно на свалке купить за 200 баксов хлам и провести через бюджет в 50 тысяч долларов - потому что НЕТ никаких технических требований к закупаемой технике.
17.07.2020 17:42
зачем тратить 13 тыс? когда за 900 - сгодится для детей - скотовозка
https://auto.ria.com/auto_ruta_spv_17_27399665.html

а всё потому что после отмены ДСТУ - можно возить в ЧЕМ угодно, хоть в прицепе
17.07.2020 17:47
Не знаю, что там за ДСТУ, но сейчас школьные автобусы - это обычные маршрутки с двумя оранжевыми мигалками.
17.07.2020 17:07
Автохлам производит Укравтопром! Каждого автопромовца пересадить на "Запорожец"!
17.07.2020 17:16
Любой ТЕХНИЧЕСКИ ИСПРАВНЫЙ транспорт может перевозить кого угодно: детей, взрослых и стариков, единственно для инвалидов может быть специфика!
17.07.2020 17:21
технически исправный транспорт))
Кабмін хоче скасувати ДСТУ і пересадити дітей на "бусобляхи" з Канади - Цензор.НЕТ 9477
17.07.2020 17:23
Зачем пургу молотить. В штатах любой автобус используется в виде школьных?
17.07.2020 20:17
Я имею ввиду пассажирский транспорт, но даже грузовой можно переоборудовать под перевозку пассажиров! Если серьезно, то вообще не понимаю, зачем такая необоснованная "забота" о детях, они же не в яйцах в скорлупе сидят, не понимаю почему "забота" о детях должка как-то отличаться вообще заботе о безопасности людей (вне зависимости от возраста)!?
17.07.2020 17:31
этот "автохлам" на лет 50 опередил отечественный автопром и почадежней будет еще надолго
показати весь коментар
17.07.2020 17:32
*понадежней
17.07.2020 17:33
Дык вой подняли владельцы заводов по производству отечественных говнобусов. Это ж сколько бабла будет потеряно.
вот и гонят волну. А статья, вполне возможно, манипулятивная.
Что старый стандарт отменили--написали.
А что, вероятнее всего, приняли новый стандарт, про это не пишут, дабы поднять волну ЗРАДЫ и продолжать продавать наши типа автобусы.
17.07.2020 17:41
Что значит "понадежней" и почему ты должен на "ненадежном" транспорте, а кто на "надежном"! - это чушь? От ДТП никакие "стандарты" не уберегут, а там уж как "повезет", любой транспорт СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫЙ не только для пассажиров, но и для окружающих!
18.07.2020 12:34
ГЛУПОСТЬ - это общечеловеческая чертп, границы ей не помеха!
18.07.2020 12:28
Давайте зелёное дерьмо пересадим на на бусобляхи.
17.07.2020 17:39
это так слуги урода-зеленого борются с безработицей в .......... Канаде.
17.07.2020 18:09
После эксплуатации в США школьные автобусы не утилизируют, а продают в Латинскую Америку, страны Юго-Восточной Азии, иногда в Африку и конечно же на Ближний Восток (например, для перевозки паломников). Наши же автобусы используют в Подмосковье для перевозки рабочих и служебных поездок, и местные водители пока довольны, не надо ремонтировать.. Этот «школьник» своим характером напоминает такой тип безотказных машин для провинции. Только не нашей, а американской. Знай себе, шприцуй почаще, да меняй масло в агрегатах. И ничего ему не будет. Именно этим он по-своему прекрасен!
17.07.2020 19:11
Мощный дизель International DT466 и автоматическая КП Alisson способны уверенно разгонять машину. Машина сначала разгоняется натужно. Мощность искусственно придушена во избежание несанкционированного превышения скорости, хотя крутящий момент в 450 Н∙м достигает уже на отметке 800 об./мин коленвала. Но стоит оборотам зашкалить за тысячу, как автобус гладко катит уже без надсадного гула и вибрации. Исчезает и лёгкий тремор на руле, и лишь специфический гул выдаёт, что под капотом дизель, способный отработать миллион километров.
17.07.2020 19:12
https://www.youtube.com/watch?v=uVFvVW9J-t8 разве это конкурент Богдану, это отстой какой то,

делался конкретно для перевозки детей. Вот Богдан который разваливается на ходу это да, сила,там есть где водиле развернуться , где то резинкой притянуть, где то гвоздик вставить.
17.07.2020 19:21
не нужен нам канадский металлолом!!
17.07.2020 20:11
Превращаться "в Мексику, где десятилетиями работают автобусы из США" мы конечно не будем. Будем продолжать отправлять наших детей в многокилометровый вояж в школу пешком. Потому что школьный Богдан прямо с конвеера явление абсолютно непредсказуемое.
17.07.2020 22:27
 
 